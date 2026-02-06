Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष- पद्म विभूषण व्ही. एस. अच्युतानंदन

व्ही. एस. अच्युतानंदन हे केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPI(M)) ज्येष्ठ नेते होते. त्यांचे निधन २१ जुलै २०२५ रोजी १०१ व्या वर्षी झाले, आणि नुकत्याच घोषित पद्म पुरस्कारांमध्ये त्यांना पद्म विभूषण मरणोत्तर प्रदान करण्यात आले.पूर्ण नाव: वेलिक्ककथु शंकरन अच्युतानंदनजन्म: २० ऑक्टोबर १९२३ रोजी केरळमधील अलप्पुझा जिल्ह्यातील पुनापरा येथे.शिक्षण: अच्युतानंदन यांनी लहान वयात आई-वडिलांचा आधार गमावला आणि इयत्ता सातवीपर्यंत शिक्षण घेतले. त्यानंतर आर्थिक परिस्थितीमुळे अभ्यास सोडावा लागला..राजकीय प्रवास: १९४० च्या दशकात कम्युनिस्ट चळवळीत सक्रिय झाले. ते CPI(M) चे संस्थापक सदस्य होते. ते केरळ विधानसभेत सात वेळा निवडून आले. तर १९९१-१९९६, २००१-२००६ आणि २०११-२०१६ या कालावधीत त्यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केले. त्यांनी २००६ ते २०११ पर्यंत मुख्यमंत्री म्हणून देखिल राज्याची सेवा केली.मिळालेले पुरस्कारभ्रष्टाचारविरोधी लढा, भूमिसुधारणा आणि सामाजिक न्यायासाठी ओळखले जाणारे अच्युतानंदन यांना २०२६चा मरणोत्तर पद्म विभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.घटनात्मक पदेकेरळचे मुख्यमंत्री (२००६-२०११), केरळ विधानसभा विरोधी पक्षनेते (तीन कार्यकाळ), CPI(M) पोलितब्युरो सदस्य आणि केरळ राज्य समितीचे सचिव (१९८०-१९९२)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.