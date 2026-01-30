Premium | UGC Equity Rules: संरक्षण की गोंधळ? नवे नियम वादाच्या भोवऱ्यात का अडकले?

Why UGC’s New Rules Have Triggered a National Education Controversyविद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना भेदभाव सहन करावा लागू नये, यासाठी UGCने नुकतेच काही नवे नियम आणले. पण झालं उलटंच. या नियमांवरून यूजीसीवर बरीच टीका होतेय. विद्यार्थी आंदोलनं करतायत. आतातर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगितीही दिलीय. पण मुळात हे का झालं? नवे नियम विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहेत की अहिताचे?पीएचडी करणारा रोहित आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणारी पायल दोघांनाही जातविषयक भेदभाव सहन करावा लागला होता त्या त्रासातूनच त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळेच दोघांच्या मातांनी एकत्र येऊन २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात जातीय भेदभावापासून व्यापक प्रमाणावर संरक्षण मिळावं, यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता. नव्या नियमांवर याचिका दाखल करणाऱ्या या दोघींचं काय मत आहे? विद्यार्थ्यांचा विरोध तर दिसतो आहेच पण तज्ज्ञांचं याविषयी काय मत आहे आणि मुळात या नव्या नियमांत आक्षेप घेण्यासारखं काय आहे, हे सगळं सविस्तर जाणून घेण्यासाठी सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख जरूर वाचा..युजीसीचे नवे नियम काय आहेत ? What is the UGC rule?.१३ जानेवारी रोजी यूजीसीने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थांमधील समतेचे प्रोत्साहन) नियम, २०२६’ जाहीर केले आहेत. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये ते लागू होतील. विद्यापीठांमध्ये होणारा जातीय भेदभाव थांबवणे आणि शिक्षणाच्या दरबारात सर्वांना समान वागणूक मिळेल, याची खात्री करणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश्य आहे. .Premium|Germany Student Visa: अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला असूनही विद्यार्थ्यांना जर्मनी सोडण्याची वेळ का आली? .या नव्या नियमांनुसार प्रत्येक महाविद्यालय आणि विद्यापीठात ‘समान संधी केंद्र’ (Equal Opportunity Centre – EOC) स्थापन करणे बंधनकारक असणार आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी विशेष समित्या, हेल्पलाईन आणि देखरेख पथके स्थापन करावे, असं यूजीसीने सांगितलं आहे. तसे आदेशच दिले आहेत. .हे केंद्र कोणते काम करेल ? What will this centre do? भेदभावविषयक तक्रारी स्वीकारणे, त्यावर कारवाई करणे.वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी संस्था अधिक समावेशक बनवणे.सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी आणि न्याय मिळेल, याची काळजी घेणे..Premium|Education expenditure India: ग्रामीण-शहरी भागांतील शिक्षण खर्चात विलक्षण तफावत, उच्च शिक्षणामुळे कुटुंबांचा आर्थिक भार वाढतोय.यूजीसी समता नियमांतील तरतुदी कोणत्या? What are the provisions of the UGC equity regulations?अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी समान संधी कक्षाची (EOC) स्थापन करणेसमता समित्या किंवा देखरेख यंत्रणा उभारणे. त्यामध्ये हेल्पलाइनचाही समावेश असेल. काही प्रकरणी तर २४x७ मिळणाऱ्या सेवेचा समावेश होईल. या सगळ्याबरोबरच या केंद्रांनी यूजीसीकडे नियमित अहवाल सादर करायचा आहे. नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे की नाही, याची कायदेशीर जबाबदारी संस्थेच्या प्रमुखांवर असेल.उच्च शिक्षण देणाऱ्या प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत अशाप्रकारे समता पथकं किंवा ‘इक्विटी स्क्वॉड्स’ स्थापन केले जातील. ही पथकं कॉलेजच्या आवारात भेदभाव होऊ नये, यासाठी सावध राहतील आणि लक्ष ठेवतील. नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाईही होऊ शकते. त्यांची मान्यता रद्द करणे किंवा काही काळासाठी निलंबन करणे, यूजीसीच्या योजनांतून त्यांना वगळणे आणि अन्य दंडात्मक उपायांचा त्यात समावेश आहे..यूजीसी नियमांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती SC stays implementation of UGC rulesयूजीसीच्या जातीय भेदभावाच्या व्याख्येशी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली आहे आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, “शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुक्त, समतावादी आणि समावेशक वातावरण हवे. भारतातील एकता या शैक्षणिक संस्थांमध्येही दिसली पाहिजे. आम्ही या नियमाची घटनात्मकता तपासतोय शिवाय तो कायद्याच्या कसोटीवर कितपत उतरतो आहे हेसुद्धा तपासत आहोत. .यूजीसीच्या नव्या नियमांना कोणाचा विरोध आहे? Who are protesting against the new UGC rules?यूजीसीच्या या नव्या नियमांना सर्वसाधारण वर्गातील म्हणजेच जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांकडून विरोध होतोय. दिल्लीतील यूजीसी कार्यालयाबाहेर सवर्ण सेना या संघटनेने निदर्शनं केली. .विद्यार्थ्यांचा आक्षेप कशाला आहे?यूजीसीच्या नव्या नियमांप्रमाणे केवळ अनुसूचित जाती जमातील किंवा विशिष्ट धर्मातील विद्यार्थ्यांना भेदभावाविरुद्ध तक्रार करण्याची सोय आहे. ज्या विद्यार्थ्यावर आरोप आहेत. त्याचं निलंबनही तक्रारीनंतर होऊ शकतं. आपल्यावरील आरोपांसाठी दाद मागण्याची वा तक्रार करण्याची सोय मात्र त्यात नाही. त्यामुळे खोट्या तक्रारी वाढतील अशी भीती विद्यार्थ्यांना वाटते..सरकारचं काय म्हणणं आहे?केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, यूजीसीच्या नियमांचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी घेऊ. कोणाच्याही विरोधात कसलाही भेदभाव होणार नाही. सर्वांना न्याय मिळेल. यूजीसी, केंद्र आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी निश्चित असेल..तक्रार कशी दाखल करायची ?New UGC rules 2026: How can students file a complaint?कोणताही विद्यार्थी, कर्मचारी किंवा प्रवेशासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते. नियमांमध्ये ‘पीडित व्यक्ती’ (aggrieved person) ही व्याख्या व्यापक ठेवण्यात आली आहे. तक्रार नोंदवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र किंवा राजकीय पाठबळ आवश्यक नाही.प्रत्येक संस्थेत समान संधी केंद्र (EOC) हे तक्रारींसाठी पहिले संपर्क केंद्र असेल. .संस्थांनी काय करायचं आहे? Once a complaint is filed:EOC स्थापन केल्याचा अधिकृत आदेश काढणे.EOC समन्वयकाची नियुक्ती करणे.तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समता समिती स्थापन करणे.ऑनलाईन व ऑफलाईन तक्रार नोंदणी व्यवस्था उभारणे.चौकशीसाठी कालमर्यादा आणि कार्यपद्धती (SOPs) निश्चित करणे.महाविद्यालयाच्या आवारात भेदभाव होऊ नये यासाठी समता पथकं स्थापन करणे.अपीलसाठी लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्त करणे किंवा त्यांची उपलब्धता जाहीर करणे.नियामक संस्थांकडे नियमित अहवाल सादर करणे. .तक्रारीनंतर काय?What happens after the complaint is filed?तक्रार मिळाल्यानंतर २४ तासांत समता समितीची बैठक घेणे बंधनकारक.चौकशी १५ दिवसांत पूर्ण करणे.संस्थेच्या प्रमुखाने समितीच्या अहवालावर सात दिवसांत निर्णय घेणे.संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेत तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवणे बंधनकारक..Premium| AI in primary education: शाळांमध्ये तिसरीपासून एआय शिक्षण दिलं गेल्याने बालकांच्या नैसर्गिक विकासाला धोका तर नाही ना?.कोणत्या परिस्थितीत तक्रार करता येऊ शकते? महाविद्यालयाच्या आवारात किंवा संस्थेशी संबंधित उपक्रमांत भेदभाव झाल्यास, वगळले गेल्यासजातीवरून छळ झाल्यास प्रवेश, गुणांकन, पदोन्नती, वसतिगृह वाटप किंवा सुविधांमध्ये पक्षपात अपमानास्पद टिप्पणी, असमान वागणूक मिळाल्यास किंवा संस्थात्मक बाबींतून वगळल्यास तक्रारीनंतर दबाव किंवा धमकी दिली गेल्यासकिरकोळ वाटणाऱ्या पण सतत घडणाऱ्या घटना दिसल्यास .सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘जातीय भेदभाव’ ही संकल्पना केवळ अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांच्यापुरती मर्यादित ठेवल्यामुळे, सामान्य किंवा अनारक्षित प्रवर्गातील (जनरल) विद्यार्थ्यांना आपल्या जातीय ओळखीवरून छळ सहन करावा लागला तर त्यांच्यासाठी संस्थात्मक संरक्षण आणि तक्रार निवारणाचा हक्क नाहीये..दरम्यान, अनेक विद्यार्थ्यांनी दिल्लीतील यूजीसी मुख्यालयाबाहेर निदर्शने करत या नियमांना मागे घेण्याची मागणी केली.पीटीआयशी बोलताना दिल्ली विद्यापीठात पीएचडी करणाऱ्या आलोकित त्रिपाठीने सांगितलं की, नव्या नियमांमुळे सगळा गोंधळ होणारे. कारण ज्या कारणासाठी तक्रार दाखल आहे, ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता आरोपीवर टाकली जाणार आहे. .नव्या नियमांमुळे सगळा गोंधळ होईल. ज्याच्यावर तक्रार आहे, त्यालाच ती सिद्ध करावी लागेल.आलोकित त्रिपाठी, आंदोलक विद्यार्थी.ज्या पायल तडवीच्या आईने ही याचिका दाखल केली होती तिच्याशीही सकाळ ने संवाद साधला. दिवंगत पायल तडवी हिची आई अबिदा तडवी यांनी पायलच्या मृत्यूनंतर याप्रकरणी लढा उभारला होता. न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. सकाळने या नव्या नियमांविषयी त्यांचं मत जाणून घेण्यासाठी अबिदा तडवी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, ''आमच्या मुलांच्या बाबतीत जे झालं ते अतिशय दु:खद होतं. आम्ही अशाप्रकारे नियम असावेत, संरक्षण असावं याची मागणी केली होती ती, विशेषत: दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी. कारण याच विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात भेदभावाचा सामना करावा लागतो. पण यूजीसीने त्यात ओबीसींचाही समावेश केला. जो करायला नको होता, असं मला वाटतं. ''.ही समिती विशेषकरून दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच असावी कारण त्यांनाच मोठ्या प्रमाणात भेदभाव सहन करावा लागतो. त्यात ओबीसींचा समावेश करायला नको होता.अबिदा तडवी, दिवंगत पायल तडवी हिची आई.या नियमांना विरोध करणाऱ्यांबाबत अबिदा तडवी म्हणतात, कर नाही त्याला डर कशाला? तुम्ही जातीवाचक शिवीगाळ, भेदभाव केलाच नाहीत तर कोण कशाला तक्रार करेल? याचा गैरवापर करण्याची भीती निराधार आहे. खरंतर हे नियम विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच केलेले आहेत..पायलसाठी लढा उभारल्यानंतर देशभरातील अनेक पालक येऊन आपल्याला भेटल्याचं अबिदा सांगतात. त्या म्हणाल्या, अनेक मुलांनी, पालकांनी त्यांचे अनुभव सांगितले. पायलचं प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर तरी हे प्रकार कमी होतील, अशी आशा होती. पण ते झालेलं नाही. अनेकदा गरीब घरांतली मुलं कशीबशी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचलेली असतात. त्यांचे पालक कुठून कुठून पैसे जमवून त्यांना शिक्षण देतात. अशावेळी कॉलेजमध्ये अशाप्रकारे कुणी त्रास देत असेल तर मुलं घरी सांगत नाहीत. कारण त्यांना वाटतं आईवडिलांना आणखी त्रास कशाला किंवा त्यांना वाटतं की, आता आईवडील आपलं शिक्षणच बंद करतील. अशा सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी हे नवे नियम खरंतर फार महत्त्वाचे आणि उपयोगी ठरले असते..यूजीसीच्या या नियमांविषयी तज्ज्ञ काय म्हणतात ?UGCने नवे नियम जरी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेतले असले तरीही त्यातील अनेक गोष्टी स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे हे नियम हिताचे की अहिताचे हा प्रश्न आहे. यूजीसीचे माजी अध्यक्ष आणि अर्थशास्त्रज्ञ सुखदेव थोरात यांनी याविषयी आक्षेप नोंदवले आहेत. .थोरात यांनी हिंदुस्तान टाइम्समधील आपल्या लेखातून यूजीसीच्या नव्या नियमांविषयीचे आक्षेप नोंदवलेले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे.यूजीसीने म्हटलेली उच्च शिक्षण संस्थांची व्याख्या गोंधळात टाकणारी आहे. त्या व्याख्येनुसार IIT, IIM आणि इतर कित्येक स्वतंत्र संस्था या नियमांच्या कक्षेबाहेर राहतात.२०१२च्या नियमांप्रमाणे नव्या नियमांत भेदभावाविषयी ठोस प्रकार नमूद केलेले नाहीत उलट ती जबाबदारी समता समित्यांवर टाकलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक समितीनुसार भेदभावाचे स्वरुप वेगळे ठरू शकते आणि कायदेशीर कारवाईत गोंधळ होऊ शकतो. संस्थेच्या प्रमुखालाच समितीचा अध्यक्ष केल्याने चौकशी आणि अंतिम निर्णय घेताना हितसंबंध जपले जाण्याची भीती राहते. समता समितीत SC/ST/OBC समाजाचे केवळ ‘प्रतिनिधित्व’ पुरेसे नाही. प्रभावी आणि न्याय्य निर्णयासाठी ते प्रभावी प्रतिनिधित्त्व हवे. म्हणजेच किमान ५०% समिती सदस्य या वर्गातील असावेत..उच्चशिक्षण घेताना अनेक विद्यार्थ्यांना जातीवरून टीका टिप्पणी सहन करावी लागते, हे वास्तव आहे. मात्र त्यासाठी समिती तयार करताना तिची बांधणी अधिक अचूक असली पाहिजे हे तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे दोन गोष्टी होतील. एक म्हणजे दोषींना योग्य ती शिक्षा होईल आणि दुसरं म्हणजे या समितीचा गैरवापर केला जाण्याची विद्यार्थ्यांची भीतीही नष्ट होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.