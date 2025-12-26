Premium|Study Room : शिवराज पाटील चाकूरकर; एक सुसंस्कृत राजकीय पर्वाचा अंत

पूर्ण नाव : शिवराज विश्वनाथ पाटील चाकूरकरजन्म तारीख : १२ ऑक्टोबर १९३५जन्म ठिकाण : चाकूर, जिल्हा लातूर (तत्कालीन हैदराबाद संस्थान, सध्या महाराष्ट्र).शिक्षण उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी (B.Sc.)मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (LL.B.)व्यवसायराजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी काही काळ वकिली केली..Premium| Centre state conflict: केंद्र-राज्य संघर्ष, निधीवाटपावरून वादाची ठिणगी.राजकीय कारकीर्द आणि पदेशिवराज पाटील चाकूरकर यांची राजकीय कारकीर्द लातूर नगरपालिकेतून सुरू झाली आणि त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची पदे भूषवली.लातूरचे नगराध्यक्ष : १९६७ ते १९६९ पर्यंत त्यांनी लातूर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष म्हणून काम केले.महाराष्ट्र विधानसभा : ते दोन वेळा (१९७२, १९७८) आमदार होते आणि त्यांनी विधानसभेचे उपसभापती तसेच सभापती म्हणूनही काम पाहिले.लोकसभा खासदार : १९८० मध्ये ते पहिल्यांदा लातूरमधून खासदार झाले आणि १९९९ पर्यंत सलग सात वेळा निवडून आले.केंद्रीय मंत्रिपदे : त्यांनी विविध सरकारांमध्ये संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा यासह अनेक मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली. २००४ ते २००८ दरम्यान ते भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री होते.लोकसभेचे अध्यक्ष : १९९१ ते १९९६ या काळात त्यांनी १० व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले.राज्यपाल : २०१० ते २०१५ पर्यंत ते पंजाबचे राज्यपाल आणि चंदीगडचे प्रशासक होते. .विशेष योगदानसंसदीय सुधारणा : लोकसभेचे अध्यक्ष असताना संसदीय कामकाजाचे आधुनिकीकरण आणि थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात त्यांनी भूमिका बजावली.१२ डिसेंबर २०२५ रोजी वयाच्या ९० व्या वर्षी लातूर येथील त्यांच्या निवासस्थानी निधन झालेअधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.