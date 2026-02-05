Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर- परराष्ट्र धोरण विश्लेषकआखातातील प्रमुख इस्लामिक देश अशी ओळख असणाऱ्या इराणमध्ये सध्या अंतर्गत उठावामुळे जटिल संकट उद् भवले आहे. तेथील संघर्षकर्त्यांना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा जाहीर केला असून लवकरच अमेरिका इराणमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करेल, असे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणकडून वस्तू व सेवांची आयात करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क (टेरिफ) आकारण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे एकीकडे आखातातील असुरक्षितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे येणारा आर्थिक बोजा अशा दुहेरी संकटाचा सामना भारताला करावा लागत आहे. .इराणमधील अंतर्गत संघर्ष काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नाही. इराणमधील लोकांच्या आर्थिक समस्या वाढल्या, महागाईचा दर वाढला, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती ७० टक्क्यांनी वाढल्या आणि इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडली. अमेरिकेने टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधापाठोपाठ संयुक्त राष्ट्रांनीही इराणवर निर्बंध लादले आहेत. तेल आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार होता आणि इराणच्या राज्यकर्त्यांनी यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. चीन हा इराणचा सर्वांत मोठा खरेदीदार होता. २०२२ ते २०२५ पर्यंत इराणमध्ये उत्पादित होणाऱ्या एकूण तेलापैकी जवळपास ९० टक्के तेल चीनकडून खरेदी केले जात होते. या तेलापोटी अब्जावधी डॉलर्स चीनने इराणला दिले. मात्र गतवर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी इराणवर निर्बंध घातल्यानंतर चीनने एकाएकी त्यांच्याकडून होणारी तेलाची आयात लक्षणीयरित्या कमी केली. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकलेल्या होत्या, त्याही यथावकाश कमी होत गेल्या. याचा परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय प्रतिकूल आणि नकारात्मक होत गेला. या आर्थिक संकटांमुळेच इराणमधील नोकरदार, व्यावसायिक, दुकानदार सर्व जण रस्त्यावर उतरले, विद्यार्थी-महिलाही रस्त्यावर उतरले आणि ४० पैकी जवळपास ३५ परगण्यांमध्ये जनतेने एक प्रकारे उठावाची भूमिका घेतली. या आंदोलकांची बाजू समजून न घेता ते दडपण्याचा, चिरडण्याचा प्रयत्न शासनाकडून झाल्याने हे आंदोलन अधिक चिघळत गेले. या दडपशाहीमध्ये ३००० हून अधिक लोकांचा जीव या संघर्षामध्ये गेला आहे. हजारो लोकांना तुरुंगामध्ये डांबण्यात आले आहे. असे असूनही अयातुल्ला खामेनी राजवटीने निदर्शकांविरुद्ध हिंसेचा मार्ग सोडलेला नाही..ट्रम्पची चिथावणी आणि अस्थिर आखातइराणच्या या अंतर्गत संघर्षाबाबत जागतिक पटलावर अधिक चर्चा होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या देशातील लोकांना केलेले आवाहन. ‘इराणी लोकांनी तेथील सरकारवर कब्जा करावा, संस्था ताब्यात घ्याव्यात, मी तुमच्यासोबत आहे... लवकरच मी इराणमध्ये हस्तक्षेप करणार आहे...,’ अशा आशयाची उघडउघड चिथावणी देणारी वक्तव्ये ट्रम्प यांनी केल्यामुळे सबंध आखातात आणि जगभरात चिंतेचे काहूर माजले. केवळ गर्जना करुन न थांबता अमेरिकेने तशा प्रकारच्या लष्करी हालचालीही सुरु केल्या. इराणमध्ये १९७७ पासून असणारी खामेनींची राजवट उलथवून टाकायची, तेथे सत्तांतर घडवून आणायचे आणि अमेरिकापुरस्कृत शासक, विशेष करून रझा पहलवी यांचे सरकार प्रस्थापित करायचे. यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर पडद्यामागे घडामोडी घडताहेत. रझा पहलवी हे १९७९ पूर्वी ज्या शाह पहलवींचे सरकार इराणमध्ये होते त्यांचे पुत्र आहेत. सध्या ते लंडनमध्ये असून अमेरिका त्यांना परत आणण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि कोणत्याही क्षणी इराणमध्ये अमेरिकेचा हस्तक्षेप होऊ शकतो अशी स्थिती अगदी आजही आहे. खरोखरच तसे झाले तर एक मोठा आण्विक संघर्ष घडून येण्याच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत. याचे कारण अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेला लष्करी हस्तक्षेप आणि इराणमधील संभाव्य लष्करी कारवाई यामध्ये जमीन अस्मानचा फरक आहे. व्हेनेझुएला हा एक छोटा देश असून त्यांच्याकडे अण्वस्रे नाहीयेत; पण इराण हा अण्वस्रधारी देश आहे..इस्लामी जग पेटून उठण्याची शक्यताव्हेनेझुएलावर अमेरिकेने हल्ला केल्यानंतर रशिया व चीनने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. कारण तेथे अमेरिकेचा वरचष्मा आहे. पण इराणचे भौगोलिक स्थान हे मध्यभागी आहे. त्यामुळे इराणवर अमेरिकेने लष्करी हल्ला केला तर ते थेट रशियाला आव्हान असणार आहे. इराण आणि रशियाची सीमारेषा संलग्न आहे. दुसरीकडे चीनची प्रचंड मोठी गुंतवणूक इराणमध्ये आहे. त्यामुळे अमेरिकेने इराणविरोधात कारवाई केलीच तर रशिया व चीन हे दोघेही त्या संघर्षात थेट उडी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच इराणकडून इस्राईलवर अण्वस्र हल्ला केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर सबंध पश्चिम आशियाई इस्लामिक जग पेटून उठण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास त्याचा पहिला परिणाम जागतिक तेलबाजारात दिसून येईल.तेलाचे भाव गगनाला भिडण्याची शक्यताअमेरिका-इराण यांच्यात प्रत्यक्ष लष्करी युद्ध पेटले तर जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. तेलाच्या भावातील या उसळीने भारतासह अनेक विकसनशील, गरीब देशांना प्रचंड मोठी आर्थिक झळ बसू शकते. भारताचाच विचार केल्यास जागतिक बाजारात एक डॉलरने क्रूड ऑईलचे भाव वधारल्यास आपल्याला प्रतिवर्षी एक अब्ज डॉलर इतका प्रचंड मोठा फटका बसतो. भारत गेल्या तीन वर्षांपासून रशियाकडून तेलाची आयात करत होता. हे तेल २९ टक्के सवलतीच्या दरामध्ये मिळत होते. परंतु ५० टक्के आयात शुल्क आकारणीनंतर ५०० टक्के आयात शुल्काची धास्ती दाखवल्यानंतर भारताने रशियाकडून होणारी तेलाची आयात प्रचंड प्रमाणात कमी केली आहे. तत्पूर्वी आपण इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर करत होतो; परंतु तिथेही अमेरिकेने दबाव आणत मोडता पाय घातला आणि ही तेलाची आयात पूर्णपणे थांबली. व्हेनेझुएलाबाबतही तेच घडले. या सर्वांमुळे इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती आणि कतार हे चार देश भारताचा तेलआयातीसाठीचा मुख्य स्रोत राहणार आहेत. तशातही इराणवर अमेरिकेने जर हल्ला केला तर तेलाचे भाव अक्षरशः गगनाला भिडण्याची भीती आहे..भारताला होणार मोठा आर्थिक फटकाभारत हा आशिया खंडातील चीननंतरचा सर्वांत मोठा तेलाचा आयातदार देश आहे. आपल्या गरजेपैकी ७५ टक्के तेलाची भारताला आयात करावी लागते. साहजिकच या तेलदरवाढीचे संकट भारतासाठी मोठा आर्थिक फटका देणारे ठरू शकते. भारताची तेलसाठवणूक क्षमता भारतापेक्षा कमी असल्याने फार काळ आपण कमी दरातील तेलखरेदीच्या जोरावर तग धरून राहू शकत नाही.दुसरा मुद्दा म्हणजे आजघडीला भारतातील ६० लाखांहून अधिक नागरीक आखातामध्ये वास्तव्यास आहेत. अस्थिरता आणि युद्धसंघर्षाच्या काळात नेहमीच या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न जटिल बनतो. त्यांना मायदेशी आणण्याचे आणि पुनर्वसन करण्याचे आव्हान शासनापुढे उभे राहते. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. म्हणूनच मध्य आशिया, पश्चिम आशियामध्ये नेहमी शांतता राहिली पाहिजे ही भारताची भूमिका राहिली आहे. परंतु वर्तमानात आखातातील स्थिती भारताच्या नियंत्रणाच्या बाहेर गेली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावर केलेली आकस्मिक कारवाई पाहता इराणवरही ते कोणत्याही क्षणी हल्ला करू शकतात, या शक्यतांना बळकटी मिळाली आहे..आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंत- वाढत जाणारदरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक बॉम्ब टाकला असून इराणकडून वस्तू व सेवांची आयात करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. सद्यस्थितीत भारत-इराण यांच्यातील व्यापार दोन अब्ज डॉलर इतका आहे. भारताकडून इराणला होणाऱ्या निर्यातीमध्ये अन्नपदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, शेतमाल, मत्स्योत्पादन आणि मीठ यांचा वाटा मोठा आहे. या सर्वच घटकांशी जोडलेला मोठा श्रमिकवर्ग भारतात आहे. पण इराणसोबतचा व्यापार थांबवला नाही तर अमेरिकेकडून ७५ टक्के आयात शुल्क आकारले जाऊ शकते. दुसरीकडे हा व्यापार पूर्णतः खंडित झाल्यास या क्षेत्रातील श्रमिक वर्गावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळू शकते.एकंदरीतच, अमेरिका आणि इराण हा संघर्ष आखातातील भूमीवर जरी रंगत असला तरी भारतासाठी तो चिंता वाढवणाराच ठरणार आहे. ट्रम्प यांना वाटते तितके इराणवर लष्करी कारवाई करणे सोपे नाही. हमास, हौथी आणि हिजबुल्लाह यांसारख्या इराणपुरस्कृत संघटना सबंध पश्चिम आशियामध्ये पसरलेल्या असून त्या प्रचंड हिंसक आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणांवरुन त्या हल्ले करण्यात तरबेज आहेत. विशेषतः स्टेट ऑफ हार्मुझमधून होणारी जागतिक तेलवाहू जहाजांची वाहतूक या संघटनांकडून बाधित केली जाऊ शकते. येत्या काळात ही गुंतागुंत वाढत जाणार आहे.. 