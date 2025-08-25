Premium|Accountability in India: अपघात नव्हे, ही बेपर्वाईची आहे. जबाबदार कोण, उत्तर कोण देणार?

प्रवीण दवणेगेल्या ७५ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात जनता आणि जनतेतून निर्माण झालेले नेते यांना अभिरुची अन् नागरिकशास्त्र यांचे धडे कोणीच कसे दिले नाहीत? प्रत्यक्ष समोर हत्या केली, की ती करणारा पकडला जातो. परंतु, जिथे हत्या करणारा समोर दिसत नाही; पण निष्पाप जीव आपले जीवन हकनाक गमावून बसतात अशा अदृश्य गुन्हेगारांना कोण आणि कशी शिक्षा देणार? याच्यासाठी कायदा तरी कुठला? तेच ते, नि तेच ते! तेच प्रश्न, तेच खड्डे! जनसामान्यांच्या स्वप्नाच्या पायऱ्या करून उंच गेलेले सूत्रधार, त्यांचे आयुष्य धुळीत मिळताना, नवे प्रश्न निर्माण करीत त्या धुरळ्यात आधीचे प्रश्न कसे गोठवून टाकता येतील नि निरपराधांच्या मरणाचेही सत्ताकारणासाठी राजकारण कसे करता येईल, हेच पाहत पाहत आपली लोकशाही सहस्रचंद्रदर्शनाकडे निघाली आहे. तक्रार तरी कुणाकडे करायची नि ती केली तर ती करणाराच भोवऱ्यात येईल अशा स्थितीत, ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ म्हणत तो अचानकच नि गेल्या शंभर वर्षांत इतका मुसळधार झाला नव्हता, असे पावसावरच खापर फोडत, किती जणांच्या गेलेल्या प्राणांचे आणि घुसमटींचे आपण समर्थन करणार आहोत कोण जाणे! जुने खड्डे अधिक खोल करीत, नव्या खड्ड्यांना जन्म देत, पुन्हा त्यात किती जीव गेले याची मोजदाद तरी कोण करणार!.केवळ कुणाच्या तरी कृपेने, डोंगरकपारीवर उभारली गेलेली झोपडपट्टी, दरड कोसळल्याने नामशेष होते. आतल्या जीवांची का कुठलीच स्वप्ने नसणार? केवळ एक छोटी बातमी...पुन्हा पुन्हा गरगरणारी ब्रेकिंग न्यूज, एवढेच त्यांच्या प्राणांचे मोल का?.असा घातपात नसलेला अपघाती मृत्यू झाला की आपल्याकडे, आपल्याच पैशातून ‘नुकसानभरपाई’ दिली जाते. एखादी गाडी, वस्तू नि नवीन स्वप्न डोळ्यात घेऊन जगणारा तरुण स्वप्नाळू जीव हे एकाच रांगेत मोजले कसे जातात? वस्तूंची नुकसानभरपाई देता येते. एका जिवंत व्यक्तीच्या जिवाचे मोल कुठले! नुकत्याच कोसळलेल्या पावसात आपले आपत्ती व्यवस्थापन कसे नेहमीप्रमाणे कोसळले, हे आपण पाहिले. पुन्हा वारंवार पाहणार आहोतच. हे अवतरण त्याबद्दल भाष्य करण्यासाठी नाही; तर या साऱ्या नैसर्गिक अपेक्षित गोष्टी आपण अजून किती वर्षे अनपेक्षित मानून पुन्हा तीच अफू भोळ्या-भाबड्या जनतेला देणार आहोत नि नवे जीव गमावणार आहोत? या वास्तवाची जाणीव देण्यासाठी! शेकडो संसार एकाच वेळी उद्ध्वस्त करणारे हे वास्तव आपल्या शिल्लक असलेल्या थोड्याफार संवेदनेने शासन नक्की केव्हा बदलणार आहे?.दुर्घटना घडते हे एक अपघाती वास्तव! पण पुन्हा त्या दुर्घटनेवर ठोस तोडगा कधीच काढला जात नाही, हीच आपली विकास यंत्रणा! कधी मुदत उलटून गेलेला रेल्वेचा पूल कोसळतो. कधी अचानक गर्दीत कुणीतरी ओरडल्यामुळे अनेक आयुष्ये चिरडली जातात. कधी मुंबईत इतका प्रचंड (दरवर्षी गेल्या शंभर वर्षांत इतका पाऊस कधी पडला नव्हता, हे पालूपद घेऊन) पाऊस पडतो की एक विख्यात डॉक्टर, निष्णात शास्त्रज्ञ रस्त्यावरील उघड्या गटारात - मॅनहोलमध्ये पडून अवचित वाहून जातो. एक बातमी येऊन जाते, पुन्हा सारे सामसूम... पुन्हा नवीन उघड्या गटारात कुणीतरी असेच वाहून जाईपर्यंत सारी व्यवस्था हाताची घडी तोंडावर बोट अशी स्तब्ध! कधी वर्षानुवर्षे त्याच वळणावर लोकल धावताना बाहेर आलेल्या प्रवाशांच्या धक्क्याने काही प्रवासी टप टप खाली पडतात आणि जीव गमावतात. .घटना वेगवेगळ्या... परिणाम एकच! निष्पापांचे बळी आणि जबाबदार कोणीही नाही. सत्ता अ ची की ब ची, क ची की ड ची... जो सत्तेवर नसेल त्यांनी असलेल्यांना बोलायचे आणि पुन्हा बोलणारा सत्तेवर आला, की जो सत्तेवर नसेल त्याने हमरीतुमरीवर येऊन बोलायचे! बेंबीच्या देठापासून, ते घसा खरवडणे ऐकले की बघणाऱ्या जनतेच्या संतापाचे विरेचन होते; पुन्हा उद्या बिचारी अनामिक जनता मरायला मोकळी! परिणाम एकच... निरपराध्यांचे बळी! सामिष खाण्यापिण्याच्या प्रश्नांवर एकवटलेली यंत्रणा, वर्षानुवर्षे जोपासलेल्या प्रश्नावर मात्र मूग गिळून बसते. कोण बोलणार? आणि कोणाला? गोविंदाच्या निर्मळ खेळात सात-आठ वर्षांच्या मुलाचा बळी जातो. इतरांचा खेळ! मात्र एका बालकाला घर कायमचे मुकते.बालकामगाराला जर वयाचे बंधन असते, तर बालगोविंदाला ते घालण्याचा कुठलाच कायदा कधीच का अस्तित्वात येऊ शकत नाही? असला तर त्याचे इतक्या ढोल-ताशात विसर्जन कसे होते? तो कायदा मोडण्याचे धाडस कसे येते? त्या चिमुकल्याच्या आईचा, वडिलांचा, बहिणीचा हंबरडा, कधीच कसा यंत्रणेपर्यंत पोहोचत नाही? गोविंदांसमोर ज्या प्रकारचे ओंगळ मनोरंजन साजरे होते ते पाहिले की वाटते, सभ्यतेची संवेदना आता कोणत्या वाटेने जात आहे. सर्वच गोष्टी कायद्याने होत नाहीत, हे अगदी मान्य; परंतु गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात जनता आणि जनतेतून निर्माण झालेले नेते यांना अभिरुची अन् नागरिकशास्त्र यांचे धडे कोणीच कसे दिले नाहीत? या विषयावर कोणी बोलत नाही; कारण आपली गळचेपी कशा पद्धतीने होईल, याचे भय अगदी प्रत्येकाच्या छाताडावर असते. त्यामुळेच अत्यंत परखड आणि स्पष्ट बोलायचे; पण ते असे की ज्यामुळे आक्रमक नेतृत्व दुखावले जाणार नाही. म्हणूनच, ‘सलाम! मेरे प्यारे भाई और बहन सब को सलाम!’ ही सलाम संस्कृती फोफावते..प्रत्यक्ष समोर हत्या केली, की तो करणारा पकडला जातो. त्याला कायद्याच्या आधारे शिक्षा होते. परंतु जिथे हत्या करणारा समोर दिसत नाही; पण निष्पाप जीव आपले जीवन हकनाक गमावून बसतात अशा अदृश्य गुन्हेगारांना कोण आणि कशी शिक्षा देणार? याच्यासाठी कायदा तरी कुठला? न्यायालय कुठले? नि कुणाच्या तरी बेपर्वाईमुळे मृत्यू पावलेल्या जीवांना जीवन संपल्यानंतर न्याय तरी कसा मिळणार? कायमचे निघून गेलेले आयुष्य कोणी परत देऊ शकते का? कुठला न्याय?अगदी काल-परवाच्या घटना... रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे अनेक बळी गेले, त्यांचा मारेकरी कोण? लहानग्या मुलाला शाळेतून घरी परत आणणारी माऊली नि ते सहा वर्षांचे चिमणे पिल्लू..! अनपेक्षितपणे मागून बेफाम वाहन येते. पाणी भरलेल्या खोल खड्ड्यात अंदाज न आल्याने दोघे अडतात आणि हे निष्पाप जीव मरून जातात. कोण यांचे मारेकरी?तीन-साडेतीन तासांच्या राक्षसी ट्रॅफिकमध्ये ॲम्बुलन्स रुग्णाला उपचारापर्यंत नेऊ शकत नाही. तो जगण्यासाठी तगमगणारा जीव तिथेच मिटून जातो, कोण याचा मारेकरी? तो तडफडत मरणारा आपल्या घरातला नसतो, म्हणून त्या जीवाची घालमेल आपल्याला कधी जाणवणार नाही का? आणि न जाणो ही वेळ कधी कोणावर केव्हा येऊ शकते, होय अगदी आपल्यावरही!.Premium| Post-Retirement Investing: तुमची पेन्शन एफडीत गुंतवताय? मग थांबा... .तीन-साडेतीन तासांच्या लोकल खोळंब्यात गर्भवती महिला आतल्या गर्दीत घुसमटून दोन जिवानिशी संपून जाते. कोण नि कसा न्याय देणार त्या निरपराध जिवांना? ज्या देशात स्त्रीला दुर्गा आणि जगदंबा रूपात पूजले जाते, नवरात्रीत ज्या अंबेची दागदागिन्यांनी मढवून पूजा केली जाते त्या देशात आज घरातली दुर्गा सुरक्षित आहे का? आपली तरुण मुलगी घरात वेळेवर सुरक्षित येईपर्यंत कुठले आई-बाबा निश्चिंत असतात? असे एक ना हजार जळते प्रश्न आपण सोडवणे दूर, हे प्रश्न आहेत याचे भान तीव्रतेने आपल्याला नाही? त्या लोकलच्या घुसमट गर्दीत गुदमरून डब्यातून खाली पडणाऱ्या जिवंत दुर्गांना कोण वाचवणार आहे?कधी मुलांच्या तस्करीच्या बातम्या येतात; तर कधी अगदी अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीच्या बातम्या! अंगावर काटा येतो. काय होत असेल त्या मुलींचे? कशा जगत असतील त्या? केवळ तात्पुरत्या उपयोगासाठी एखाद्या कचकडी बाहुलीसारखी वस्तू झालेली ती अनामिका, कोणाच्याच काळजाला घर पाडत नसेल का? की या कथा फक्त चित्रपटापुरता? अडीच तास चित्रपट पाहायचा आणि घरी निघून यायचे. अशा भेदक विषयावरील चित्रपटांना भारतीय पातळीवरचे पुरस्कार मिळतात; परंतु भारतातच हे भीषण वास्तव जळत आहे... ते निवारण्यासाठी आपण कोणती यंत्रणा प्रभावीपणे राबवत आहोत का? केवळ वकिली युक्तिवादाने याची उत्तरे देण्यापेक्षा हे प्रश्न मुळातून सोडवण्यातून ही उत्तरे दिली पाहिजेत; परंतु यांना उत्तरच नाही, असे हे अनाथ प्रश्न आहेत... वर्षानुवर्षे अनाथ! 'खामोश! चौकशी चालू आहे!' हे ऐकण्याची आम्हा सर्वांच्या कानांना आदत झाली आहे.. केवळ एक छोटी बातमी... पुन्हा पुन्हा गरगरणारी ब्रेकिंग न्यूज, एवढेच त्यांच्या प्राणांचे मोल का? एकीकडे तीनशे मजली संगमरवरी इमारती आणि दुसरीकडे महापुरातून होडीत बसून जाणारी शाळकरी मुले, त्यांचे सदा तरंगते आयुष्य, हेच का ते सर्व 'शिक्षा' अभियान? एकीकडे पंचतारांकित रुग्णालये आणि दुसरीकडे जिवंतपणे झोळीतून, बांबूवर टांगून जर्जर वृद्धाला, अनवाणी पायपीटीने नेता-नेताच कळते, की ही उपचारयात्रा प्रेतयात्रा झाली... कोण गुन्हेगार?एकमेकांकडे दोषांचा फुटबॉल ढकलणारी कुठली व्यवस्था? थोडे तरी अंतर्मुख होणार आहोत का सारे? अमरपट्ट्याचा भ्रम नि शिसारी आणणारा स्वार्थ दूर ठेवून?(लेखक प्रसिद्ध कवी आणि गीतकार आहेत.) 