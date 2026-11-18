किशोर बळी - sakal.avtaran@gmail.comवऱ्हाडीचे शब्दभांडार अतिशय समृद्ध आहे. एखादी गोष्ट खूप आवडली तर ही आवड व्यक्त करण्यासाठी काही खास शब्दांची योजना वऱ्हाडीत करतात. जसे - भाजी कशी झाली हे सांगावयाचे असेल तर - ‘सनान!’, मुले गोंधळ करीत असली तर ‘दांगळो नोका करू बे!’ अशी सूचना.बोली ही आपली अस्सल अभिव्यक्ती आहे. बोलीचा संबंध गाव-खेड्याशी, वाड्या-वस्त्यांशी, शेती-मातीशी आहे... नात्या-गोत्यांशी आहे. सण-उत्सवांशी आणि एकूणच लोकसंस्कृतीशी आहे. म्हणून हा ठेवा आपण जपला पाहिजे. त्याचे मूळ समजून घेतले पाहिजे. तो वृद्धिंगत केला पाहिजे.महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होण्यापूर्वी विदर्भ प्रांत हा मध्य प्रांतात येत असे. त्यामुळे स्वाभाविकच विदर्भातील भाषेवर उर्दू - हिंदी भाषेचा प्रभाव आढळतो. यातील काही भाग प्राचीन विदर्भात समाविष्ट होता. अमरावती जिल्ह्यातील कौंडण्यपूर ही प्राचीन विदर्भाची राजधानी होती. त्यावेळी नर्मदा नदीपासून कृष्णेच्या खोऱ्यापर्यंत आणि खानदेश ते कोसल म्हणजे छत्तीसगडपर्यंतचा मुलुख विदर्भात येत होता. प्राचीन काळात ‘विदर्भ’ नावाचा राजा या प्रांतात राहत असल्यामुळे त्याला ‘विदर्भ’म्हणून ओळखले गेले, असा संदर्भ सापडतो. विदर्भ नावाच्या राजाने या प्रदेशात आर्यांची वसाहत केली, त्यावरूनच या प्रदेशास ‘विदर्भ’ हे नाव दिले गेले असावे, अशी आख्यायिका आहे. यदुवंशाच्या भोज नामक शाखेचा प्रमुख ऋषभदेव याचा पुत्र विदर्भ असल्याचे भागवत पुराणात म्हटले आहे. त्याला हा प्रदेश मिळाल्याने विदर्भ हे नाव मिळाले असावे, असे सांगितले जाते.मराठी आमुची भाषा वऱ्हाडी आमुची बोली मराठी आमुची उंचीवऱ्हाडी आमुची खोली.Premium|Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास; निवडणुकीतील पराभव आणि मनातील न बोललेले दुःख.‘वऱ्हाड म्हणजे सोन्याची कऱ्हाड’ असा उल्लेख आपण अनेकदा ऐकतो. कोणे एके काळी असे काही चित्र असेलही, म्हणून तसा वाक्प्रचार रूढ झाला असावा. असो. साधारणपणे पश्चिम विदर्भात म्हणजे अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांमध्ये वऱ्हाडी बोलली जाते. आसपासच्या जिल्ह्यातही स्वाभाविकच वऱ्हाडीचा प्रभाव दिसून येतो. पूर्व विदर्भात नागपुरी बोली बोलली जाते. मध्य प्रदेशाशी असलेल्या नात्यामुळे तिकडे जसा हिंदीचा प्रभाव अधिक दिसतो, तसा तो वऱ्हाडीवरही काही प्रमाणात आहेच. ‘काय करून राह्यला बे?’ हे ‘क्या कर रहा है बे?’ याचेच वऱ्हाडी रूप असावे. मले, तुले, येऊन राह्यला, जाऊन राह्यला, काहून बे?, थांब नं वं मायबाई!, भयताड हाये का बे? असे शब्द कानावर पडले म्हणजे अवतीभोवती कुणीतरी वऱ्हाडी बोलत आहे, हे लक्षात येते. परंतु वऱ्हाडी बोलीचे अस्सल रूप आपल्याला कर्मयोगी गाडगेबाबा यांच्या कीर्तनातून भेटते. कीर्तनांमधून गाडगेबाबांनी लोकांशी साधलेला संवाद वऱ्हाडीचे खरे दर्शन घडवणारा आहे.वऱ्हाडीचे शब्दभांडार अतिशय समृद्ध आहे. एखादी गोष्ट खूप आवडली तर ही आवड व्यक्त करण्यासाठी काही खास शब्दांची योजना वऱ्हाडीत करतात. जसे - भाजी कशी झाली हे सांगावयाचे असेल तर - ‘सनान!’, मुले गोंधळ करीत असली तर ‘दांगळो नोका करू बे!’ अशी सूचना. ‘मले’ म्हणजे ‘मला.’ ‘माह्या’ म्हणजे ‘माझ्या.’ माल्या, मपल्या असेही शब्द ‘माझ्या’ या अर्थाने वापरतात. अकोल्यात अथी-तथी, अमरावतीत इथं-तिथं; तर बुलडाण्यात अठी-तठी असा काहीसा फरक दिसतो. ‘दिले’ या शब्दासाठी ‘देलं’ म्हणत असले तरी यवतमाळकडे ‘देल्लं’ असा उच्चार करतात. ‘तो’ऐवजी ‘थो’ म्हटले जाते. भयताळ, बह्याड, गयभान्या, हेम्बाळ्या, वचकवंगान्या, म्याडवानाच्या असे अनेक शब्द भान नसलेला, बावळट या अर्थाने वापरतात. आनंद झाला तर ‘लय हरीख आला’ असे म्हटले जाते. सायाच्या, बुहाऱ्या, दलिंदरा अशा कित्येक शब्दांचा शिवी म्हणून सर्रास वापर होतो. च्या मायबीन, इचीबिन, हुट च्या मायले... असे शब्द वैताग व्यक्त करण्यासाठी कळत-नकळत वापरले जातात. ‘च्यायला’ हे मुंबईकडे जसे सहज उच्चारले जाते, त्याचीच ही वऱ्हाडी रूपे आहेत. हिडगा म्हणजे नखरेल, दिखाऊ वृत्तीचा. मुलीसाठी ‘हिडगी’ असा शब्द आहे. एखाद्या मुलीला ‘काहून हिडगाऊन राह्यली वं?’ असे म्हटले जाते तेव्हा ‘हिडगावणे’ हे इथे क्रियापद आहे. हिडगावून राह्यली, ठाकून राह्यली, येल्लावून राह्यली, येल पाडून राह्यली, नखरे करून राह्यली, शान मारून राह्यली हे सर्व समानार्थी आहे. ते अलीकडे शायनिंग मारून राह्यली, फ्लॅश मारून राह्यली अशा आधुनिक रूपातही व्यक्त केले जातात; परंतु हा मूळ बाज वऱ्हाडी आहे. ‘हिडग्याले देली गाय अन धावू धावू गोठानावर जाय’ (दिखाऊ वृत्तीच्या व्यक्तीला गाय घेऊन दिली तर तो सतत गायठाणावर जात राहतो.) ‘ये ना मये अन घमीलं घेऊन पये’ (ज्याला काहीही येत नाही तो आपल्याला खूप काही येते, असे भासवतो), ‘घेनं ना देनं अन कंदील घेऊन येनं’ (एखाद्या गोष्टीचे काहीही सोयरसुतक नसताना उगीच हस्तक्षेप करणे), धसक पाटलाची अन् ओवायनी काचकोराची (स्वतःला प्रतिष्ठित म्हणवताना काचेच्या तुकड्याची ओवाळणी घालणारे उघडे पडतात), घरात नाही दाना अन पाटलीन म्हना (पात्रता नसताना मोठेपणाचा भास निर्माण करणे), तुले ना मले अन् घाल कुत्र्याले (दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ), मले पाहा अन फुलं वाहा! (केवळ मला श्रेष्ठ माना) इत्यादी शेकडो म्हणी वऱ्हाडीत प्रचलित आहेत..मातीत खड्डा करून त्यामध्ये गोवऱ्या जाळून त्यात भाजला जाणारा ‘रोडगे’ हा पदार्थ वऱ्हाडात प्रसिद्ध आहे. ‘कई बलावता रोडगे खायाले?’ असे आवर्जून विचारणारा माणूस केवळ वऱ्हाडीच असू शकतो. वऱ्हाडीतील काही शब्द ठळकपणे या बोलीची ओळख म्हणून सांगता येतील. तितंबा (गोंधळ), गमून (करमून), भोंड (भोवळ), मयमय (मळमळ), अल्लादी (हळुवार), टिचरला (तडकला), वांधा (अडचण), पिव्वर (प्युअर), टापोटाप (नीटनेटका), कानकोंडा (खजील), झिलप्या (ठिकऱ्या), फारकत (घटस्फोट), ढोसून (प्राशन करून), हाना (मारा), आपलमत्या (आपोआप), निऱ्हा (केवळ), चेव (जाग), पांचट (बेचव), खिजरू येणे (चिडून येणे), नसानी (चिडचिड करणारी) इत्यादी हजारो शब्द वऱ्हाडीच्या सौंदर्यात भर घालतात. त्याचे अर्थ आणि अर्थाच्या छटा हा अर्थातच स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.एकूणच काय, तर वऱ्हाडी बोली हा विदर्भाचा चेहरा आहे. वऱ्हाडी बोलीचा परीघ खूप मोठा आहे. काही शब्द आणि वाक्प्रचारांच्या माध्यमातून आपण ह्या बोलीतली गंमत समजून घेण्याचा प्रयत्न करू....‘हे मले सईन नाई होत’ (हे मला सहन होत नाही) असे जेव्हा ‘नाळ’ चित्रपटातील चैत्या म्हणतो, तेव्हा ते अधिकच गोड वाटते. हा गोडवा वऱ्हाडीत ठासून भरलेला आहे. ‘मी काय म्हनतो ते आयकून तं घे बावा!’, ‘म्या काय केलं बे?’, ‘मीनं काही म्हनलं का तुले?’ (आयकून - ऐकून, आकोला - अकोला, विदर्भातील एक शहर) अशी एकाच कर्त्याची विविध रूपे वऱ्हाडीत सापडतात. ‘मी आकोल्याले चालली’ म्हणणारी स्त्री ‘मी अकोल्याले जातो’ असेही म्हणते, तेव्हा पुरुषवाचक क्रियापद स्त्री आणि पुरुष दोघेही वापरतात, हे लक्षात येते. ‘काहीबी भकल-भकल करून राह्यला का बे भयताळथुतऱ्या?’, ‘भकल-भकल’ म्हणजे निरर्थक बडबड. त्याला ‘वचक-वचक’, ‘टपर-टपर’, ‘भादर-भादर’ असे पर्यायी शब्ददेखील वऱ्हाडीत आहेत. ‘भयताळथुतऱ्या’ म्हणजे धांदरट, बावळट, बेअक्कल, मूर्ख या अर्थाने; पण ‘थुत्तर’ म्हणजे चेहरा. मॅटथुतराच्या, घुबडतोंडे, भयताळवानाच्या अशा टिपिकल शिव्या हे वऱ्हाडीचे वैशिष्ट्य आहे. चेहरा या एकाच शब्दासाठी थुत्तर, थोबाड, होदाळ असे अनेक शब्द वऱ्हाडीत आढळतात. भांडण सुरू असले म्हणजे ‘सुदा राह्यनं बाबू! जास्तीचा वयवय करून राह्यला काय? देऊ काय थोबाडीत ठेवून?’ असा डायलॉग सर्रास ऐकायला मिळतो. (सुदा-सरळ). नसानकोंबळी, बाजिंदी, चलवादी, ठाकशिंदय, बुहाऱ्या खानीची, कुटन, हिडगी, कुचीन, धांगळ, मातामाय, भटकभवानी, हिंडगोळी इत्यादी शब्द स्त्रियांच्या संदर्भात स्त्रियांकडूनच कळत-नकळत येतात.विषय खूप व्यापक आहे; परंतु पुन्हा आवर्जून सांगावेसे वाटते, की बोली ही आपली अस्सल अभिव्यक्ती आहे. बोलीचा संबंध गाव-खेड्याशी, वाड्या-वस्त्यांशी, शेती-मातीशी आहे; नात्या-गोत्यांशी आहे. सण-उत्सवांशी आणि एकूणच लोकसंस्कृतीशी आहे. उगवण्याच्या शक्यता मातीतूनच असतात; सिमेंट-काँक्रीटमधून काहीही उगवत नाही. म्हणून हा ठेवा आपण जपला पाहिजे. त्याचे मूळ समजून घेतले पाहिजे. तो वृद्धिंगत केला पाहिजे.kishorbali11@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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