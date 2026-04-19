Premium|Hungary Viktor Orban election loss : १६ वर्षांच्या एकाधिकारशाहीला पूर्णविराम; ओर्बन पराभूत, पीटर माग्येर यांचा उदय आणि लोकशाहीवाद्यांसाठी नवी आशा

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.comहंगेरीत निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांना जाहिराती देण्यावर बंदी आणली मात्र सरकार वाटेल तितक्या जाहिराती देऊ शकत होतं. माध्यमांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नियंत्रण हे व्हिक्टर ओर्बन यांच्या कारकिर्दीचे आणखी एक वैशिष्ट्य. त्यांनी सरकारी माध्यमांतून शेकडो पत्रकारांना नारळ दिला. तिथं ओर्बन समर्थकांची वर्णी लागली. माध्यमांतून विरोध करणाऱ्याचा नाना प्रकारे छळ सुरू झाला. विरोध करणारी माध्यमं ओर्बन यांच्या डवशच्या भांडवलदारांच्या ताब्यात जातील, अशी व्यवस्था केली गेली. विरोधक, न्यायालय, माध्यमं, नागरी समाज, स्वयंसेवी संस्था अशा सगळ्या ठिकाणी नियंत्रण हा ओर्बन यांच्या संकुचित लोकशाहीचा मंत्र होता. ही कहाणी आहे हंगेरीची. एक नेता देशाचं भविष्य बदलून टाकण्याचा वायदा करतो, दोन तृतीयांश बहुमताने लोक त्याला सत्तेत बसवतात कारण एकच, लोकांना कणखर निर्णयक्षम नेता हवा असते. त्या नेत्यानं भ्रष्टाचारमुक्ती, गतिमान विकास, देशाचे सार्वभौमत्व अशी स्वप्नं दाखवलेली असतात. विजय लोकशाही मार्गानं, मतपेटीतून झालेला... साहजिकच जनमान्यता असलेला. याच जनमान्यतेचा लाभ घेत हा नेता लोकशाही संस्थांचा अवकाश आक्रसत जातो. व्यवस्थांवर नियंत्रण मिळवतो, न्यायपालिकेला दावणीला बांधू पाहतो, सार्वजनिक जीवनातून टीका हद्दपार करू पाहतो. कोणत्याही प्रकारचा मतभेद अमान्य करू लागतो तो लोकशाही मार्गानं विजयी झालेला असतो म्हणजे लोकशाही मूल्याचं वहन करणार असलाच पाहिजे, असं काही नाही, याची बोचरी जाणीव लोकशाही उदारमतवादाला उचलून धरणाऱ्या साऱ्या युरोपला देऊ लागतो. एका टप्प्यावर तो जाहीर करून टाकतो, माझ्या देशात आहे ती अनुदार लोकशाही. .लोकशाही आणि अनुदार हे दोन खरं तर परस्परविरोधी घटक, पण हा नेता दोन्हीला एकाच माळेत बसवतो तरीही तो लोकप्रिय असतो. पंतप्रधान पदावर आरूढ झाला त्या घटनेतील तरतुदीचा आपला अंमल चालवण्यासाठी जाच वाटू लागतो. लोकशाहीत सत्तेचे संतुलन नावाचं तत्त्व लोकशाहीतून आलेल्या नेत्याला मात्र हे मान्य नसतं. तो घटनाच बदलू लागतो. त्याला दोन तृतीयांश बहुमताचा आधार असतो, तेव्हा त्यानं जे केलं ते घटनाबाह्य ठरत नाही. घटनेचा वापर करून घटनेचं खच्चीकरण करता येतं. लोकशाहीला चूड लावता येते. फक्त निवडणुका तेवढ्या वेळेत घ्यायच्या आणि तिथं लोकांचा पाठिंबा सोबत आहे सिद्ध करायचं इतकाच काय तो मुद्दा असतो. या आघाडीवर हा नेता नेहमीच विरोधकांना नेस्तनाबूत करत जातो. जगभरातील लोकशाहीच्या ऱ्हासाचं उदाहरण म्हणून या नेत्याकडं, त्याच्या देशाकडं पाहिलं जाऊ लागतं. लोकशाहीचं माप घेणार्या संस्था आता देशाचं स्थान कमतरता असलेल्या लोकशाहीतून हायब्रीड लोकशाही व्यवस्थेत ठरवतात. अभिव्यक्तीवर बंधनं, माध्यमांना जाच, त्यातून मुक्त पत्रकारितेचा अवकाश संकोचत जवळपास संपून जाणं, माध्यम नेत्याच्या जवळच्या भांडवलदारांनी ताब्यात घेणं आणि ती मग नेत्याचे कौतुक सोहळे रंगवण्यासाठीच वापरण हे सारं यथासांग घडत होतं. हा नेता त्याची व्यवस्था आता पक्की बसली असं वाटत असताना अचानक अक्रीत घडतं, निवडणुका जिंकणं हा हातचा मळ वाटत असलेल्या नेत्याला चक्क दणदणीतच पराभव पत्करावा लागतो. ज्या दोन तृतीयांश मतांनी लोकांनी त्यांना सत्तेत आणले त्याच लोकांनी तसंच बहुमत विरोधी नेत्याला दिलं. अनुदार लोकशाहीचा जनक मतपेटीतून हरला. सगळा युरोप सुटकेचा नि:श्वास टाकतो आहे. ही कहाणी हंगेरीची, तिथं १६ वर्षे निर्विवाद राज्य करणार्या व्हिक्टर ओर्बन यांची. हे ओर्बन डोनाल्ड यांचे परममित्र, रशियाच्या पुतीन यांचेही लाडके. त्यांच्या सत्तेच्या पतनानं सगळ्या व्यवस्था नियंत्रणात ठेवल्या, तरी कायम सत्तेची खात्री नसते किंबहुना आर्थिक, सामाजिक आघाडीवर कामगिरी घसरली तर नियंत्रणाच फुगा कधीच फुटू शकतो हा संदेश दिला आहे. निदान तूर्त तरी लोकशाहीवाद्यांसाठी हा दिलासाच..उदारमतवाद्यांना आनंदलॅटिन अमेरिकेत ब्राझीलच्या निवडणुकीत बोल्सेनारो या आणखी एका ट्रम्पमित्राचा पराभव झाल्यानंतर हंगेरीतील ओर्बन यांचा पराभव हा दुसरा महत्त्वाचा दिलासा. जगभरातील उदारमतवाद्यांना ओर्बन यांची सत्ता गेली याचा आगळा आनंद झाल्याचं दिसतं. ज्या लोकशाहीच्या बळावर उदारमतवाद पोसला जातो, त्या लोकशाहीचा सावकाशपणे गळा घोटण्याचे जगातील यशस्वी म्हणावेत असे प्रयोग झाले. त्यात ओर्बन यांची कारकीर्द अव्वल. मागच्या दीडएक दशकात अनेक देशांत उजवीकडं झुकलेल्या नेत्यांचं पीक आले आहे. उघड वंशवादी, धर्मवादी, टोकाचे राष्ट्रवादी, कोणाचा तरी जाहीर द्वेष करणारे आणि स्वप्रेमात बुडालेले असे हे नेते ओर्बन यांच्या आवृत्या बनल्या. ओर्बन यांनी युरोपातील उजव्या नेत्यांना एकाधिकाराशाहीचं एक युरोपात प्रत्यक्षात आणता येईल असं माॅडेल दिलं. त्याच आधारावर आता जवळपास सगळ्या युरोपीय देशांत केवळ उजवेच नाही तर धर्मवादी, वंशवादी, असहिष्णू प्रवाह डोकं वर काढू लागले अगदी युरोपच्या संसदेतही उजव्यांचा आकार लक्षणीयरीत्या वाढला. एकदा या मंडळींनी सत्तेत पाय ठेवला की विरोधकांना बेदखल करत एकाधिकारशाहीकडं वाटचाल करायची. त्यासाठी लोकानुनयाचा आणि जमेल तिथं सोयीचे खलनायक शोधून ध्रुवीकरणाचा वापर करायचा ही कार्यपद्धती सार्वत्रिक बनली. या सगळ्याचे युरोपातील आद्य पुरुष म्हणावेत असे ओर्बन पराभूत होणं ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी नवी सुरुवात असू शकते. हंगेरीतील ओर्बन यांच्या राजवटीला युरोपच्या संसदेनं निवडणुकीतून आलेली एकाधिकारशाही म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर ओर्बन यांना आव्हान देत पीटर माग्येर यांनी दोन तृतीयांश बहुमतासह निवडणूक जिंकली..सामान्यांच्या अधिकारांचा बळीहंगेरीत कोण जिंकले यापेक्षा ओर्बन हरले याची जगभर अधिक चर्चा आहे. ओर्बन यांची १६ वर्षांची सत्ता दमनकारी होती. तेच ओर्बन कधीतरी कम्युनिस्टांच्या दमनशाही विरोधातील युवकांच्या संघर्षाचा चेहरा होते. डावे आणि उजवे अशा दोन्ही बाजूंच्या टोकाच्या धोरणांना विरोध हे त्याचं वैशिष्ट्य होतं. सरकार आणि चर्च यांच्यातील युतीवर ते घणाघात करीत होते. ज्याला अलीकडे वोक संस्कृती म्हणून युरोपात आणि अमेरिकेत उजवे नावं ठेवतात, त्याचे उजव्यांना खुपणारे सारे गुण ओर्बन यांच्या आघाडीत होते. ओर्बन यांच्यातील उजवं वळण १९९५ मध्ये सुरू झालं. डावे आणि उजवे यांच्या मध्ये स्वतंत्र राहण्यातून सत्तेपर्यंत पोचता येणं शक्य नाही, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. तेव्हा पोकळी होती ती उजव्या नेतृत्वात. त्यांनी हा धागा पकडला त्याचे अनेक सहकारी सोडून गेले. सत्तेसाठी मतं लागतात आणि मतांसाठी कसल्याही तडजोडी करण्यात ओर्बन यांना काही गैर वाटत नव्हंत. चळवळीत निधर्मी असलेले ओर्बन नंतर चर्च इतकं महत्त्वाचं असतं, याची मला कल्पनाच नव्हती असं सांगू लागले. जगभरात दलबदलूंना होतात तसे साक्षात्कार त्यांना झाले. असे दलबदलू अधिक कडवे बनतात ते ओर्बन यांच्यात दिसू लागलं. खुला समाज खुली व्यवस्था आणि मुक्त बाजाराचं समर्थन करत राजकारणात आलेले ओर्बन नंतर सरकारी नियंत्रणाचे समर्थक बनले. स्थलांतरितांना आक्रमकपणे विरोध करू लागले. तो करताना हंगेरी मिश्र वंशाचा बनावा हे आपल्याला मान्य नाही, असा वांशिक तडका आपल्या भूमिकेला देऊ लागले. २०१० च्या निवडणुकीत त्यांना दणदणीत बहुमत मिळालं आणि ओर्बन यांनी एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू केली. २०१४ मध्ये त्यांनी आपला देश अनुदार लोकशाही आहे, उदार नाही असं खळबळजनक विधान केलं. माझ्या देशाच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारं काहीही मान्य नाही, अशी लोकांना सहज भावणारी भूमिका त्यांनी घेतली. वास्तवात त्याचा अर्थ आपल्या विरोधात काहीही खपवून घेतलं जाणार नाही, असा होता. त्यांनी हंगेरीच्या निर्णय स्वातंत्र्यासाठी युरोपिअन महासंघासोबत पंगा घेतला हे खरं, मात्र त्यांनी देशातील लोकांचं स्वातंत्र्य कमालीचं आकुंचित करायला सुरुवात केली. नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी समाजावर राज्यव्यवस्थेचे संपूर्ण नियंत्रण आवश्यक असल्याचे सांगताना ते तुर्कीच्या एर्दोगान यांच्यापासून चीनचे शी जिनपिंग आणि रशियाचे पुतीन यांचा आदर्श सांगू लागले. रशियाच्या क्रिमियावरील आक्रमणाचं त्यांनी समर्थन केलं. चीनची व्यापक गुंतवणूक स्वीकारणारा आणि चिनी विद्यापीठाला जागा देणारा हंगेरी हा युरोपातील लक्षवेधी देश बनला. ओर्बन स्वातंत्र्याविषयी बोलत तेव्हा त्याचा अर्थ त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर कोणाचंही नियंत्रण किंवा मर्यादा असतात कामा नयेत, असा होता. त्यात सामन्यांच्या अधिकारांचा बळी जाणं अनिवार्य होतं..एकाधिकारशाहीवादींना फटकातरीही ओर्बन लोकप्रिय राहिले याचं कारण ते लोकांना विकासाची स्वप्न दाखवत राहिले. सामन्यांच्या हिताचे कैवारी असल्याचा देखावा करीत राहिले. त्यानंतरही त्यांच्या सत्तेचा फुगा फुटला याचं कारण त्यांच्या सत्ताकाळात वाढत चाललेली विषमता. सरकार आणि उद्योग वेगळे राहावेत या तत्त्वापासून ते सरकारनं काही उद्योजकांना बळ द्यावं, त्यांनी सरकारला मदत करावी हे धोरण त्यांनी राबवले. त्यावर हळूहळू नाराजी दाटत गेली. सरकारमधील उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार डोळ्यावर येत होता. मुद्दा ओर्बन याच्या करिष्म्यापुढं टिकाव धरू शकणारा आणि देशभर ओर्बन यांना पर्याय देऊ शकणारा विरोधक उभा राहण्याचा होता. पीटर माग्येर यांनी हे करून दाखवलं. त्यासाठी अफाट मेहनत घेतली. देशाच्या कानाकोपऱ्यात लोकांत मिसळून ओर्बन यांच्या धोरणांची चिरफाड करतानाच पर्यायी माॅडेल मांडायचा प्रयत्न केला. या मेहनतीचं फळ म्हणजे त्यांना मिळालेलं प्रचंड बहुमत. आता ते ओर्बन यांनी आणलेले लोकशाहीला चूड लावणारे बदल उलटे ते फिरवू शकतात. ओर्बन यांचा पराभव युरोपातील उजव्या आणि एकाधिकारशाहीवादी शक्तींना फटका आहेच, पण ट्रम्प यांच्या पराभवानं ट्रम्पवाद संपला नाही याची जाणीव अमेरिकेत पुन्हा ट्रम्प चार वर्षांच्या अंतरानं विजयी होण्यातून दिली, तसंच ओर्बन पराभूत झाले म्हणजे त्यांनी मांडलेला अनुदार लोकशाहीचा विचार संपत नाही. हे आव्हान पुढंही कायम असेल.इतर लोकशाही देशांसाठी संदेश हाच, की सगळ्या यंत्रणा दावणील बांधल्या आणि करिष्मा निर्विवाद असला तरी एकाधिकारशाही अमरपट्टा घेऊन येत नाही. त्यातील विसंगतीचा फुगा कधीही फुटू शकतो. हाच लोकशाहीसाठी आशावाद. म्हणून दूरवरच्या हंगेरीतील परिवर्तन लक्षवेधीही.. 