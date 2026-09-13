Premium|US National Debt : अमेरिकेचे कर्ज ४० लाख कोटी डॉलरवर; डॉलरच्या वर्चस्वाला धोका?

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comअमेरिकेचे कर्ज विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. डॉलर जगाचे राखीव चलन म्हणून पत राखतो, म्हणून अमेरिका स्वस्तात कर्ज उभारते. मात्र वाढते कर्ज, व्याजखर्च आणि घटता विश्वास अमेरिकेसमोर कठीण प्रश्न उपस्थित करत आहेत.आकड्यांपुरते मर्यादित नसते. ते वर्तमान घडवण्यासाठी भविष्याकडून घेतलेली उसनवारी दर्शवते. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय कर्जाने नुकताच ४० लाख कोटी डॉलरचा अभूतपूर्व टप्पा ओलांडला. हा आकडा अमेरिकेच्या वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. हे कर्ज अमेरिकेच्या आर्थिक प्रभावामागची ताकद, तसेच त्याखाली दडलेली वित्तीय असुरक्षितता उघड करते.अमेरिका दरवर्षी निव्वळ व्याजापोटी सुमारे १.२ लाख कोटी डॉलर खर्च करते. ही रक्कम एकूण केंद्रीय महसुलाच्या जवळजवळ १९ टक्के आहे. व्याजाचा खर्च आता तिथल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या बरोबरीने येऊन ठेपला आहे. सामाजिक सुरक्षा योजनेनंतर तो सरकारचा दुसरा सर्वांत मोठा खर्च बनला आहे. अमेरिकेला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारणे शक्य झाले तरी कसे? जगातील राखीव चलन म्हणून अमेरिकी डॉलरचे अधिराज्य या अवाढव्य कर्जबाजारीपणाला खतपाणी घालत आले आहे. परंतु वर्चस्वाचा मुकुटही शेवटी डळमळीत होतोच; आणि त्याचे पडसाद दूरवर उमटतात. अमेरिकेच्या बाबतीत ही भीती हळूहळू मूळ धरू लागली आहे..Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.डॉलरचा महिमाकल्पना करा, एका मोठ्या वस्तीत एका दुकानदाराची उधारीची वही केवळ विश्वासावर चालते. आजूबाजूचे शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी सगळे त्याला उधारीवर सामान द्यायला तयार असतात; कारण त्याची प्रतिमा चांगली आहे आणि भविष्यात तो पैसे परत करेल, यावर सर्वांचा विश्वास आहे. त्यामुळे इतरांच्या तुलनेत त्याला अधिक उधार मिळते. तो अधिक माल भरू शकतो, अधिक ग्राहकांना विकू शकतो. पत चांगली असल्यामुळे अधिक कर्ज मिळू शकते; पण त्यामुळे कर्जाचे ओझे कमी होत नाही. अमेरिकी डॉलरची स्थिती काहीशी अशीच आहे. गेल्या ८० वर्षांपासून डॉलर स्थैर्य आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे. २०२६च्या पहिल्या तिमाहीत जागतिक अधिकृत परकीय चलनसाठ्यांमध्ये डॉलरची भागीदारी ५७.१३ टक्के होती. सुमारे ८९ टक्के परकीय चलन व्यवहार डॉलरच्याच माध्यमातून होत असून, जागतिक व्यापारातील निम्म्या व्यवहारांचे बीजक किंवा देयक डॉलरमध्ये असते.जगभरातील अनेक देश, मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीय निधी आणि गुंतवणूकदार यांना या चलनातील सुरक्षित मत्तांची गरज असते. ते डॉलरची मोठी गंगाजळी बाळगतात. यामुळे केवळ या नोटांची निर्मिती करून अमेरिका मोठा आर्थिक लाभ मिळवते. शिवाय, जगातील बहुतांश वित्तीय व्यवहार डॉलरशी जोडलेले असल्यामुळे, अमेरिका निर्बंधांच्या माध्यमातून शत्रू राष्ट्रांना किंवा संस्थांना जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतून सहजासहजी बेदखल करू शकते.अमेरिकेला पैसे हवे असताना ती सरकारी रोखे अर्थात बॉन्ड्स विकते. सरकारी रोखे म्हणजे सरकारने जनतेकडून किंवा संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी दिलेले अधिकृत वचनपत्र, ज्यावर सरकार ठराविक कालावधीत ठरलेले व्याज देण्याची आणि मुदत संपल्यावर मुद्दल परत करण्याची खात्री देते. जगाला डॉलरची गरज असल्यामुळे हे अमेरिकी रोखे कमी व्याजदर असूनही सहज विकले जातात आणि अमेरिका जास्त कर्ज घेऊ शकते, तेही स्वस्तात. अनेक वर्षांपासून अमेरिकी सरकारांनी करांतून मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च केला आहे, खासकरून युद्धे, मंदी, करकपात आणि मोठ्या योजनांवर. केवळ सरकारलाच नव्हे, तर तिथल्या सामान्य नागरिकांनाही गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि शिक्षणकर्ज अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होते. जागतिक राखीव चलन म्हणून डॉलरला असलेल्या प्रचंड मागणीमुळे खर्च कमी करण्याचा किंवा कर वाढवण्याचा दबाव अमेरिकेवर तुलनेने कमी राहिला आहे; तिला आर्थिक उधळपट्टी करायला मोकळे रान मिळाले आहे.पण ही सवलत अमर्याद नाही. इतर देशांचा डॉलरवरील विश्वास कमी झाल्यास अमेरिकी रोख्यांची मागणी घटू शकते आणि कर्जाचा खर्च वाढू शकतो. नेमके तसेच घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे कर्ज वाढत गेले आणि तिथल्या आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळू लागला, तसे सावकारांनी अधिक व्याजदराची मागणी करण्यास सुरुवात केली. पाच-सहा वर्षांपूर्वी या कर्जावरील व्याजाचा बोजा अत्यंत किरकोळ होता. परंतु आज हाच खर्च अमेरिकेच्या मध्यवर्ती अर्थसंकल्पातील सर्वांत मोठा घटक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे..डॉलरची घोडदौडराखीव चलनाचे मान इतिहासकाळात एका राष्ट्राकडून दुसऱ्या राष्ट्राकडे हस्तांतरित होत आले आहे : इटलीतील नगर-राज्यांकडून स्पेनकडे, तेथून नेदरलँडच्या डच गिल्डरकडे आणि त्यानंतर शतकाहून अधिक काळ ब्रिटिश पाउंडकडे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर डॉलरचा सुवर्णकाळ सुरू झाला. युरोप आणि जपान उद्ध्वस्त झाले होते. जगातील बहुतांश सोने आणि उद्योग एकट्या अमेरिकेच्या हाती होते. काही अंदाजांनुसार, तत्कालीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेचा वाटा निम्म्याहून अधिक होता. १९४४ च्या ‘ब्रेटन वुड्स’ कराराने यासाठीचे नवे नियम निश्चित केले. इतर देशांनी आपली चलने डॉलरशी जोडली. डॉलर स्वतः सोन्याच्या भावाशी बांधलेला होता; ३५ डॉलर प्रति औंस या दराने तो थेट सोन्यात रूपांतरित करता येत असे. यामुळे डॉलरची पत सोन्याइतकीच भक्कम बनली. १९५० आणि ६०च्या दशकात ही व्यवस्था उत्तम चालली. पण हळूहळू तिला तडे जाऊ लागले. कल्याणकारी योजनांवरील प्रचंड खर्च आणि प्रदीर्घ व्हिएतनाम युद्धामुळे महागाई कमालीची वाढली. डॉलरचे मूल्य आभासी आणि फुगवलेले आहे, हे ओळखून फ्रान्ससह अनेक देशांनी या चलनाच्या बदल्यात थेट सोन्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. १९७१मध्ये राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी या चलनाचे सोन्यातील रूपांतरण तडकाफडकी बंद केले; हा निर्णय इतिहासात ‘निक्सन शॉक’ म्हणून ओळखला जातो. पूर्वकल्पना न मिळाल्याने आपल्याकडील गंगाजळी आता कवडीमोलाची होईल की काय, अशी भीती इतर देशांना वाटू लागली. यानंतर उजाडलेल्या १९७०च्या दशकात जगाने भयंकर महागाई सोसली. त्या काळातील परिस्थिती कोरोना महामारीनंतरच्या महागाईपेक्षाही कितीतरी पटीने भयानक होती.ही व्यवस्था कोलमडण्यापासून वाचवण्यासाठी अमेरिकी प्रशासनाने एक नवा पाया रचला : ‘पेट्रो-डॉलर’ व्यवस्था. याअंतर्गत तेल निर्यातदार देशांनी आपल्या तेलाची किंमत डॉलरमध्ये आकारणे आणि मिळालेला नफा अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांमध्येच गुंतवणे औपचारिक कराराने अनिवार्य केले. सौदी अरेबियाने तेलातून मिळालेल्या अतिरिक्त रकमेचा मोठा भाग अमेरिकी मालमत्ता व रोख्यांत गुंतवला आणि अमेरिका-सौदी संरक्षण-सहकार्यामुळे डॉलरचे स्थान बळकट झाले. १९८०च्या दशकात, नवनवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्राच्या जोरावर जपानच्या शेअर बाजाराचे मूल्य अमेरिकेपेक्षाही अधिक झाले होते. अमेरिकेने राजकीय दबाव आणून ‘प्लाझा करारा’नंतर सुमारे दोन वर्षांत जपानी चलनाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यास हातभार लावला. जपानची बाजारपेठ या बदलासाठी तयार नव्हती. यामुळे घडलेल्या भीषण आर्थिक घसरणीने तिथल्या अर्थव्यवस्थेला पुढील दोन दशकांसाठी पूर्णपणे पंगू करून टाकले. यानंतर युरोपचे ‘युरो’ समोर आले. २०१०च्या दशकातील कर्जबाजारीपणाच्या संकटामुळे त्याच्या मर्यादा उघड्या पडल्या असल्या, तरीही ते आज एक प्रबळ स्पर्धक आहे. चीन हा या मालिकेतील अगदी नवीन स्पर्धक आहे..Premium|Indian stock market outlook 2026 : युद्ध, तेलदर आणि अस्थिरतेतही भारतीय बाजाराची ‘ग्रोथ स्टोरी’ कायम; २०२६ पर्यंत मोठ्या तेजीची शक्यता.घसरणीची शक्यताकाही अर्थतज्ज्ञांच्या मते डॉलरच्या वर्चस्वाचा काळ मंदावत असून, भविष्यात अमेरिकेची कर्ज काढण्याची अतिरिक्त मुभा मर्यादित होऊ शकते. जागतिक गंगाजळीत डॉलरची भागीदारी २०००-०१ मध्ये सुमारे ७१ ते ७२ टक्के होती. आज ती ५७ टक्क्यांपर्यंत घसरली असून, १९९०च्या दशकाच्या मध्यांतरानंतरच्या सर्वांत नीचांकी पातळीवर आहे. जेपीमॉर्गनच्या विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की प्रत्येक एका टक्क्याच्या घसरणीमुळे अमेरिकेच्या कर्ज उभारणीच्या खर्चात १० ते १५ बेसिस पॉइंट (एक बेसिस पॉइंट म्हणजे एक टक्क्याचा शंभरावा भाग) वाढ होऊ शकते. शिवाय, ‘ब्रिक्स’ देशांतील मध्यवर्ती बँकांनी २०२२नंतर वेगाने सोन्याची खरेदी केली आहे, ज्यामुळे २०१७पासून गंगाजळीतील सोन्याचा वाटा जवळपास दुप्पट झाला आहे. २०२२ मध्ये युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियाची डॉलरमधील गंगाजळी गोठवल्यामुळे, अमेरिकी प्रशासन ज्या संपत्तीवर बंदी घालू शकते, अशा मत्ता स्वतःकडे बाळगण्याबाबत अनेक सरकारे दक्ष झाली आहेत. ‘ब्रिक्स’ देश पर्यायी देयक जाळे विकसित करत आहेत, सोन्याचे पाठबळ असलेल्या नवीन घटकांवर चर्चा करत आहेत आणि चिनी युआनमध्ये तेलाचे व्यवहार करत आहेत. यामुळे जुनी पेट्रो-डॉलर व्यवस्था हळूहळू कमकुवत होत आहे. द्विपक्षीय व्यवहारांतील डॉलरचा वापर कमी करण्यासाठी भारतही स्थानिक चलनांमधील व्यापार करार, विशेष रुपया-वोस्ट्रो खाती आणि सीमापार यूपीआय जोडणीच्या माध्यमातून रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाला चालना देत आहे.विक्रमी कर्ज, वेगाने वाढणारा व्याजाचा बोजा आणि कर्ज मर्यादेवरून होणारे राजकीय वाद यांमुळे अमेरिकेच्या आर्थिक शिस्तीबद्दल शंका निर्माण होत आहेत. याशिवाय, अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध आणि आयात शुल्क यांमुळे इतर देश पर्यायांचा शोध घेण्यास भाग पडत आहेत..छुप्या अर्थव्यवस्थेचा जागतिक आकार सुमारे २० टक्के असल्याचे काही अंदाज सांगतात. कोणत्याही सरकारचे नियंत्रण नसलेली क्रिप्टोसारखी गुप्त आभासी चलने या छुप्या अर्थव्यवस्थेला तंतोतंत पूरक ठरतात, ज्यामुळे ती काही अंशी डॉलरसमोर दीर्घकालीन आव्हान उभे करू शकतात; मात्र बहुतांश प्रमुख स्टेबलकॉइन्स डॉलरशीच जोडलेल्या असल्याने त्यांचा प्रसार काही अंशी डॉलरचा वापर वाढवूही शकतो. डॉलरची जागतिक भूमिका आणखी आकुंचित झाली आणि अमेरिकी सरकारी रोख्यांची मागणी घटली, तर अमेरिकेच्या कर्जउभारणीचा खर्च कमालीचा वाढू शकतो. कमकुवत झालेल्या डॉलरमुळे आयात महाग होऊन अमेरिकेत महागाई भडकू शकते. व्यापार डॉलरवर आधारित व्यवस्थेबाहेर गेल्याने आर्थिक निर्बंधांचे धारदार अस्त्र निष्प्रभ ठरू शकते; आणि गंभीर परिणाम न भोगता मोठी तूट सहन करण्याची मुभा मर्यादित होऊ शकते. कोणत्याही प्रतिस्पर्धी चलनामध्ये अद्याप डॉलरसारखी सखोलता आणि विश्वासार्हता निर्माण झालेली नसली, तरी दुभंगलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे डॉलरची घसरण हा आज चर्चेचा विषय बनला आहे. जगाने अमेरिकेवर डोळे झाकून विश्वास ठेवण्याचे दिवसही बहुधा आता संपले आहेत. हा गमावलेला विश्वास कधी आणि कसा परत येईल, हे आज तरी कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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