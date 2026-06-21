Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप

१९१९ मध्ये जर्मनीच्या शरणागतीवर शिक्कामोर्तब करणारा व्हर्सायचा तह फ्रान्सच्या व्हर्साय पॅलेसमध्ये झाला होता, त्याच व्हर्सायच्या राजवाड्यात बसून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबरचे युद्ध संपवणाऱ्या सामंजस्य करारावर सही केली. इराणच्या बहुतेक मागण्यांपुढे मान तुकवावी लागली. यालाच अमेरिकी माध्यमं, तज्ज्ञ अनेक दशकांतील व्यूहात्मक घोडचूक किंवा अमेरिकेची शरणागती म्हणताहेत. हा व्हर्सायचा तह ट्रम्प यांना दीर्घकाळ छळत राहील.चार महिन्यांनी अखेर अमेरिका आणि इस्राईलनं सुरू केलेलं इराण युद्ध थांबलं. हा जगाला दिलासा आणि अमेरिकेलाही. यासाठीच्या करारावर सही करताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या लौकिकास जागत जगाला आपण महामंदीपासून वाचवल्याची मोठी शेखी मिरवली. ट्रम्प यांना स्वतःची डीलमेकर अशी ओळख आवडते. त्याच्यासाठी अमेरिकेचा परराष्ट्र व्यवहार, व्यूहात्मक रणनीती हे सारं देवाणघेवाणीवर आधारलेलं डील करण्यासाठी असतं. आणि त्यात आपल्या आधीचे सारे राष्ट्राध्यक्ष नापास झाले आपणच काय ते अमेरिकेला वैभवी दिवस दाखवायला अवतरलो आहोत, असा त्यांचा आविर्भाव असतो. या सगळ्या ढोंगाला इराणसारख्या अमेरिकेच्या तुलनेत अगदी अशक्त अशा देशानं दणका दिला. ट्रम्प यांच्यातील डीलमेकरला डील कसं करायचं असतं याचा जणू वस्तुपाठच इराणी राज्यकर्त्यांनी घालून दिला. हे तेच राज्यकर्ते आहेत ज्यांना घालवण्यासाठी, ज्यांच्या कचाट्यातून इराणची मुक्तता करण्यासाठी ट्रम्प यांनी युद्ध सुरू केलं होतं, त्यांच्यासोबतच शांततेसाठी वाटाघाटी करायला लागल्या. त्यात इस्लामी राजवट उलथवण्याचं स्वप्न भंगले, पण ज्याचा युद्ध सुरू करताना कसलाही संबंध नव्हता, अशा होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणं हा कराराचा परमोच्च बिंदू बनला.नुकसान सहन करण्याची क्षमताया युद्धानं अमेरिकेची जागतिक ताकद ही ओळख संपणार नाही मात्र अमेरिका काहीही करू शकते, या समजाला तडा गेला. ट्रम्प आणि त्यांचे अमेरिकी भक्त काहीही सांगत असले, तरी हे डील कोणाच्या बाजूनं झुकलं आहे हे इराणमधील आनंदोत्सव आणि अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या पक्षाचेच नेते ही तर अमेरिकेची शरणागती, असा बोल लावत आहेत यातून दिसतं. या निदान तूर्त विराम घेतलेल्या युद्धानं ट्रम्प यांची कारकीर्द मध्यावर येत असताना त्यांच्या स्वसामर्थ्याच्या अचाट कल्पनेतील पोकळपणा पुढं आणला, बलाढ्य चीनपाठोपाठ किरकोळ इराणनं जागतिक गुंडगिरीसमोर केवळ ‘अरे ला कारे’ म्हणून उभं राहायची हिंमत पुरेशी असते. याची काहीही करून ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी धडपडणाऱ्या जागतिक नेत्यांना जाणीव करून दिली. तसेच पश्चिम आशियातील सामरिक समीकरणं दीर्घकाळासाठी बदलताना इराणला वगळून तिथे शांतता ठेवता येणार नाही, हे स्वच्छपणे दाखवून दिलं. बेभरवशाचे ट्रम्प पुन्हा युद्धाचा आततायीपणा जरूर करू शकतात, असा समझोता मान्य नसलेला इस्राईल तो मोडावा यासाठी काड्या करू शकतो, मात्र इराणसारख्या देशांची नुकसान सहन करण्याची क्षमता आणि अमेरिकेसह विकसित, विकसनशील देशांची आर्थिक ताण सोसण्याची मर्यादा यातून युद्धापेक्षा इराणी हेकेखोरीला वाटाघाटींमधूनच चाप लावता येऊ शकतो, हा युद्धाचा धडा. तो ट्रम्प यांच्यासारखी वाह्यात बडबड न करता युद्धाची जोखीमही न घेता बराक ओबामा यांनी गिरवला होता. त्यावर अखंड हल्लाबोल करणाऱ्या ट्रम्प यांना त्याच मार्गानं जावं लागलं. देशाचे हितसंबंध जपण्यातला कणखरपणा असणं आणि दाखवणं यातील हा फरक.नेतान्याहू यांची महत्त्वाकांक्षाइराणसोबतचं युद्ध इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची महत्त्वाकांक्षा आणि अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची टगेगिरी यांचा संयुक्त परिणाम होता. या युद्धातून जे घडावं असं अमेरिकेला वाटत होतं किंवा इस्राईलच्या ज्या अपेक्षा होत्या, त्यातील काहीच हाती न लागता युद्धबंदी झाली आहे. युद्ध सुरू करताना इराणनं बिनशर्त शरण यावं, इराणमधील इस्लामी क्रांतिवाद्याची सत्ता संपवावी, इराणचा अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीचा कार्यक्रम कायमचा बंद करावा, इराणचे पश्चिम आशियातील साथीदार नेस्तनाबूत करावे ही उद्दिष्टे होती..Premium|US-Iran Conflict Impact 2026 : अमेरिका-इराण संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला तडाखा; इंधनाचे दर आणि पुरवठा साखळी धोक्यात.ट्रम्प यांची भाषा बदललीअमेरिकेची दमछाक करणं ही इराणची रणनीती बनली. करारातील समोर आलेले तपशील पाहता अमेरिकेनं ज्यासाठी युद्ध छेडलं त्यातील काहीच प्रत्यक्षात आणता आले नाही, हे उघड दिसतं. इस्लामी राजवट अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील रचनेत सर्वांत मोठा अडथळा आहे. युद्धानंतर ती कायम राहिली, किंबहुना इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांना टिपल्यानंतर आलेलं नवं मोज्तबा खामेनेई याचं नेतृत्व अधिक आक्रमक आणि अमेरिकाविरोधी आहे. इराण शरण तर आला नाहीच, पण इराण वाटाघाटीत अटी घालत होता म्हणजेच इराणची शरणागती हे फोल ठरेललं उद्दिष्ट. इराण अण्वस्त्रनिर्मिती कधीही करेल आणि ती रोखण्यासाठी तातडीच्या कारवाईची गरज हे आणखी एक बोगस कारण अमेरिकेनं दिलं होतं. युद्ध थांबलं तेव्हा इराणकडं जी काही अणुक्षमता असेल त्याचं काहीच अमेरिका बिघडवू शकलेली नाही. ६० दिवसांच्या कालावधीत इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर पुढील चर्चा करायची मान्य झालं आहे. खरंतर इराणनं अणुबाॅम्ब बनवणार नाही हे यापूर्वीही अनेकदा सांगितलं होतं. मागच्या वाटाघाटीतही हे मान्य केलं होतं. आता चार महिन्यांच्या संघर्षानंतर नवं काय मिळालं. इराणची क्षेपणास्त्र हा आणखी एक संवेदनशील मुद्दा. त्याचा वापर करून इराणनं अमेरिकेच्या संरक्षण छत्राखाली असलेल्या अरब देशांपासून इस्राईलपर्यंत सगळ्यांना इराण असुरक्षित तर तुमच्या सुरक्षेचीही अगदी अमेरिकाही खात्री देऊ शकत नाही हे दाखवून दिलं. आता करार होत असताना ट्रम्प सांगतात, शेजारी देशांकडं क्षेपणास्त्रं असतील तर इराणनं ती असावीत असं म्हटलं तर काय बिघडलं. चार महिन्यांत खरंच काही बदललं असेल, तर ट्रम्प यांची भाषा. ते जणू इराणची भाषा बोलू लागले. हेच त्यांच्या समर्थकांना रुचणारं नाही. इस्राईलला तर अजिबात नाही.ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष पेजिश्कियन यांच्यात झालेल्या या करारानुसार दोन्ही देश तातडीनं आणि कायमस्वरूपी लष्करी कारवाई थांबवतील. यासोबतच लेबनाॅनमधील संघर्षही दोन्ही देश आणि त्याचे सहकारी देश थांबवतील. दोन्ही देश एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतील आणि ६० दिवसांत अंतिम करार प्रत्यक्षात आणतील, मात्र ही मुदत वाढवली जाऊ शकते. अमेरिकेसाठी सगळ्यात महत्त्वाची बाब इराणनं स्वीकारली ती म्हणजे, इराण पुढच्या ६० दिवसांसाठी होर्मुझचा मार्ग खुला करेल, त्यासाठी कोणतंही शुल्क आकारणार नाही. याचं जगानं स्वागत केलं हे स्वाभाविक आहे. मात्र करारानंतर लगेचच इराणनं शुल्काविना वाहतूक ६० दिवसांपुरतीच असेल असं जाहीर केलं, म्हणजेच इराणी टोलची टांगती तलवार तेल वाहतुकीवर कायम असेल. ट्रम्प यांनी कोणत्याही स्वरूपातील टोल मान्य नसल्याचं सांगितलं होतं. मात्र त्यांना आपल्या भूमिकेला इथं मुरड घालावी लागली. इतकंच नाही तर होर्मुझच्या व्यवस्थापनासाठी इराण कतार, कुवेतसह व्यवस्था तयार करेल, यालाही संमती द्यावी लागली. ट्रम्प यांना समर्थन करताना सर्वाधिक कसरत करावी लागेल असा मुद्दा आहे इराणला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा. त्याचं कारणही ट्रम्प यांच्या बढाईखोरपणातच आहे. नव्या करारानुसार इराणच्या फेरउभारणीसाठी किमान ३०० अब्ज डाॅलरचा मदतीचा कार्यक्रम या भागातील अन्य देशांसह अमेरिका आखेल. इतकंच नाही तर यासाठी अमेरिका सारे निर्बंध हटवेल आणि इराणची जगभरात गोठवलेल्या खात्यांतील संपत्ती खुली करण्यास संमती देईल. तातडीनं अशी ५० अब्ज डाॅलरची रक्कम इराणला यातून मिळू शकेल असा अंदाज आहे. ट्रम्प कालपरवापर्यंत इराणला पैसा देणं म्हणजे हिंसेला,अस्थैर्याला खतपाणी आणि दहशतवादाला बळ देणं असं सांगत होते.इराणच्या अर्थव्यवस्थेला लाभबराक ओबामा यांच्या पुढाकारातून २०१५ मध्ये इराणसोबत केलेल्या अणुकरारात इराणची गोठवलेली खाती मुक्त करण्याची कल्पना होती. तेव्हा साधारणतः ५० अब्ज डाॅलर इराणला मिळतील, त्या बदल्यात इराणनं अणु कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय निगराणीखाली आणावा, अण्वस्त्रनिर्मिती न करण्याची हमी द्यावी असं ठरलं होतं. ट्रम्प याला सर्वांत वाईट डील म्हणत होते. ओबामा यांनी इराणच्या हाती पैशाच्या थैल्या दिल्याचा आरोप करीत होते. तेच ट्रम्प आता सांगताहेत गोठवलेला पैसा तर इराणचाच आहे. तो कधी तरी त्यांना द्यावाच लागेल. ३०० अब्ज डाॅलर अमेरिका देणार नाही. काही देश आणि खासगी भांडवलातून हा निधी उभा राहील, अशी सारवासारवही ते करू लागले आहेत. जे २०१५ मध्ये साध्य झालं होतं तेच युद्ध करून, जगाला वेठीला धरून ट्रम्प साध्य करताहेत. शिवाय यामुळं जगाची महामंदीतून सुटका केल्याचं श्रेयही त्यांना हवं आहे. इराणनं अण्वस्त्र विकसित करणार नाही, अशी हमी करारातून दिली, हे ट्रम्प यांच्यासाठी सांगण्यासारखं यश मात्र अशीच हमी इराण दीर्घकाळ देत आला आहे. मुद्दा इराणमधील समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याचा आहे. तो अमेरिकेच्या हवाली करावा ही ट्रम्प यांची मूळ मागणी होती. करारात या सामग्रीचं काय करावं यावर उभयपक्षी सहमतीनं पुढच्या वाटाघाटीत तोडगा काढायचं ठरलं आहे. इराणला करारातून मिळालेला एक ठोस दिलासा म्हणजे अमेरिकेनं लादलेल्या निर्बंधामुळे चीन वगळता इराणी तेल कोणी घेत नव्हतं. आता इराणच्या तेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली जाईल. याचा थेट लाभ इराणच्या अर्थव्यवस्थेला होईल..सर्वाधिक फटका इस्राईललाया करारात इराणला हवं ते बहुतेक सारं मिळालं आहे. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३७२ अब्ज डाॅलर आहे. आता अमेरिकेच्या पुढाकारानं इराणच्या फेरउभारणीसाठी ३०० अब्ज डाॅलरची गुंतवणूक होईल, म्हणेजच अर्थव्यवस्थेत तितकीच भर पडेल. इराण रोज २० लाख बॅरल तेल निर्यात करू शकेल. होर्मुझचा मार्ग ६० दिवसांसाठी शुल्कमुक्त राहील नंतर इराण प्रत्येक जहाजावर शुल्क आकारू शकतो. यातून इराणला प्रचंड आर्थिक लाभ आणि कायमचा उत्पन्नाचा मार्ग मिळू शकतो. इराणचा १२५ ते १६० अब्ज डाॅलर इतका पैसा जगभरातील अनेक बॅंकांत गोठवलेला आहे. हा निधी मुक्त केला जाईल. याशिवाय लेबनाॅनमधील संघर्ष थांबवायची हमी अमेरिकनं दिली आहे. तिथे इस्राईल हिजबुल्लाशी लढतो आहे. यातून इराण आपल्या पश्चिम आशियातील साथीदारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही हे दाखवू पाहील. लेबनाॅनमधील हल्ले थांबवण्यासाठी अमेरिका इस्राईलवर किती दबाव आणू शकते याचाही फैसला या निमित्तानं होणार आहे. या बदल्यात अमेरिकेला इराण युद्धातून मागे येता येईल. इराण अणुबाॅम्ब बनवणार यासाठी आंतरराष्ट्रीय देखरेखीची व्यवस्था करता येईल. युद्धातून अमेरिकेचं पश्चिम आशियातील मध्यवर्ती स्थान लगेच संपणार नाही, मात्र अमेरिका साथीला असूनही शेजारी देशांना इराण वेठीला धरू शकतो हे नवं वास्तव अरब देशांसमोर आहे. इस्राईलसोबतचे करार आणि अमेरिकेशी मैत्री यातूनही पूर्ण सुरक्षेची हमी नाही. याचा परिणाम ज्या प्रकारची इस्राईलकेंद्री रचना पश्चिम आशियात अमेरिकेला आणायची होती, त्यात अडथळा आणणारा आहे. युद्धाचा सर्वाधिक फटका इस्राईलला बसला आहे. एकतर इराणची राजवट कायम राहिली, इराण इस्राईलवर थेट हल्ले करू शकतो आणि एकटा इस्राईल इराणचा पराभव करू शकत नाही हे उघड झालं. ट्रम्प इस्राईलसाठी सर्वाधिक सोयीचे अमेरिकी अध्यक्ष मानले जात होते मात्र वाटाघाटीत खोडा घालण्याच्या इस्राईली प्रयत्नांवर ट्रम्प भडकल्याचं या काळात दिसलं. इस्राईलची शेजारी देशांतील मनमानी अमेरिका पूर्वीसारखीच नजरेआड करेल का आणि आतापर्यंत अशा संघर्षात दूर राहणारा इराण भविष्यात त्यात उतरेल का, हे पश्चिम आशियातील शांततेसाठी कळीचे प्रश्न असतील.हे युद्ध अनावश्यक होतं. त्यासाठीची कारणं तकलादू होती. अमेरिकनं मान्य केलेला कराराचा मसुदा हेच सांगतो. अमेरिकेच्या पदरी आणखी एक टाळणं शक्य असलेले अपयश यातून आलं. ‘मेरी मर्जी’ थाटात जगाशी व्यवहार करू पाहणाऱ्या ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकेचे अब्जावधी डाॅलर खर्च टाकून मिळालेली शिकवण. या अनाठायी युद्धात निदान तोडगा निघतो आहे हे जगासाठी महत्त्वाचं, खास करून भारतासारख्या आशियाई देशांना इंधनापासून खतांपर्यंत आणि प्लास्टिकपासून वस्त्रोद्योगापर्यंत दिलासा देणारं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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