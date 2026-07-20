Premium|Social Work Journey : या नवा सूर्य आणू, चला यार हो...

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.com‘वाटेवर काटे वेचीत चाललो’ या लेखमालेतील हा अखेरचा लेख. ही लेखमाला २७ जुलै २०२४ रोजी सुरू झाली. तेव्हापासून माझा हा संवाद ‘सकाळ’च्या तुम्हा साऱ्या वाचकांशी अखंड सुरू आहे. मी समाजात काम करणारा एक सामान्य कार्यकर्ता आहे, तरीही मला हा संवाद तुम्हा साऱ्यांशी का करावासा वाटला? यामागचा माझ्या मनातला विचार मला या सदराच्या अखेरच्या लेखात सांगावासा वाटतोय... या सदराचं नाव ठरवण्याचं स्वातंत्र्य ‘सकाळ’ वृत्तसमूहाने मला दिलं होतं आणि सहजच कवी अनिल यांच्या कवितेच्या ओळी मनात गुणगुणल्या गेल्या... ‘वाटेवर काटे वेचीत चाललो, वाटले जसा फुलाफुलांत चाललो’... या ओळींतील अर्थाचं साधर्म्य माझ्या आजवरच्या प्रवासाशी वाटलं.१९७८ पासून १९९६ पर्यंतचा फक्त अठरा वर्षांचा प्रवास मी या १०४ लेखांत मांडू शकलो. हा प्रवास खरं तर माझा नव्हताच. तो संघटनेचा प्रवास आहे; कारण सामान्यतः वयाच्या विशीत आपला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून प्रवास सुरू होतो, असं मानलं; तर माझं संघटना-बांधणीचं काम यादरम्यानच सुरू झालं. त्यामुळे संघटनेच्या जडणघडणीची ही उजळणी आहे. माझं व्यक्ती म्हणून जे काही भलंबुरं झालं, ती सारी माझ्या जडणघडणीची जंत्री म्हणजे संघटनेच्याच जडणघडणीची जंत्री आहे... कारण मी संघटना - समर्थन - विधायक संसद यापासून पृथक असा कधी जगलोच नाही. आज वयाच्या सत्तरीतही नाही. या मागच्या ५० वर्षांच्या काळात मी काटे वेचीत राहिलो... वेदना शोधत-ऐकत राहिलो... कधी त्या काट्यांची फुलं करण्याची ताकद त्या सर्वशक्तिमान ऊर्जेने मला दिली; तर कधी काटे अंतरात खोलवर फक्त बोचत-टोचत राहिले.ज्या आदिवासींमध्ये मी जगलो-जगतोय त्यांच्या जमातीमध्ये साळिंदराबद्दल एक आख्यायिका आहे... पूर्वी जंगलात सर्व प्राणी एकोप्याने राहत होते. कालांतराने बलवान प्राणी लहान प्राण्यांवर अन्याय करू लागले. मग वनदेवतेने प्रत्येक प्राण्याला रक्षणासाठी काही ना काही वरदान दिलं. हरणाला वेग दिला, वानराला उंच झाडावर चढण्याची कला दिली, पक्ष्यांना पंख दिले, तसेच साळिंदराला अंगभर काटे दिले. मात्र हे देताना वनदेवतेने साळिंदराला सांगितलं, ‘तू या काट्यांनी कधीच कोणावर हल्ला करू नकोस, तुझ्यावर संकट आलं; तर शरीर गोलाकार करून या काट्यांनी स्वतःचं रक्षण फक्त कर.’ तेव्हापासून साळिंदर हे शांत स्वभावाचं झालं... सत्य असं आहे, की साळिंदर कोणावर काटे फेकत नाही; परंतु हल्लेखोराने त्याच्या काट्यांना स्पर्श केला तर ते त्याच्या शरीरातून सुटून समोरच्याच्या अंगात रुततात... मी वाटेवरले जे जे काटे आपलेसे केले ते ते कोरड्या व्यवस्थेच्या, बाहेरच्या निराशाजनक परिस्थितीच्या, दररोजच्या वंचिताच्या भुकेच्या, दारिद्र्यामुळे रोज मरणाऱ्या स्वप्नहीन-दिशाहीन समाजाच्या स्पर्शाने साळिंदरासारखे माझ्यातून बाहेर निखळून पडले नाहीत; तर ते माझ्यात अधिक आत आत रुतत गेले... आजही रुतत जाताहेत..‘तुका म्हणे एका देहाचे अवयव... सुख दुःख जीव भोग पावे...’संत तुकाराम महाराज म्हणतात, ‘जसं आपल्या शरीराच्या कोणत्याही एका अवयवाला वेदना झाली तरी संपूर्ण देहाला दुःख होतं, तसं या आयुष्यभर वेचलेल्या काट्यांचं झालंय...’जे काटे आयुष्यभर वेचीत राहिलो, ज्या वेदना आपल्याशा केल्या त्या मनाच्या अवकाशात सामावू शकतील, इतका माझ्या अस्तित्वाचा परीघ नाही. त्या वेदना जेव्हा मनाच्या अवकाशात कोंडल्या जाऊ लागल्या, तेव्हा मला शब्दाचं बोट धरावंसं वाटलं... शब्दांतून त्या उत्सर्जित कराव्याशा वाटल्या. त्यामुळे आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मागे वळून काही सांगावं, असा हेतू आजवरच्या या संवादाचा नव्हता... त्याचं प्रमुख कारण असं, की अजूनही मी थांबलेलो नाही. निराश झालेलो नाही. अजूनही मी सूर्य उगवला नि दिवस सुरू झाला, की वेदना हुडकत प्रवासाला निघतोच आणि दिवस मावळेपर्यंत पोतडीत काही काटे भरून आणतो... आणखी काही वेदना. अजून काही काटे आणि मग मागच्या ५० वर्षांचे माझ्या आत आत जाऊन रुतून बसलेले हे सारे काटे अंथरून झोपी जातो.‘स तु बाणशतैः कीर्णः शयीनो रुधिरोक्षितः’असंख्य बाणांनी विंधलेलं, रक्ताने माखलेलं, वेदनांच्या टोकदार काट्यांनी पिंजून गेलेलं मन घेऊन झोपी जातो...‘पितामहो महातेजाः शरपंजरशायितः’अशा महातेजस्वी भीष्म पितामहांचा अंशही नसलेला मी सामान्य कार्यकर्ता आहे, ज्याने सारी ज्ञानेंद्रियं खुली ठेवून समाजातली दुःखं पाहिली. फक्त पाहिली नाही; तर संघटना बांधणीतून ती दूर करण्याचा क्षीण प्रयत्न केला. आजही मी संघटना बांधतोय. वयाच्या सत्तरीत प्रशिक्षणातून कार्यकर्ता उभा करण्याची धडपड करतोय. तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये समाजातल्या वेदनेविषयी संवेदनशीलता जागृत ठेवायचा आटोकाट प्रयत्न करतोय. आजही व्हॅस्क्युलायटिसच्या आजाराला सोबत वागवत वाड्या-पाड्या-वस्त्यांवर फिरतोय... व्हिजन स्ट्रोकने एका डोळ्याचीच दृष्टी शिल्लक ठेवलीय; परंतु तेवढ्याच साधनाने माझा वंचित, गरीब आदिवासी पाड्यावर जाऊन डोळे भरून पाहतोय. शरीराला असह्य वेदना झाल्या, तरी आजही मोखाडा-विक्रमगड-वाडा-रायगड; जिथे जिथे आदिवासी राहतोय, तिथे तिथे शरीर ओढत मी फिरत राहतो... वाटतं, की कुणीतरी आदिवासी बांधव - माय कुडाच्या झोपडीच्या उंबऱ्याशी माझी वाट पाहत असेल. मला त्यांच्यापाशी पोहोचायचंय, या ऊर्मीने शरीरात बळ एकवटलं जातं... वाटतं, तो माझा वंचित बांधव दारिद्र्याच्या वेदना त्याच्या कंप पावणाऱ्या रखरखीत ओंजळीत घेऊन माझी वाट पाहत बसला असेल. परमेश्वराने माझ्या वाट्याला दिलेलं श्वासाचं दान पूर्णतः रितं होईपर्यंत मला त्या आदिवासीच्या, वंचिताच्या उंबराही नसलेल्या झोपडीपर्यंत जावंच लागेल.‘विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले’ असं म्हणणाऱ्या संत ज्ञानेश्वरांच्या मनात कोंडलेल्या वेदनेचा एक कणही अनुभवण्याची क्षमता नसलेल्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला, कधी तरी त्या वेदनेचा एखादा तरी पीळ सोडवता यावा... कारण वेदना गोळा करणाऱ्याची ती आपसूक जबाबदारी असते, की त्याने ती वेदना दूर करावी. दुःखितांचे अश्रू पुसणाऱ्याचं हे उत्तरदायित्व असतं, की त्या दुःखितांच्या डोळ्यात पुन्हा दुःखाचा अश्रू दाटून येणार नाही... अन्यथा त्यांची वेदना सांगत असतानाची त्यांच्या डोळ्यात दिसणारी आपल्याकडूनची अपेक्षा, आपल्या आश्वासक स्पर्शाने त्यांच्या मनात उमटणारी उद्याच्या आशेची हलकीशी आस, त्यांची वेदना घेऊन आपण परतल्यावर त्यांनी आपल्या वाटेकडे डोळे लावत पाहिलेली त्यांच्या उद्याच्या जगण्याची उमेद... या साऱ्यांचे एक दिवस काटे बनतात आणि ते आपल्याला आयुष्यभर टोचत-जाचत-रुतत राहतात... झोपू-जेवू देत नाहीत. आपण श्वास घेताना या साऱ्या वेदनांच्या काट्यांचं दडपण छातीवर कायम वागवत राहतो... प्रश्वासातल्या उष्म हवेत या वेदनांचं जडत्व आपल्याला सारखं जाणवत राहतं. आपल्या अंतरात.५० वर्षांत जमवलेली या वेदनांची, वेचलेल्या काट्यांची बोच अस्वस्थ करीत असते.कधी कधी जागेपणी; तर कधी कधी स्वप्नांतही यातल्या काही वेदना त्यांचा मूळ आकार धारण करतात... मग कधी त्या आकारात माझ्यावर मातृहृदयी साने गुरुजींचे संस्कार करणारे माझे वडील भाई दिसतात. वेठबिगारमुक्तीचा पुढाकार घेणारी सोनीबाई धुळे, बंड्या धापशी, वसंत कोरडा, बाळू किरकिरा दिसतो... भीषण दारिद्र्यामुळे विकल्या गेलेल्या, संघटनेने मुक्त केलेल्या कातकरी मुली... दारिद्र्याचा शाप मिळाल्याने अन्यायाचा बळी ठरलेले मंगळ्या- देवकीबाई... उसगाव डोंगरीचं ऊर्जा केंद्र उभारणारा धर्मा नि भीमा मुकणे... पहिल्या फळीतले कार्यकर्ते महादू, लहुदा, जानू, वेणू, विमल... वेठबिगार कायद्याखाली शिक्षा झालेला देशातला पहिला मालक... संघटनेचा कायमच मुख्य आधार राहिलेली कॅथी श्रीधर... ॲडव्होकसीचं नवं क्षितीज दाखवणारी नॅन्सी डोनाल्डसन... अमेरिकेतल्या नागरी हक्क चळवळीचा नेता सीझर चावेझ... कॅलिफोर्नियातल्या द्राक्ष मळ्यातल्या मजुरांसाठी झटणारा पावलो सुप्रीयानो, इमेल्डा... वर्णद्वेषाविरुद्ध लढणारा कमाऊ मर्चेरिया... मार्टिन ल्युथर किंग आणि असंख्य चळवळींना घडवणारे क्रांतीचे केंद्र हायलॅन्डर सेंटर... ‘we are not afraid’ अशी क्रांतीची गीतं गिटारवर गाणारा पीट सीगर, रोझा पार्क... सार्वजनिक धोरणाबाबतचा नवा दृष्टिकोन देणारी डॉ. बेरील रॅडिन, डेव्हिड कोहेन... मराठवाड्यातल्या मानवी हक्क अभियानाच्या वेळचे पद्मिनीबाई-अभंग, मंदिराच्या पायरीशी सवर्णांकडून ठेचून मारला गेलेला अंबादास सावणे, अंधश्रद्धेचा बळी ठरलेला मृत्यूनंतरही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेला राजाभाऊ लोंढे, नेपाळ-तराई भागातला कमैया, विदिशा-बँकॉक-घानामधील गुलाम आणि परवा रायगड जिल्ह्यातील सुधागड-पालीच्या कामथेकर वाडीत भेटलेला ‘स्वप्न’ या जाणिवेपासून परागंदा झालेला आणि तरीही श्वास सुरू असलेला लक्ष्मण वाघमारे...हे सारे माझ्याभोवती फेर धरतात आणि या ओळखीच्या; तर कधीबिन-ओळखीच्या चेहऱ्यांमागच्या अगणित वेदनांच्या असंख्य आकृत्या भोवती जमा होतात... अस्वस्थ करतात आणि मग कधी शब्दांद्वारे उत्सर्जित होतात आणि त्यांची ही अशी लेखमाला तयार होते... १०४ लेखांतून मी जे मांडलं, ती या साऱ्यांची जंत्री आहे... या वेदनांना नाव नाही, आकार नाही... फक्त अनामिक अस्वस्थतेचा शाप आहे. वेदनांवर इलाज होत नाही, त्या मुळातून संपत नाहीत, तोवर ही अस्वस्थता पिच्छा करणार.‘वाटेवर काटे वेचीत चाललो’ ही केवळ १९७८ ते १९९६ या काळात जमा केलेल्या-भेटलेल्या वेदनांची जंत्री आहे... १९९६ ते अगदी ११ जुलै २०२६ रोजी कामथेकर वाडीतला लक्ष्मण वाघमारे इथवरल्या जमवलेल्या काट्यांची मोळी अजूनही मनात घट्ट बांधलेलीच आहे, त्याची गाठ अद्याप सैल करून मी कागदावर उतरवलेली नाही..Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.१९७८ ला वसईतल्या दहिसरसारख्या छोट्याशा गावापासून जो वेदनांचा शोध सुरू झाला तो आजही सुरूच आहे... वाटतं, की आपण एका वेदनेवर इलाज केला; परंतु ती गँगरीनसारखी वेगाने समाजभर समांतर पसरतच राहिलीय. एकीकडली विषवल्ली मुळातून उपटून काढल्याचं समाधान वाटावं; तर ती विषवल्ली लागलीच आणखी दहा ठिकाणांहून जमीन फोडून उगवतेच आहे... वेठबिगारमुक्तीचा स्वातंत्र्योत्सव साजरा करावा; तर आजही आदिवासी विशेषतः कातकरी भुकेच्या दाहापायी बयाणावर दलालांकडून रोज वेठबिगारीत ढकलले जाताहेत. आसपासच्या जिल्ह्यातल्या नगर, बीड येथे विक्री झालेल्या कातकरी मुलींना मुक्त केल्यावर निःश्वास टाकावा; तर सुधागडमध्ये एकेका वाडीत दर चार घरांमागे एका कातकरी मुलींच्या विक्रीची प्रकरणं समोर येताहेत... संघटनेचा प्रभाव असलेल्या भागात बालविवाहाला आळा घातल्याबद्दल कार्यकर्त्यांचं कौतुक करावं; तर एकेका कातकरी पाड्यात आजही १३-१४ वयाच्या तीन-चार गर्भवती मुली भेटताहेत... जिथे जावं त्या पाड्यावर आधार कार्ड, रेशन कार्ड, घरकुल नसलेले असंख्य आदिवासी आजही माझ्याभोवती जमा होताहेत. शिक्षणाअभावी कोणताच पुरावा नसल्याच्या सबबी देऊन जातीच्या दाखल्याअभावी कोणत्याच शासकीय योजनेचा लाभ न मिळालेले आदिवासी आजही तितक्याच संख्येने भेटायला येताहेत. आजही आदिवासींच्या रेशन कार्डवर धान्य दिल्याच्या नोंदी तेवढ्या होताहेत; परंतु प्रत्यक्षात ते दिलं जात नसल्याने तो रोज भुकेने मरतोय... आजही आदिवासीच्या निरक्षरतेचा फायदा घेऊन त्याच्या घरकुलाचे पैसे त्याला बँकेत नेऊन त्याचा अंगठा घेऊन दलाल लाटतोच आहे. आजही आदिवासींची दारं-खिडक्या, नीटसं छप्पर नसलेली अंधाराने भरून गेलेली घरं दिसताहेत... आजही त्यांच्या चुलीवर रेशनिंगला मिळणाऱ्या कण्या शिजताना दिसतात आणि त्यावर डाळीचे चार थेंब शिंपडून तेवढ्यावरच भूक शमवणारा आदिवासी भेटतोय. रोजगाराच्या शोधात मोडकं-तोडकं घर सोडून स्थलांतर करणारा आदिवासी सोलापूर, कर्नाटक, बीड इथल्या कोळसा खाणी-वीटभट्टीवर बयाणासाठी राबताना दिसतोय... घरकुल कागदोपत्री मंजूर होतं; परंतु हप्ता मिळत नाही. जागेवर अर्धवट बांधलेलं-विटा रचलेलं त्याचं घरकुल त्याच्या प्रतीक्षेत ताटकळताना दिसतंय... ज्याच्या नावे घरकुल आहे, तो रोजगारासाठी स्थलांतरित झाल्यामुळे घरकुलाच्या नावाखाली चार भिंती तेवढ्या अन् निधी मात्र गावोगावी कुत्र्याच्या छत्रीसारख्या उगवलेल्या दलालांच्या खिशात... सरकारं बदलली तशी रोजगार हमी योजनेची नावं बदलली; परंतु आदिवासीची रोजगारासाठीची वणवण थांबलीच नाही. जिथे तो स्थलांतरित होतो, तिथे त्याच्या बायको-मुलींवर शेठकडून अत्याचार राजरोस सुरूच आहेत.‘आदिवासी ढोर नाय, मानूस हाय’ या घोषणा देत संघटना आदिवासींसाठी गेली ४३ वर्षं संघर्ष करतेय, तरी आजही आदिवासी ‘माणूस’ म्हणून गणलाच जात नाहीय. आभाळ फाटलंय, एक संघटना ते किती सांधू शकणार? मोडलेलं क्षितीज किती तोलून धरू शकणार? कधी कधी वाटतं संघटना आणि मी गेली ४३ वर्षं मोरासारखं एकाच जागी पाय आपटतोय... आम्ही एक पाऊलही पुढे गेलेलो नाही. त्याच त्याच भूमीवर पाऊल उचलून पुन्हा ठेवतोय फक्त... पालघर-ठाणे, रायगड-नाशिक जिथे संघटना सशक्त आहे, तिथे आदिवासी पाऊलभर पुढे जरूर गेला; परंतु समाधानकारक नाही...आदिवासी समाज आणि इतर समाज यांच्यात एकच साम्य आहे आणि ते म्हणजे ‘माणसाचं शरीर’... दोघांचीही शरीरं माणसाची, म्हणून ते ‘माणूस’... अन्यथा आदिवासीला डोळे आहेत; परंतु त्यात स्वप्नं नाहीत. त्याला कंठ आहे; परंतु आवाज नाही. त्याला मेंदू आहे; परंतु तो वापरण्याची मुभा नाही. खपाटीला गेलेलं पोट आहे; परंतु पोटातला भुकेचा दाह शमवण्याची व्यवस्था नाही. श्रमणारे हात आहेत; परंतु श्रमांचा सन्मान नाही. त्याच्या शरीरावर सत्ता बलाढ्यांची... सारी स्वप्नं त्याला नाकारलेली आहेत. त्यालाही एक ‘मानवी मन’ आहे, याची जाणीव ना उर्वरित समाजाला आहे ना व्यवस्थेला... दारिद्र्य नि रोजच्या जगण्यासाठीचा मरणप्राय संघर्ष यामुळे छातीची एकेक बरगडी सापळ्यातून बाहेर फुटून आलेल्या छातीने तो क्षीण श्वास घेतोय, म्हणून तो ‘माणूस’... हाता-पायांच्या काड्यांनिशी तो आयुष्याच्या उंबऱ्यावर बसून राहिलाय, एका मदतीच्या प्रतीक्षेत... असा मदतीचा हात आला, की तो हरखतो. समोरच्यावर निःशंक विसंबून देतो त्याचं आयुष्य. संघटनेशी जोडल्या गेलेल्या लाखो आदिवासी बांधवांनी गेली अनेक दशकं माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे. मी त्यासाठी त्यांच्या कायम ऋणात आहे... परंतु त्यांच्या वेदनांची जबाबदारी माझ्यावर आहे. त्यामुळे त्यांच्या जमवलेल्या या वेदना अनेकदा छातीत दाटून येतात... शिळा लावून घेऊन त्यात अवघ्या ‘विश्वाचं आर्त’ कोंडवून घेण्याचं आणि ते आर्त तेजोमय करण्याचं सामर्थ्य माझ्यापाशी नाही. मी सामान्य आहे; परंतु अशा माझ्यासारख्या वंचितांच्या वेदनांची उपासना करणाऱ्या अनेक सामान्यांच्या संघटित सामर्थ्यातूनच एक दिवस एक तेजस्वी सूर्य उगवेल, जो या साऱ्यांच्या काळोखी आयुष्याच्या उंबऱ्याशी प्रकाश आणेल... या साऱ्या लेखांचा उद्देश इतकाच होता.असंख्य वाचकांनी या स्तंभावर भरभरून प्रेम केलं. यश-अपयश, मान-सन्मान-अपमान, कीर्ती-बदनामी जे जे साहिलं ते ते मांडण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केला. या लेखमालेला विराम जरूर आहे; परंतु प्रवासाला नाही. स्वातंत्र्याची ऊर्मी बाळकडूसारखी मला मिळाली आणि माझं आयुष्य ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याभोवती फिरत राहिलं. स्वातंत्र्यवीरांच्या, हुतात्म्यांच्या कथा, त्यांच्या हालअपेष्टा... विशेषकरून साने गुरुजींचं वाङ्मय आणि कार्य याने माझं बालपण झपाटून टाकलं. ‘सभोवतालचा समाज सुखी आणि संपन्न व्हावा’ हीच गुरुजींची इच्छा होती..देश स्वतंत्र झाला; परंतु देशातला आदिवासी, देशातला कष्टकरी, देशातला कातकरी स्वतंत्र कधी होईल? अशी वेळ कधी येईल, की जेव्हा एकही मूल शिक्षणाशिवाय राहणार नाही? पोटाची खळगी भरायला बाप आपल्या मुलीला विकतोय, ही परिस्थिती कधी थांबेल? पोर रडतंय, त्याला खायला देण्यासाठी काही नाही, म्हणून मारून झोपवणारी एकही आई नसेल? घराशिवाय कोणी राहणार नाही... अशी परिस्थिती कधी येईल? माझा कातकरी बांधवही स्वप्नं पाहण्याची ताकद कधी एकवटेल?शेवटी मी जाता जाता हेच सांगेन, की लेखमालेचा प्रवास जसा संपत आला तसा आयुष्याचा प्रवास उत्तरार्धात आला असला, तरी संघर्षाचा प्रवास थांबलेला नाही. असंख्य दोषांनी भरलेला एक सामान्य संघटक म्हणून मी इतकंच सांगेन,‘अन्न ना सन्मान ज्याला, प्रेरणा माझी असू दे...आजचे पाऊल माझे, त्या प्रभूसाठी पडू दे!’तो जो परमेश्वर आहे, तो भुकेकंगाल आहे. जो या देशाचा खरा मालक आहे, त्याला ताकद देण्यासाठी, त्याला शक्ती देण्यासाठी, त्याला स्वप्नं बघायला उभारी देण्यासाठी, त्याचं जीवन बदलायला त्याला उभं करण्यासाठी सगळी शक्ती आदिवासी-वंचितांच्या हक्कासाठी झगडणाऱ्या सर्व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी एकवटली पाहिजे. अहंभाव, मी मोठा की तू मोठा, हेवेदावे, मतभेद सर्व बाजूला ठेवून त्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी श्रमजीवी संघटना तयार होत आहे... ती अजूनही ताकदीने तयार झाली पाहिजे आणि अशा संघटना जागोजागी लोकांनी उभ्या केल्या पाहिजेत; कारण संघटना हाच परिवर्तनाचा अंतिम पर्याय आहे.मी आशावादी आहे. एक दिवस असा येईल, की कोणी उपाशी नसेल... प्रत्येकाच्या डोळ्यात स्वप्नं असतील, त्या स्वप्नांसाठी धडपड करण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये असेल. सर्व सुखी-आनंदी असतील. कुणीही-कोणावर अन्याय करणार नाही. कुणीही-कुणावर जुलूम करणार नाही. असा एक सुंदर समाज तयार व्हावा.साने गुरुजींनी म्हटल्याप्रमाणे,‘बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो’असा माझा देश तर विकसित व्हावाच; परंतु माझ्या देशातला सर्वात गरीब-कष्टकरी माणूससुद्धा या विकासात सहभागी करून घेतला गेला पाहिजे. सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्यांच्या आणि क्रमांकाच्या मायाजालात न फसता रांगेतल्या अखेरच्या माणसाला मदतीचा हात देऊन, तो ज्या दिवशी पूर्णतः सुखी होईल, तो ज्या दिवशी बलवान होईल, तो ज्या दिवशी स्वतःचा हक्क मिळवून घ्यायला तेजस्वीपणे उठेल, त्याचा अधिकार मागण्यासाठी सरकारशी ताकदीने संघर्ष करू लागेल आणि सरकार त्याच्या त्या हक्काला सकारात्मक दाद देईल, असं सुखी-आशादायी वातावरण निर्माण व्हावं आणि हा देश बलशाली व्हावा आणि या देशातला माझा कष्टकरी, माझा आदिवासी, माझा कातकरी सुखी व्हावा, हे स्वप्न मी आजही उराशी बाळगून आहे.संघटना माझा श्वास आहे. स्वातंत्र्य मिळवायचं असेल, प्रत्येकाला स्वतंत्र करायचं असेल; तर संघटित शक्तीशिवाय ते शक्य नाही. सर्व रोगावर एकच इलाज आहे, तो म्हणजे संघटना. त्या संघटनेसाठी आणि त्या संघटनेद्वारे या माझ्या परमेश्वरासाठी शेवटचा श्वाससुद्धा माझा जावा. पुन्हा जन्म मिळाला, तर या देशातच मिळावा. हा समाज बदललेला असावा आणि त्या सुखी समाजाचा भाग मला होता यावं, हीच परमेश्वराकडे प्रार्थना... सामाजिक विषमतेची वाढती दरी या देशाची लोकशाही टिकवण्यासाठी कमी व्हावी आणि समाजातला प्रत्येक जण सुखी-आनंदी व्हावा, अशी सदिच्छा यानिमित्ताने व्यक्त करू इच्छितो.आज प्रश्न तर असंख्य आहेत... टोलेजंग इमारती उभारणारे मजूर आज घराविना आहेत. अन्न पिकवणारा शेतमजूर आज उपाशी आहे. या साऱ्यांच्या मुळाशी एकच कारण आहे आणि ते म्हणजे, ‘दारिद्र्य’... त्यातून आलेली ‘भूक’. सरकारला विचार करावा लागेल, की आम्ही कोणतंही काम करताना याचा समाजातल्या या सर्वात मागे असणाऱ्या माणसाला, जो महात्मा गांधीजींचा अंतिम माणूस आहे, त्याला काय उपयोग होणार आहे? या प्रश्नाचं प्रामाणिक उत्तर घेतल्याशिवाय या देशात एकही मोठा प्रकल्प होऊ नये, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. नाही तर मोठमोठी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची बंदरं बनतील, विमानतळं बनतील, मेट्रो, सेतू, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग उभे राहतील... एक मुंबई नाही; तर अशा डोळ्यांना दिपवून टाकणाऱ्या अनेक मुंबई उभ्या राहतील; परंतु या देशातला सर्वात गरीब, जो संविधानानुसार या देशाचा खरा मालक आहे त्याला या विकासाचं फळ काय मिळेल? याचा विचार केल्याशिवाय कोणतंही पाऊल सरकार उचलणार नाही, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने आपण बाळगू आणि एका सुंदर, मंगलमय समाजाच्या निर्मितीचं स्वप्नं उराशी बाळगून आपले श्वास त्या स्वप्नपूर्तीसाठी वेचूया... साऱ्या वंचितांच्या-दुर्बलांच्या वेदना ऐकण्यासाठी-पाहण्यासाठी-जाणण्यासाठी माझ्या श्वासांची निवड झाली, हे मी माझं भाग्य समजतो... उरलेले श्वासही या वेदना जाणण्यासाठी-दूर करण्यासाठी निवडले जावेत, हीच प्रार्थना...मी सदैव आपल्या ऋणात आहे. (समाप्त).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.