Premium| Universal Basic Income: तंत्रज्ञानामुळे बेरोजगारी वाढणार का? 'किमान सार्वत्रिक उत्पन्न' हा उपाय ठरू शकतो का?

डॉ. रवींद्र उटगीकरतंत्रज्ञान कंपन्यांतील अलीकडेच जाहीर केलेल्या रोजगारकपातीमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उदरनिर्वाहाच्या संधींच्या मुळाशी येत असल्याची चर्चा होत आहे. या प्रश्नावर किमान सार्वत्रिक उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम – यूबीआय) हा इलाज ठरू शकतो, असे सुचवले जात आहे. या योजनविषयी... जनतेच्या प्रश्नांचे स्वरूप आणि त्यांच्या आनुषंगिक जनकल्याणाचे विषय काळानुरूप बदलत राहतात. तुम्ही ज्या देशाचे नागरिक, तो सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या कोणत्या वळणावर आहे, यानुसार त्या देशाचा जनकल्याणाचे उपक्रम राबवण्याचा प्राधान्यक्रम बदलत राहतो. याच उतरंडीत आपण व्यक्तिशः कोणत्या स्थानावर, त्यानुसार त्या उपक्रमांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन ठरत असतो....तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे केवळ देश म्हणूनच नव्हे, तर संपूर्ण मानवसमाज म्हणून आपण नजीकच्या भविष्यात काही अकल्पित वळणांपलीकडे वाटचाल करू, अशी शक्यता वर्तवली जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स – एआय) व स्वयंचलन तंत्रज्ञान यांचा वाढता प्रभाव आणि त्याचे रोजगारहीन विकास रूपातील विपरीत परिणाम हा त्याचाच परिणाम आहे. त्यामुळे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतील हा पुढचा टप्पा अर्थकारणाला चालना देतानाच रोजगारनिर्मितीला मात्र खीळ घालेल का, त्यातून व्यापक जनहित साधले जाण्याऐवजी जनकल्याणाच्या मुळावरच घाव घातला जाईल का आणि तसे चित्र उलगडू लागले तर सरकारव्यवस्थांचा त्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा राहील, हे प्रश्न चर्चिले जात आहेत. .कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलनाचे तंत्रज्ञान यांचा झपाट्याने होऊ लागलेला प्रसार आणि त्याचे तंत्रउद्योग क्षेत्रांतील पडसाद यांची या चर्चेला पार्श्वभूमी आहे. जगभरातील मोठ्या बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील रोजगार स्थिती प्रतिकूल होत आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या २०२५मधील जागतिक रोजगार आणि सामाजिक स्थिती अहवालानुसार, गेल्या वर्षात जगभरातील बेरोजगारीचे प्रमाण ५ टक्के होते, त्यात या वर्षअखेरपर्यंत काहीशी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. .रोजगारांच्या संख्येपेक्षा त्यांची गुणवत्ता आणि पर्यायी रोजगारसंधी हा अधिक चिंतेचा विषय असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. केवळ उद्योगच नव्हे, तर सेवा आणि कृषी क्षेत्रांनाही या तंत्रविकासाच्या अनपेक्षित विपरीत परिणामांची झळ सोसावी लागत आहे. त्यांना सामोरे जाण्यासाठी सातत्याने स्वतःला अद्ययावत कसे ठेवायचे आणि तरीही मानवी क्षमता व कार्यक्षमता यांना तंत्रज्ञानाधारित पर्याय उपलब्ध होत असेल तर त्यांपुढे टिकाव कसा धरायचा, असे प्रश्न डोकेदुखीचे ठरतील, अशी चिन्हे आहेत..किमान सार्वत्रिक उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम -यूबीआय) हा यावरील तोडगा म्हणून जगभर चर्चेत आला आहे. रोजगारक्षम मनुष्यबळाला किमान उत्पन्न म्हणून सरकारकडून बिनशर्त आणि सार्वत्रिक स्वरूपात ठरावीक रोख रक्कम देणे हे याचे ढोबळ स्वरूप म्हणता येईल. ‘यूबीआय’ राबवण्याची व्यवहार्यता हा मात्र महत्त्वाचा विषय आहे. जगातील कोणत्याही देशात सध्या अशी योजना कार्यान्वित नाही. इराणमध्ये ही योजना २०१०मध्ये लागू झाली. परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रचंड ताण येऊ लागल्यावर २०१५-१६पासून त्याची व्याप्ती आणि लाभार्थी यांत काटछाट सुरू झाली आणि पुढे ही योजना बारगळली. फिनलंड, केनिया, नामीबिया यांसारख्या काही देशांनी प्रायोगिक स्वरूपात ही योजना राबवून पाहिली. .यूबीआयचे प्रयोग करून पाहणाऱ्या कोणत्याच देशाने त्याची अंमलबजावणी व्यापक स्वरूपात आणि दीर्घकाळ का केलेली नाही, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. ‘सगळी सोंगे आणता आली तरी पैशांचे सोंग आणता येत नाही,’ एवढ्या थोडक्यात त्याचे उत्तर देता येईल. ज्या-ज्या देशांत ही योजना राबवली गेली, त्यांना एक तर करांचा भार वाढवून किंवा आधीच लागू असलेल्या योजना व कार्यक्रमांवरील खर्चांत कपात करून किंवा दोन्ही मार्गांनी त्यासाठीचा निधी उभारावा लागला..जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रवाहांचेच भारतातही सावट दिसते. आपल्याकडीलही एका बड्या तंत्रज्ञान कंपनीने मध्यंतरी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारकपातीची घोषणा केली आहे. मुळात अलीकडील काळात भारतातील विकास हा रोजगारहीन होत चालल्याची टीका होत असताना, उपलब्ध रोजगारसंधींमध्येही अशी गळती सुरू झाली आहे. तंत्रज्ञानातील प्रचंड भांडवली गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्राची पीछेहाट आणि मनुष्यबळाची मर्यादित गरज असणाऱ्या सेवा क्षेत्राची वाढ ही त्यामागील कारणे सांगितली जातात.या पार्श्वभूमीवर, भारतामध्येही किमान सार्वत्रिक उत्पन्नाचा विषय चर्चेत आला आहे. केंद्र सरकारने २०१६-१७मध्ये अर्थसंकल्पापूर्वी मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात या पर्यायावर विस्ताराने ऊहापोह केला होता. सामाजिक न्यायासाठीची गरज असे या संकल्पनेचे वर्णन त्यात केले होते..किमान सार्वत्रिक उत्पन्नाची योजना भारतात प्रचंड आव्हानात्मक ठरू शकते.मध्य प्रदेशातील काही गावांत २०११-१२मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारातून आणि स्थानिक महिला बचतगटांच्या साह्याने प्रायोगिक तत्त्वावर राबवल्या गेलेल्या योजनेव्यतिरिक्त अशा स्वरूपातील प्रयोगांची पार्श्वभूमी नाही. परंतु रोजगार हमी स्वरूपातील योजना महाराष्ट्राच्या आणि पुढे देशाच्या पातळीवर आपल्या देशात दीर्घकाळ राबवली जात आहे. सुमारे तीस वर्षांच्या तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय पातळीवर तिची दखल घेतली गेली. थेट लाभार्थी हस्तांतर (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर – डीबीटी) योजनेचे जाळे देशपातळीवर सक्षमपणे उभे असल्याने व तपासले गेल्याने, प्रशासकीयदृष्ट्या असलेली सज्जता. याबाबतीत जे मुद्दे तोट्याचे ठरू शकतात, ते पुढीलप्रमाणे : आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सोयी विषयक गरजांशी सांगड घालणारी, अर्थपूर्ण व सर्वव्यापी अशी किमान सार्वत्रिक उत्पन्नाची योजना ही शासकीय तिजोरीवर अफाट ताण वाढवण्याची शक्यता..रास्त धान्य (रेशन) पुरवठा, आरोग्य विमा अशा गरजूंना लाभ देणाऱ्या योजना भरकटण्याचा धोका. निधीची उपलब्धता ही मोठी डोकेदुखी ठरण्याचा धोका. कोणताही एकच एक किंवा ठोस असा हक्काचा निधीचा स्रोत भारतासारख्या खंडप्राय देशासाठी अशा व्याप्तीच्या योजनेसाठी अपुराच.२०१६-१७च्या ज्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा येथे सुरुवातीला उल्लेख केला आहे, त्यातही या योजनेच्या दोन्ही बाजूंचा भारतीय संदर्भांतून ऊहापोह करण्यात आला आहे. दारिद्र्य आणि सामाजिक-आर्थिक असुरक्षितता यांची तीव्रता एका झटक्यात कमी करणारा हा उपाय ठरू शकतो, अशी त्याची जमेची बाजू देण्यात आली आहे. मात्र काही कुटुंबांत, विशेषतः त्या कुटुंबांतील पुरुषांकडून या आयत्या उपलब्ध होणाऱ्या पैशांची वायफळ खर्चांवर उधळण होण्याचा धोकाही व्यक्त करण्यात आला आहे..या दोन्ही बाजूंचा विचार करता, प्रत्येक नागरिकाला किमान सार्वत्रिक उत्पन्न हे दीर्घकालीन नियोजन ठरू शकते. त्याची सुरुवात म्हणून समाजातील विविध घटकांसाठी कोणत्या ना कोणत्या रूपात थेट आर्थिक हातभार हा वेगवेगळ्या टप्प्यांत आणि वेगवेगळ्या निकषांतून सुरू करत त्याची व्याप्ती व खोली वाढवणे हा मार्ग ठरू शकतो. हमखास उत्पन्नाच्या संधींपासून दूर राहणारा मुले व ज्येष्ठ नागरिक हा समूह, तसेच असंघटित आणि असुरक्षित कामगार वर्ग यांच्यापासून याची सुरुवात करणे सयुक्तिक ठरेल..व्यापक जनकल्याणाचे मार्ग निश्चित करताना, सामाजिक आधाराची मोठी गरज असणाऱ्या या घटकांची तरी सरकारला तंत्रसंक्रमणाच्या या कालखंडात प्राधान्याने दखल घ्यावी लागणार आहे. ती वाट पुढे यूबीआयपर्यंत पोचेल किंवा कसे, याचे उत्तर मात्र काळाच्या उदरात दडलेले असेल.(लेखक व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून, उद्योग क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.) 