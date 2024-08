Vadhavan Port Explained: भारतासाठी गेमचेंजर ठरणाऱ्या प्रकल्पाला पालघरमधील मच्छीमारांचा विरोध का?

Vadhavan Port Why It Is Important Impact On Fishermen

मुंबई : ७२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च, १२ लाख तरुणांना रोजगार, ९ कंटेनर टर्मिनल अशी वैशिष्ट्ये असलेल्या वाढवण बंदराचे भूमिपूजन शुक्रवारी (३० ऑगस्ट २०२४) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते होणार आहे. मात्र, या बंदराला पालघरसह गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. मुंबईपासून केवळ १५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वाढवण बंदराची आवश्यकता का आहे, या बंदराबाबत स्थानिकांचे म्हणणे काय हे जाणून घेऊया...