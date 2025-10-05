Premium| Aghaat Marathi movie: प्रत्येक भूमिकेतून शिकत राहिलेला कलावंत - प्रमोद पवार

प्रमोद पवार, अभिनेतेsaptrang@esakal.comमाझ्या अभिनय प्रवासात मी अनेक भूमिका साकारल्या. प्रत्येक भूमिकेतून मला नवीन काहीतरी शिकायला मिळालं. माझा पहिला चित्रपट ‘आघात’ होता, ज्यासाठी मला राज्य आणि राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले. त्या सिनेमामध्ये अशोक सराफ, निळू फुले अशी अनेक दिग्गज मंडळी होती. त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक होते रमाकांत कवठेकर, ज्यांनी ‘पंढरीची वारी’ हा चित्रपट केला होता. त्या वेळी चंद्रलेखाचं नाटक आलं होतं. मधुकर तोरडमल लिखित आणि दिग्दर्शित ‘झुंज’ नावाचं. त्यात माझी भूमिका एका दलित मुलाची होती. ती भूमिका पाहून कोणीतरी माझं नाव कवठेकरांना सुचवलं आणि मग तो चित्रपट मी केला. त्या वेळेला मी नोकरी करीत असतानाच मला चित्रपट करण्याची संधी मिळाली होती. त्या चित्रपटासाठी आम्ही एका छोट्या गावातील तंबूत राहत होतो. अगदी अशोक सराफसुद्धा. तो सिनेमा ध्येयवादी आणि प्रेरित लोकांवर आधारित होता आणि त्यात माझी भूमिका खूप संवेदनशील होती.चित्रपटाचा नायक आपल्या कॉलेजमधल्या मित्रांना घेऊन गावात येतो आणि तिथे विहीर खणतो. ही वेगळी विहीर का खणली जाते? तेव्हा शासनाचा नियम होता ‘एक गाव, एक पाणवठा’; पण दलितांना त्या विहिरींमधून पाणी घेण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे माझं कुटुंब भरडलं जातं. या अन्यायाला विरोध म्हणून मी गावात नवी विहीर बांधतो आणि संपूर्ण गावाची तहान भागवतो. असा वेगळा संदेश त्यातून दिला होता. .त्या काळी ती भूमिका आणि तो सिनेमा गाजला. हा सिनेमा सुरू झाला १९८२ मध्ये आणि संपला १९९० मध्ये. कारण मध्ये आर्थिक अडचणी येत होत्या; पण नंतर तो शासनाच्या स्पर्धेत गेला आणि त्याला सर्व पारितोषिकं मिळाली. या चित्रपटाने आणि त्या भूमिकेमुळे मला माध्यमं कशी असतात, हे समजलं. मी नाटकातून चित्रपटात आलो होतो. त्यामुळे इथे कसं काम करावं याचं प्रशिक्षण मला आमचे गुरू विश्राम बेडेकर यांनी दिलं. रमाकांत कवठेकर यांचा व्हिज्युअल सेन्स खूप उत्तम होता. ते चित्रकार असल्यामुळे फ्रेमिंग कसं करावं, हे त्यांच्याकडून शिकायला मिळालं. .नाटकांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर माझ्या गाजलेल्या भूमिका म्हणजे ‘टिळक आणि आगरकर’मधली टिळकांची भूमिका आणि नंतर आविष्कारसाठी केलेलं ‘आर्य चाणक्य’ नाटक. ‘टिळक आणि आगरकर’ या नाटकाबद्दल सांगायचं झालं तर विश्राम बेडेकरांनी जवळपास पन्नास लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. आयएनटीने तालीम सुरू केली होती; पण काही कारणास्तव ती थांबली. मग दाजी भाटवडेकरांनी बेडेकरांना सांगितलं, ‘‘तुम्ही नाटक सुरू करा... मी तुमच्या मागे उभा राहतो. तुम्हीच दिग्दर्शन करा आणि साहित्य संघातर्फे हे नाटक करूया.’’ मग टिळकांच्या भूमिकासाठी मुलाखती झाल्या आणि कलाकारांची निवड ठरली. .अचानक जयंत सावरकरांनी मला सांगितलं, की ‘साहित्य संघ एक नाटक करतोय... तुला करायला आवडेल का?’ मी लगेच होकार दिला. मग मी बेडेकरांना भेटलो. त्यांना माझा दृष्टिकोन आवडला. ते माझं ‘झुंज’मधलं काम पाहायला आले आणि मग माझ्याकडून वाचन करून घेतलं. त्यानंतर माझी निवड झाली. आम्ही दीड-दोन महिने तालीम केली. साहित्य संघातली तालीम ही काही साधीसुधी नव्हती. बेडेकरांच्या वरळीच्या घरी १५ दिवस केवळ वाचनाची तालीम व्हायची. त्या नाटकात निवेदिता जोशी, सुषमा सावरकर, श्याम पोंक्षे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भक्ती बर्वे होत्या. पंधरा दिवस वाचनामुळे भाषेचं वळण जिभेवर चढणं हे आम्हाला जमलं. मला अजूनही आठवतंय, ‘ठणठणपाळ’मधील तो एक लेख माझ्याकडे आजही आहे. जयवंत दळवींनी त्यात लिहिलं होतं... ‘‘पवार नावाचा एक मराठा टिळकांची भूमिका करतोय. अमुक-तमुक लोक आले आणि गेले; पण त्याला ही भूमिका कशी मिळाली?’’ मला ते वाचून समजेना... माझ्याकडे मराठा म्हणून बघतायत की लोकमान्य टिळकांची भूमिका करणारा कलाकार म्हणून बघतायत? पण लोकांनी मला ती पोचपावती दिली. सगळ्यांनी मला कलावंत म्हणून आपलंसं केलं. .रंगभूमी आणि चित्रपट असा माझा चांगला प्रवास सुरू आहे. या प्रवासादरम्यान चांगली माणसे भेटली आणि चांगल्या भूमिका मिळाल्या. प्रत्येक भूमिकेतून मी शिकत गेलो आणि आजही शिकत आहे..त्या नाटकात श्याम पोंक्षे यांनी आगरकरांची भूमिका केली होती. हे नाटक १९८२ साली आलं. नंतर आविष्कारचं ‘आर्य चाणक्य’ नाटक आलं. तिथे प्रचंड शिकायला मिळालं. त्या नाटकाचं दिग्दर्शन अजित भगत यांनी केलं होतं आणि लेखन ल. मो. बांदेकरांनी. संशोधक मार्गदर्शक म्हणून तुलसी बेहेरे काम करत होते. दशावताराच्या फॉर्मवर ते नाटक बसवलं होतं. आज जो नावाजलेला कलाकार आणि गायक आहे नागेश मोरवेकर, तो तिथे सूत्रधाराची भूमिका करायचा. त्या नाटकात माझी भूमिका चाणक्याची होती. त्या भूमिकेचं कौतुक पु. ल. देशपांडे यांनी, तसेच विलासराव देशमुख यांनी केलं, ते खूप प्रेमाने त्या नाटकाविषयी बोलले. दिवाकर रावते यांनीही ते नाटक पाहिलं आणि त्याचा प्रयोग षण्मुखानंद नाट्यगृहात लावला. त्यांनी तेथे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना त्या प्रयोगाला बोलावलं. साहेब आमचं नाटक पाहायला आले आणि नाटक संपल्यानंतर आमच्याशी कितीतरी वेळ बोलत होते. ही साधारण १९८८ची गोष्ट आहे.अशा अजून अनेक भूमिका मी केल्या. ‘मोरूची मावशी’ या नाटकाचे मी जवळपास ५०० प्रयोग केले. प्रदीप पटवर्धन आणि मी मुख्य भूमिकेत होतो. ‘तरुण तुर्क म्हातारे अर्क’ या नाटकाचे ४०० प्रयोग केले, त्यात मी बंड्याची भूमिका केली होती. ‘अनन्या’ नाटकात मी वडिलांची अशी गंभीर भूमिका केली होती. ‘अवघा रंग एकची झाला’ या संगीत नाटकात मी गायलोही. मी जवळजवळ चौदा संगीत नाटकांचं दिग्दर्शन केलं आहे. रंगभूमी आणि चित्रपट असा माझा चांगला प्रवास सुरू आहे. या प्रवासात चांगली माणसे भेटली. चांगल्या भूमिका मिळाल्या. त्यातून मी शिकत गेलो आणि आजही शिकत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.