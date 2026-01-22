Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची

आर. सूर्यमूर्ती-आर्थिक विश्लेषककेंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणार असून, त्यामध्ये कोणत्या घोषणा होतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. बदलती जागतिक परिस्थिती आणि आगामी काळातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारी नाही, तर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयामागील महत्त्वाकांक्षेबरोबरच चिंताही दर्शवितो.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा वरवर पाहता आकडे दिलासादायक, अगदी यशस्वी वाटतील. वास्तविक जीडीपीतील वाढ ६.५-७.५ टक्के अपेक्षित आहे, तर महागाईचा निर्देशांक चार टक्क्यांपेक्षा कमी असायला हवी. एकेकाळी भारतातील सर्वांत कमकुवत दुवा असलेली बँकिंग व्यवस्था आता सर्वांत मजबूत यंत्रणांपैकी एक झाली आहे. एकूण बुडीत कर्ज २०१८मधील ११.२ टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. सार्वजनिक भांडवली खर्च २०१९-२०मधील ५.५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६मध्ये अंदाजे १२.५-१३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.तरीही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील हा कदाचित सर्वांत चिंताजनक अर्थसंकल्प ठरू शकतो. ही चिंता आर्थिक कमकुवतपणामुळे नाही, तर आर्थिक मर्यादांमुळे आहे. विकास दरवाढ मजबूत आहे, मात्र त्याची कक्षा आकुंचन पावत आहे. वित्तीय अवकाश आहे, पण तेही कमी होत आहे. एकेकाळी अनुकूल असलेले जागतिक वातावरण झपाट्याने प्रतिकूल होत आहे. युद्ध आता अपवादात्मक न राहता कायमस्वरूपी झाले आहे. व्यापार संरक्षणवाद आता अपवाद नसून धोरण बनले आहे. ऊर्जा सुरक्षितता पुन्हा वित्तीय समीकरणांमध्ये महत्त्वाची ठरू लागली आहे. सरकारकडून कामगारांना नव्याने कौशल्य देण्यापूर्वीच तंत्रज्ञानामुळे रोजगार विस्कळित करण्याचा धोका निर्माण करत आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विकासाच्या स्पर्धेसाठी नाही, तर भारत कोणते धोके पेलू शकतो आणि कोणते पुढे ढकलता येणार नाहीत, हे ठरवण्याविषयीचा आहे..वित्तीय लवचिकतेवर परिणामप्रथमदर्शनी भारत अजूनही चांगल्या स्थितीत दिसतो. २०२६-२७मध्येही विकासाचा दर ६.७ टक्के राहिला, तरीही मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने विकास दर असणारा देश म्हणून भारतच असेल. मात्र, विकासाच्या वेगाबरोबरच त्या वाढीची गुणवत्ताही महत्त्वाची आहे. मात्र, चिंतेचे खरे कारण नाममात्र जीडीपीत आहे. कर महसूल, तुटीचे उद्दिष्ट आणि कर्ज शाश्वतता यांना या आकडेवारीमुळेच आधार मिळत असतो. आधीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये नाममात्र वाढ १० टक्क्यांपेक्षा जास्त गृहीत धरली जात होती. सध्याचे अंदाज मात्र २०२६-२७ मध्ये ती ८-९ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असे सांगतात. नाममात्र जीडीपी वाढीत एक टक्क्याची घट झाली, तरी एकूण कर संकलनात सुमारे १.५-२ लाख कोटी रुपयांची तूट येते. केंद्र सरकारचा एकूण खर्च ५२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता असताना, अंदाजातील थोडीशी चूकही वित्तीय नियोजन बिघडवू शकते. त्यामुळेच, अर्थतज्ज्ञ तुटीच्या गणिताबाबत अधिक अस्वस्थ होत आहेत. केंद्र सरकार २०२६-२७मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.०-४.३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. २०२५-२६मध्ये वित्तीय तूट ४.४ टक्के होती. मात्र, वाढ अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही किंवा जागतिक धक्के वाढले, तर कोणत्याही नव्या लोकानुनयी घोषणांचा भार न पडताही ही तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असे अनेक विश्लेषक मानतात. कर्जाच्या प्रमाणातील वाढ हाही आणखी एक चिंतेचा मुद्दा आहे. व्याज देयके आधीच एकूण खर्चाच्या सुमारे २८ टक्के आहेत. म्हणजे दरवर्षी कर्जावरील व्याजापोटी सुमारे १४.५-१५ लाख कोटी रुपये द्यावे लागतात. ही रक्कम आरोग्य-शिक्षणासाठीच्या केंद्र सरकारच्या एकत्रित खर्चाच्या तिप्पट आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण ५५ टक्क्यांच्या खाली स्थिरावत असले, तरी कर्ज फेडण्याचा भार वित्तीय लवचिकता कमी होण्यावर पडत आहे.मध्यमवर्गावरचा ताणहा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाच्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर येत आहे. क्रयशक्ती जीडीपीच्या तुलनेत ६० टक्के असून, कोरोनाच्या महासाथीपूर्वीच्या पातळीवर ती पूर्णपणे परतलेली नाही. शहरी वेतनवाढ असमान असून, महागाई आकड्यांत कमी दिसत असली, तरी गेल्या तीन वर्षांत तिने खर्चासाठी उपलब्ध उत्पन्न कमी केले आहे.करसवलतीच्या अपेक्षाअर्थसंकल्पामध्ये करसवलतीच्या अपेक्षा आहेत, मात्र वित्तीय वास्तव कठोर आहे. मानक वजावट ५०,००० रुपयांनी वाढवली, तर सरकारी तिजोरीवर सुमारे १५,०००-१८,००० कोटी रुपयांचा भार पडतो. कर स्लॅबमध्ये मोठे बदल केल्यास महसुलात ६० ते ८०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तूट येऊ शकते, त्यामुळे त्याची भरपाई करण्यासाठी कर्ज घेऊन किंवा इतर खर्च कमी करूनच करावा लागणार आहे. अर्थतज्ज्ञांना मोठ्या बदलांपेक्षा किरकोळ सुधारणा अपेक्षित आहेत. नव्या करव्यवस्थेतील स्लॅबमध्ये थोडे बदल होऊ शकतील, ज्येष्ठ नागरिकांना काही सवलती मिळू शकतात आणि टीडीएसच्या रचनेचे सुलभीकरण होऊ शकते. करसवलतींमधील लयलुटीपेक्षा करांतील स्थैर्यावर भर दिला जाऊ शकतो. भांडवली कर याचे उदाहरण आहे. समभागांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर सध्या १२.५ टक्क्यांवर स्थिर आहे. ही गोष्ट छोट्या बदलांपेक्षा गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे. त्यातून न्यायालयीन वाद कमी करणेही तितकेच आवश्यक आहेत. अजूनही १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक करांविषयीची प्रकरणे न्यायाधिकरणे आणि न्यायालयांत अडकलेली आहेत. क्रिप्टो अर्थव्यवस्था धोरणात्मक अतिरेकाची किंमत दाखवते. सरसकट ३० टक्के कर आणि एक टक्के टीडीएस यांमुळे फारसा महसूल मिळालेला नाही. याउलट, ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय व्यवहार परदेशात गेले आहेत..शेती, अनुदानांचा भारशेतीच्या क्षेत्रामध्ये वित्तीय विसंगती सर्वांत जास्त आढळते. शेतीचा जीडीपीत वाटा फक्त १५-१६ टक्के आहे, पण या क्षेत्रातून ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होतात. कृषी क्षेत्राचा विकासदर सरासरी ३-३.५ टक्के आहे, तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खूपच अपुरे आहे. शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न २०,००० रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा अंदाज आहे. हे ग्रामीण क्रयशक्ती टिकवण्यासाठी किंवा महागाईचे चढउतार सहन करण्यासाठी पुरेसे नाही. अनुदानाच्या विषयावरील प्रतिसादही अशाच प्रकारचा आहे. अन्न, खत आणि इंधन अनुदाने मिळून २०२६-२७ मध्ये ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता आहे. २०२० पूर्वी ७० ते ८० हजार कोटी रुपयांदरम्यान असलेले खत अनुदान जागतिक किमतींच्या चढउतारांमुळे आणि रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे अलीकडच्या वर्षांत १.२ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेले आहे. तर, देशातील ८० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांसाठी मोफत धान्य योजना सुरू असल्याने अन्न अनुदानही कायम जास्तच आहे. या योजना राजकीयदृष्ट्या अडथळ्याविना चालतात, पण वित्तीयदृष्ट्या कठोर आहेत. या योजना लागू झाल्या, तर विकास वाढला तरीही त्या मागे घेणे जवळपास अशक्य असते. समस्या केवळ अनुदानाच्या प्रमाणाची नाही, तर त्याच्या रचनेची आहे. उत्पादन घटकांवर जास्त भर असणारी अनुदाने पिकांची रचना बिघडवतात, भूजलाचा वेगाने ऱ्हास करतात आणि सिंचन, साठवणूक, विस्तार सेवा आणि मूल्यसाखळीतील गुंतवणूक बाजूला होते. तरीही सुधारणांचा संबंध नेहमीच निवडणुकीच्या वास्तवाशी असतो. या वर्षात अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये निवडणुका असल्यामुळे अनुदानांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता कमी आहे. अनुदान रचनेला हात लावला जाणार नसला, तरीही हवामानसहिष्णू शेती आणि जमिनींच्या नोंदींचे डिजिटल यांमध्ये बदल अपेक्षित असल्याकडे विश्लेषक लक्ष वेधतात.अनुदाने विरुद्ध भांडवली खर्चवित्तीय अवकाश मर्यादित असल्यामुळे कठोरता महत्त्वाची आहे. सरकारच्या एकूण खर्चाच्या एक चतुर्थांश असणारा सार्वजनिक भांडवली खर्च भारताच्या विकासाच्या पुनरुज्जीवनाचा कणा ठरला आहे. १२.५-१३ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चामुळे बांधकाम, सिमेंट, पोलाद आणि वाहतूक क्षेत्रांना चालना मिळाली आणि खासगी गुंतवणूकही वाढली. मात्र, भांडवली खर्चाची स्पर्धा थेट अनुदानांशी असते. खत किंवा धान्यपुरवठ्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद होत असते, तेव्हा देशातील रस्ते, रेल्वे किंवा शहरी पायाभूत सुविधांवरील खर्चातील १० हजार कोटी रुपये काढून दिलेले असतात. जागतिक अनिश्चिततेमुळे इतर क्षेत्रांतील, विशेषतः संरक्षण आणि ऊर्जा सुरक्षिततेतील खर्चाचा दबाव वाढत असल्याने ही तडजोड अधिक तीव्र होत आहे.जागतिक धोक्यांचे आव्हानजागतिक धोके आता दुय्यम राहिलेले नाहीत आणि जागतिक अर्थव्यवस्था आता भारतासाठी तटस्थ राहिलेली नाही. अमेरिकेतील संभाव्य आयात शुल्कांचा धोका पुन्हा वाढला असून, ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचाही प्रस्ताव आहे. यामुळे श्रमप्रधान निर्यातींवर थेट परिणाम होऊ शकतो. वस्त्रोद्योग, वस्त्रनिर्मिती, कातडी उत्पादने आणि हलकी अभियांत्रिकी ही क्षेत्रे ४.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देतात. यातील मागणीमध्ये थोडीशी घट झाली तरी रोजगार आणि ग्रामीण उत्पन्नावर त्याचे परिणाम होतील. युरोपीय महासंघाची कार्बन उत्सर्जनासाठी कारणीभूत उत्पादनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी लागू केलेली ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट सिस्टीम’ जानेवारीपासून लागू होत आहे. देशांतर्गत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची गती वाढली नाही, तर पोलाद आणि अॅल्युमिनियम निर्यातदारांना प्रतिटन २०-३५ युरोचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागू शकतो. ऊर्जेची बाजारपेठही अनिश्चित आहे. भारत ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रतिबॅरल १० डॉलरची वाढ झाली, तर आयातीचा खर्च सुमारे १५ अब्ज डॉलरनी वाढतो आणि त्यातून जीडीपीमधील वित्तीय तूट ०.४-०.५ टक्क्यांनी वाढते. या पार्श्वभूमीवर २०२६-२७पर्यंत ९५० अब्ज डॉलर निर्यातीचे भारताचे लक्ष्य अधिकच अप्राप्य वाटते. ५-६ टक्के निर्यातवाढ चांगली आहे; मात्र, जागतिक अस्थिरतेला तोलण्यासाठी ती पुरेशी नाही..एआय-रोजगाराचा विरोधाभासउत्पादन, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांवर अधिक भर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. भांडवली वस्तू आणि प्रगत उत्पादनासाठी २०,०००-२५,००० कोटी रुपयांची प्रोत्साहन पॅकेज; तसेच एआय हार्डवेअर, रोबोटिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात प्रोत्साहन सवलतींची योजना वाढवण्याचे प्रस्ताव आहेत. हे उद्दिष्ट तर्कसंगत आहे. मात्र, भारत कायम किफायतशीर मनुष्यबळाच्या मुद्द्यावर स्पर्धा करू शकत नाही. मात्र, रोजगाराचे गणित अस्वस्थ करणारे आहे. भांडवलीकेंद्री उत्पादनातून उत्पादन लवकर वाढते, मात्र नोकऱ्या कमी तयार होतात. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, त्याच रकमेच्या बांधकाम किंवा एमएसएमई गुंतवणुकीच्या तुलनेत खूपच कमी रोजगार निर्माण होतात. भारतात दरवर्षी रोजगाराच्या शोधात असणाऱ्या ै८० लाख ते एक कोटी युवकांची भर पडत असते. महिलांचा कामगार सहभाग अजूनही ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. कौशल्य विकास, शहरी पायाभूत सुविधा आणि कामगार स्थलांतरात गुंतवणूक नसेल, तर तंत्रज्ञानाधारित वाढीतील विषमता कमी करण्याऐवजी वाढवू शकते.संरक्षणावरील अपरिहार्य खर्चसंरक्षण हा टाळता न येणाऱ्या खर्चाचे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण आहे. भारताचा सध्याचा संरक्षण खर्च ६.८-७ लाख कोटी रुपये असून, जीडीपीच्या सुमारे १.९ टक्के आहे. २०२६-२७ मध्ये भू-राजकीय धोके वाढत असल्याने संरक्षण खर्चामध्ये १५ ते २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे खर्च ८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. यातील भांडवली खर्च सुमारे १.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असून, हा खर्च क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, हवाई संरक्षण आणि नौदल साधनांवर केंद्रित असेल. मात्र, अंमलबजावणीतील विलंबामुळे अलीकडच्या वर्षांत १२,०००-१३,००० कोटी रुपये खर्च न होता परत गेले आहेत. यावरून अंमलबजावणीतील अडचणी स्पष्ट 