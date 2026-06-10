Premium|Study Room : UPSC-MPSC मुख्य परीक्षा: १२० दिवसांत यशासाठी तीन टप्प्यांची अचूक रणनीती

स्पर्धा परीक्षांचे बदलते स्वरूप आणि मुख्य परीक्षेचे महत्त्व केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) या दोन्ही परीक्षा आता वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. पूर्व परीक्षा ही केवळ एक चाळणी परीक्षा असते, खरी स्पर्धा आणि अधिकाऱ्याची निवड ही 'मुख्य परीक्षेच्या' (Mains) गुणांवरच ठरते. मुख्य परीक्षेतील यश हे प्रामुख्याने दोन स्तंभांवर उभे असते. पहिला स्तंभ म्हणजे तुमच्या दिवसांची आणि वेळेची अचूक विभागणी करणारे वास्तववादी नियोजन आणि दुसरा स्तंभ म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्ष हाताने लिहिलेली आणि तज्ज्ञांकडून तपासून घेतलेली शेकडो उत्तरे.केवळ अफाट ज्ञान असणे आता पुरेसे राहिलेले नाही. ते ज्ञान दिलेल्या वेळेत, मोजक्या शब्दांत आणि प्रभावीपणे कागदावर उतरवता येणे हेच यशाचे गमक आहे. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा यामधील सुमारे तीन ते चार महिन्यांच्या (११० ते १२० दिवस) अत्यंत मोलाच्या कालावधीसाठी एक सविस्तर आणि व्यवहार्य आराखडा खाली दिला आहे. तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक वेळापत्रकानुसार त्यात थोडे बदल करू शकता, पण त्यातील वेळेचे प्रमाण आणि दररोज उत्तर लिहिण्याची सवय अजिबात सोडू नका..वेळेची रणनीती : १२० दिवसांचे तीन महत्त्वपूर्ण टप्पे१२० दिवसांचा हा काळ एकाच लयीत घालवून चालत नाही, त्याच्या अभ्यासाची गती आणि दिशा बदलत जाणे गरजेचे असते.टप्पा १ पायाभरणी, संकल्पनांची स्पष्टता आणि प्राथमिक लेखन (सुरुवातीचे ४५ दिवस) हा टप्पा वाचन आणि आकलनाचा आहे. सामान्य अध्ययनाच्या (GS) चारही पेपर्सचे एक सखोल वाचन, निबंधाची मूलभूत तयारी आणि तुमच्या वैकल्पिक विषयाची (Optional Subject) संपूर्ण उजळणी या ४५ दिवसांत पूर्ण करा. उत्तर लेखनाची सुरुवातही याच टप्प्यात झाली पाहिजे. बहुतांश विद्यार्थी "माझा पूर्ण अभ्यासक्रम वाचून झाल्यावर मी लिहायला सुरुवात करेन" या भ्रमात राहतात; पण स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम कधीच १००% पूर्ण होत नसतो. त्यामुळे अभ्यासासोबतच लिहायला लागा. सुरुवातीला उत्तरे चुकीची, अपूर्ण किंवा बाळबोध वाटतील, पण 'कोऱ्या कागदाची भीती' याच टप्प्यात संपवा. पहिले वाचन थोडे अपूर्ण राहिले तरी चालेल, कारण पुढच्या टप्प्यांमध्ये ते भरून निघेल.टप्पा २ सखोल उत्तर लेखन आणि विषयवार चाचण्या (पुढचे ४० दिवस) आता तुमच्या अभ्यासाचा केंद्रबिंदू 'वाचनाकडून लेखनाकडे' वळला पाहिजे. या टप्प्यात वैयक्तिक उत्तरे लिहिण्यापासून तुम्ही संपूर्ण विषयवार आणि विभागवार (Sectional Tests) चाचण्यांकडे वळले पाहिजे. वेळेचे घड्याळ लावून उत्तरे लिहिण्याचा सराव करा. इथे उघड होणारी प्रत्येक त्रुटी (उदा. वेळेत पेपर कव्हर न होणे, प्रस्तावना सुचायला वेळ लागणे, निष्कर्ष न सुचणे) सुधारण्यासाठी तुमच्याकडे अजूनही पुरेसा वेळ असतो. या टप्प्यात 'टॉपर्स'च्या उत्तरपत्रिकांचे विश्लेषण करा आणि आपल्या उत्तरात आकृत्या, नकाशे (Maps) आणि फ्लोचार्ट्स (Flowcharts) यांचा वापर वाढवा..टप्पा ३ सराव पेपर (Full-length tests), मानसिक तयारी आणि उजळणी (शेवटचे ३० दिवस) हा काळ नवीन काहीही वाचण्याचा नाही. परीक्षा जवळ आल्यावर मानसिक दडपण वाढते, त्यावर मात करण्यासाठी हा टप्पा आहे. अगदी खऱ्या परीक्षेसारखे वातावरण तयार करा. परीक्षेच्या वेळेचे बंधन पाळून (सकाळी ३ तास आणि दुपारी ३ तास) संपूर्ण GS पेपर्स सोडवा. सलग ६ तास लिहिण्यामुळे हातांना आणि मेंदूला जो थकवा येतो, त्याची सवय या टप्प्यात करून घ्या. निबंध आणि नीतिमत्ता (Ethics) पेपर्सना अंतिम पैलू पाडा आणि तुमच्या स्वतः काढलेल्या संक्षिप्त नोट्सच्या किमान दोन संपूर्ण उजळण्या करा. इथे तुमचा भर केवळ 'आठवण्याचा सराव' (Active Recall) आणि 'लेखनाचा वेग' यावर असायला हवा.पूर्णवेळ अभ्यासाच्या दिवसाचे एक आदर्श वेळापत्रक (९-१० तास) नोकरी करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या उपलब्ध वेळेनुसार (४-५ तास) याच प्रमाणात वेळापत्रक आखावे.सकाळ (१.५ तास) - वर्तमानपत्र आणि चालू घडामोडी : 'द हिंदू', 'इंडियन एक्सप्रेस' किंवा लोकसत्ता, सकाळ यांसारखे दर्जेदार वर्तमानपत्र वाचा. ५-७ महत्त्वाच्या बातम्यांच्या नोंदी करा. या बातम्यांना तुमच्या GS च्या अभ्यासक्रमाशी (Syllabus) जोडा.दुपारपूर्वी (३-४ तास) - GS चा मुख्य अभ्यास : एका वेळी एकाच विषयाचा अभ्यास करा. मात्र, संपूर्ण आठवडा एकच विषय न वाचता, विषयांची अदलाबदल करा.दुपार (२ तास) - उत्तर लेखन : जेवणानंतरच्या आळसाच्या वेळेत वाचन करण्यापेक्षा उत्तर लेखन करा. याबाबत कोणतीही तडजोड चालणार नाही; वेळेअभावी हा टप्पा कधीही वगळू नका..Premium|Study Room : एमपीएससी मुख्य परीक्षेत यश मिळवण्याची प्रभावी रणनीती! .दुपारनंतर (२.५ तास) - वैकल्पिक विषय (Optional Subject) : हा सर्वाधिक ५०० गुण मिळवून देणारा भाग आहे. त्यामुळे दिवसातला सर्वात कार्यक्षम वेळ या विषयाला द्या.संध्याकाळ (१ तास) - उजळणी आणि विश्लेषण : दिवसभराच्या नोट्सची 'ऍक्टिव्ह रिकॉल' पद्धतीने उजळणी करा. पुस्तक बंद करून दिवसभरात काय वाचले ते आठवण्याचा प्रयत्न करा.उत्तर लेखनाचे लक्ष्य : किती प्रश्नांची तयारी करावी?नेमके इथेच बहुतांश उमेदवार मार खातात. केवळ वाचन करून कोणीही अधिकारी होत नाही, तर तो अधिकारी 'लिहून' होतो.टप्पा १ मधील लक्ष्य : दिवसाला २ उत्तरे लिहिण्यापासून सुरुवात करा आणि नंतर ३ पर्यंत वाढवा. या टप्प्यात वेगापेक्षा उत्तराची रचना, अचूक प्रस्तावना आणि विषयाला धरून असलेला गाभा यावर लक्ष द्या.टप्पा २ मधील लक्ष्य : दिवसाला ४-६ उत्तरे आणि आठवड्यातून एकदा १०-१५ प्रश्नांची किमान एक विषयवार चाचणी सोडवा. वेग आणि वेळेच्या शिस्तीवर (प्रति प्रश्न ७ ते ९ मिनिटे) लक्ष केंद्रित करा.टप्पा ३ मधील लक्ष्य : वेळेचे कडक भान ठेवून आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा संपूर्ण २० प्रश्नांचे GS पेपर्स सोडवा.निबंध आणि नीतिमत्ता (Ethics) : पहिल्या टप्प्यापासून दर पाच ते सात दिवसांनी एक संपूर्ण निबंध लिहा. परीक्षेपूर्वी किमान १२ ते १५ पूर्ण निबंध लिहून आणि तपासून झाले पाहिजेत. नीतिमत्तेसाठी (GS-४) आठवड्यातून दोन ते तीन 'केस स्टडीज'चा (Case Studies) सराव करा. एखाद्या प्रशासकीय पेचप्रसंगात तुम्ही अधिकारी म्हणून कसा निर्णय घ्याल, याचा सराव केवळ वाचनाने येत नाही, तो प्रत्यक्ष विचार करून लिहिल्यानेच येतो..अभ्यासातील वैविध्य आणि महाराष्ट्राचा संदर्भ (MPSC विशेष)संपूर्ण आठवडा एकाच विषयावर घालवू नका. मानवी मेंदू एकाच प्रकारची माहिती सलग वाचल्यास ती ग्रहण करणे थांबवतो (Brain Fatigue). आठवडाभरात चारही GS पेपर्सची अदलाबदल करा. जेव्हा तुम्ही एखादा स्थिर (Static) विषय वाचता, तेव्हा लगेच स्वतःला विचारा की याच्याशी संबंधित कोणती चालू घडामोड आहे. विशेषतः MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक निर्णयात आणि घटनेत 'महाराष्ट्राचा संदर्भ' काय आहे, हे शोधावे. उदा. भूगोलात भारताचा मान्सून वाचताना महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्याचा विचार करा, किंवा अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्र वाचताना महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा संदर्भ द्या. याच जोडणीमुळे तुमचे उत्तर इतरांपेक्षा वरचढ ठरते.उजळणी (Revision) : यशाची खरी चावीवेळेअभावी उजळणी नेहमीच मागे पडते. त्यामुळे रविवारचा दिवस फक्त आणि फक्त उजळणीसाठी राखून ठेवा. रविवारी नवीन काहीही वाचू नका. शेवटचे पंधरा दिवस जवळजवळ पूर्णपणे उजळणी आणि सराव चाचण्यांसाठीच ठेवा. जर त्या १५ दिवसांत तुमच्या नोट्सची दोनदा उजळणी करणे शक्य नसेल, तर त्या खूप विस्तृत आहेत असे समजा, आणि त्या अधिक संक्षिप्त (Micro-notes) कशा होतील याकडे लक्ष द्या.या तीन गोष्टी टाळता येणार नाहीत (The Non-negotiables)मुख्य परीक्षेचे यश या तीन सवयींवर अवलंबून असते:१. लेखनाची सुरुवात : "अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर लिहीन" हा विचार आजच सोडून द्या. आजपासूनच लिहायला सुरुवात करा.२. मूल्यमापन (Evaluation) : तुम्ही लिहिलेले प्रत्येक उत्तर तज्ज्ञांकडून किंवा मार्गदर्शकाकडून तपासून घ्या. स्वतःच्या चुका स्वतःला कधीच दिसत नाहीत. न तपासलेले लेखन म्हणजे अंधारात मारलेला बाण आहे.३. सगळे प्रश्न सोडवणे : सराव परीक्षेत आणि मुख्य परीक्षेतही सर्वच्या सर्व (२०) प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा. वेळेअभावी २-३ 'उत्कृष्ट' उत्तरे लिहिण्याऐवजी, सर्व प्रश्नांची 'चांगली' उत्तरे लिहिणाऱ्या उमेदवाराला आयोगाकडून नेहमीच जास्त गुण मिळतात.मुख्य परीक्षेचे नियोजन म्हणजे डोळे झाकून पाळायचे एखादे मशीनसारखे वेळापत्रक नसते; तो एक साचा असतो, जो तुमच्या गतीनुसार आणि गरजेनुसार जुळवून घ्यायचा असतो. कधीतरी आजारी पडल्याने किंवा कंटाळा आल्याने १-२ दिवस वाया जातील, हे अगदी साहजिक आहे. पण जी गोष्ट अजिबात चुकता कामा नये, ती म्हणजे दैनंदिन लय वाचन, मनन, लेखन आणि उजळणी आणि तीही सलग १२० दिवस. एका आठवड्याचा अभ्यासाचा धडाका तुम्हाला समाधान देईल, पण तुमची सातत्यपूर्ण चिकाटीच तुम्हाला अंतिम निवड यादीत घेऊन जाईल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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