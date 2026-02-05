प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !

Iran internal unrest impact on India economy : इराणमधील अंतर्गत उठावाला डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा आणि संभाव्य अमेरिकी लष्करी हस्तक्षेपामुळे आखातात अस्थिरता वाढली आहे. तेलदरवाढ, व्यापारावरील टेरिफ आणि स्थलांतरित भारतीयांच्या सुरक्षिततेमुळे भारतासमोर गंभीर आर्थिक व धोरणात्मक आव्हाने उभी राहिली आहेत.
Iran internal unrest impact on India economy

Iran internal unrest impact on India economy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर- परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

आखातातील प्रमुख इस्लामिक देश अशी ओळख असणाऱ्या इराणमध्ये सध्या अंतर्गत उठावामुळे जटिल संकट उद् भवले आहे. तेथील संघर्षकर्त्यांना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा जाहीर केला असून लवकरच अमेरिका इराणमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करेल, असे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणकडून वस्तू व सेवांची आयात करणाऱ्‍या देशांवर अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क (टेरिफ) आकारण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे एकीकडे आखातातील असुरक्षितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे येणारा आर्थिक बोजा अशा दुहेरी संकटाचा सामना भारताला करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
economy
usa
Conflict
Iran
Economic Development

Related Stories

No stories found.