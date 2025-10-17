Premium| Credit score myths: क्रेडीट स्कोअर संबधीचे हे ७ गैरसमज लोकांचं आर्थिक नुकसान करतात!

तुम्हाला माहित आहे का, भारतातील जवळपास ४० टक्के लोकांकडे स्वतःचा क्रेडिट इतिहासच नाहीये! म्हणजेच, बँक किंवा वित्तीय संस्था त्यांना “थिन फाइल” ग्राहक म्हणतात, आणि त्यामुळे पहिल्यांदा कर्ज घेताना त्यांना जास्त व्याजदर भरावा लागतो! आजच्या डिजिटल काळात, क्रेडिट स्कोअर हा तुमच्या आर्थिक विश्वासाहार्यतेचा आरसा बनला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला क्रेडीट स्कोरचं योग्य ज्ञान असणं गरजेचं आहे. पण, अजूनही लोकांच्या मनात क्रेडीटस्कोरसंबंधी अनेक गैरसमज आहेत. जसं की,वारंवार क्रेडिट स्कोअर तपासल्याने तो कमी होतो.अनेक कर्ज घेतल्याने स्कोअर वाढतो.कर्जच न घेतल्याने स्कोअर उत्तम राहतो.प्रीपेड कार्ड वापरल्याने स्कोअर तयार होतो.अशा प्रकारचे गैरसमज तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात त्यामुळे तुमचा क्रेडीटस्कोर सुधारण्याऐवजी बिघडू शकतो. त्यामुळे तुम्हाला कर्ज मिळायला अडचण येईल किंवा इतरांपेक्षा जास्त व्याज भरावं लागेल. मनीकंट्रोलचा अहवालच सांतो, कमी स्कोअर असणाऱ्यांचे कर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाण तब्बल ४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. पैसाबझारच्या एका अभ्यासानुसार, भारतात सुमारे ३५ टक्के लोकांचा स्कोअर फक्त हप्ते उशिरा भरल्यामुळे सहा महिन्यांत ५०–१०० गुणांनी घसरतो. त्याचबरोबर, LoanTap चा अहवाल सांगतो, ज्यालोकांनी जुनी खाती सक्रिय ठेवली आहेत त्यांचा स्कोअर सरासरी ७५० पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच जुनी खाती बंद केल्याने क्रेडीटस्कोर चांगला होतो या धारणेला छेद बसतो.चला तर मग या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात,क्रेडिट स्कोअर म्हणजे नेमकं काय?तो कसा ठरतो आणि कोणत्या गोष्टींनी तो वाढतो किंवा घटतो?लोकांमध्ये पसरलेले ७ पेक्षा अधिक क्रेडिट गैरसमज आणि त्यामागचं सत्य!तसेच, तुमचा स्कोअर सुधारण्यासाठी कोणत्या सोप्या आणि जबाबदार सवयी अंगीकाराव्यात..क्रेडिट स्कोअर म्हणजे काय?क्रेडिट स्कोअर म्हणजे व्यक्तीच्या आर्थिक विश्वासार्हतेचं मोजमाप करणारा तीन अंकी आकडा. तो बऱ्याचदा ३०० ते ९०० दरम्यान असल्याचं पहायला मिळतं. भारतात सिबिल, एक्स्पेरियन, इक्विफॅक्स आणि सीआरआयएफ हायमार्क या आरबीआय मान्यताप्राप्त संस्था व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारांवर आधारित स्कोअर तयार करतात. ७५० पेक्षा अधिक स्कोअर चांगला मानला जातो, तर ६०० पेक्षा कमी स्कोअर धोकादायक मानला जातो.एखाद्या व्यक्तीचा हा स्कोर कसा ठरवायचा; तर हा स्कोर ठरवताना तुम्ही वेळेवर कर्ज कितीवेळा फेडले आहे, तुम्ही किती प्रमाणात क्रेडिट कार्ड वापरता, तुम्ही किती ठिकाणी नविन कर्जासाठी नोंदणी केली आहे या आणि अशा काही गोष्टीं लक्षात घेतल्या जातात.चांगल्या क्रेडीट स्कोरचा फायदा काय तर चांगला स्कोअर असणाऱ्यांना कमी व्याजदर, जलद कर्जमंजुरी आणि जास्त मर्यादेपर्यंत कर्ज मिळतं. उदा, ८०० स्कोअर असणाऱ्या व्यक्तीला घरकर्ज ८ टक्क्यांपेक्षा कम दरात मिळू शकतं, तर त्याचवेळी ६५० स्कोअर असणाऱ्याला या कर्जासाठी १० टक्क्यांपर्यंत व्याज द्यावं लागतं. त्याचबरोबर तुमचा स्कोर चांगला असेल तर तुम्हाला सहज कर्ज मिळतं. मनीकंट्रोलच्या आकडेवारीनुसार, कमी स्कोअर असणाऱ्यांचे कर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाण ४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. म्हणूनच ऐनवेळी कर्जाची गरज असताना तुमचं कर्ज नाकारलं जावू नये असं वाटत असेल तर क्रेडीट स्कोर चांगला ठेवण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची गरज आहे हे माहित असायला हवं आणि आपल्याला क्रेडीट स्कोर संबंधी ज्या धारणा आहेत त्या सत्य आहेत की केवळ गैरसमज आहेत हे ही एकदा तपासायला हवं..वारंवार क्रेडीट स्कोअर तपासल्याने तो कमी होतो का?क्रेडिट स्कोअर तपासल्याने तो कमी होतो, हा एक मोठा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात, आपण स्वतःचा स्कोअर तपासत असताना ती ‘सॉफ्ट इन्क्वायरी’ असते आणि त्याचा स्कोअरवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही. सॉफ्ट इन्क्वायरी म्हणजे अशी तपासणी जी कर्ज अर्जाशी संबंधित नसते, जसे की आपण आपला बॅलन्स चेक करतो तसच. पण जर तुम्ही हार्ड इन्क्वायरी करत असाल तर मात्र तुमच्या क्रेडीट स्कोरवर काही प्रमाणात परिनाम होवू शकतो. हार्ड इन्क्वायरी म्हणजे नवीन कर्ज, क्रेडिट कार्ड यांसाठी अर्ज करणे, क्रेडिट कार्ड मर्यादा किंवा कर्ज मर्यादा वाढविण्यासाठी अर्ज करणे अशा गोष्टींमुळे ५ ते १० गुणांनी तुमचा क्रेडीट स्कोर कमी होवू शकतो पण त्याचा फार मोठा परिनाम होत नाही.स्वतः स्कोअर तपासणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्याचे अनेक फायदे आहेत. नियमित तपासणीमुळे आर्थिक शिस्त राखता येते. स्कोअरमध्ये होणारे बदल आपल्या लक्षात येतात आणि वेळेवर चुका दुरुस्त करण्यासाठी मदत होते.सीआयबीआयएल (CIBIL) संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणात लोक स्कोअर तपासत नाहीत. यामागचे प्रमुख कारण स्कोअर कमी होईल ही चुकीची समजूत आहे. स्कोर तपासल्याने तुमचं कोणतंही नुकसान होणार नाही मात्र जर स्कोर तपासला नाही तर मात्र तुमचं नुकसान होवू शकतं त्यामुळे प्रत्येकाने नियमित आपला सिबिल स्कोर तपासायला हवा. शिवाय आज अनेक बँका, क्रेडिट ब्युरो आणि अॅप्स जसे की बँकबझार, एक्स्पिरिअन आणि सीआरआयएफ हायमार्क आपल्याला मोफत स्कोअर तपासण्याची सुविधा देत आहेत त्याचा आपण वापर करायला हवा. .अनेकदा कर्ज घेतल्याने तुमचा क्रेडीट स्कोअर वाढेल का?अनेकांना वाटते की अनेकदा कर्ज घेतल्याने क्रेडिट स्कोअर वाढतो, पण हा मोठा गैरसमज आहे. खरं म्हणजे, स्कोअर वाढवण्यासाठी कर्जांची संख्या नव्हे तर कर्जाचा वापर किती जबाबदारीने केला जातो हे महत्त्वाचं असतं. जर एखाद्याजवळ अनेक कर्जे असतील आणि तो वेळेवर हप्ते नसेल, तर तो आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर मानला जातो आणि बँका त्याला जास्त जोखमीचा ग्राहक समजतात. त्यामुळे अशा लोकांना सहजासहजी कर्ज मिळत नाही. क्रेडिट स्कोअरच्या दृष्टीने कर्जांचा योग्य उपयोग म्हणजे कमी कर्ज घेणे आणि ते वेळेत फेडणे.स्कोअर सुधारण्यासाठी ‘क्रेडिट मिश्रण’ म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची कर्ज घेणं महत्त्वाचं आहे. जसे की क्रेडिट कार्ड, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज अशी वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे एकाच व्यक्तीने घेतली आणि ती व्यवस्थित फेडली तर त्या व्यक्तीचा स्कोर वाढतो. बॅजाज फायनान्सच्या अहवालानुसार, संतुलित कर्ज रचना ठेवणाऱ्यांचे स्कोअर इतरांच्या तुलनेत २० ते २५ टक्क्यांनी जास्त असतात. मात्र अनेक कर्ज घेताना डेब्ट टू इन्कम रेशो (उधारी-ते-उत्पन्न प्रमाण) वाढणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. जर तुमच्या पगाराच्या ४० टक्के रक्कम कर्जाचे हप्ते भरायला जात असेल तर बॅंक तुम्हाला नविन कर्ज देण्याचे नाकारते..जुने कार्ड किंवा खाती बंद केल्याने क्रेडीट स्कोअर वाढतो का?तुम्ही क्रेडीट स्कोर वाढवण्यासाठी जर जुनं क्रेडीट कार्ड बंद करायचा विचार करत असाल तर तसं करू नका कारण त्यामुळे तुमचा क्रेडीट स्कोर वाढायचं लांब उलट कमी होईल. कारण अशा परिस्थितीत महत्त्वाचा असतो क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो.क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो म्हणजे तुम्ही किती क्रेडिट वापरत आहात. म्हणजे तुम्ही जेवढं वापरताय ते तुमच्या एकूण क्रेडिट मर्यादेच्या तुलनेत किती आहे हे दाखवणारा गुणांक. उदा, तुमच्याकडे दोन कार्डांची एकत्र मर्यादा ₹२,००,००० असेल आणि तुम्ही ₹५०,००० वापरले असेल, तर युटिलायझेशन रेशो २५ % होतो. अशा परिस्थितीत तुम्ही एक कार्ड बंद केलं तर तुमचा रेशो ५०% होईल आणि क्रेडिट स्कोर चांगला असण्यासाठी तुमचा क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो ३०% पेक्षा कमी असणं गरजेचं आहे.क्रेडीट कार्ड प्रमाणेच जर तुम्ही जुनं बॅंक खातं बंद करण्याचा विचार करत असाल तर तसं केल्याने सुध्दा तुमचा क्रेडीट स्कोर कमी होवू शकतो. क्रेडिट एज जेवढं जास्त तेवढा क्रेडीट स्कोर चांगला होतो. म्हणजेच तुमचं बॅंकेत खातं अनेक वर्षांपासून असेल तर तुमची विश्वासाहार्यता अधिक वाढते. त्यामुळे जुनी कार्ड किंवा खाती वापरात नसली तरी सक्रिय ठेवणं गरजेचं आहे. LoanTap च्या सर्वेक्षणानुसार, ज्यांनी जुनी खाती सक्रिय ठेवली, त्यांचा सरासरी स्कोअर ७५०+ दिसला, तर जे लोक जुनी खाती बंद करतात, त्यांचा स्कोअर ५०–७० गुणांनी कमी दिसला. त्यामुळे जुनी कार्ड बंद करण्याऐवजी योग्य व्यवस्थापन आणि वेळेवर बिल भरणे अधिक फायदेशीर ठरते..कमी स्कोअर कधीच सुधारता येत नाहीकाही लोकांचा गैरसमज आहे की एकदा क्रेडिट स्कोअर कमी झाला की तो कधीच सुधारता येत नाही, पण हे चुकीचे आहे. प्रत्यक्षात, कमी स्कोअर मुख्यतः काही कारणांमुळे घसरतो, जसे की हप्ते उशिरा भरणे, क्रेडिट कार्डवर जास्त खर्च करून ओव्हरड्राफ्ट करणे, किंवा कर्जे/बिल डिफॉल्ट करणे. Paisabazaar च्या अहवालानुसार, भारतात सुमारे ३५ % लोकांचा स्कोअर या सगळ्या कारणांमुळे ६ महिन्यांत ५०–१०० गुणांनी कमी होतो.कमी स्कोअर सुधारण्यासाठी काही सोपे उपाय आहेत. सर्वप्रथम, हप्ते वेळेवर भरणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक बिल किंवा कर्जाचं वेळेवर पेमेंट केल्यास सुधारणा लवकर दिसून येवू शकते. या काळात क्रेडिट वापर कमी ठेवणे गरजेचे आहे. तुम्ही उपलब्ध क्रेडिटच्या ३० % पेक्षा जास्त खर्च करू नका. आणि तुम्हाला तर माहितच आहे जुनी खाती बंद करायची नाहीत आणि नवीन कर्जे जर खूपच गरज असेल तर घ्यायचं.त्याच बरोबर अशा परिस्थितीत ‘क्रेडिट बिल्डर लोन’ आणि ‘सिक्युअर्ड कार्ड’ या पद्धती उपयोगी ठरतात. उदा, एका सिक्युअर्ड कार्डमध्ये ₹५०,००० ठेवून त्यावर नियमित खर्च आणि वेळेवर बिल भरणे चालू ठेवा. Experian India च्या अहवालानुसार, अशा उपायांनी ३–६ महिन्यांत ५०–१०० गुणांनी क्रेडीटस्कोर सुधारू शकतो..कर्ज न घेतल्याने स्कोअर चांगला राहतो का?काही लोकांचा गैरसमज आहे की जर तुम्ही कर्ज घेतले नाही किंवा क्रेडिट कार्ड वापरले नाही, तर क्रेडिट स्कोअर चांगला राहतो, पण प्रत्यक्षात हे खरे नाही. जर तुमच्याकडे कोणताच क्रेडिट इतिहास नसेल, तर तुम्ही 'क्रेडिट इनव्हिजिबल' किंवा 'थिन फाइल' मधील व्यक्ती ठरता. या लोकांचा क्रेडिट इतिहास अगदी कमी असतो किंवा नसतोच, ज्यामुळे बँका, वित्तीय संस्था तुमचा स्कोअर मोजू शकत नाहीत. ट्रान्सयुनियन या क्रेडिटस्कोर संबंधी माहिती देणाऱ्या आंतराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात सुमारे ४० % लोक 'थिन फाइल' या प्रकारात मोडतात आणि अशा लोकांना पहिल्यांदा कर्ज मिळवताना जास्त व्याजदर भरावा लागण्याची शक्यता असते.क्रेडिट इतिहास तयार करण्यासाठी महत्त्वाचा उपाय म्हणजे, सुरुवातीला 'सिक्युअर्ड क्रेडिट कार्ड' घ्या ज्यामध्ये तुम्ही ठराविक रक्कम ठेवून कार्ड वापरू शकता, त्यामुळे तुमच्या क्रेडिट इतिहासाला सुरूवात होईल. तसेच 'क्रेडिट बिल्डर लोन' वापरून तुम्ही थोडे कर्ज घेऊन ते वेळेवर फेडल्यास स्कोअर हळूहळू तयार होतो. जर तुमच्याकडे स्वतःचा क्रेडिट इतिहास नसेल, तर तुम्ही 'सह-हमीदार' (को-साइनर) असलेल्या व्यक्तीच्या मदतीने कर्ज घेऊ शकता. को-साइनर म्हणजे ज्याच्याकडे चांगला क्रेडिट इतिहास आहे, तो तुमच्यासाठी हमी देतो, ज्यामुळे बँक किंवा वित्तीय संस्था तुम्हाला कर्ज देण्यास तयार होतात..जास्त पगार म्हणजे चांगला स्कोअर हे खरं आहे का?काही लोकांचा गैरसमज आहे की जास्त पगार मिळाल्याने क्रेडिट स्कोअर आपोआप चांगला राहतो, पण प्रत्यक्षात हे खरे नाही. क्रेडिट स्कोअर हा फक्त तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर अवलंबून असतो, जसे की हप्ते वेळेवर भरले आहेत की नाही, क्रेडिट कार्ड किंवा कर्जाचा किती प्रमाणात वापर केला जातो, जुनी खाती कशी टिकवली आहेत आणि हार्ड व सॉफ्ट इन्क्वायरी कशी झाली आहे. तुमच्या उत्पन्नाचा तपशील क्रेडिट रिपोर्टमध्ये दाखवला जात नाही. Experian India आणि CIBIL च्या अहवालानुसार, उच्च पगार असूनही जर हप्ते वेळेत भरले गेले नाहीत, क्रेडिट कार्डवर ७०–८० % युटिलायझेशन झाले किंवा काही कर्ज डिफॉल्ट झाले, तर स्कोअर ६५०–७०० च्या आसपास राहू शकतो. त्यामुळे उच्च उत्पन्न असतानाही स्कोअर जास्त राहण्याची हमी नाही..प्रीपेड कार्ड वापरल्याने क्रेडीट स्कोअर चांगला होतो का?प्रीपेड कार्ड हे एक प्रकारचे पेमेंट साधन आहे, ज्यात तुम्ही आधीच ठराविक रक्कम भरून ठेवता आणि त्यानुसार खर्च करता. हे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डांपेक्षा वेगळे असतात, कारण ते तुमच्या क्रेडिट हिस्ट्रीला प्रभावित करत नाहीत. प्रीपेड कार्ड वापरल्याने तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर कोणताही परिणाम होत नाही. कारण, हे कार्ड्स क्रेडिट ब्युरोला कोणतीही माहिती देत नाहीत.जर तुमचा उद्देश क्रेडिट स्कोअर सुधारण्याचा असेल, तर प्रीपेड कार्ड वापरून तो साधता येणार नाही. त्याऐवजी, सिक्युअर्ड क्रेडिट कार्डचा वापर करून, वेळेवर हप्ते भरून, तुमची क्रेडिट हिस्ट्री तयार करा आणि स्कोअर सुधारण्याचा प्रयत्न करा..क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी सर्वोत्तम सवयी कोणत्या?क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी सर्वप्रथम, तुमचे सर्व कर्जांचे हप्ते वेळेवर भरा. क्रेडिट युटिलायझेशन म्हणजे तुमच्या उपलब्ध क्रेडिटच्या किती टक्के रक्कम तुम्ही कर्ज म्हणून घेता. ही रक्कम ३०% पेक्षा जास्त ठेवू नये. उदा, जर तुमच्याकडे ₹१०,००० ची क्रेडिट लिमिट असेल, तर दर महिन्याला ₹३,००० पेक्षा जास्त खर्च टाळणे चांगले ठरते. जुनी क्रेडिट खाती बंद न करता सक्रिय ठेवणे फायदेशीर आहे कारण त्यामुळे तुमची क्रेडिट हिस्ट्री दीर्घकाळ टिकते आणि स्कोअर सुधारतो. नवीन कर्ज फक्त गरज असल्यासच घ्या जास्त कर्ज घेणे तुमच्या स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. स्वतःचा क्रेडिट स्कोअर नियमित तपासणे महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे तुम्हाला त्यातील बदल आणि संभाव्य चुका लवकर लक्षात येतात आणि तुम्ही योग्य सुधारणा करू शकता. थोडक्यात दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त, सातत्य आणि जबाबदारीने व्यवहार करणे तुमचा क्रेडीटस्कोर सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.. 