Premium|Saree Wearing Experience : आई-मुलीच्या आठवणींनी फुललेलं साडीप्रेम

वर्षा जोशी-आठवलेआता कुठेही खरेदीला गेलं की साड्यांकडे आपसूकच लक्ष जातं आणि बाकी खरेदी होता होता एखादी साडीही खरेदी केली जाते. जवळची एक मैत्रीण आणि मी एकमेकींना सतत मोबाईलवरून साड्या दाखवत असतो. ही आवडली, ती चांगली वाटतेय, ही नेसल्यावर कशी दिसेल अशा चर्चा सतत घडत असतात.माझी लेक अगदी तीन-चार वर्षांची असतानाची गोष्ट. मी बाहेरून आले की माझी ओढणी घेऊन ती स्वतःभोवती गुंडाळत बसायची. कधी ओढणीसारखी अंगावर घ्यायची, तर कधी साडीसारखी नेसायची. हे सगळं अर्थातच ती आठ-नऊ वर्षांची होईपर्यंत चालू राहिलं. नंतर नंतर मी साडी नेसली, की 'आई तुझी साडी टोचतेय, नको नेसूस', असं पालुपद सुरू व्हायचं. काठापदराच्या अशा कितीतरी साड्या तेव्हा नेसल्याच जायच्या नाहीत. अगदी साधी साडी नेसली तरी हे टोचतंय, ते टोचतंय असं सुरू असायचं. मग माझंही साडी नेसणं कमी होत गेलं. ती मोठी झाली तशा साड्या मला परत खुणावू लागल्या. अशातच नववी की दहावीच्या दिवाळीत टी-शर्ट आणि पँटशिवाय दुसऱ्या कपड्यांकडे न बघणारी माझी लेक अचानक मला म्हणाली, 'आई, मी यावेळी लक्ष्मीपूजनाला तुझी साडी नेसणार!' मी उडालेच! काल-परवापर्यंत मलाही साडी नेसायला नाही म्हणणारी लेक 'मी तुझी साडी नेसणार' म्हणतेय! काय घडलं अचानक?. .हे कसं घडलं म्हणून उत्सुकता वाटलीच. पण म्हटलं बरोबर आहे, आपलंही लहानपण आठवलं, तर लेक अगदी पावलावर पाऊल ठेवून चालतेय की! मलाही शाळेतली मी आठवले. माझ्या मुलींच्या लहानपणी त्यांनी त्यांच्या आज्यांनाच त्यातल्या त्यात नियमित साडीत बघितलेलं. आईला त्या क्वचितच साडीत बघणार. पण माझ्या लहानपणी तर घरातल्या स्त्रियांसकट आजूबाजूलाही सगळ्याच बायका एरवीसुद्धा साडी नेसलेल्याच दिसायच्या. माझ्या आजीच्या अंगावर तर नऊवारी साडी असायची. त्यामुळे बायका साड्याच नेसतात, त्यात वेगळं काही वाटायचं नाही.एकदा तर गंमत म्हणजे, दोन्ही लेकींनी काही दिवसांच्या अंतरानं सेमच प्रश्न विचारला. त्यांनी विचारलं, 'आई तू पण आजीएवढी झालीस की साडी नेसणार का?' काहीवेळ तर मला अर्थच कळला नाही. म्हटलं, 'म्हणजे काय, आत्ताही नेसते की मी साडी कधीकधी.' तर म्हणे, 'तसं नाही गं. आजी कशी रोज दिवसभर साडी नेसते, तशी तूही दिवसभर आणि घरातपण साडी नेसणार का?' म्हटलं, 'का वाटलं तुला असं?' तर म्हणे आजूबाजूला दिसणाऱ्या सगळ्या आज्या साड्यांमध्येच असतात. म्हटलं, 'अगं, आजीच्या तरुणपणी साडी नेसायचीच पद्धत होती. तेव्हा आत्तासारखे पंजाबी ड्रेस, चुडीदार सहज वापरले जात नव्हते. आजी तरुणपणी कॉलेजला जात असेल तेव्हाही साड्या नेसायचीच पद्धत होती. नंतर नंतर सुटसुटीतपणामुळे बायका ड्रेस वापरण्याकडे वळल्या.' तर असो. आई रोजच साडी नेसेल की काय, अशी साडीबद्दल आणि आईबद्दल वाटणारी काळजी तिथं सुटली. पण लेक साडीकडे वळली तरी!.मघाशी म्हटलं तसं, लेकीला जशी नववी-दहावीत गेल्यावर साडी नेसावीशी वाटली, तसंच काहीसं माझ्याबाबतीतही घडलं. माझ्या आठवणीनुसार एकदा-दोनदा शाळेत असताना मीही अशीच 'आईसारखी साडी नेसायची' म्हणून शाळेत साडी नेसून गेले होते. नाकावर घसरून येणारा चश्मा, अंगावर साडीचं वजन न झेपणारी मी आणि खांद्यांवर दप्तराचं ओझं! असं अगदी ध्यान दिसणारी अशीही मी मला आठवते. ते ध्यान आठवलं की नऊ-दहा वर्षांच्या वयात का बरं साडी आवडत असावी, असंही वाटलं. नंतर नंतर वेगवेगळे फ्रॉक्स, जीन्स-टीशर्ट, कुर्ते आणि चुडीदार अशा कपड्यांच्या वैविध्यामध्ये साडीनं कधी खुणावलंच नाही. अगदी कॉलेजला जायला लागल्यावरही मला वाटतं मी कधीच साडी नेसून कॉलेजला गेले नसेन. साडी नेसण्याचे प्रसंग मला वाटतं नंतर मोजकेच असतील.माझं साडीप्रेम उदयाला आलं ते माझं लग्न ठरल्यावर. तोवर बहिणींच्या किंवा आईच्याच साड्या नेसायचा योग आला होता. नंतर नोकरी लागल्यावरही सगळ्या प्रकारचे कपडे घेतले गेले, पण साडी काय कधी घेतली नाही. लग्नासाठी म्हणून खास माझ्या अशा चार-पाच साड्या घेतल्या. त्याही लग्नापुरत्या आणि नंतर वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या सणाला नेसल्या. नंतर अर्थातच त्या कपाटात जाऊन बसल्या, त्या क्वचितच कुठल्या कार्यासाठी बाहेर निघाल्या.. .हळूहळू वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या बघण्यात येऊ लागल्या, कधीतरी कुणीतरी भेट दिल्या. साडीकडे लक्ष जाऊ लागलं. साडी नेसावीशी वाटू लागली आणि आता साड्या घेणंही सुरू झालं. मग मुलगी म्हणायची तशी साडी टोचत नाहीये ना, मऊ आहे का, कोणत्या प्रकारची आहे, फुगणारी आहे का असं सगळं बघून साड्या घ्यायला सुरुवात झाली. एकदा एका ओळखीच्या मैत्रिणीमार्फत एक बाई हैदराबादमधून साड्या आणतात, असं कळलं. खरंतर त्या त्यांचं माहेर म्हणून तिथं जात असतं. एक-दोनदा त्यांनी आणलेल्या साड्यांना बऱ्याचजणींनी नावाजलं. आमच्यासाठीही आणायला सांगितलं. म्हणून मग त्यांनी दर ट्रिपमध्ये दहा-बारा साड्या आणायला सुरुवात केली. या साड्या त्यांच्या सोसायटीतल्या आणि बाकी ओळखींच्यामध्ये लगेचच खपून जायच्या, असं आम्हालाही कळलं. मीही या मैत्रिणीसोबत त्या बाईंकडे गेले. दोन साड्या आवडल्या आणि घेतल्याही. त्यातली एक साडी तेव्हा पाच हजार रुपयांची होती. गोल्डन आणि पानाफुलांचं डिझाईन असलेली ही साडी अगदी भारदस्त दिसायची आणि लग्न किंवा दिवाळी अशावेळी नेसावी अशीच होती. घरी आल्यावर नवरा तर नवरा म्हणून, पण मुलीही या साडीला हसल्या. आई, काहीही घेतेस तू असंही ऐकायला लागलं.साडी नेसल्यानंतरचा लुक आणि ती नीट कॅरी करता येतेय, आपण छान दिसतोय, प्रेझेंटेबल दिसतोय हे कळल्यावर तर साडी नेसणं खरोखर आवडू लागलं. एकदा तर गाडीवरून ऑफिसला निघाले आणि रस्त्यात पुढच्या गाडीवर एका बाईच्या अंगावर सुंदर काळी साडी दिसली. छान नाजूक डिझाईनची ती साडी अगदीच मनात भरली. कुठं घेतली हे विचारावं तरी म्हणून थोडी फास्ट निघाले. तिचा आणि माझा स्पीड काही मॅच होईना. त्यातून सकाळची घाईची वेळ. भरपूर गर्दी. तेवढ्यात ती थोडी पुढे गेली. साडीच्या नादात पुढच्या गाडीला धडकणारच होते. शेवटी नाद सोडला. काळी साडीही पुढच्या चौकात वळली आणि विचारायचं राहूनच गेलं..साडीचा हा नाद आता मात्र वाढतो आहे. आता कुठेही खरेदीला गेलं की साड्यांकडे आपसूकच लक्ष जातं आणि बाकी खरेदी होता होता एखादी साडीही खरेदी केली जाते. जवळची एक मैत्रीण आणि मी एकमेकींना सतत मोबाईलवरून साड्या दाखवत असतो. ही आवडली, ती चांगली वाटतेय, ही नेसल्यावर कशी दिसेल अशा चर्चा आता सतत घडत असतात. आता कॉटन, टसर, सिल्क 