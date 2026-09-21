Premium|UPI MDR Charges : यूपीआयवर नवा शुल्कनियम; ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होणार का?

ओंकार कामत - sakal.avtaran@gmail.comभारताच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीचा कणा बनलेल्या यूपीआय (युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस) संदर्भात एक महत्त्वाचा बदल जाहीर करण्यात आला आहे. नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)ने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवडक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांमध्ये शुल्काबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहेत.यूपीआय म्हणजे काय?यूपीआय ही भारतातील त्वरित डिजिटल पेमेंट प्रणाली असून तिचे संचालन ‘एनपीसीआय’ करते. २०१६ मध्ये सुरुवात झाल्यानंतर काही वर्षांतच यूपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. आज किराणा दुकानांपासून मोठमोठ्या मॉलपर्यंत, रिक्षापासून ऑनलाइन खरेदीपर्यंत आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती पैशांच्या देवाणघेवाणीपासून विविध सेवांच्या बिलांच्या भरण्यापर्यंत यूपीआयचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. ऑगस्ट २०२६ मध्ये यूपीआयद्वारे तब्बल २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले. त्यामुळे यूपीआय ही केवळ पेमेंटची सुविधा न राहता भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची पायाभूत व्यवस्था बनली आहे..Premium|Instant Digital Loan : डिजिटल सावकारीचा नवा सापळा; झटपट कर्जामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात.नवीन शुल्क नेमके कोणाला लागू होणार?नवीन व्यवस्था मुख्यतः ‘ग्राहक ते व्यापारी व्यवहारां’शी (Person-to-Merchant - P2M) संबंधित आहे. म्हणजेच, ग्राहकाने एखाद्या व्यापाऱ्याला यूपीआयद्वारे केलेल्या पात्र व्यवहारावर एमडीआर लागू होईल. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी यूपीआय व्यवहार मोफत राहतील. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक P2M व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल. या एमडीआरची कमाल मर्यादा प्रतिव्यवहार ३०० रुपये असेल. म्हणजेच, ७५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पात्र व्यवहारासाठीही एमडीआरची कमाल रक्कम ३०० रुपयांपर्यंतच मर्यादित राहील. उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र व्यापारी व्यवहाराची रक्कम एक लाख रुपये असल्यास त्यावर ३०० रुपये एमडीआर आकारला जाईल. मात्र, त्या शुल्काचा भार ग्राहकावर पडणार नसून, ते व्यापारी व्यवहारावरील एमडीआरच्या नियमानुसार आकारले जाईल.इथे एक प्रश्न निर्माण होतो, की ग्राहकांना यूपीआय वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील का? तर नाही... ग्राहकांसाठी यूपीआयचा वापर मोफतच राहणार आहे. मित्राला किंवा नातेवाईकाला पैसे पाठवणे म्हणजे ‘व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार’ (Person-to-Person - P2P) असो किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंतचा व्यापारी व्यवहार असो, ग्राहकाकडून त्यासाठी कोणतेही यूपीआय शुल्क आकारले जाणार नाही. P2P व्यवहारांसाठी रकमेची मर्यादा न ठेवता ते मोफत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, व्यापाऱ्यांना एमडीआरचे शुल्क थेट ग्राहकाकडून वसूल करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे ग्राहकाने क्यूआर कोड स्कॅन करून पेमेंट करताना स्वतंत्रपणे ‘यूपीआय चार्जेस’ देण्याची गरज नाही..छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासानवीन नियमांमध्ये लहान व्यापाऱ्यांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. पात्र लहान व्यापाऱ्यांना दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय प्राप्तींवर एमडीआरमधून सूट मिळणार आहे. त्यामुळे छोटे दुकानदार, स्थानिक विक्रेते आणि लहान व्यवसायांवरील या बदलाचा परिणाम मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा, की एखादा छोटा व्यापारी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट स्वीकारतो म्हणूनच त्याच्यावर आपोआप एमडीआर लागू होणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यापाऱ्याची पात्रता आणि त्याची मासिक यूपीआय प्राप्तीची मर्यादा महत्त्वाची ठरणार आहे.काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी प्रतिव्यवहार पाच रुपयांचे निश्चित एमडीआर असेल. यूपीआयवरील नव्या एमडीआर व्यवस्थेत रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या आवश्यक सेवांसाठी सामान्य व्यापारी व्यवहारांपेक्षा वेगळी शुल्करचना ठेवण्यात आली आहे. या क्षेत्रांमध्ये दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआरऐवजी प्रतिव्यवहार पाच रुपयांचे निश्चित एमडीआर लागू होईल.एसआयपी, ऑटो-पे आणि इतर व्यवहारांचे काय?यूपीआयच्या नवीन एमडीआर व्यवस्थेचा परिणाम सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांवर समान पद्धतीने होणार नाही. एसआयपी, ऑटो-पे आणि काही आवर्ती किंवा स्वयंचलित पेमेंट व्यवस्थांसाठी (Recurring/Automatic Payment) स्वतंत्र तरतुदी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे, अशी सर्वसाधारण समजूत ग्राहकांनी करून घेऊ नये. त्याचप्रमाणे, सध्या वापरात असलेले क्यूआर कोड आणि साउंडबॉक्स (Soundbox) बदलण्याची गरज नसल्याचे एनपीसीआयच्या स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले आहे..Premium|AI Data Centers : एआय डेटा सेंटर्सचा महाविस्तार; वीज‑पाण्याचा प्रचंड वापर, पर्यावरणावर वाढता ताण आणि ‘डिजिटल वसाहतवाद’चा धोका.निर्णयाचा परिणाम काय?यूपीआयबाबतच्या नव्या निर्णयाचा सर्वात थेट परिणाम व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेवर (Payment Ecosystem) होईल. मागील काही वर्षांपासून यूपीआय व्यवहारांवर व्यापाऱ्यावरील एमडीआर शुल्क जवळजवळ शून्य ठेवण्यात आले होते. आता निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाल्यामुळे बँका, डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवठादार (Payment Service Providers) आणि पेमेंट व्यवस्थेमधील इतर सहभागी संस्थांसाठी उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतो. दुसरीकडे, सरकारच्या म्हणण्यानुसार, त्यामुळे सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर या नव्या एमडीआर व्यवस्थेचा परिणाम होणार नाही.यूपीआयच्या भविष्यासाठी बदल का महत्त्वाचा?यूपीआयचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने त्याची सायबर सुरक्षा, तांत्रिक क्षमता, नेटवर्कची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यासाठी सातत्याने गुंतवणूक आवश्यक आहे. नवीन एमडीआर व्यवस्थेचा एक उद्देश डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला अधिक आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ बनवणे हा आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ ‘यूपीआयवर शुल्क आले’ या दृष्टिकोनातून न पाहता, ग्राहकांसाठी मोफत डिजिटल पेमेंटची सुविधा कायम ठेवताना व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेच्या आर्थिक टिकावासाठी आवश्यक शुल्करचनेचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहता येते.यूपीआय शुल्करचनेचे संभाव्य धोकेवस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता : एमडीआरचे शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल करण्यास परवानगी नसली, तरी व्यापाऱ्यांचा डिजिटल पेमेंट प्रक्रियेचा खर्च वाढल्यास काही विक्रेते तो वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत अप्रत्यक्षपणे समाविष्ट करू शकतात. त्यामुळे ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे ‘यूपीआय चार्जेस’ आकारले जाणार नसले, तरी वस्तू किंवा सेवांची अंतिम किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर परिणाम : दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या पेमेंट प्रक्रियेचा खर्च वाढू शकतो. विशेषतः कमी नफ्याचे प्रमाण असलेल्या व्यवसायांवर याचा तुलनेने अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा अतिरिक्त खर्च व्यापाऱ्यांना स्वतःच सहन करावा लागल्यास त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता : अतिरिक्त खर्चामुळे काही व्यापारी यूपीआयऐवजी रोख किंवा इतर पेमेंट पद्धतींना प्राधान्य देऊ शकतात. ग्राहकांकडून एमडीआर थेट वसूल करता येणार नसल्याने त्याचा परिणाम वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत वाढ किंवा सवलतीच्या धोरणात बदल या स्वरूपात अप्रत्यक्षपणे होऊ शकतो.छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी वर्गीकरण ः दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत यूपीआय प्राप्ती असलेल्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरमधून पूर्ण सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे योग्य वर्गीकरण आणि मासिक यूपीआय व्यवहारांची अचूक नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे..निष्कर्ष काय सांगतो...१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून होणारा बदल सर्व यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावणारा नाही. P2P व्यवहार मोफत राहतील, दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील, ग्राहकांसाठी यूपीआयचा वापर मोफत राहील आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरमधून सवलत मिळेल. मात्र, निवडक व्यापारी व्यवहारांमध्ये दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल आणि त्याची कमाल मर्यादा प्रतिव्यवहार ३०० रुपये असेल. यूपीआयने भारतातील व्यवहार करण्याची पद्धत बदलली आहे. आता नव्या शुल्करचनेमुळे डिजिटल पेमेंटचा वेग आणि सुलभता कायम ठेवतानाच त्याच्या पायाभूत व्यवस्थेचा आर्थिक टिकाव कसा साधला जातो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.omkarkamat96@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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