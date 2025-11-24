Premium|Types Of Resorts : ऊर्जा देणारा अनुभव

मृणाल तुळपुळेकामाच्या व्यापात, शहरातील गोंगाटात आणि दैनंदिन जबाबदाऱ्यांमध्ये आपण स्वतःला हरवून बसतो. अशावेळी शहराच्या धकाधकीतून थोडे बाहेर पडून एखाद्या रिसॉर्टला भेट द्यायची इच्छा होते. माझ्या भटकंतीत विविध प्रकारच्या रिसॉर्टवर राहणे झाले व त्या अनुभवाने मला जाणवले, की रिसॉर्ट म्हणजे फक्त सुट्टी नाही, तर मनाला नव्याने ऊर्जा देणारा अनुभव असतो.रिसॉर्ट्स हॉटेलपेक्षा अधिक समृद्ध, नैसर्गिक आणि अनुभवप्रधान असतात. तिथे सुट्टीतील प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण आणि आनंददायी करण्यासाठी अनेक उपक्रम, सुविधा आणि मनोरंजनाची साधने असतात. स्थान, वातावरण आणि उद्देश ह्यानुसार रिसॉर्टचे स्वरूप बदलते. हिल रिसॉर्ट, जंगल रिसॉर्ट, वाळवंटातील रिसॉर्ट, वेलनेस रिसॉर्ट, गोल्फ रिसॉर्ट, लेक रिसॉर्ट, बीच रिसॉर्ट, आयलंड रिसॉर्ट व प्लांटेशन रिसॉर्ट हे काही रिसॉर्टचे प्रकार आहेत. ह्या सर्व प्रकारच्या रिसॉर्टचे उद्देश व स्थळ वेगवेगळे असले, तरी निसर्गाचा अनुभव घेणे हा मात्र सर्वांतील समान धागा असतो..Premium|Science Story: डॉ. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या महाबळेश्वरच्या एका रिसॉर्टवर माझे अनेक वेळा जाणे होते, तरीही दर खेपेस वेगवेगळ्या पॉइंट्सवर चालत जाणे, वेण्णा लेकमध्ये बोटिंग करणे व लेकच्या बाजूला असलेल्या गाडीवर भाजलेला गरमागरम भुट्टा खाणे ह्या गोष्टी होतातच. विक्रेत्यांकडून चप्पल, फुटाणे, स्ट्रॉबेऱ्यांची खरेदी होते, तर रिसॉर्टवर खास मक्याचे पॅटिस व स्टॉबेरी विथ आइस्क्रीमचा आस्वाद घेतला जातो.जादुई नगरीगोल्फ रिसॉर्ट म्हणजे गोल्फ खेळण्यासाठी तयार केलेले आलिशान रिसॉर्ट. एका डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी बँकॉकमधील गोल्फ रिसॉर्टवर राहण्याचा योग नुकताच आला. प्रवेशद्वाराशी असलेला स्विंग मारणाऱ्या खेळाडूचा पुतळा गोल्फ रिसॉर्टची ओळख सांगत होता. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ९ आणि १८ होलच्या गोल्फ कोर्सव्यतिरिक्त आलिशान निवासव्यवस्था, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, फाइन डायनिंग रेस्टॉरंट व समारंभासाठी मोठे हॉल असलेले ते रिसॉर्ट म्हणजे एक जादुई नगरी होती. त्या जादुई नगरीत लग्नाच्या सर्व समारंभांची मजा तर लुटलीच, पण गोल्फ ह्या खेळाबद्दल खूप माहिती मिळाली. रिसॉर्टची सजावट गोल्फ या थीमला अनुरूप अशी केली होती. गोल्फच्या साधनांचा ठिकठिकाणी उत्तम उपयोग करून खोल्यांकडे जाणाऱ्या पॅसेजमध्ये जागतिक कीर्तीच्या खेळाडूंचे फोटो लावले होते. तिथे नवशिक्यांसाठी गोल्फ क्लिनिक घेतली जातात, तसेच गोल्फवरची चर्चासत्रे व फिल्म्सचेही आयोजन केले जाते. सकाळी साडेपाच वाजल्यापासून गोल्फ कोर्सवर लोक खेळायला येत होते. नैसर्गिक सौंदर्य आणि नियोजनबद्ध रचना यांचा सुंदर संगम असलेल्या त्या हिरव्यागार कोर्समध्ये लहानशा टेकड्या, तलाव, झाडे, वाळूचे खड्डे आणि विविध अडथळे ठेवलेले होते. सकाळी खोलीच्या बाल्कनीत कॉफीचा कप घेऊन बसले, की प्रॅक्टिस रेंज, ड्रायव्हिंग रेंज आणि पटिंग ग्रीनवर खेळणारे लोक व इकडून तिकडे जाणाऱ्या गोल्फ कार्ट्स हे सगळे बघताना वेळ कसा जायचा ते कळायचेच नाही..विश्रांतीसाठीचे आलिशान ठिकाणलेक रिसॉर्ट म्हणजे तलावाच्या काठी किंवा तलावाच्या मध्यभागी वसलेले विश्रांतीसाठीचे आलिशान ठिकाण. येथे निसर्ग, शांतता आणि जलाशयाचे सौंदर्य एकाच वेळी अनुभवता येते. तिथे पाण्याचा मंद आवाज, थंड वारा आणि पक्ष्यांचे मधुर कूजन मन प्रसन्न करून टाकते. उदयपूर येथील पिचोला तलावाच्या मध्यभागी असलेल्या रिसॉर्टमध्ये खरोखरच राजवाड्यात राहिल्याचा अनुभव मिळाला. तेथील खोल्या, सजावट, खाणेपिणे हे सगळेच कसे राजेशाही थाटातले होते.बर्फाच्छादित पर्वतांमध्ये असलेली तलावाकाठची रिसॉर्ट्स म्हणजे अगदी खास असतात. तेथून दिसणारे बर्फाच्छादित डोंगर, निरभ्र आकाश आणि निळे पाणी हे दृश्य स्वप्नवत असते. काश्मीरच्या दल लेकमधील हाउस बोटीत राहिल्यावर ह्याचा अनुभव घेता आला.इटलीमधील लेक कोमो हा बर्फाच्छादित आल्प्स पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेला तलाव. त्याच्या किनारी अनेक रिसॉर्ट्स आहेत. दिपिका पदुकोण व रणवीर सिंग ह्यांचा शाही विवाह सोहळा त्यापैकीच एका लेक रिसॉर्टवर झाला होता. त्याचे अगणित फोटो पाहिल्याने व वर्णने वाचल्यामुळे इटलीला गेल्यावर ते रिसॉर्ट बघण्याचा मोह आवरला नाही. अतिशय आलिशान व खूप महागडे असे ते रिसॉर्ट बघितल्यावर डोळे दिपून गेले. सोळाव्या शतकातील ऐतिहासिक वास्तूमध्ये उभारलेल्या त्या रिसॉर्टवर जगातील रईस लोकांचे समारंभ संपन्न होतात, तर अनेक हॉलिवूड चित्रपटांचे शूटिंग केले जाते, असे कळले.वाळवंटाचे सौंदर्यवाळवंट रिसॉर्ट म्हणजे वाळूच्या विस्तीर्ण प्रदेशात, पारंपरिक शैलीत बांधलेले आलिशान विश्रांतीचे ठिकाण. सहारा वाळवंटातील एका रिसॉर्टवर राहताना लक्षात आले, की त्या रिसॉर्टचे खरे आकर्षण होते, वाळवंटाचे सौंदर्य, सोनेरी सॅन्ड ड्यून्स, सूर्यास्ताचे अप्रतिम दृश्य, तारकांनी झगमगणारे विस्तीर्ण आकाश आणि शांतता. तेथील लक्झरी टेंटमध्ये राहणे हा एक आगळावेगळा अनुभव होता. तिथे उंट सफारी, जीप सफारी, सॅन्ड ड्यून डिनर, सॅन्डबोर्डिंग, बॉनफायर, लोकनृत्य, लोकसंगीत, ताऱ्यांखाली भोजन अशा अनेक गोष्टींची मजा लुटता आली. जैसलमेर वा कच्छच्या रणात हा अनुभव घेता येतो.नैसर्गिक शांततादाट अरण्यातील निसर्गाच्या सान्निध्यात बांधलेले शांत, नैसर्गिक आणि साहसी विश्रांतीचे ठिकाण म्हणजे जंगल रिसॉर्ट. केनियातील मसाई मारा, टांझानियातील सेरेंगेटी व आसाममधील काझीरंगाच्या जंगल रिसॉर्टमध्ये राहण्याचा अनुभव मी घेतला आहे. याठिकाणी लक्झरी ते इको-फ्रेंडली पर्यायांसह सफारी आणि तंबू रिसॉर्ट्स आहेत. मसाई मारा हे ‘बिग फाइव्ह’ म्हणजेच सिंह, चित्ता, हत्ती, गेंडा आणि रानगवा अशा पाच प्रसिद्ध प्राण्यांचे घर असल्यामुळे ते बघण्यासाठी तेथील रिसॉर्ट्सनी गेम ड्राइव्ह आणि हॉट एअर बलून सफारीची सोय केली होती. सेरेंगेटीला तर रिसॉर्टने आयोजित केलेल्या मायग्रेशन टूरमुळे लाखो वाइल्डबीस्ट्स, झेब्रे आणि हरणांचे स्थलांतर बघता आले. काय विलक्षण अनुभव होता तो! काझीरंगाच्या नॅशनल पार्कमध्ये पहाटे हत्तीच्या पाठीवर बसून विविध प्राणी, विशेषतः एकशिंगी गेंडे बघण्याचा अनुभव घेता आला, तर दुपारी जीप सफारी एन्जॉय केली. नंतर संध्याकाळी रिसॉर्टमध्येच शेकोटीभोवती बसून आसामी लोकनृत्य आणि आसामी जेवणाचा आस्वाद घेतला..'ऐतिहासिक' विश्रांतीभूतकाळातील वैभव आणि आधुनिक सुखसोयींचा सुंदर संगम अनुभवायचा असेल तर हेरिटेज रिसॉर्टचा पर्याय निवडावा. हेरिटेज रिसॉर्टमध्ये रूपांतर केले आहे. उंच चिमणी, मोठ्या लोखंडी खिडक्या आणि नाव बघितल्यावर अजूनही जुन्या कारखान्याचे रूप टिकवून ठेवल्याचे जाणवते. रिसॉर्टच्या आतील भागातील सजावट करताना जुनी यंत्रे, वजन काटे आणि कारखान्यात वापरलेली मूळ उपकरणे ह्यांचा सुरेख वापर केला आहे. रिसॉर्टमधील खोलीतून दऱ्यांच्या उतारावर पसरलेले चहाचे मळे, चहाच्या पानांची तोडणी करणाऱ्या स्त्रिया आणि धुक्याने झाकलेल्या दऱ्या दिसत होत्या. हे रिसॉर्ट म्हणजे हिरव्या गर्द टेकड्यांवर पसरलेल्या चहाच्या मळ्यात वसलेले शांत, निसर्गरम्य ठिकाण आहे. एका चहा कारखान्यात इतकी शांतता, इतिहास आणि सौंदर्य दडले असेल असे वाटलेच नव्हते. श्रीलंका चहाच्या मळ्यांची भूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. तेथे अनेक टी गार्डन रिसॉर्ट्स उभारलेली आहेत. त्यापैकी एका जुन्या युरोपीय किल्ल्यात असलेले हे टी कॅसल रिसॉर्ट आम्हाला खूपच आवडले. त्याच्या बुरुजावर बसून चहा पिण्याची मजा काही औरच होती. चहा उत्पादन आणि पर्यटन यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ह्या रिसॉर्टवर संपूर्ण श्रीलंकन चहा संस्कृतीचे दर्शन घडते.समुद्रावर तरंगणारी दुनियाबीच रिसॉर्ट म्हणजे समुद्राच्या अगदी जवळ असलेल्या खोल्या किंवा कॉटेजेस... खोलीतून दिसणारे समुद्राचे दृश्य... बाल्कनीत बसून ऐकू येणारा लाटांचा आवाज... आणि समुद्राच्या वाऱ्याचा आनंद... कोणतेही वेळापत्रक नाही. सकाळ-संध्याकाळ समुद्राकाठच्या वाळूतून भटकणे, मासे खाणे आणि रात्री कँपफायरजवळ गप्पा मारणे... काय रिलॅक्सिंग वाटते बीच रिसॉर्टवर! गोवा, अंदमान, बाली, थायलंड येथे मी बीच रिसॉर्टवर राहिली आहे. पण मला सर्वात आवडलेले समुद्राकाठचे रिसॉर्ट म्हणजे मालदीव्जचे. मालदीव्जच्या रिसॉर्ट््सना आयलंड रिसॉर्टही म्हटले जाते, कारण एक बेट, एक रिसॉर्ट हीच मालदीव्जची खासियत आहे. तेथील सुमारे १,२०० बेटांपैकी सुमारे १५०-१६० बेटे पर्यटनासाठी वापरली जातात. या प्रत्येक बेटावर फक्त एकच रिसॉर्ट आहे. त्या बेटावरच्या सर्व सुविधा त्या एका रिसॉर्टच्या पाहुण्यांसाठी असतात. बेटावर कोणतीही गर्दी नाही, तर फक्त समुद्र, झाडे, पक्षी आणि तुम्ही. हॉटेल, रेस्टॉरंट, पूल, स्पा, वॉटर स्पोर्ट््स सगळे त्या बेटावरच असते व बाहेर कुठे जाण्याची गरजच पडत नाही. निळाशार समुद्र, पांढरी वाळू, पारदर्शक पाणी आणि समुद्रातच उभारलेला झोपडीसारखा व्हिला असे मालदीव्जच्या रिसॉर्टचे रूप असते. मालेच्या विमानतळावरून बाहेर पडून रस्ता क्रॉस केला, की समोर दिसते सी पोर्ट. तिथून सीप्लेन किंवा स्पीडबोटने वेगवेगळ्या बेटांवरील रिसॉर्ट््सकडे जाता येते. मालदीव्जचा निळाशार समुद्र म्हणजे जणू आकाश पाण्यात उतरल्याचा भास. तेथे निळ्या रंगाच्या असंख्य छटा बघायला मिळतात. समुद्र हलक्या फिरोजीपासून गडद निळ्या रंगात बदलत जातो. सूर्याची दिशा, पाण्याची खोली आणि वाळूचा रंग यांवर या छटांमध्ये फरक पडतो. दुपारी पाणी हलके निळसर दिसते, तर सूर्यास्ताच्यावेळी जांभळट निळे भासते. पाण्याची पारदर्शकता इतकी असते, की खालचा पांढरा वाळूचा तळ दिसतो. प्रवाळ खडक, रंगीबेरंगी मासे, कासवे सगळे अगदी जवळून दिसते. अशी ही मालदीव्जमधली रिसॉर्ट््स म्हणजे समुद्रावर तरंगणारी स्वप्नांची दुनिया आहे. तिथे काळ थांबतो आणि फक्त शांतता, निळे पाणी आणि निळे आकाश असते!.कॉफी एके कॉफी!डोंगरउतारांवर पसरलेली हिरवीगार झाडे, हवेत दरवळणारा कॉफीचा मंद सुगंध आणि पक्ष्यांची मधुर किलबिल हे कुठे अनुभवता येईल असा प्रश्न पडला, तर त्याचे उत्तर आहे कॉफीच्या मळ्यातील रिसॉर्ट््समध्ये. कॉफीच्या मळ्यात वसलेली विश्रांतीस्थळे म्हणजेच कॉफी रिसॉर्ट््स. तिथे पारंपरिक आदरातिथ्य आणि स्थानिक संस्कृतीचा स्पर्श अनुभवायला मिळतो. भारतातील कॉफीचे जन्मस्थान असलेले चिकमंगळूर येथील जीवनशैली आणि संस्कृती कॉफीभोवती विकसित झाली आहे आणि तेथील कॉफी व मसाल्यांच्या बागांमध्ये अनेक रिसॉर्ट््स उभारलेली आहेत. त्यांना कॉफी ॲण्ड स्पाइस रिसॉर्ट म्हटले जाते.चिकमंगळूर येथील अशाच एका कॉफी इस्टेटवरील रिसॉर्टवर सुट्टीसाठी गेलो होतो. तिथे कॉफी बीन्सपासून सुरू होऊन कपपर्यंत पोहोचणारी कॉफीची कथा ऐकायला मिळाली. चारशे एकर पसरलेल्या त्या कॉफीच्या मळ्यातील रिसॉर्ट म्हणजे लाकडी कॉटेजेस आणि व्हिला होते. त्याच्या मोठ्या खिडक्यांतून व बाल्कनीतून हिरवेगार कॉफीचे मळे आणि धुक्याने झाकलेल्या टेकड्या दिसत होत्या. रिसॉर्टवरील लायब्ररी आणि कॅफेमध्ये कॉफीच्या सुगंधात पुस्तक वाचत बसणे हीच तर खरी सुट्टी होती. ना कोणते काम, ना गोंगाट, फक्त कॉफी आणि आपण!सकाळच्या कोवळ्या उन्हात कॉफीच्या झुडपांमधून फेरफटका मारताना रिसॉर्टवरील गाइड कॉफीचे विविध प्रकार, झाडांची निगा, कापणी प्रक्रिया आणि रोस्टिंगची माहिती देत होता. तिथे कॉफीची फळे तोडणे, ती वाळवणे, दळणे आणि भाजणे ह्या सगळ्या प्रक्रिया प्रत्यक्ष बघता आल्या. बहुतेक सगळ्या कॉफी रिसॉर्ट्समध्ये कॉफी टेस्टिंग सेशन हे खास आकर्षण असते. विविध प्रकारच्या बियांचा सुगंध, रंग आणि चव ओळखण्याचे हे एक आगळे सत्र असते. आमच्या रिसॉर्टवरील ह्या सेशनला ‘एका घोटात निसर्गाचा प्रवास’ असे म्हटले होते.त्या रिसॉर्टवर एक स्पा व ब्यूटी पार्लरही होते. त्याच्या बाहेर ‘कॉफी हे एक नैसर्गिक सौंदर्यप्रसाधन आहे,’ असे लिहिले होते. त्या स्पामध्ये दिला जाणारा कॉफी ऑइल मसाज हा प्रकार फारच लोकप्रिय आहे असे कळले. त्यामध्ये खोबरेल तेलात कॉफी मिसळून शरीराला मसाज केला जातो. पार्लरमध्ये कॉफी व दूध, मध, हळद, लिंबाचा रस, तेल असे पदार्थ वापरून वेगवेगळ्या प्रकारचे फेस मास्क तयार केले होते. तिथे केस नैसर्गिकरित्या रंगवण्यासाठी आणि टाळूला मसाज करण्यासाठीदेखील कॉफी वापरली जात होती. थोडक्यात काय, तर कॉफी रिसॉर्टवरील स्पामध्ये कॉफी वापरून आपले सौंदर्य कसे खुलवता येते ते समजले..भारतीय संस्कृतीत मसाल्यांना केवळ स्वयंपाकातच नव्हे, तर औषधी गुणधर्मांमध्येही महत्त्वाचे स्थान आहे. आपल्या स्वयंपाकघरातील जवळजवळ प्रत्येक मसाल्याचा शरीर, मन आणि रोगप्रतिकारशक्तीवर सकारात्मक परिणाम होतो. रिसॉर्टमध्ये याच विषयावर व्याख्याने आणि कार्यशाळेचेही आयोजन केले जाते. तसेच ‘वेलनेस टुरिझम’चा भाग म्हणून तिथे योगा, ध्यान आणि हर्बल थेरपी दिली जाते.बहुतेक कॉफी रिसॉर्ट््स पर्यावरणपूरक पद्धतीने चालवली जातात. तिथे सौरऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि जैविक शेती यावर भर दिला जातो. आम्ही राहत असलेल्या कॉफी इस्टेटवर भरपूर भाजीपाला लावला होता व पन्नास गायी पाळल्या होत्या. शेजारी उभारलेल्या गोबरगॅस प्लांटमुळे रिसॉर्टवरील स्वयंपाकासाठी स्वच्छ आणि स्वस्त इंधन उपलब्ध झाले होते. रिसॉर्टवर तिथलेच दूध व ताजी भाजी वापरली जात होती. रोजचे जेवण स्थानिक मसाले, ताज्या भाज्या आणि नैसर्गिक घटकांपासून तयार होत होते. प्रत्येक जेवणानंतर एक कप गरम कॉफी दिली जाई, हे विशेष.इथली बहुतेक कॉफी रिसॉर्ट््स शेकडो एकर पसरलेल्या कॉफीच्या मळ्यात बांधलेली असल्यामुळे तिथे पर्यटकांसाठी ट्रेकिंग, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, नदीकाठी पिकनिक, तसेच कँपफायर यांसारख्या ॲक्टिव्हिटीज करण्याची सोय असते. काही रिसॉर्ट््समध्ये पाहुण्यांसाठी कॉफी कल्चर वर्कशॉप्स घेतली जातात. तिथे आपण एस्प्रेसो, कॅपुचिनो, लाते, साऊथ इंडियन फिल्टर कॉफी अशा विविध प्रकारच्या कॉफी कशा तयार करायच्या याचे तंत्र शिकू शकतो.भारतातील आणखी एक कॉफी उत्पादक भाग म्हणजे कॉफी कंट्री म्हणून ओळखले जाणारे कूर्ग. तिथे मैलोन्मैल पसरलेले कॉफीचे मळे व अनेक कॉफी रिसॉर्ट््स आहेत. तेथील एवॉल्व बॅक हे ३०० एकरच्या कॉफी प्लांटेशनमध्ये वसलेले आलिशान रिसॉर्ट भारतातील सर्वात प्रसिद्ध रिसॉर्ट आहे. कॉफीची शेती बघण्यासाठी लोक मुद्दाम आसाम, केरळ अथवा कूर्ग अशा ठिकाणी भेट देतात. महाराष्ट्रातील लोकांना असे कॉफीचे मळे अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा या एका अतिशय सुंदर अशा हिल स्टेशनवर बघायला मिळतात. सातपुडा पर्वतराशींच्या कुशीत वसलेल्या चिखलदरामधील कॉफीच्या मळ्यांच्या आसपास अनेक कॉफी रिसॉर्ट्स आहेत.माझ्या भटकंतीत विविध प्रकारच्या रिसॉर्ट्सवर राहणे झाले व त्या अनुभवाने मला जाणवले, की रिसॉर्ट म्हणजे फक्त सुट्टी नाही, तर मनाला नव्याने ऊर्जा देणारा अनुभव असतो. कामाच्या व्यापात, शहरातील गोंगाटात आणि दैनंदिन जबाबदाऱ्यांमध्ये आपण स्वतःला हरवून बसतो. अशावेळी शहराच्या धकाधकीतून थोडे बाहेर पडून एखाद्या रिसॉर्टला भेट द्यायची इच्छा होते, ती उगाच नाही!(मृणाल तुळपुळे पुणेस्थित लेखिका आहेत.) 