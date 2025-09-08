Premium| Vice-Presidential Election: एकतर्फी वाटणारी ही निवडणूक भाजपसाठी 'शक्तिपरीक्षा' का ठरतेय?

सुनील चावकेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपसाठी अतिशय प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीविषयी उत्सुकता वाढली आहे. संख्याबळ जास्त असले तरीही भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला खूपच सावध राहावे लागणार आहे. जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यामुळे उपराष्ट्रपतिपदासाठी मंगळवारी होत असलेली निवडणूक ही एकतर्फी भासत असली तरी मतांचे अंतर तोकडे असल्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला गाफील राहता येणार नाही. सारे काही सुरळीत पार पडले, तर भाजप-रालोआचे उमेदवार महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन सव्वाचारशेपेक्षा अधिक मते मिळवून सहज जिंकू शकतात. पण त्यासाठी मोदी सरकारला सर्व आघाड्यांवर शेवटचे मत पडेपर्यंत जागरूक राहावे लागणार आहे. .रालोआच्या मित्रपक्षांचे लोकसभेत ५३ आणि राज्यसभेत २८ खासदार आहेत. या पक्षांची भूमिका, सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांची कथित नाराजी, या निवडणुकीचा भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाशी असलेला अप्रत्यक्ष संबंध, त्यावरुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नेतृत्वादरम्यान सुरु असलेली कथित रस्सीखेच, उपराष्ट्रपतिपदासाठीचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार दक्षिणेकडील असल्यामुळे तेथील खासदारांच्या मनात सुरु असलेली चलबिचल, ऑगस्ट महिन्यात ‘कॉन्स्टिट्युशन क्लब ऑफ इंडिया’च्या सचिवपदाच्या निवडणुकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा ‘व्हीप’ झुगारुन भाजप खासदारांनी केलेले क्रॉसव्होटिंग, असे अनेक पैलू या निवडणुकीच्या निमित्ताने समोर येत आहेत. त्यामुळेच मोदी सरकारला गाफील राहून चालणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपसाठी अतिशय प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या या निवडणुकीविषयी उत्सुकता त्यामुळेच वाढली आहे..जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा स्वेच्छेने दिलेला नाही, तर त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले, अशी दिल्लीतील राजकीय वर्तुळाची धारणा बनली आहे. धनखड यांच्या जागी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये तरुण वयातच सक्रिय झालेले चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतिपदी वर्णी लावायची आणि भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी आपल्या पसंतीच्या नेत्याची नियुक्ती करायची, अशी तडजोड संघ-भाजपमध्ये सुरु असलेल्या रस्सीखेचीत झाली असावी, असेही म्हटले जात आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी भाजप-रालोआ खासदारांसाठी आयोजित केलेले प्रीतिभोजन रद्द करण्यात आले. त्यासाठी पंजाबवर ओढवलेल्या महापुराचे आपत्तीचे कारण सांगितले जात असले तरी त्याच्या मुळाशी भाजपमधील नाराज खासदारांनी पाठ फिरवली तर काय, ही खरी असल्याची चर्चा आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी संघाच्या पसंतीचे राधाकृष्णन यांची उमेदवारी जाहीर करुनही भाजप अध्यक्षपदाचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे संघ-भाजपमधील कथित रस्सीखेच संपलेली नसतानाच भाजप-रालोआमध्येही संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मित्रपक्ष सावधपंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि केंद्रातील तसेच राज्यांतील मंत्र्यांना अटक होऊन त्यांना तीस दिवसांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागल्यास एकतिसाव्या दिवशी त्यांना पदावरुन आपोआप हटविण्याची तरतूद असलेले १३०वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणल्यामुळे भाजपचे मित्रपक्ष सावध आणि नाराज झाले आहेत. अमित शहा यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या दोन दिवसांत आणलेल्या या विधेयकाचेही सावट उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इंडिया आघाडीचे उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यामुळे तेलुगू अस्मितेच्या मुद्यावरुन तसेच १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरुन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या परिस्थितीचा जास्तीत जास्त राजकीय लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी पडद्यामागून भाजपसोबत कठोर वाटाघाटी चालवल्याची चर्चा आहे. .राधाकृष्णन तमिळ असले तरी त्यांना विचारधारेच्या मुद्यावरुन तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकच्या खासदारांची मते मिळणार नाहीत. राधाकृष्णन महाराष्ट्राचे राज्यपाल असले तरी विरोधकांची मते त्यांना मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असलेले ७८२ खासदार या निवडणुकीतील मतदार आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणारा जादुई आकडा ३९२ मतांचा असेल. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होऊन वर्ष होत आले असले तरी त्या राज्याच्या राज्यसभेतील सर्व चारही जागांसाठी निवडणूक घेण्याची फुरसत निवडणूक आयोगाला मिळालेली नाही..परिणामी, तेथील लोकसभेतील खासदारांनाच मतदानाचा हक्क बजावता येईल. लोकसभेतील २९३ आणि राज्यसभेतील १३० असे एकूण ४२३ खासदारांचे संख्याबळ मोदी सरकारपाशी आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी तेवढे संख्याबळ पुरेसे आहे. शिवाय विरोधी पक्षांच्या खासदारांची मते फोडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मोदी सरकार कुठलीही कसर सोडणार नाही. त्यात खुद्द अमित शहा यांनीच पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या गळाला इंडिया आघाडीशी फटकून असलेल्या लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील पक्षांचे खासदार सहज लागू शकतात. त्यामुळे राधाकृष्णन यांचे पारडे जड होणार आहे..उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीलाही अवैध मतांच्या समस्येने ग्रासले आहे. १९९७ च्या निवडणुकीत तर तब्बल ४६ खासदारांची मते बाद ठरली होती. पण तेव्हा निवडणूक जिंकणारे कृष्णकांत यांच्या पाठिशी पुरेसे संख्याबळ होते. अवैध मतांची ही समस्या आजही कायम आहे. २०२२ मध्ये धनखड विजयी झालेल्या निवडणुकीत १५ खासदारांची मते अवैध ठरली. अशा स्थितीत निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणाऱ्या ३९२ मतांपेक्षा केवळ ३१ मते जास्त असलेल्या भाजप-रालोआला सत्ताधारी खासदारांची मते बाद ठरणे परवडणार नाही. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून गुप्त मतदान केले जाते. त्यात पक्षांचा व्हीप चालत नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत ‘क्रॉस व्होटिंग’ होण्याची भीती नेहमीच असते..'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब'च्या निवडणुकीत अमित शहा यांचे समर्थन लाभलेले संजीव बालियान यांच्याविरुद्ध लढताना भाजपचेच खासदार असूनही राजीव प्रताप रुडी बंडखोर ठरले. गुप्त मतदान पद्धतीने झालेल्या या निवडणुकीत राजीव प्रताप रुडी यांना भाजपमधील असंतुष्ट खासदार, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अन्य राज्यांतील भाजपच्या राजपूत समाजाच्या खासदारांनी मतदान केल्याचे मानले जात आहे. या निवडणुकीत अमित शहांचा अलिखित व्हीप कोणकोणत्या भाजप खासदारांनी झुगारला हे समजण्यास मार्ग नाही. या नाराज खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग किंवा अवैध मतदान केल्यास राधाकृष्णन-रेड्डी यांच्यात एकतर्फी वाटणारी लढत अटीतटीची ठरु शकते. कागदावर एकतर्फी वाटणाऱ्या या लढतीने उत्कंठा निर्माण केली आहे..नऊ सप्टेंबर रोजी राधाकृष्णन यांच्या विजयाने मोदी सरकारची कोंडी करू पाहणाऱ्या राजकीय संकटांच्या मालिकेला विराम लागेल की ती नव्याने सुरु होईल, याचे उत्तर उपराष्ट्रपतिपदाच्या या निवडणुकीत मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 