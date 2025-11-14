Premium|Vasota Fort trek: वासोटा किल्ल्याचा इतिहास, शिवकाळातील स्वराज्यद्रोह्यांचा तुरुंग

वासोटा तथा व्याघ्रगड इतका कठीण होता, की शिवकाळात इंग्रजांनाही तेथपर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. महाराजांच्या नंतर छत्रपती शंभूराजे, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांनी वासोट्याचा उपयोग स्वराज्याच्या कामी करून घेतला.सातारा जिल्ह्यातील ‘वासोटा’ किल्ला अर्थात व्याघ्रगड इतिहासाचा साक्षीदार आहे... अखंड प्रेरणास्रोत आहेत. शिवकाळात वासोटा किल्ल्याचा वापर स्वराज्यद्रोह्यांना कैदेत ठेवण्यासाठी केला जात असे. दुर्गम आणि अजिंक्य असा वासोटा किल्ला गिर्यारोहणासाठी अत्यंत आनंददायी, आल्हाददायक आणि उत्साहवर्धक आहे.सह्याद्री पर्वतामधील गड-किल्ल्यांनी इतिहास घडविला. शेकडो वर्षांची गुलामगिरी नष्ट करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्यामध्ये गड-किल्ल्यांनी मोलाची साथ दिली. लाखोंची फौज आणि कोट्यवधी रुपयांचा खजिना घेऊन महाराष्ट्रामध्ये थैमान घालणाऱ्या निजाम, सिद्दी, आदिलशहा, पोर्तुगीज आणि मोगलांना शिवाजीराजांचे स्वराज्य जिंकता आले नाही. कारण राजांनी निर्माण केलेली अभंग, अखंड प्रेरणा आणि गडकिल्ल्यांचा भक्कम आधार... .शिवाजी महाराजांनी जावळीचे खोरे जिंकले; परंतु त्या वेळेस त्यांना वासोटा जिंकता आला नाही. पन्हाळा वेढ्यात असताना जून १६६० मध्ये त्यांनी जेधे-बांदल यांची फौज पाठवून वासोटा किल्ला जिंकून घेतला....छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड-किल्ल्यांचे महत्त्व ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी अनेक गड जिंकले, काही बांधले; तर काही गडांचा जीर्णोद्धार केला. भूमिपुत्रांनी आणि सह्याद्रीने शिवाजीराजांना भक्कम साथ दिली. विशेषतः गड-किल्ल्यांनी शिवाजीराजांच्या धैर्याला, शौर्याला, चातुर्याला आणि महत्त्वाकांक्षेला भक्कम साथ दिली. त्यामुळेच स्वराज्य निर्माण झाले. गड-किल्ले आपली दौलत आहे, आपले आधारस्तंभ आहेत, इतिहासाचे साक्षीदार आहेत अन् अखंड प्रेरणास्रोत आहेत. त्यांपैकी सातारा जिल्ह्यातील ‘वासोटा’ हा महत्त्वाचा किल्ला आहे. या ठिकाणी वसिष्ठ ऋषींचे वास्तव्य होते म्हणून त्याला वासोटा म्हणजे वसतिस्थान म्हटले जाते, अशी एक आख्यायिका आहे.छपत्रती शिवाजी महाराजांनी वासोटा जिंकून घेतल्यानंतर त्याला ‘व्याघ्रगड’ असे नाव दिले. वाघांचे वसतिस्थान किंवा वाघांनी व्यापलेला परिसर म्हणून ‘व्याघ्रगड’ असे म्हटले जाते. महाराजांनी दिलेेले व्याघ्रगड हे नाव अधिक संयुक्तिक आहे, कारण हा परिसर आजही वन्यजीव, जैवविविधता आणि घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे. वासोटा किल्ल्याचे बांधकाम बाराव्या शतकात शिलाहार राजांनी केले, असे मानले जाते. वासोटा हा गिरीदुर्ग आणि घनदाट जंगलात असल्यामुळे त्याला ‘वनदुर्ग’ असेही म्हटले जाते. शिवकाळात वासोटा किल्ल्याचा वापर स्वराज्यद्रोह्यांना कैदेत ठेवण्यासाठी केला जात असे. हा किल्ला सह्याद्रीच्या दक्षिणोत्तर पसरलेल्या रांगांतील कोयना नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आहे. कोयना नदीवर हेळवाक या ठिकाणी बांधलेल्या धरणाचा जो जलसाठा आहे त्याला ‘शिवसागर’ असे म्हटले जाते. शिवसागर तापोळ्यापर्यंत आहे. त्याची लांबी सुमारे ५० किमी आहे. शिवसागराच्या पश्चिम काठावर बामणोलीच्या समोर वासोटा किल्ला उभा आहे. वासोट्याच्या पूर्व पायथ्याला शिवसागर जलाशय आणि पश्चिमेला ताशीव कोकण कडा असा हा उत्तुंग, दुर्गम आणि अजिंक्य वासोटा ऊर्फ व्याघ्रगड उभा आहे. वासोट्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ३९०० फूट असून सभोवताली घनदाट जंगल आहे. त्यामुळे हा किल्ला दुर्गम असला तरी गिर्यारोहणासाठी अत्यंत आनंददायी, आल्हाददायक आणि उत्साहवर्धक आहे..मध्ययुगीन काळात ज्यांचे किल्ले त्यांचे राज्य होते. राज्याच्या प्रशासनासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी किल्ले अत्यावश्यक होते. त्यामुळे महाराजांनी अनेक किल्ले जिंकले. वासोटा हा आदिलशहाच्या ताब्यात होता. त्याच्या वतीने मोरे हे जावळीवर राज्य करत होते. शिवाजी महाराजांनी १६५५ मध्ये जावळीचे खोरे जिंकले; परंतु त्या वेळेस त्यांना वासोटा जिंकता आला नाही. त्यानंतर महाराजांनी १६५९ मध्ये अफजलखानाचा पाडाव करून १६६० मध्ये पन्हाळ्याकडे कूच केले. पन्हाळ्याला सिद्दी जोहरने वेढा टाकला. महाराज पन्हाळ्यावर अडकून पडले; परंतु ते संकटाने खचून जाणारे नव्हते. संकटाला संधी समजणारे होते... महाराजांकडे प्रचंड ऊर्मी, उमेद आणि महत्त्वाकांक्षा होती. पन्हाळा वेढ्यात असताना जून १६६० मध्ये त्यांनी जेधे-बांदल यांची फौज पाठवून वासोटा किल्ला जिंकून घेतला व त्याचे ‘व्याघ्रगड’ असे नामकरण केले. वासोटा तथा व्याघ्रगड हा अजिंक्य आणि दुर्गम असल्यामुळे स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा किल्ला होता. आजही तो दुर्गम आहे. .साडेतीनशे वर्षांपूर्वी म्हणजे शिवकाळात तर फारच दुर्गम होता. तेथे पोहोचणे सहज शक्य नव्हते. औरंगजेबाने अनेक किल्ल्यांना वेढा टाकला; परंतु तोही वासोट्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही. इतका तो दुर्गम किल्ला आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वासोट्याचा उपयोग स्वराज्यद्रोह्यांना कैदेत ठेवण्यासाठी केला. म्हणजे वासोटा हा शिवकाळात स्वराज्यद्रोह्यांसाठी ‘तुरुंग’ होता. कोकणातील राजापूर येथील इंग्रज अधिकाऱ्यांनी सिद्दी जोहरला पन्हाळा वेढ्याप्रसंगी तोफा पुरविल्या. हेन्री रेव्हिंग्टन स्वतः तोफा घेऊन पन्हाळ्याच्या पायथ्याला आला. शिवाजी महाराज पन्हाळ्यावर अडकले असताना त्याने पन्हाळ्यावर तोफांचा मारा केला. त्यामुळे महाराजांनी राजापूरच्या इंग्रज वखारीवर कारवाई केली. इंग्रज अधिकारी ग्रिफर्ड, फॅरन, सॅम्युअल, रिचर्ड टेलर आणि रॅडॉल्फ टेलर यांना कैद केले. त्यांना बेड्या ठोकून वासोट्यावरील तुरुंगात ठेवण्यात आले. तीन वर्षे ते वासोटा येथील तुरुंगात होते. ज्या इंग्रजांचे अर्ध्या जगावर राज्य होते आणि ज्यांच्या साम्राज्याचा सूर्य कधीही मावळत नाही, असे म्हटले जात होते त्यांच्या अधिकाऱ्यांना शिवाजी महाराजांनी वासोटा येथील तुरुंगात डांबून ठेवले होते. इतके सामर्थ्य शिवाजी महाराजांकडे होते. इंग्रजांनी व्यापार करावा; परंतु आमच्या देशातील राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये, अशी शिवाजी महाराजांची भूमिका होती..वासोटा तथा व्याघ्रगड इतका कठीण होता, की शिवकाळात इंग्रजांनाही तेथपर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. महाराजांच्या नंतर छत्रपती शंभूराजे, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांनी वासोट्याचा उपयोग स्वराज्याच्या कामी करून घेतला. विशेषतः छत्रपती राजाराम महाराज रायगडावरून जिंजीकडे जाताना प्रतापगड, वासोटामार्गेच गेले होते. छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांचे वास्तव वासोट्यावर होते. पंतप्रतिनिधी यांची प्रतिनिधी ताई तेलीण ऊर्फ रमाबाई यांनी १८०७ मध्ये वासोट्यावर वास्तव केले. त्यांच्या ताब्यातून किल्ला जिंकून घेण्यासाठी पेशव्यांचे सेनापती बापू गोखले यांनी वासोट्यावर चढाई केली. त्या वेळेस घनदाट जंगलातून वासोट्यावर कसे पोहोचलो, याबाबत बापू गोखले लिहितात, ‘डोंगर झाडी मनस्वी। अडचण बहुत। किल्ला बांका बहुत। सात कोस। अडीच मास झाडी तोडली तेव्हा मार्ग झाला।’ अडीच महिने सैनिकांना वाट करण्यासाठी लागले, असे बापू गोखले सांगतात. बापू गोखले आणि ताई तेलीण यांच्या वासोट्याबाबत झालेल्या संग्रामाबाबत एक प्रसिद्ध आर्या आहे - ‘अजिंक्य किल्ला वासोटा। ताई तेलीण मारी सोटा। बापू गोखले सांभाळ कसोटा॥’ एकंदरीत वासोटा किल्ला बांका आहे. वासोटा किल्ला अजिंक्य आहे, असे समकालीन वर्णन मिळते. १६७९ मध्ये वासोट्यावर शिवाजी महाराजांना मोठा खजिना मिळाला. त्याचा उपयोग स्वराज्यनिर्मितीच्या कार्यात करण्यात आला..वासोटा आवर्जून पाहावा इतका नयनरम्य, उत्तुंग आणि आनंददायी किल्ला आहे. वासोट्यावर जाण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग चिपळूण-चोरवणे, नागेश्वरमार्गे आणि दुसरा सुलभ मार्ग सातारा- कास- बामणोलीमार्गे वासोटा. सातारा- बामणोली अंतर सुमारे ४० किमी आहे. कास पठार पाहून बामणोलीला शिवसागरच्या किनाऱ्यावर मुक्काम करावा. टेंटमध्ये राहण्याचा आनंद घेता येतो. वासोटा तथा व्याघ्रगड हा वनविभागाच्या अखत्यारित असल्यामुळे वनविनागाची परवागनी घेऊन बोटीतून शिवसागर जलाशय पार करून वासोट्याच्या पायथ्याला मेट-इंदवली या गावात आपण पोहोचतो. शिवसागर जलाशय हा कोयना धरणाचे बॅक वॉटर (पाणी साठा) आहे. सुमारे दीड तासाचा बोटीने प्रवास आहे. हा प्रवास खूपच आनंददायी आहे. बोटीतून आपण थेट वासोट्याच्या पायथ्याला येतो. येथे पूर्वी मेट-इंदवली गाव होते; परंतु कोयना धरणामुळे ते विस्थापित झालेले आहे. आता त्याचे अवशेष तेथे आहेत. विशेषतः उर्ध्वपुच्छधारी हनुमान आणि गणपतीचे एकत्र पाषाण शिल्प तेथे आहे. .Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.पायथ्याला वनविभागाचे कार्यालय आहे. तेथे आपल्या सर्व सामानाची तपासणी होते. गडावर प्लॅस्टिक वस्तू न्यायला बंदी आहे. पाण्याच्या एका प्लॅस्टिकच्या बाटलीसाठी ५०० रुपये अनामत रक्कम द्यावी लागते. रिकामी बाटली पुन्हा जमा केल्यानंतरच अनामत रक्कम परत मिळते. अशा प्रकारच्या उत्तम शिस्तीमुळे वासोटा किल्ल्यावर कोणत्याही स्वरूपाचे प्रदूषण नाही. या परिसरात विविध प्रकारचे पक्षी, प्राणी, वनस्पती आणि वेली आहेत. या परिसरात वाघांचे आणि बिबट्यांचे वास्तव्य आहे. दोन तासांचे उभे चढण चढून गेल्यानंतर आपण वासोटा गडावर पोहोचतो. गडाचे प्रवेशद्वार जीर्णावस्थेत आहे. गडावर मारुतीचे मंदिर आहे. उर्ध्वपुच्छधारी मारुतीचे पाषाण शिल्प आहे. याचा अर्थ युद्धसज्ज मारुती असा आहे. महादेवाचे मंदिर आहे. या मंदिरात दोन शिवलिंगे आहेत. गडाच्या उत्तरेला विंचवाच्या नांगीच्या आकाराची माची आहे. तिला ‘काळकाईचे ठाणे’ म्हणतात. ही गड देवी आहे. उत्तरेकडेच नागेश्वराचे ठाणे आहे. गडावर चुन्याचा घाना आहे. पाण्याचे टाके आहे. राजवाड्याचा जीर्ण चौथरा आहे. एक इमारत पडक्या अवस्थेत आहे. तीच तुरुंगाची इमारत असावी. गडाच्या दक्षिणेला उंच कडा आहे. यालाच ‘बाबूकडा’ म्हटले जाते. पश्चिमेकडे खोल दरी आहे. गडाच्या दक्षिणेचा जो उंच डोंगर दिसतो यालाच ‘जुना वासोटा’ म्हटले जाते. वासोटा तथा व्याघ्रगड हा घनदाट जंगलात, वन्यप्राण्यांच्या हद्दीत वसलेला अत्यंत उत्तुंग आणि नयनरम्य किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची आणि चातुर्याची साक्ष देणारा वासोटा प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर आपणाला खरा आनंद अनुभवता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.