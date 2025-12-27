Premium|PRS India state legislative analysis : एकाच वेळी जन्म, पण प्रगतीत जमीन-अस्मानाचा फरक; २५ वर्षांनंतर कुठे आहेत झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड?

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २०००मध्ये छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंड ही तीन राज्ये निर्माण करण्यात आली. या तिन्ही राज्यांच्या विधानसभा नोव्हेंबर २०००मध्ये अस्तित्वात आल्या. ‘पीआरएस इंडिया’ने या तिन्ही राज्यांच्या विधिमंडळांच्या २५ वर्षांतील प्रवासाचा मागोवा घेतला. .एकाच वेळी निर्मिती, तरीही...उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांची निर्मिती २५ वर्षांपूर्वी झाली. सांस्कृतिक अस्मिता आणि स्वयंकारभार या प्रमुख मागणीतून या राज्यांची निर्मिती झाली होती. मात्र, त्यांचा प्रवास वेगवेगळ्या पातळ्यांवर झाला आहे.झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहेत, तर उत्तराखंडकडे नैसर्गिक साधनसंपत्तीची वानवा आहे. मात्र, दरडोई उत्पन्न, साक्षरता, दारिद्र्य निर्मूलन, भ्रष्टाचार, नक्षलवाद, राजकीय अस्थैर्यामुळे गुंतवणुकीची परिस्थिती आणि कमकुवत प्रशासकीय व्यवस्था यांचा विचार केला, तर उत्तराखंडच्या तुलनेत झारखंड व छत्तीसगड ही राज्ये खूप मागे पडली आहेत.स्थिर नेतृत्व, पर्यटन व जलविद्युत केंद्रांच्या माध्यमातून विकास, प्रशासनावर पकड ही उत्तराखंडच्या तौलनिक विकासाची कारणे मानली जातात. मात्र, स्थलांतर, आपत्ती व्यवस्थापन आणि वाढता प्रादेशिक असमतोल ही आव्हाने उत्तराखंडसमोर कायम आहेत..Premium|Aravalli Mountain Range : अरवली पर्वतरांगांवरील खाणकामाचा वाद: पर्यावरणीय ऱ्हासाची चिंता.उत्तराखंडची आघाडीझारखंडचे २०२४-२५मधील दरडोई उत्पन्न ९५ हजार रुपये, छत्तीसगडचे १.४५ लाख, तर उत्तराखंडचे २.६५ लाख रुपये होते.झारखंडचा २०२३-२४मधील जीडीपी वाढीचा दर ६.८ टक्के होता, छत्तीसगडचा ७.९ आणि उत्तराखंडचा ८.२ टक्के होता.नीती आयोगाच्या २०२३च्या आकडेवारीनुसार, झारखंडमधील ३६.९ लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. हे प्रमाण छत्तीसगडमध्ये २९.१ आणि उत्तराखंडमध्ये १७.२ टक्के होते.खनिकर्माच्या महसुलातून २०२३मध्ये झारखंड सरकारला २८ हजार कोटी आणि छत्तीसगड सरकारला २२ हजार कोटी रुपये मिळाले. त्याउलट, उत्तराखंडला जलविद्युत केंद्रांकडून १२०० रुपयांचा महसूल मिळाला.साक्षरतेमध्येही उत्तराखंडने आघाडी घेतली असून, त्या राज्यातील ८८.३ टक्के नागरिक साक्षर आहेत. छत्तीसगडमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ७७.३ टक्के, तर झारखंडमध्ये ७१.४ टक्के आहे.चर्चेतील कायदेतिन्ही राज्यांच्या विधानसभांनी २५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये अनेक कायदे केले असून, त्यातील काही कायद्यांमुळे ही राज्ये वादातही सापडली होती.छत्तीसगडने २००२मध्ये खासगी विद्यापीठांचा कायदा केला. त्यामुळे राज्यात शेकडो खासगी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली. विशेष म्हणजे यातील अनेक विद्यापीठे कागदावरच राहिली. यातून अशा विद्यापीठांच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने २००४मध्ये हा कायदा रद्द केला.संसदेमध्ये २०११मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक सादर करण्यात आले आणि २०१३मध्ये ते मंजूर झाले. दरम्यान, छत्तीसगड विधानसभेत २०१२मध्ये राज्याचे अन्नसुरक्षा विधेयक कायदा करण्यात आला.खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या सुरुवातीच्या राज्यांमध्ये झारखंडचा समावेश होतो. या कायद्यांमध्ये खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांपैकी ७५ टक्के नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले. अशाच प्रकारचे विधेयक आंध्र प्रदेश (२०१९) आणि हरियाना (२०२०) या राज्यांनीही मंजूर केले. या सर्व कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करीत, संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले. हरियानाचा कायदा २०२३मध्ये रद्द करण्यात आला.उत्तराखंडने २०२४मध्ये समान नागरी कायदा मंजूर केला..उपसभापतिपद रिक्तचतिन्ही राज्यांच्या विधानसभेच्या उपसभापतिपद रिक्तच आहे. झारखंडमध्ये २० वर्षांपासून हे पद रिक्तच आहेत..महिला आमदारांचा टक्का वाढलातिन्ही विधानसभांमध्ये महिला आमदारांची संख्या नियमितपणे वाढल्याचे दिसून येते. नोंद - चर्चेतील कायदेतिन्ही राज्यांच्या विधानसभांनी २५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये अनेक कायदे केले असून, त्यातील काही कायद्यांमुळे ही राज्ये वादातही सापडली होती. छत्तीसगडने २००२मध्ये खासगी विद्यापीठांचा कायदा केला. त्यामुळे राज्यात शेकडो खासगी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली. विशेष म्हणजे यातील अनेक विद्यापीठे कागदावरच राहिली. यातून अशा विद्यापीठांच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने २००४मध्ये हा कायदा रद्द केला. संसदेमध्ये २०११मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक सादर करण्यात आले आणि २०१३मध्ये ते मंजूर झाले. दरम्यान, छत्तीसगड विधानसभेत २०१२मध्ये राज्याचे अन्नसुरक्षा विधेयक कायदा करण्यात आला. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या सुरुवातीच्या राज्यांमध्ये झारखंडचा समावेश होतो. या कायद्यांमध्ये खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांपैकी ७५ टक्के नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले. अशाच प्रकारचे विधेयक आंध्र प्रदेश (२०१९) आणि हरियाना (२०२०) या राज्यांनीही मंजूर केले. या सर्व कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करीत, संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले. हरियानाचा कायदा २०२३मध्ये रद्द करण्यात आला. उत्तराखंडने २०२४मध्ये समान नागरी कायदा मंजूर केला. उत्तराखंड- ८.२% विकासदरछत्तीसगड - ७.९% विकासदरझारखंड - ६.८% विकासदर 