Premium|Vaibhav Suryavanshi IPL Story : वैभवचे यश प्रचंड मेहनतीतून !

‘आयपीएल’ स्पर्धा गाजवणारा वैभव बिहारच्या छोट्या गावातून आलेला खेळाडू आहे, जिथे घरात सर्व सोयी सुविधा नसतात पण एकदम पारंपरिक संस्कार केले जातात. त्याचे वडील संजीव सूर्यवंशींनी वेळप्रसंगी कठोर बनत काळजावर दगड ठेवत लहानग्या वैभवला तासन्तास सराव करायला लावलेला आहे. केवळ नैसर्गिक गुणवत्तेच्या जोरावर कलाकार किंवा खेळाडू कधीच घडत नसतो. त्याला मेहनत, संयम व सातत्याची जोड लागते. मान्य आहे की काही गोष्टी माणसाला देवदत्त मिळतात. अगदी जन्माला आल्यावर त्या सोबत असतात. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकरांना गाण्याचा वारसा किंवा त्यांचा सुमधुर आवाज निसर्गाने बहाल केला असेल किंवा सचिन तेंडुलकरला फलंदाजीची जाण जात्याच असेल. त्या गुणवत्तेला लतादीदींनी किंवा सचिनने मेहनतीची जी जोड दिली, त्याचे मोल कमी होत नाही उलटपक्षी ते वाढते. हे सांगण्याचे कारण परत एकदा समोर आले आहे ते वैभव सूर्यवंशीने टाटा आयपीएल २०२६ मोसमात फलंदाजीकरता जो काही धुमाकूळ घातला त्याने. सांगायला आनंद होतो, की वैभव सूर्यवंशी अचानक घडलेला खेळाडू नसून घडवला गेलेला खेळाडू आहे. काय आहे त्याची कहाणी आणि क्रिकेट जगतातील महान आजी-माजी खेळाडू त्याच्याबद्दल काय मत व्यक्त करतात ते थोडक्यात मांडतो..लहानपणी अफाट सराववैभव सूर्यवंशीचा जन्म २७ मार्च २०११ला झाला. बिहारच्या समस्तीपूर गावातील हे कुटुंब. वैभवच्या वडिलांनी (संजीव सूर्यवंशी) त्याला क्रिकेटपटू बनवण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. संजीव हे स्वतः चांगले क्रिकेट खेळायचे पण कौटुंबिक जबाबदारीमुळे त्यांना क्रिकेटचा पाठलाग करता आला नाही. आपले अधुरे स्वप्न साकारायचा संजीव सूर्यवंशींनी विडा उचलला. वैभवला क्रिकेटचे प्राथमिक धडे गिरवता यावेत यासाठी वेळप्रसंगी आपल्या शेतजमिनीचा तुकडा काळजावर दगड ठेवत विकला आणि अगदी चार वर्षांचा असतानाच त्यांनी त्यांच्यासाठी घरामागे एक छोटे मैदान तयार केले. वयाच्या नवव्या वर्षी त्याला समस्तीपूरच्या क्रिकेट अकादमीत दाखल करण्यात आले, जिथे त्याने मनीष ओझा यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळाचे पुढचे प्रशिक्षण चालू केले. असे म्हणले जाते, की संजीव सूर्यवंशी यांनी वेळप्रसंगी दिवसातील चार ते पाच तास लहानग्या वैभवला पॅड बांधून फलंदाजीचा सराव करायला लावला. त्याची फलंदाजी करतानाची शैली विकसित केली. खेळून खेळून वैभव असा काही तयार झाला, की त्याच्या वयोगटातील सामन्यात रोखणे कठीण व्हायला लागले. एकदा तर त्याने ५० षटकांच्या सामन्यात नाबाद ३३५ धावा ठोकल्या. ही बातमी त्या वेळचे भारतीय वरिष्ठ निवड समिती सदस्य सुब्रतो बॅनर्जी यांच्या कानावर गेली.निडर आणि आक्रमक बॅटत्या बद्दल बोलताना सुब्रतो बॅनर्जी म्हणाले, इतक्या वेळा वैभवच्या फलंदाजीचे किस्से कानावर पडू लागले की मनात उत्सुकता निर्माण झाली की कोण आहे हा पोरगा. त्यातून मी स्वतः बिहारचा खेळाडू म्हणून मला जास्त प्रेम होते. मी जेव्हा पहिल्यांदा वैभवला फलंदाजी करताना बघितले तेव्हा त्याचा बॅटचा स्विंग आणि फटका मारताना तो साधत असलेले बरोबर टायमिंग मला सांगून गेले की काहीतरी मोठी गडबड आहे हा पोरगा म्हणजे. बघता बघता १२व्या वर्षी वैभव बिहारच्या संघात घेतला गेला. मला आठवते, की एकदा हैदराबादला बिहार विरुद्ध बडोदा विजय हजारे करंडकाचा सामना असल्याचे मला समजले. मग वैभव सूर्यवंशी चांगल्या संघासमोर उभा राहतो का आणि त्याचा नैसर्गिक आक्रमक फलंदाजीचा दणका देतो का, हे बघायला मी वाकडी वाट करून हैदराबादला गेलो. मला आठवते की हार्दिक आणि कुणाल पंड्या संघात असलेल्या बडोदा संघासमोर खेळताना वैभवने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बडोद्याविरुद्ध ४२ चेंडूंत ७१ धावांची धडाकेबाज खेळी करत, तो लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वांत तरुण भारतीय खेळाडू ठरला. तेव्हाच मला समजले होते की मोठा खेळाडू घडतोय, सुब्रतो बॅनर्जीने ‘सप्तरंग’ शी बोलताना आपली आठवण जागवली..वेगवान शतक ठोकलेहा तोच काळ होता की सुब्रतो बॅनर्जी आणि सत्यप्रकाश नावाच्या एक माजी खेळाडूने राजस्थान रॉयल्स संघाला वैभवचा खेळ एकदा बघायची सूचना दिली. राजस्थान रॉयल्स संघाच्या गुणवत्ता हेरणाऱ्या लोकांनी वैभवला एका स्थानिक सामन्यात खेळताना गुपचूप बघितले आणि लगेच त्याच्या प्रशिक्षणाची योजना आखली. नागपूरजवळील तळेगाव या गावी राजस्थान रॉयल्सचे प्रशिक्षण केंद्र आहे. जे संघासोबत सतत असणाऱ्या रोमी भींदरने मेहनत आणि कल्पकतेने उभारले आहे. वैभवला तिथे खेळताना बघून त्या वेळचा राजस्थान रॉयल्स संघाचा प्रशिक्षक राहुल द्रविड अगदी भारावून गेला. २०२५ च्या आयपीएल लिलावात राजस्थान रॉयल्स संघ दबा धरून बसला होता. जास्त गाजावाजा न करता ते फक्त वैभवला योग्य किमतीत बोली लावून संघात दाखल करून घ्यायला टपून बसले होते. तरीही १.१ कोटी रुपयांची बोली वैभवला लागली. राजस्थान रॉयल्सने वैभव सूर्यवंशीला आपल्या संघात दाखल करून घेतले. ज्यामुळे तो आयपीएलचा करार मिळवणारा सर्वांत तरुण खेळाडू बनला. पहिल्याच म्हणजे २०२५च्या आयपीएल मोसमात त्याने वेगवान शतक ठोकून आपल्या गुणवत्तेची जाण जगाला करून दिली.‘आयपीएल’ गाजवलीपहिल्या आयपीएल मोसमात वैभवने केलेले शतक मला वेड लावून गेले होते, रवी शास्त्री सांगत होता. इतक्या लहान वयात अशी तडाखेबाज निडर फलंदाजी करताना मी अगोदर सचिन तेंडुलकरला बघितले होते आणि आता मी वैभवला बघत होतो. त्याची बॅकलिफ्ट झोपाळ्यासारखी आहे ज्याला कोणतीच बाधा येत नाही. तसेच त्याचे टायमिंग भन्नाट आहे. सर्वांत महत्त्वाच्या दोन गोष्टी म्हणजे तो जास्त करून सरळ बॅटने फटके मारतो आणि आखूड टप्प्याच्या चेंडूला घाबरत नाही. त्याचे हूक-पुलचे फटकेही मस्त आहेत. भारतीय क्रिकेटचे नशीब आहे, की वैभव सूर्यवंशीसारखा खेळाडू इतक्या लहान वयात नावारूपाला येतो आहे. त्याने शिस्त पाळली आणि नव्या जमान्यातील क्रिकेटला लागणारी तंदुरुस्ती मिळवली आणि क्षेत्ररक्षणात थोडी चपळता आणली तर धमाल येणार आहे त्याला मोठ्या स्टेजवर खेळताना बघायला, रवी शास्त्रीने त्याच्या खास शैलीत वैभवचे वर्णन केले.काय गुपित आहे वैभवच्या धडाकेबाज फलंदाजीचे असे विचारता सचिन तेंडुलकर म्हणाला, इतर फलंदाजांपेक्षा त्याला गोलंदाजाने टाकलेल्या चेंडूच्या टप्पा आणि दिशा याचा किंचित लवकर अंदाज येतो. ज्याने त्याला फटका मारताना मागे सरकायचे का पुढे सरसवायचे याचा अंदाज येतो आणि योग्य पवित्रा घेणे शक्य होते. तसेच अजून एक कमाल गोष्ट म्हणजे तो फ्रंटफूट आणि बॅकफूट दोनही फटके मारताना मनगटाचा सुरेख वापर करतोय, जे एकदम निराळे आहे. त्याला जास्त कोणी सल्ला देऊ नये त्याच्या शैलीत खेळून द्यावे, इतकेच मी सांगेन..वडिलांचे कष्ट महत्त्वाचेआत्ताच्या घडीला वयाच्या पंधराव्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीने क्रिकेट जगताला भुरळ पाडली आहे. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियापासून ते पाकिस्तानपर्यंत सगळे माजी खेळाडू वैभवच्या खेळाचे गुणगान करत आहे. साहजिकच प्रत्येक क्रिकेटप्रेमी पालकाला आपल्या मुलाला वैभव सूर्यवंशी बनवायचे आहे. त्या बद्दल बोलताना सुब्रतो बॅनर्जी मस्त बोलला. तो म्हणाला, स्वप्न बघायला काहीच हरकत नाही पण वैभव हा घडलेला खेळाडू नसून घडवला गेलेला खेळाडू आहे हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. वैभव बिहारच्या छोट्या गावातून आलेला खेळाडू आहे. जिथे घरात सर्व सोयी सुविधा नसतात पण एकदम पारंपरिक संस्कार केले जातात. संजीव सूर्यवंशींनी वेळ प्रसंगी कठोर बनत काळजावर दगड ठेवत लहानग्या वैभवला रडकुंडीला येईपर्यंत तासन्तास सराव करायला लावलेला आहे. जर शहरातील पालकांना असे संस्कार करता आले. मुलांचे फाजील लाड बंद करता आले तर अजून चांगले खेळाडू निर्माण होऊ शकतात, फक्त त्यात गुणवत्तेचा भाग ४० टक्के ठेवून सातत्यपूर्ण मेहनतीचा भाग ६० टक्के करावा लागेल, असे म्हणत सुब्रतो बॅनर्जीने डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले. वैभव सूर्यवंशीचे स्वप्न आहे भारतीय संघासाठी खेळून टी-२० सामन्यात द्विशतक ठोकायचे. आत्ताच्या घडीला तरी आपण त्याच्या खेळाचा आनंद घेऊयात आणि त्याच्या भावी वाटचालीला मनापासून शुभेच्छा देऊयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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