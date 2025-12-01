Premium|UP voter list revision (SIR) : उत्तर प्रदेशात ‘एसआयआर’वरून राजकीय वादंग; विरोधकांचा मुस्लिम मतदार वगळण्याचा आरोप

शरत् प्रधानबिहारमध्ये मतदारयादी फेरपडताळणी (एसआयआर) वादग्रस्त ठरली. आता उत्तर प्रदेशसह देशातील १२ राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, राज्यातील अवैध घुसखोरांना शोधण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेविषयी विविध दृष्टिकोनातून पाहण्यात येत आहे. राज्यात २०२७मध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना, ‘एसआयआर’ची एवढी घाई कशासाठी, असा प्रश्न विरोधी पक्ष उपस्थित करत आहेत.उत्तर प्रदेशमध्ये मतदार यादी फेरपडताळणी (एसआयआर) अधिक कठोरपणे करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या परदेशी स्थलांतरितांचा शोध घेण्याचा आदेश दिला आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार येथून उत्तर प्रदेशात मोठ्या संख्येने अवैध मुस्लिम घुसखोर राहत असल्याचा ठाम विश्वास योगी यांना आहे. त्यामुळेच अशा व्यक्तींना त्वरित ओळख पटवून त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे निर्देश त्यांनी राज्य प्रशासन आणि पोलिसांना दिले आहेत. सर्व घुसखोरांना ताबडतोब ताबा केंद्रांमध्ये पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तेथून त्यांच्या मूळ देशात परत पाठविण्यात येणार आहे. राज्यात या महिन्यापासून ‘एसआयआर’ला सुरुवात झाली. त्याचवेळी अवैध स्थलांतरितांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कठोर आदेश आदेश दिला आहे. मतदार यादी फेरपडताळणी चार डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.बहुतेक अवैध स्थलांतरितांमध्ये बांगलादेशातून आलेले मुस्लिमांचा समावेश असून, ते किरकोळ कामे विशेषतः नगरपालिका किंवा आदी सरकारी यंत्रणांमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून किंवा घरगुती मदतनीस म्हणून काम करीत असतात, असे प्रशासनाचे गृहित धरावे, या अपेक्षेने ही कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. अशा स्थलांतरितांनी आधारकार्ड आणि मतदारकार्ड असे भारतीय नागरिकत्वाचे पुरावे मिळविले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..Premium|Bihar Election Results : पच्चीस से तीस फिरसे नितीश... .प्रक्रियेला सुरुवात‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू होऊन काही दिवस उलटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभर दक्षतेचा इशारा देऊन अशा व्यक्तींची ओळख पटविण्याचा आदेश दिल्याने उत्तर प्रदेशात मतदारयादीतील नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्या या यादीमध्ये तब्बल १५.४४ कोटी मतदारांचा समावेश आहे. गंमत म्हणजे राज्याच्या निवडणूक यंत्रणेने केवळ १९ दिवसांच्या कालावधीत ९९ टक्के मतदारांना (१५.३६ कोटी) नवीन नोंदणी अर्ज आधीच दिले आहेत. चार डिसेंबरपर्यंत हे अर्ज पूर्ण भरून देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर नऊ डिसेंबरपर्यंत मतदारयादी जाहीर करण्यात येणार आहे. मतदारांकडून नऊ ते आठ जानेवारी या काळात हरकती आणि दावे नोंदविल्यानंतर सात फेब्रुवारीला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त नवदीप रिनवा यांनी सांगितले आहे. नावनोंदणी करताना मतदारांना कोणतीही कागदपत्रे जोडण्याची गरज नसली, तरी ज्यांची नावे २००३ मधील (ज्यावेळी शेवटची मतदार पडताळणी करण्यात आली होती) यादीशी जुळत नसतील तर त्यांना नोटीस देण्यात येणार आहे..प्रक्रियेवरच शंकाकेवळ अवैध स्थलांतरित असल्याच्या संशयावरून ज्यांना ताब्यात घेतले जाईल, अशा सर्वांना योगी यांच्या निर्देशानुसार उभारण्यात येत असलेल्या ताबा केंद्रांमध्ये पाठविण्यात येणार आहे. संशयितांना अवैध स्थलांतरित म्हणून घोषित करण्याची अधिकृत प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने तीन महिन्यांत अंतिम रूप मिळणाऱ्या मतदारयादीमधून त्यांच्या नावे काढणे निवडणूक आयोगासाठी सहज शक्य होणार आहे. सरकारला त्यांना अवैध स्थलांतरित घोषित करता आले नाही, तरीही त्यांची नावे मतदारयादीत पुन्हा नोंदविता येणे शक्य होणार नाही. तोपर्यंत अंतिम मतदारयादी प्रकाशित झालेली असेल. अशा परिस्थितीत, २०२७ मधील निवडणुकांसाठी ‘एसआयआर’ प्रक्रिया इतक्या घाईत राबविण्यामागे मुस्लिमांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यासाठी आखलेली काही योजनाबद्ध रणनीती असू शकते, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.भाजपची आघाडीरिनवा यांनी राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. ‘‘सर्व पक्षांनी ३.८५ लाख बूथस्तरावरील प्रतिनिधींची (बीएलए) नियुक्ती आधीच केलेली आहे. उत्तर प्रदेशात १.६२ लाख मतदान केंद्रे आहेत. त्यानुसार बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांची (बीएलओ) नियुक्ती करण्यात आली आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले. भाजपने १.५६ लाख ‘बीएलए’ची नियुक्ती करून यात आघाडी घेतली आहे. समाजवादी पक्षाने १.१२ लाख, बहुजन समाज पक्ष १.१ लाख, काँग्रेस १६,५३८, अपना दल (सोनेलाल) ७१३ आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) ५५ अशी ‘बीएलए’ची संख्या आहे..‘बीएलओ’वर दबावाचा आरोपदरम्यान, राज्यातील विविध भागांत बूथस्तरिय अधिकाऱ्यांवर अतिरेकी दबाव टाकल्याच्या आरोप होऊ लागले आहेत. लखनौमध्ये विजयकुमार वर्मा या ‘बीएलओ’चा मेंदूत रक्तस्राव झाल्याने मृत्यू झाला. महिनाभरात मतदार नोंदणी अर्ज भरण्याचे काम पूर्ण करण्याच्या दडपणामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. वर्मा हे ‘शिक्षण मित्र’ असल्याने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षण मित्र संघटनेनेही त्यांच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेतली आहे. ‘‘काम मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी वर्मा यांच्यावर वरिष्ठांकडून दबाव टाकला जात होता. वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास पोलिस कारवाईची धमकीही त्यांना दिली जात होती,’’ असा संघटनेचे सरचिटणीस सुशीलकुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले. उत्तर प्रदेशात २०२७मध्ये निवडणूक होणार असताना मतदार नोंदणीची प्रक्रिया इतक्या घाईघाईत पूर्ण करण्याची गरज काय आहे, यावर सरकारने यावर कोणतीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या सूचनांनुसार सर्व प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सांगत आहेत.पोलिसांची घाईगडबडराज्यातील घुसखोरांचा तातडीने शोध घेण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला असल्याने पोलिसांनी अशीच घाई करावी लागत आहे. ही प्रक्रिया ‘एसआयआर’ पूर्ण होण्यापूर्वीच उरकावी लागणार आहे. घाईगडबडीमुळे यात त्रुटी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सत्ताधारी यंत्रणा घुसखोर किंवा अवैध परदेशी स्थलांतरितांच्या नावाखाली मुस्लिमांना लक्ष्य करीत असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे..‘बीएलओ’ प्रत्येक घरी जाणारबिहारनंतर आता १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या राज्यांतील ५१ कोटी मतदारांची फेरपडताळणी करण्याचे महाकाय आव्हान निवडणूक आयोगासमोर आहे. यामध्ये ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ (बीएलओ) प्रत्येक घराला भेट देणार आहेत. तेथील मतदारांशी संपर्क साधत यादी अद्ययावत करत आहेत. यामध्ये १२ कागदपत्रे दाखवावी लागणार आहेत. मतदार यादीतील दुबार नावे वगळण्यासारख्या सुधारणांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे, असे निवडणूक आयोग म्हणत आहे. मात्र, निवडक मतदारांची नावे वगळल्यामुळे निवडणुकीच्या समीकरणांवरच परिणाम होईल, अशी भीती विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. बिहारमध्ये ६५ लाख नावे वगळण्यात आली. ही नावे प्रामुख्याने विरोधी पक्षांना मतदान करणारी होती, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.विरोधक आक्रमक‘एसआयआर’ला विरोधी पक्षांकडून, प्रामुख्याने ‘इंडिया’ आघाडीकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. आगामी काळामध्ये निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्यामुळे, या राज्यांतील पक्षांचा विरोधाचा आवाज तीव्र आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही विरोधामध्ये आघाडी घेतली असून, ‘एसआयआर’म्हणजे संस्थात्मक मतचोरी आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काँग्रेस दिल्लीमध्ये मोठी सभा घेणार आहे. निवडणूक आयोग भाजपचा भाग असल्यासारखे काम करत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी केला आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यामध्ये प्रक्रियेसाठीचा अल्पकाळ आणि प्रक्रियेतील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि आसाम या चार राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे असून, त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. तर, आसाममध्ये भाजपचे सरकार आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी राज्यात ही प्रक्रिया राबविणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबविण्यात आल्यामुळे ‘एसआयआर’ची गरज नसल्याचे कारण त्यांनी सांगितले आहे..Premium| Bihar election caste equation: बिहारच्या रणांगणात पुन्हा ‘जातींचं गणित’ निर्णायक!.या राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांत होणार ‘एसआयआर’अंदमान-निकोबारछत्तीसगडगोवागुजरातकेरळलक्षद्वीपमध्य प्रदेशपुदुच्चेरीराजस्थानतमिळनाडूउत्तर प्रदेशपश्चिम बंगाल.ज्ञानेशकुमारांच्या कन्येचा कारवाईचा बडगाराज्य सरकारचा ‘बीएलओं’वर कठोर कारवाई करण्याचा दृष्टिकोनही आता नित्याचा झाला आहे. एका धडक कारवाईत नोएडाच्या (गौतम बुद्ध नगर) जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘एसआयआर’मध्ये निष्काळजीपणा केल्याच्या आरोपावरून तब्बल ६० ‘बीएलओं’विरोधात फिर्याद दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कन्या आहेत.‘बीएलए’ची नियुक्ती सर्व पक्षांच्या ‘बीएलए’ची संख्या - ३.८५ लाखभाजपचे ‘बीएलए’ - १.५६ लाखसमाजवादी पक्षाचे ‘बीएलए’ - १.१२ लाखबहुजन समाज पक्षाचे ‘बीएलए’ - १.१ लाखकाँग्रेसच 'बीएलए' - १६,५३८अपना दलाचे (एस) 'बीएलए' - ७१३ 