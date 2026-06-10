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Premium|Study Room : UPSC-MPSC मुख्य परीक्षा: १२० दिवसांत यशासाठी तीन टप्प्यांची अचूक रणनीती

UPSC MPSC Mains Preparation Strategy : UPSC आणि MPSC मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १२० दिवसांचे वास्तववादी नियोजन, उत्तर लेखनाचा सराव आणि वेळेच्या अचूक व्यवस्थापनाद्वारे यशाचा मार्ग दाखवणारा सविस्तर अभ्यास आराखडा.
UPSC MPSC Mains Preparation Strategy

UPSC MPSC Mains Preparation Strategy

esakal

स्टडीरूम
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स्पर्धा परीक्षांचे बदलते स्वरूप आणि मुख्य परीक्षेचे महत्त्व केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) या दोन्ही परीक्षा आता वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. पूर्व परीक्षा ही केवळ एक चाळणी परीक्षा असते, खरी स्पर्धा आणि अधिकाऱ्याची निवड ही 'मुख्य परीक्षेच्या' (Mains) गुणांवरच ठरते. मुख्य परीक्षेतील यश हे प्रामुख्याने दोन स्तंभांवर उभे असते. पहिला स्तंभ म्हणजे तुमच्या दिवसांची आणि वेळेची अचूक विभागणी करणारे वास्तववादी नियोजन आणि दुसरा स्तंभ म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्ष हाताने लिहिलेली आणि तज्ज्ञांकडून तपासून घेतलेली शेकडो उत्तरे.

केवळ अफाट ज्ञान असणे आता पुरेसे राहिलेले नाही. ते ज्ञान दिलेल्या वेळेत, मोजक्या शब्दांत आणि प्रभावीपणे कागदावर उतरवता येणे हेच यशाचे गमक आहे. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा यामधील सुमारे तीन ते चार महिन्यांच्या (११० ते १२० दिवस) अत्यंत मोलाच्या कालावधीसाठी एक सविस्तर आणि व्यवहार्य आराखडा खाली दिला आहे. तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक वेळापत्रकानुसार त्यात थोडे बदल करू शकता, पण त्यातील वेळेचे प्रमाण आणि दररोज उत्तर लिहिण्याची सवय अजिबात सोडू नका.

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