Premium| Vijaydurg: तिहेरी तटबंदीचा अभेद्य विजयदुर्ग!

डॉ. श्रीमंत कोकाटेshrimantkokate1@gmail.comआरमार उभारायचे असेल तर सागरी किल्ले अत्यावश्यक आहेत, हे ओळखून शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले बांधले आणि जिंकले. त्यापैकीच एक विजयदुर्ग. विजयदुर्ग जिंकून शिवाजीराजांनी परकीय जुलमी सत्तांना आव्हान दिले आणि भूमिपुत्रांना अभय, आत्मविश्वास आणि उत्तम शासन दिले. शिवाजी महाराजांच्या काळात विजयदुर्ग किल्ला जिंकण्यासाठी पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रजांनी जंग जंग पछाडले; परंतु त्यांना तो जिंकता आला नाही. तिहेरी तटबंदीचा विजयदुर्ग अभेद्य राहिला.पोर्तुगीज, इंग्रज आणि सिद्दी यांची सागरी दहशत संपविण्यासाठी सागरी दुर्ग ताब्यात असणे आवश्यक आहे, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी अनेक सागरी किल्ले जिंकले आणि बांधले. देशावर निर्धोक राज्य करण्यासाठी त्याच्या लगत असणारा समुद्र आपल्या ताब्यात असला पाहिजे. कारण समुद्र हा दळणवळण, संरक्षण, व्यापार आणि सागरी संपत्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. युरोप आणि आखाती देशांमध्ये वाहतूक आणि व्यापार समुद्रमार्गेच चालत असे. आजही बहुतेक मालवाहतूक समुद्रमार्गेच चालते. आरमार हे संरक्षणासाठी महत्त्वाचे आहे. समुद्रातील मीठ आणि मासे हे मध्ययुगातील राज्याच्या उत्पन्नाचा अविभाज्य भाग होता. .या बळावरच इंग्रज, पोर्तुगीज आणि सिद्दी स्थानिक कोकणवासींचा प्रचंड छळ करत असत. सक्तीने धर्मांतर केले जात असे. कोकण सुरक्षित ठेवण्यासाठी व त्यांना अभय देण्यासाठी शिवाजीराजांनी सागरी किल्ले जिंकले, बांधले आणि आरमार दलाची स्थापना केली. शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीमुळेच पोर्तुगीज, इंग्रज आणि सिद्दीवर वचक निर्माण झाला. कोकण सुरक्षित ठेवायचा असेल तर आरमार महत्त्वाचे आहे... आरमार उभारायचे असेल तर सागरी किल्ले अत्यावश्यक आहेत, हे ओळखून शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले बांधले आणि जिंकले. त्यांपैकी विजयदुर्ग हा महत्त्वाचा किल्ला आहे. विजयदुर्गचे महत्त्व जागतिक स्तरावर आहे. त्यामुळेच युनिस्कोने विजयदुर्गला जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केले आहे. हा एक महत्त्वाचा सागरी दुर्ग आहे. .विजयदुर्ग हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६४ मध्ये स्वतः जिंकून घेतला. त्याचे तीन तटबंदीचे मजबूत बांधकाम केले आणि त्याला विजयदुर्ग असे नाव दिले. तत्पूर्वी तो एक छोट्या वास्तू रूपात होता. मुळात या दुर्गाचे पूर्वीचे नाव ‘घेरिया’ असे होते. घेरियाचे बांधकाम शिलाहार काळात म्हणजे सुमारे बाराव्या शतकात झाले. त्यानंतर तो बहामनी आणि आदिलशहाच्या ताब्यात होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तो ताब्यात घेतला व त्याचे दरवाजे, तटबंदी, बुरूज, इमारती आणि समुद्रात त्याच्या संरक्षणासाठी एक गुप्त भिंत उभारली. हा सागरी दुर्ग छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विजयाची साक्ष देत आहे म्हणून त्याचे नाव ‘विजयदुर्ग’ असे आहे. चोहोबाजूंनी पोर्तुगीज, इंग्रज आणि सद्दीचे आरमार अन् सागरी सत्ता असताना शिवाजी महाराजांनी प्रस्तुत दुर्ग जिंकून घेणे सामान्य गोष्ट नाही. विजयदुर्ग जिंकून शिवाजीराजांनी परकीय जुलमी सत्तांना आव्हान दिले आणि भूमिपुत्रांना अभय, आत्मविश्वास आणि उत्तम शासन दिले.विजयदुर्ग हा अत्यंत सुंदर, अभेद्य आणि महत्त्वाचा सागरी किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याचे उत्तम आणि अभेद्य बांधकाम करून घेतले आहे. तो जुलमी सत्ताधीशांना सतत टक्कर देऊन भूमिपुत्रांचे संरक्षण करेल, असे या दुर्गाचे बांधकाम आहे. शिवाजी महाराज हे एक उत्तम स्थापत्यतज्ज्ञ होते. त्यामुळे प्रवेशद्वार, तटबंदी, बुरूज, भुयारी मार्ग, गडावरील वास्तू कशा असाव्यात, याबाबत ते अत्यंत निष्णांत होते. ते सुरक्षिततेला खूप प्राधान्य देत असत. विजयदुर्गच्या बांधकामासाठी त्यांनी चुना आणि शिसे यांचे मिश्रण वापरलेले आहे. त्यामुळे तोफांचा मारा झाला तरी तो किल्ला अजिंक्य राहिला. फितुरीशिवाय हा किल्ला कोणालाही जिंकता येणार नाही, इतका तो मजबूत आहे. शिवाजी महाराजांनी विजयदुर्गच्या बांधकामासाठी सुमारे दहा हजार होन खर्च केले होते. होन हे नाणे सुवर्णनाणे होते. ज्याचे वजन सुमारे तीन ग्रॅम इतके होते..विजयदुर्ग हा किल्ला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधू (अरबी) समुद्राच्या किनाऱ्यावर वाघोटन नदीच्या खाडीजवळील मुखावर आहे. त्यामुळे त्या काळातील हे महत्त्वाचे व्यापारी बंदर होते. तसे अवशेष उत्खननात सापडले आहेत. या दुर्गाभोवती तिन्ही बाजूंनी समुद्र आहे; तर एका बाजूला जमीन म्हणजेच घेरिया नावाचे छोटेसे गाव आहे. विजयदुर्गचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे सतरा एकर आहे. घेरिया गावातून आपण गडाकडील प्रवेशद्वाराकडे जातो. गडात प्रवेश करतानाच मारुतीचे मंदिर आहे. शेपटी उंचावलेला प्रताप मारुती या प्रकारची मूर्ती या मंदिरात आहे. गडाचे तीन प्रवेशद्वार पार करून आपण गडात प्रवेश करतो. गडाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि शत्रूला चकवा देण्यासाठी प्रवेशद्वाराची अशी वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आहे. पहिला दरवाजा लागतो त्या दरवाजाचे नाव आहे ‘जिबीचा दरवाजा’. दोन्ही बाजूंनी मजबूत तटबंदी आहे. तो दरवाजा ओलांडून आत गेलो, की दुसरा आणि त्यानंतर तिसरा दरवाजा लागतो. रस्ता अरुंद आणि नागमोडी आहे. दरवाजाचा आकार गोमुखी आहे. कारण एकदम शत्रूंना आत येता येणार नाही, तसेच हत्तींना दरवाजा तोडण्यासाठी धावण्यासाठी उसंतच ठेवलेली नाही. हत्तीने दरवाजावर धडक मारू नये, यासाठी त्यावर किलग (खिळे) ठोकले आहेत. तटबंदीवर अनेक ठिकाणी तोफांच्या गोळ्यांचा मारा झालेला स्पष्ट दिसतो; परंतु तटबंदी हलली नाही... त्याचे कारण शिसे आणि चुना यामध्ये केलेले बांधकाम! तटबंदीला अनेक ठिकाणी जंग्या दिसतात. शत्रू सैन्यावर गडाच्या तटबंदीवरून बंदुकींनी मारण्यासाठी जे तिरक्या आकाराचे छिद्र असते त्याला जंग्या म्हणतात. .Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांची लष्करी व्यवस्था.विजयदुर्गच्या मुख्य दरवाजातून आत प्रवेश केल्याबरोबर डाव्या बाजूला खलबतखाना आहे; तर उजव्या बाजूला दारूचे कोठार आहे. दारूकोठारावर दगडी छप्पर आहे. पावसाचे पाणी आत जाऊ नये, तसेच ते बाहेरील तोफेच्या माऱ्यापासून सुरक्षित राहावे, याची काळजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घेतली आहे. इमारती अत्यंत सुरेख आहेत. तसेच तेथे कुलपी गोळे आणि तोफगोळे आहेत. ज्या तोफगोळ्यात दारू भरायची सुविधा असते त्याला ‘कुलपी गोळे’ असे म्हणतात. गडावर अत्यंत सुंदर अशी भुयारी वाट आहे. गडावर भव्य असा राजवाडा आहे. राजदरबार आहे. आज त्यावर छत नसले तरी दरबाराची भव्यता पाहून मन तृप्त होते. येथे बसून शिवाजी महाराजांनी राज्यकारभार केला. पुढे संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, शिवाजी महाराज दुसरे यांनी राज्यकारभार केला. आरमार दलाचे सरसेनापती कान्होजी आंग्रे, संभाजी आंग्रे आणि तुळाजी आंग्रे यांनी विजयदुर्गवर उत्तम प्रकारे कारभार केला.विजयदुर्गवर घोड्याची पागा आहे. भव्य असे धान्याचे कोठार आहे. कातळात कोरलेली भवानी मातेची मूर्ती आहे. तुळजाभवानी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची उपास्य देवता होती. अंबरखाना आहे. पाण्याचा मोठा हौद आहे. त्यामध्ये उतरण्यासाठी उत्तम स्थितीतील पायऱ्या आहेत. गोड्या पाण्याचे एक आखीव-रेखीव असे टाक आहे. गडावर तोफा आहेत. जाखिनीची प्रसिद्ध तोफ याच गडावर आहे. विजयदुर्गला तिहेरी तटबंदी आहे. ती अत्यंत दुर्मिळ आणि मजबूत आहे. या तटबंदीवर अनेक बुरूज आहेत. त्यात सिंदे, सदाशिव, गोविंद, मनरंजन, सर्जा, दर्या, शिखटा, गगन इत्यादींचा समावेश आहे. बुरुजावर इमारती आहेत. अगदी काही बुरुजांवर तीन मजली इमारती असल्याच्या खुणा दिसतात. छत नाही; पण त्याच्या खुणा स्पष्टपणे दिसतात. समुद्राच्या बाजूने पाण्यात विजयदुर्गच्या संरक्षणासाठी शिवाजी महाराजांनी भिंत बांधलेली आहे. या अज्ञात भिंतीचा शोध १९९५ मध्ये लागला. .Premium| Suvarnadurg fort: समुद्रावर सत्ता ठेवण्यासाठी बांधलेला सुवर्णदुर्ग म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा अद्भूत नमूना! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात विजयदुर्ग किल्ला जिंकण्यासाठी पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रजांनी जंग जंग पछाडले; परंतु त्यांना तो जिंकता आला नाही. १७२० मध्ये इंग्रजांनी भलेमोठे जहाज, त्यावर तोफा, बंदुका, सैन्य आणि मुबलक रसद घेऊन विजयदुर्गवर हल्ला चढविला. जहाज विजयदुर्गजवळ येताच ते फुटले आणि इंग्रज सैन्य जीव मुठीत घेऊन छोट्या बोटीतून पळून गेले. १९९५ मध्ये मरीन आर्किओलॉजी (सागरी पुरातत्त्वशास्त्र) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन ओसेनॉलॉजी यांच्या संयुक्त संशोधन प्रकल्पाने विजयदुर्गच्या जवळ समुद्रात एक भिंत उभारली असल्याचे शोधून काढले. या भिंतीची लांबी १२२ मीटर, उंची तीन मीटर आणि रुंदी ६० मीटर असल्याचे निदर्शनास आले. ही भिंत शिवाजी महाराजांनी बांधून घेतली होती. शिवाजी महाराजांच्या नावा, बोटी, तराफे लहान असल्यामुळे त्यांना भिंतीचा धोका नव्हता; परंतु इंग्रज, पोर्तुगीज आणि सिद्दी यांची जहाजे अवाढव्य असल्यामुळे ती किल्ल्यापर्यंत येऊ नयेत आणि आली तरी सुखरूप जाऊ नयेत, यासाठी शिवाजी महाराजांनी पाण्याखाली गुप्त; पण मजबूत भिंत बांधली होती.विजयदुर्ग हा शिवाजी महाराज ते आधुनिक काळातील अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. पेशवे आणि इंग्रज यांच्यात झालेल्या समझोत्यामुळे शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या आणि कान्होजी आंग्रेंनी राखलेल्या आरमाराची कशी वाताहत झाली, हा दुर्दैवी प्रसंग विजयदुर्गने अनुभवला. विजयदुर्ग हा हेलिअम वायूच्या शोधाचा साक्षीदार आहे, किंबहुना हेलियम या वायूचा शोध विजयदुर्गवरूनच लागला. १८९८ मध्ये खग्रास सूर्यग्रहण झाले होते. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी ब्रिटिश शास्त्रज्ञ लॉकियर हा त्या दिवशी विजयदुर्गवर आला. त्याने गडावर ओटा बांधून त्यावर दुर्बीण लावली. त्याच वेळेस त्याला सूर्यावर हेलियम वायू सापडला. म्हणजे हेलियम वायूचा शोध विजयदुर्गवरून लागला. पोर्तुगीज प्रवासी कास्ट्र, ट्रावरनियर इत्यादींनी विजयदुर्गला भेट दिली होती. शिवाजी महाराज सागरी खजिना विजयदुर्गवर ठेवत असत, असे डच म्हणतात. असा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने, कार्याने, शौर्याने, कौशल्याने आणि पराक्रमाने पावन झालेला दुर्ग आहे. संपूर्ण इतिहास समजून घेण्यासाठी विजयदुर्ग आवर्जून पाहा. गड-किल्ले तुम्हाला इतिहासाच्या खूप जवळ घेऊन जातात. मुंबई-गोवा महामार्गावरील तळेरे गावापासून समुद्रकिनाऱ्यावर विजयदुर्ग किल्ला फक्त ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. चला तर मग, विजयदुर्गला जाऊ या!(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.) 