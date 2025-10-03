Premium| UPSC Civil Services Exam: सनदी सेवा परीक्षांमध्ये कोणते विषय घेऊन सर्वाधिक उमेदवार यशस्वी झालेत?

युगांक गोयल, कृती भार्गवसंघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सनदी नागरी सेवा परीक्षांसदर्भातील अहवाल या प्रक्रियेत किती कठीण अन् किती तीव्र स्पर्धा आहे, याचे चित्र प्रभावीपणे उभे करतात. या अहवालांद्वारे या परीक्षांचे नेमके स्वरूप, त्यातील तीव्र स्पर्धा नीट समजावून घेणे, हे भावी इच्छुकांसाठी अत्यावश्यक आहे. कारण त्यामुळेच या उमेदवारांना त्यांच्यासमोरील आव्हाने, मर्यादित संधींची माहिती अन् मार्गदर्शक नकाशाही (रोडमॅप) समजण्यास मदत होईल...संघ लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) सनदी सेवा परीक्षा ही भारतातील सर्वात प्रतिष्ठेची आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी यात सहभागी होतात. प्रस्तुत विषयावरील लेखाच्या या भाग २ मध्ये २०१६ ते २०२२ या कालावधीतील (६९ ते ७३ वा वार्षिक अहवाल) प्राथमिक, मुख्य आणि अंतिम शिफारस टप्प्यांचा अभ्यास करून विषय. प्रवृत्ती, यशाचे प्रमाण, समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व, वय-लिंग नोंदी तसेच प्रयत्नांच्या आधारे उमेदवारांना मिळालेल्या यशाचा मागोवा घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आणि यश मिळवण्याच्या मार्गातील गुंतागुंत दाखवून देणे हा उद्देश आहे..अहवालांचे धोरणात्मक महत्त्वनागरी सनदी सेवा परीक्षा ही भारतात प्रशासनासाठी प्रतिभावान उमेदवारांची निवड करणारी एक अत्यंत महत्त्वाची यंत्रणा आहे. २०१६-२०२२ या कालावधीतील वर्षांच्या विश्लेषणातून या परीक्षेची गुणवत्ता आणि सामाजिक समता या दुहेरी उद्दिष्टांमध्ये कितपत यश येते, हे समजते. तसेच त्यातून धोरणात्मक बदल, संसाधनांचे वाटप आणि सामाजिक समावेशकतेतील अडथळे ओळखता येतात. प्रयत्नांच्या संख्येनुसार मिळालेली माहिती ही केवळ तयारीच्या धोरणांना दिशा देत नाही तर प्रयत्नांतील मर्यादांबाबत धोरणात्मक मार्गदर्शनही करते..उमेदवारांचे जातसमूह, वय, लिंगनिहाय प्रमाण१. प्राथमिक परीक्षा२०१७ ते २०२१ दरम्यान महिलांचा प्राथमिक परीक्षेतील सहभाग २७.६ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढला. पुरुष उमेदवारांचे प्रमाण सर्वच जात गटांत घटले. सर्वाधिक वाढ सामान्य प्रवर्गात (+६.८ टक्के गुण), त्यानंतर ‘ओबीसी’ (+५.७), ‘एससी’ (+५.१) आणि ‘एसटी’ंमध्ये (+४.७)झाली. एकूण परीक्षार्थ्यांची संख्या ५१ हजार ९९४ ने वाढली. ज्यात ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून सर्वाधिक वाढ (+१८ हजार ९६१) झाली. वयानुसार २१- २६ वर्षे वयोगट हा मुख्य राहिला, परंतु महिलांमध्ये २८–३० व त्यापुढील वयोगटाची वाढ दिसली..२. मुख्य परीक्षा२०१७ मध्ये १३,०६० उमेदवारांनी मुख्य परीक्षा दिली होती. २०२१ मध्ये उमेदवारांची ही संख्या ८ हजार ९३० पर्यंत घसरली. तरी महिलांचे प्रमाण १२.६ टक्क्यांवरून १४.९ टक्क्यांवर गेले. सर्वाधिक वाढ सामान्य प्रवर्गातील महिलांमध्ये (+४.६), त्यानंतर ‘ओबीसी’ (+२.६). ‘एससी/एसटी’ प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये ही वाढ कमी होती. वयानुसार २४–२८ वर्षे वयोगट प्रमुख राहिला. परंतु २१–२४ वर्षे वयोगटातील प्रवेश वाढला, तर २६–२८ मध्ये त्यात घट झाली. विशेषतः ३० पेक्षा अधिक वर्षे वयोगटात महिलांची वाढ लक्षवेधी होती..३. अंतिम शिफारस टप्पा (रेकमंडेशन स्टेज)या टप्प्यावर २०१७ मध्ये महिलांचे प्रमाण २४.१ टक्के होते, जे २०२१ मध्ये २६.९ टक्के झाले. उमेदवारांची संख्या एक हजार ५६ वरून ७४८ वर घटली, तरीही महिलांचा वाटा वाढला. सामान्य प्रवर्गातील महिलांमध्ये सर्वाधिक वाढ (+६.७), ‘ओबीसी’ (+३.७) आणि ‘एसटी’मध्येही (+७.७) प्रगती झाली. मात्र ‘एससी’ प्रवर्गातील महिलांचे प्रमाण थोडे घटले (-४.५). वयानुसार २४-२८ वर्षांतील वयोगट प्रभावी राहिला, पण ३० पेक्षा जास्त वर्षे वयोगटातील महिलांचे प्रमाण (+५.०) वाढले. विशेषतः ‘एससी’ (+१०.३) आणि ‘ओबीसी’ (+८.५) या प्रवर्गांतील महिलांचे प्रमाण अधिक होते. अनुसूचित प्रवर्ग महिलांचे प्रमाण २१ ते २४ वर्षे वयोगट आणि २८ ते ३० वर्षे अशा दोन्ही गटांत वाढलेले दिसले..एकंदरीत निष्कर्षप्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांची संख्या घटत गेली, पण महिलांचे प्रमाण वाढत गेले. सामान्य प्रवर्गातील महिला आघाडीवर राहिल्या, ‘ओबीसी’ आणि ‘एसटी’ प्रवर्गातील महिलांचे प्रमाणही वाढले. तर ‘एससी’ प्रवर्गातील महिलांचे प्रमाण मुख्य ते अंतिम टप्प्यात थोडे घटले. वयानुसार २४ ते २८ वर्षे वयोगट प्रबळ असला तरी अंतिम टप्प्यात ३०+ गट, विशेषतः महिलांचे प्रमाण अधिक वाढलेले दिसले.प्रयत्ननिहाय कामगिरी१. प्राथमिक परीक्षा२०१७ ते २०२१ दरम्यान महिलांची पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा देण्याचा कल वाढलेला दिसला. सामान्य प्रवर्गातील महिलांमध्ये पहिल्या प्रयत्नाचे प्रमाण ६२.२४ टक्क्यांवरून ५५.४ टक्क्यांपर्यंत घटले तरी ते इतर गटांपेक्षा जास्त राहिले. पाचव्या प्रयत्नानंतरचे प्रमाण कमी झाले. २०२१ मध्ये सातव्या–आठव्या प्रयत्नात खुल्या गटातील महिलांचे प्रमाण शून्यावर आले. पुरुष उमेदवार, विशेषतः ‘एससी’,‘एसटी’,‘ओबीसी’, उशिरा प्रयत्न करणारे अधिक आढळले. परीक्षार्थ्यांची संख्या चार लाख ५६ हजार ६२५ वरून पाच लाख आठ हजार ६१९ पर्यंत वाढली..२. मुख्य परीक्षा२०१७ -२०२१ दरम्यान पहिल्या प्रयत्नात मुख्य परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांची संख्या थोडी वाढली (६.९ टक्के ते ७.१ टक्के). ‘एससी’ महिलांमध्ये (+४.८) व ‘एसटी’ महिलांमध्ये (+०.९) वाढ दिसली. तिसऱ्या ते पाचव्या प्रयत्नांत महिलांचे प्रमाण अधिक घटले. उदाहरणार्थ, ‘ओबीसी’ पुरुष (-४.३) आणि ‘एससी’ महिलांतील (-८.२) प्रमाण घटले. चौथ्या प्रयत्नाचे प्रमाण एकूण २२.७ टक्क्यांवरून १९.७ टक्क्यांपर्यंत घसरले. सहाव्या अन् त्यापुढील प्रयत्नांत ‘एससी’/‘एसटी’ पुरुषांचा सहभाग वाढला, तर सामान्य महिलांचे प्रमाण जवळपास शून्य झाले. एकूण उमेदवारांची संख्या चार हजार १३० ने घटली..३. अंतिम शिफारस टप्पा२०२१ मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवणाऱ्या ‘एससी’ महिलांमध्ये (+१४.१) व ‘एसटी’ महिलांमध्ये (+१३.३) वाढ झाली, तर सामान्य महिलांमध्ये थोडी घट झाली. दुसऱ्या-चौथ्या प्रयत्नांचे प्रमाण घटले. काही महिलांना पुढील प्रयत्नांत यश मिळाले (‘एससी’ महिला - पाचव्या प्रयत्नात +२२.८, सामान्य प्रवर्गातील महिला चौथ्या प्रयत्नात +८.२). सहाव्या प्रयत्नानंतरचे यश मुख्यतः ‘एससी’/‘एसटी’/‘ओबीसी’ पुरुषांमध्ये दिसले (‘एससी’ पुरुष सहाव्या प्रयत्नांत +७.२, आठव्या प्रयत्नांत +४.७). महिलांचे प्रमाण मात्र या टप्प्यात नगण्य राहिले..विषयनिहाय कामगिरी‘मानव्यविद्या शाखा- अ’ विषय घेणारे सर्वाधिक उमेदवार यशस्वी ठरले. जरी टक्केवारीत थोडी घट झाली तरी ते आघाडीवर राहिले. ‘मानव्यविद्या शाखा- ब’मध्ये वाढ झाली (२०१९ मध्ये २८.९ टक्क्यांवरून २०२० मध्ये ३३.५ टक्के अन् २०२१ मध्ये ३२.५ टक्के). विज्ञान विषयांचे प्रमाण सातत्याने ७-१२ टक्क्यादरम्यान राहिले. अभियांत्रिकी, वैद्यकीयशास्त्र आणि साहित्य हे कमी पसंतीचे विषय राहिले.२०१६-२०२२ मधील अभ्यासातून स्पष्ट दिसते, की महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढतो आहे. प्राथमिक परीक्षेपासून अंतिम शिफारशींपर्यंत महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. मानव्यविद्या शाखेचे विषय अजूनही वर्चस्व राखून आहेत. मात्र, प्रयत्ननिहाय माहितीवरून समजते, की उमेदवार लवकर आणि अधिक लक्ष्यकेंद्रित प्रयत्नरत आहेत. विशेषतः वंचित गटांमध्ये ही प्रवृत्ती अधिक दिसते. सनदी सेवा परीक्षेतील कठोर निवड प्रक्रिया कायम असली तरी तिचे निकाल अधिक समावेशक अन् संतुलित होत आहेत..प्रमुख मुद्देधोरणात्मक महत्त्व : प्रशासनातील प्रतिभानिवडीचे प्रमुख माध्यम असलेली ही परीक्षा गुणवत्ता अन् त्यात विविध सामाजिक प्रवर्गांचा समावेश अन् निवड या दुहेरी उद्दिष्टांची पूर्तता कितपत होते हे समजण्यासाठी काही वर्षांची आकडेवारी आवश्यक आहे.महिला सहभागात वाढ : प्राथमिक → मुख्य → अंतिम शिफारसी या सर्व टप्प्यांत महिलांचा वाटा सातत्याने वाढत आहे (प्राधान्यांत लक्षणीय वाढ).जातसमुदायनिहाय बदल : सामान्य (जनरल), ‘ओबीसी’,‘एससी’, ‘एसटी’ सर्वांत महिलांचा सहभाग वाढत आहे; विशेषतः सामान्य आणि ‘ओबीसी’ महिलांमध्ये महत्त्वाची वाढ दिसते; ‘एससी’ महिलांना मुख्य ते अंतिम टप्प्यात थोडीशी अडचण..वय-प्रवृत्ती : २४-२८ वर्षे वयोगट या परीक्षेच्या सर्व टप्प्यांत प्रमुख; परंतु टप्प्यांनुसार बदल दिसतो - प्रारंभी २१ ते २४ वर्षे वयोगट अधिक सक्रिय, अंतिम टप्प्यात ३०+ गट (विशेषतः महिलांचे प्रमाण) अधिक दिसते.प्रयत्ननिहाय बदल : प्रथमच प्रयत्न करणाऱ्यांचे विशेषतः महिलांमध्ये आणि वंचित गटांमध्ये प्रमाण वाढले आहे.मध्यम टप्प्यातील प्रयत्न (३-५) प्रयत्न कमी झाले; उशिरा प्रयत्न (६+) काही प्रमाणात मागास गटातील पुरुषांमध्ये वाढले.परीक्षार्थी लवकर प्रयत्न करून यश मिळवण्याकडे जास्त लक्ष देतात. दीर्घकाळ प्रयत्न कमी झाले..Premium|Study room: अब्जाधिशांचा निर्देशांक ते लष्करातील संभव प्रणाली वाचा, सकाळ डायरी मध्ये!.मुख्य परीक्षेतील प्रवाह : उमेदवारांची संख्यात्मक घट असूनही महिलांचे प्रमाण वाढले; प्रथम प्रयत्नांमध्ये वाढ अन् मध्यम प्रयत्नांमध्ये घट ही वैशिष्ट्ये.शिफारसी टप्प्यातील बदल : अंतिम निवडीत पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी होणाऱ्या वंचित गटातील महिलांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले (उदा. ‘एससी’/‘एसटी’ महिलांमध्ये लक्षणीय वाढ).विषय-प्राधान्य : ‘मानवविद्या शाखा- अ’ (ह्युमॅनिटीज -ए) विषय सर्वाधिक पसंतीचे आणि हे विषय घेऊन अधिक उमेदवार यशस्वी; ‘मानव्यविद्या शाखा - ब’ (ह्युमॅनिटीज - ब) दुसऱ्या स्थानावर. विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व भाषा-साहित्य हे कमी निवडले जाणारे अन् कमी यशस्वी श्रेणीचे विषय..Premium| Benzene Discovery: षटकोनी समावेशकता दिशेने बदल : ही आकडेवारी सूचित करते, की ही परीक्षा कठीण असूनही हळूहळू अधिक समावेशक बनत आहे. वंचित गट अन् महिलांकडून आधीच्या काळापेक्षा जलद, लक्षवेधी प्रयत्न अन् यशाचे प्रमाण वाढलेले दिसते.नीतीसंदर्भातील सूचना : प्रयत्नाधारित धोरणे, अभ्यास व संसाधन वाटप, वंचित समूहकेंद्रित उपाययोजना आणि विषयाधारित मार्गदर्शन या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे.. 