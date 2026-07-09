Premium|Study Room : अमेरिका-इराण शांतता करार; पश्चिम आशियातील शांततेच्या दृष्टीने  महत्त्वाचे पाऊल!

लेखक : महेश शिंदेअमेरिका-इराण शांतता करारामुळे पश्चिम आशियात आणि जगभरात आशावाद निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांच्या अविश्वास, निर्बंध आणि संघर्षानंतर हा करार युद्धाऐवजी राजनैतिक संवादाची संधी देत आहे. वाढता प्रादेशिक तणाव, व्यापारी मार्गांवरील धोके आणि ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा करार जागतिक शांतता, सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.संघर्षाची पार्श्वभूमीअमेरिका–इराण संघर्षाची मुळे १९७९ च्या इराणी क्रांतीमध्ये आहेत. त्यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांकडे कायम संशयाच्या नजरेने पाहिले आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, इराण पश्चिम आशियातील सशस्त्र गटांना पाठिंबा देतो, प्रादेशिक स्थैर्याला बाधा आणतो आणि लष्करी उद्देश असू शकणारा अणुकार्यक्रम विकसित करतो. दुसरीकडे, इराणचा आरोप आहे की अमेरिका त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करते, आर्थिक निर्बंध लादते, लष्करी दबाव निर्माण करते आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्धी देशांना पाठिंबा देते.गेल्या अनेक वर्षांत तणाव कमी करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, परंतु परस्परांवरील विश्वासाच्या अभावामुळे ते बहुतांश अपयशी ठरले. २०१५ मधील अणुकरारामुळे आशा निर्माण झाली होती, मात्र तो मोडल्यानंतर दोन्ही देश पुन्हा संघर्षाच्या मार्गावर गेले. अलीकडच्या काळात लष्करी हल्ले, लष्करी तळांवरील कारवाया, होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती वाढलेला तणाव आणि लेबनॉन, इराक, सीरिया तसेच येमेनमधील अस्थिरता यांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली..करारातील प्रमुख अटीया करारातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे दोन्ही देशांनी थेट लष्करी कारवाया तात्काळ थांबविण्यास सहमती दर्शविली आहे. भविष्यात नवीन हल्ले टाळणे आणि संघर्ष वाढविणाऱ्या कृतींवर नियंत्रण ठेवणे, यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे. कारण आखातातील अगदी छोटीसुद्धा लष्करी घटना व्यापक प्रादेशिक संकटात रूपांतरित होऊ शकते.दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे युद्धविरामाचा कालावधी वाढविणे. या करारानुसार दोन्ही देशांना सुमारे ६० दिवसांचा कालावधी पुढील वाटाघाटींसाठी देण्यात आला आहे. हा कालावधी अंतिम तोडगा नसून राजनैतिक चर्चेसाठी उपलब्ध करून दिलेली एक संधी आहे. या काळात इराणचा अणुकार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध, सागरी सुरक्षा आणि प्रादेशिक संघर्ष यांसारख्या गुंतागुंतीच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.तिसरी महत्त्वाची अट होर्मुझ सामुद्रधुनीशी संबंधित आहे. ही सामुद्रधुनी जगातील तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग आहे. येथे कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या करारानुसार दोन्ही देशांनी या मार्गावरील व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही करारातील सर्वात महत्त्वाची बाब मानली जाते.चौथी अट मर्यादित आर्थिक निर्बंध सवलतीशी संबंधित आहे. इराणने दीर्घकाळापासून विशेषतः तेल निर्यात आणि आर्थिक व्यवहारांवरील अमेरिकन निर्बंध हटविण्याची मागणी केली आहे. अमेरिका काही मर्यादित सवलती देण्यास तयार असल्याचे दिसते, मात्र व्यापक निर्बंध हटविणे हे इराणच्या भविष्यातील भूमिकेवर आणि वाटाघाटींमधील प्रगतीवर अवलंबून असेल.पाचवी अट अणुकार्यक्रमाशी संबंधित आहे. इराणचा दावा आहे की त्यांचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे शांततापूर्ण उद्देशांसाठी आहे, तर अमेरिका अधिक कठोर देखरेख आणि हमीची मागणी करत आहे. हा करार या वादाचे अंतिम निराकरण करत नाही, मात्र अणुकार्यक्रमावरील निर्बंध, पडताळणी आणि पारदर्शकतेबाबत नव्या चर्चेला मार्ग मोकळा करतो..Premium|Study Room : इस्रायल आणि लेबनॉनमधील संघर्षाचे परिणाम….हा करार महत्त्वाचा का आहे?हा करार महत्त्वाचा आहे कारण तो अमेरिका–इराण संघर्षाचा तात्काळ धोका कमी करतो. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेचा परिणाम इस्रायल, आखाती देश, इराक, सीरिया आणि येमेनसारख्या देशांवर होऊ शकतो. त्यामुळे तणाव कमी होणे जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे.या कराराचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. आखातातील अस्थिरतेमुळे तेलाच्या किमती वाढतात आणि महागाई वाढू शकते. भारतासाठी हा करार विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण भारत ऊर्जा गरजांसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे. तसेच आखातातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि आर्थिक हितसंबंधही या प्रदेशातील शांततेशी जोडलेले आहेत.करारापुढील आव्हानेया कराराचे महत्त्व मोठे असले तरी त्यापुढे अनेक गंभीर आव्हाने आहेत. सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे परस्परांवरील विश्वासाचा अभाव. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंधांचा इतिहास तुटलेल्या करारांचा, परस्पर आरोपांचा आणि लष्करी संघर्षांचा आहे. त्यामुळे दोन्ही देश एकमेकांच्या प्रत्येक कृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. जर एका बाजूला दुसऱ्या बाजूने कराराचे उल्लंघन होत असल्याचे वाटले, तर संपूर्ण शांतता प्रक्रिया कोलमडू शकते.दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे अणुकार्यक्रमावरील वाद. हा अमेरिका–इराण संबंधांमधील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा आहे. अमेरिका इराणने कठोर निर्बंध आणि आंतरराष्ट्रीय तपासणी स्वीकारावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करते. तर इराण शांततापूर्ण अणुऊर्जा विकसित करण्याचा आपला अधिकार मान्य करण्याची मागणी करतो. या दोन्ही भूमिकांमध्ये समतोल साधणे सोपे नाही.तिसरे आव्हान म्हणजे प्रॉक्सी राजकारण. पश्चिम आशियातील अनेक सशस्त्र गटांवर इराणचा प्रभाव आहे. अमेरिका आणि तिचे सहयोगी याला प्रादेशिक सुरक्षेसाठी धोका मानतात. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट संघर्ष कमी झाला तरी लेबनॉन, इराक, सीरिया आणि येमेनमधील या गटांमार्फत तणाव कायम राहू शकतो. त्यामुळे या प्रादेशिक संघर्षांचे निराकरण झाल्याशिवाय संपूर्ण शांतता प्रस्थापित होणे कठीण आहे.चौथे आव्हान म्हणजे दोन्ही देशांतील अंतर्गत राजकारण. अमेरिकेमध्ये अनेक राजकीय गट इराणला दिल्या जाणाऱ्या सवलतींना विरोध करतात. इराणमध्येही अनेक कट्टरवादी गट अमेरिकेसोबतच्या तडजोडीला विरोध करू शकतात. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाला अंतर्गत राजकीय दबाव सांभाळत शांतता प्रक्रिया पुढे न्यावी लागेल.पाचवे आव्हान म्हणजे करारातील काही अटींमधील अस्पष्टता. जर करारातील तरतुदी स्पष्ट नसतील, तर दोन्ही देश त्यांचा वेगवेगळा अर्थ लावू शकतात. विशेषतः सागरी सुरक्षा, आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी मर्यादा यांसारख्या मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण होऊ शकतात. अस्पष्ट करारामुळे तात्पुरता तणाव कमी होऊ शकतो, मात्र दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही..जागतिक परिणामजागतिक स्तरावर हा करार तेल बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यास, समुद्री व्यापार अधिक सुरक्षित करण्यास आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यास मदत करू शकतो. याशिवाय, युरोप, पश्चिम आशिया आणि इतर भागांतील संघर्षांमुळे आधीच दबावाखाली असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरील ताण कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.चीन, रशिया, युरोपियन संघ आणि भारत यांसारख्या प्रमुख शक्तींसाठी आखातातील स्थैर्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे देश ऊर्जा पुरवठा आणि सुरक्षित व्यापारमार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या कराराचे महत्त्व केवळ पश्चिम आशियापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण जगासाठी आहे.निष्कर्षअमेरिका–इराण शांतता करार हा अंतिम टप्पा नसून एका कठीण प्रवासाची सुरुवात आहे. त्याचे यश संयम, स्पष्टता आणि राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल. दोन्ही देशांनी हे समजून घेतले पाहिजे की युद्धामुळे केवळ अस्थिरता वाढेल, तर संवादाद्वारे स्वतःचे आणि जगाचे हित सुरक्षित करता येईल.या कराराचे स्वागत करणे आवश्यक आहे, मात्र त्याबद्दल अतिउत्साह दाखविणे योग्य ठरणार नाही. हा करार अजूनही नाजूक आहे आणि अनेक अनिश्चिततांनी वेढलेला आहे. तरीही, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये विस्तारत जाणाऱ्या युद्धापेक्षा नाजूक शांतताही अधिक मोलाची असते. अमेरिका आणि इराण यांनी या संधीचा योग्य उपयोग केला, तर हा करार पश्चिम आशियात अधिक स्थिर आणि शांततापूर्ण भविष्यासाठी मजबूत पाया ठरू शकतो. मात्र, पुन्हा अविश्वास, अंतर्गत राजकीय दबाव आणि प्रादेशिक स्पर्धा वरचढ ठरली, तर ही आशेची संधी अल्पकाळातच नाहीशी होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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