प्रीमियम आर्टिकल

Premium|PRS India state legislative analysis : एकाच वेळी जन्म, पण प्रगतीत जमीन-अस्मानाचा फरक; २५ वर्षांनंतर कुठे आहेत झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड?

State formation in India 2000 : वर्ष २००० मध्ये एकाच वेळी निर्मिती होऊनही, सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर उत्तराखंडने झारखंड व छत्तीसगडच्या तुलनेत मोठी आघाडी घेतली आहे.
PRS India state legislative analysis

PRS India state legislative analysis

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २०००मध्ये छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंड ही तीन राज्ये निर्माण करण्यात आली. या तिन्ही राज्यांच्या विधानसभा नोव्हेंबर २०००मध्ये अस्तित्वात आल्या. ‘पीआरएस इंडिया’ने या तिन्ही राज्यांच्या विधिमंडळांच्या २५ वर्षांतील प्रवासाचा मागोवा घेतला.

Loading content, please wait...
Jharkhand
Chhattisgarh
Uttarakhand
Development
GDP
natural disaster response

Related Stories

No stories found.