Premium|V Shantaram film history: मीनाकुमारी ते शम्मी कपूर, १९५७ च्या चित्रपटसृष्टीतील विविध रंग

कौटुंबिक चित्रपट, गुन्हेगारी विश्वाचं दर्शन, रोमँटिक संगीतमय चित्रपट, नव्या प्रणयी जोड्यांची जुळवाजुळव अशा काळात व्ही. शांताराम स्वतः एक प्रौढ नायक म्हणून उभे राहिले. गुन्हेगारांना बंदिवान न करता मुक्त जीवन जगण्याची संधी द्यायला हवी, असा नुसता विचारच नव्हे तर सामाजिक प्रयोग महाराष्ट्रात झाला होता. त्या घटनेवर ‘दो आँखे बारह हाथ’ घेऊन आले आणि तरुणाई मात्र देव आनंद-नूतनच्या ‘छोड दो आँचल’वर जीव टाकत होती...मुंबईच्या हिंदी चित्रपटांच्या रांगेत आता दाक्षिणात्य निर्माते-दिग्दर्शकही हजेरी लावत होते. मद्रासच्या ए.व्ही.ए. प्रॉडक्शन्सच्या वर्ष ५७ मधला ‘मिस मेरी’ पाहा. मीनाकुमारी, जमुना, जेमिनी गणेशन, किशोरकुमार आणि एम. करुणानिधी- होय तमिळनाडूचे दोन दशके मुख्यमंत्री म्हणून गाजलेले राजकारणी, लेखक, कलाकार एम. करुणानिधी हे ‘मिस मेरी’मध्ये दिसतात, एका छोट्या भूमिकेत! चित्रपट हा विनोदी, दाक्षिणात्य छाप असलेला; पण विशेष म्हणजे हेमंतकुमार यांच्या ‘बंगाली मिठाईच्या गोडीचं’ संगीत असं रसायन आहे. ट्रॅजेडी क्वीन म्हणून मीनाकुमारी पुढे ओळखली गेली तरी अतिशय हलक्याफुलक्या भूमिकेत ती इथं दिसते. .आपल्या आवडत्या रेखाचे वडील म्हणून जेमिनी गणेशन यांची ओळख आज सांगावी लागली तरी दक्षिणेचे ते रुबाबदार हीरो होते. ‘सो गया सारा जमाना नींद क्यों आती नहीं’, ‘ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे’, ‘ये मर्द बडे दिलदर्द’, ‘गाना न आया न बजाना’ आणि लता आशाचे अविस्मरणीय युगुलगीत ‘सखी री सुन बोले पपीहा उस पार...’ आजही आठवतात. एम. करुणानिधी ५६ मध्ये निवडणुकीत विजयी झाले आणि त्यांनी पुन्हा मागे वळून पाहिले नाही, हा इतिहास घडला. तसेच ‘मिस मेरी’चे दिग्दर्शक प्रसाद यांनी त्याच वर्षात स्वतःचे साम्राज्य उभे केले. ‘प्रसाद’ प्रॉडक्शनचा ‘शारदा’ हा चित्रपट आला, त्यात मीनाकुमारी-राजकपूर ही काहीशी आगळीवेगळी जोडी होती. कथाही थोडी वेगळी होती. नायिकेला आपल्या प्रियकराच्या वडिलांशी विवाह करावा लागतो. मराठीचे नाट्यनिर्माते दिग्दर्शक लेखक कवी मो. ग. रांगणेकर यांचं ‘एक होता म्हातारा’ हे नाटक, ‘शारदा’ चित्रपटाचे स्फूर्तिस्थान असावे. मराठी नाटक ज्योत्स्ना भोळे यांनी गाजवलं, तर ‘शारदा’मध्ये मीनाकुमारीनं! सहनायिका श्यामाबरोबर मीनाकुमारीचे म्हणजे आशा आणि लता यांनी गायलेलं ‘ओ चाँद जहाँ वो जाये’ हे हंसध्वनी रागाची छाया असलेलं गाणं, आजही ‘शारदा’च्या विस्मृतीत गेलेल्या चित्रपटाची खूण सांगते. संगीत सी. रामचंद्र यांचं ‘मिस मेरी’, ‘शारदा’, ‘चोरीचोरी’ आणि ‘बसंत बहार’मधली लता आशा यांची युगुलगीतं सांगत होती, की मा. दीनानाथांच्या या सुकन्या राज्य करीत आहेत. मद्रासचा ए.व्ही.एम.चा आणखी एक चित्रपट आला होता ‘भाभी’! कौटुंबिक, नाट्यमयतेनं सजलेला, स्त्रीवर्गाला थिएटरमध्ये ओढून आणणारा आणि नावातच जिंकणारा ‘भाभी’ लोकप्रिय ठरला. .बलराज सहानी, श्यामा, अन्वर हुसैन, जगदीप, बेबीनंदा, राजा गोसावी, डेझी इरानी अशा कलावंतांच्या यादीत एक नाव होतं- पंढरीबाई. राजकुमार, एम. जी. रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन या मातब्बर नायकांबरोबर काम केलेल्या पंढरीबाईंनी हिंदीतल्या ‘भाभी’मध्ये आपला ठसा उमटवला तरी पुन्हा हिंदीत आल्या नाहीत. दाक्षिणात्य चित्रपट, विशेषतः कानडी चित्रपटात त्यांचे अधिराज्य होते... परिवार-सुखदुःख, दुरावा, पुन्हा मनोमीलन अशा नाट्यात पंढरीबाई आणि बलराज सहानी यांनी रंग भरले. थिएटरमध्ये बसलेला स्त्री वर्ग नुसता मुसमुसत असे. विनोदी नट म्हणून पुढे प्रसिद्ध झालेले जगदीप इथं नंदाबरोबर बागेत ‘चली चली री पतंग मेरी चली रे’ म्हणताना दिसतात.स्वातंत्र्यानंतर मुंबईत येऊन उमेदवारी करणाऱ्या अनेक तरुणांमध्ये एक नाव होतं ‘चित्रगुप्त’ यांचं. उच्चशिक्षित, संस्कृततज्ज्ञ, संगीतकार पाटणा बिहारहून आलेले होते. ‘भाभी’ने त्यांना लोकप्रिय संगीतकाराच्या मालिकेत नेऊन ठेवलं. बिहारमध्ये भाऊबीजेला चित्रगुप्त बीज म्हटले जाते. १९१७च्या चित्रगुप्त बीजेचा जन्म म्हणून त्यांना हे खास नाव मिळाले. पुण्यात डावजे- डोणजे परिसरात दिवाळी पाडव्याला १९१७मध्ये संगीतकार दत्ता डावजेकर जन्मले. एकच दिवसांनी ज्येष्ठ असलेले दत्ता डावजेकर चित्रगुप्तजींचे नव्हे तर त्यांच्या संगीतकार पुत्रांचे आनंद मिलिंद यांचेही सहाय्यक राहिले. .‘भाभी’चे एक खास आकर्षण होते. रफींनी वेगवेगळ्या भिन्न मूडमध्ये गायलेलं ‘चल उड जा रे पंछी’ हे गाणं... पार्श्वभूमीवर वाजणाऱ्या गाण्यानं रसिकांना भावुक केलं. चित्रपट संगीताचे इतिहासकार सांगतात, रफींची सर्वाधिक गाणी संगीतकार चित्रगुप्त यांनी केली आहेत. ‘चल उड जा रे पंछी’ ही त्याची नांदी होती. ‘भाभी’मध्ये एस. कृष्णन आणि आर. पंजू हे दिग्दर्शक पुढे शहरी भागाकडे ओढा, दुरावणारी कुटुंब, स्थलांतर, नातेसंबंध याचं नाट्य तर समाजात घडत होतं. ‘खत्म हुए दिन उस डाली के जिसपर तेरा बसेरा था...’ या ओळींनी काळजाचा ठाव घेतला. सिनेमाच्या भावनिक प्रसंगाशी रसिक समरस होऊ लागला तो असा...कलकत्त्याहून बिमल रॉय यांच्याबरोबर जे सहकारी मुंबईत आले त्यात एक नाव होतं, हृषिकेश मुखर्जी. खरं तर ते लॅब असिस्टंट होते; पण बिमलदांच्या हाताखाली जी गुणी माणसं तयार झाली आणि पुढे प्रसिद्ध पावली त्यातले हृषिदा स्वतंत्र निर्माता दिग्दर्शक झाले. चित्रपट होता ‘मुसाफिर’. त्यातले कलावंत पाहा - दिलीपकुमार, किशोरकुमार, उषा किरण, निरुपा रॉय, सुचित्रा सेन, डेव्हिड, दुर्गा खोटे, केश्तो मुखर्जी. ‘मुसाफिर’मध्ये हृषिदांनी तीन वेगवेगळ्या कथांवर - एकांकिका असतात, तसा प्रयोग केला, तो चालला नाही; मात्र सिनेरसिकांचे लक्ष वेधले गेले. संगीतकार होते सलील चौधरी. त्यांनी लतादीदींबरोबर दिलीपकुमार यांना गायला लावलं होतं. ‘लागी नाही छुटे रामा चाहे जिया जाये’ हे दोन भागातलं गाणं लतादीदींबरोबर गाताना दिलीपकुमार अतिशय घाबरलेले होते, अशी आठवण आहे. ‘बिमल रॉय स्कूल’च्या या विद्यार्थ्यांनी हृषिकेश मुखर्जी यांनी पुढे स्वतंत्र काम केलं आणि नाव राखलं, हे सर्वश्रुत आहेच!.योग्य भूमिका, प्रतिभा गवसणं हे चित्रपटसृष्टीच्या भूलभुलैयात केवळ स्वप्नवत असते. खूप अपयशाच्या पायऱ्या उतराव्या लागतात. पृथ्वीराज कपूरच्या प्रिन्स शम्मी कपूरनाही ते चुकले नाही. ‘लैला मजनू’, ‘शमा परवाना...’ असे चित्रपट करत असताना ‘मिस कोकाकोला’च्या वेळी गीता बालीच्या रूपानं त्यांना जीवनसाथी मिळाली. अपयशानं खचून जाऊ नकोस, हे सांगणारी जणू स्फूर्तिदेवता मिळाली. त्याच वेळी ‘फिल्मीस्तान’मध्ये कधी लेखन तर कधी सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या नासिर हुसैनना एक संधी चालून आली- स्वतंत्रपणे काम करण्याची. दिग्दर्शक नासिर हुसैनने शम्मी कपूरना नायकासाठी बोलवले. मिशीला चाट द्यायला सांगितलं. नायिका नवखी होती. रसिकांच्या हृदयाच्या आरपार गेलेले संगीतकार ओ. पी. नय्यर यांना बोलावले आणि चमत्कार घडला. चित्रपट होता ‘तुमसा नहीं देखा’ वर्ष होतं १९५७. शीर्षक गीत साहिरचं, बाकी मजरूह सुलतानपुरींची होती. ओ. पी. नय्यर यांच्या संगीतात आत दोन धारदार शस्त्रं होती. महंमद रफी आणि आशा भोसले यांचे आवाज. ‘जवानिया ये मस्त मस्त बिन पिये’, ‘छुपनेवाले सामने आ’, ‘आये हैं दूर से, मिलने हुजूर से’, ‘देख कसम से...’, ‘सर पे टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल...’ .Premium| Hridaynath Mangeshkar Koli songs: लतादीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकरांच्या कोळीगीतांचा प्रवास .हिंदी चित्रपटातला एक देखणा, तरणाबांड, उंचापुरा मुक्त अभिनय करणारा अमेरिकन पॉपसिंगर एल्व्हिस प्रीस्ले मिळाला. शम्मी कपूर! त्या वेळच्या ‘राज देव दिलीप’च्या नायकांचा व्यूह त्यानं भेदून एक वेगळी प्रतिमा साकारली. पत्नीचा पायगुण चांगला ठरला. अशा तरुणाईच्या जल्लोषात व्ही. शांताराम एक जगावेगळी कथा घेऊन आले. गुन्हेगार कैद्यांना बंदिवान करून ठेवण्याऐवजी त्यांना मुक्तपणे जीवन जगण्याची एक संधी द्यावी, अशा विचारांचा सामाजिक प्रयोग औंध संस्थानचे राजे भवानराव पंतप्रतिनिधी यांनी केला होता. औंधच्या उदारमतवादी राजांचा हा प्रयोग कवि ग. दि. माडगुळकर यांनी शांतारामांना सांगितला. त्यावर एक चित्रपट निर्माण करण्याचे ठरले. कथा, पटकथा खुद्द ग.दि.मांनी लिहिली. कथेत प्रणय, संगीत यांना स्थान नव्हतं. जेलर आदिनाथची भूमिका करण्यास पन्नाशी उलटून गेलेले व्ही. शांताराम स्वतः उभे राहिले. सहा महाभयंकर खुनी कैदी, विस्तीर्ण माळरान, पडद्यावर दिसणारी आकाशरेषा, निर्मनुष्य परिसर, वाऱ्याचा आवाज आणि त्यावर उमटतो एक बंजारा स्त्रीच्या हातातील वाद्याचा आवाज... तशाच खेळण्याचा आवाज... दूरवरून दिसते ती स्त्री देहाची आकृती. चंपाची भूमिका संध्याने केली आहे; पण ही कुणी नायिका नाही, की मुद्दाम योजलेलं पात्र नाही.. ती आहे कैद्यांच्या वैराण जीवनावर उमटलेली मानवी अस्तित्वाची एक कोमल पाऊलखूण. .Premium| 1956 Indian cinema: १९५६ चे वर्ष म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीचा रौप्यमहोत्सव आणि वहिदा रेहमानचा उदय.खरं तर ‘दो बिघा जमीन’मध्ये बिमल रॉय वास्तवता घेऊन आले होते. ख्वाजा अब्बास ही ‘नीचा नगर’मध्ये वास्तवता घेऊन आले होते. सत्यजित रॉय यांनी जीवन, निसर्ग याचे यथार्थ दर्शन घडवले होते; पण शांताराम शैली काहीतरी वेगळं जीवन दर्शन घडवत होती. चंपा म्हणते ते अंगाई गीत- ‘मैं जागू रे तू सोजा’ हे कैद्यांच्या जीवनासाठी शांतवन असतं. ‘ऐ मालिक तेरे बंदे हम’ ही जेलर आदिनाथ याच्या मृतदेहाजवळ म्हटलेली प्रार्थना म्हणजे पश्चात्तापाला दिलेली वाट असते. ‘दो आँखे बारह हाथ’ शांतारामांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्ती शिखरावर नेऊन ठेवला. बर्लिन महोत्सवात प्रतिष्ठेचे ‘गोल्डन बेअर’ पदक मिळाले. कदाचित जीवन हे वास्तवाच्या पलीकडलंही असतं, हाच संदेश असावा.‘फिल्मीस्तान’ ‘पेइंग गेस्ट’साठी नूतन-देव आनंद ही जोडी घेऊन आले. संगीत चिरतरुण दादा बर्मन यांचं! संगीतकार दादा बर्मन यांना शायर मजरूह सांगत होतं, 'थोडा प्रयोग करू. दोन प्रेमिकांचा संवाद असतो तशी रचना करतो.'छोड दो आँचल जमाना क्या कहेगाइन अदाओंका जमाना भी है दिवानादिवाना क्या कहेगाप्रयोग सफल झाला. त्या वेळच्या तरुणाईला गाणं सुरू व्हायच्या आधी आशा भोसले 'आह' असं म्हणतात ते वारंवार ऐकायचं होतं. नूतन, देव आनंदसारखी रोमँटिक जोडी असावी, अशी स्वप्न पडत होती... वास्तवता आणि स्वप्नरंजन याचा झुला उंच उंच चालला होता...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट समीक्षक आहेत.) 