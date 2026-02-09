Premium|Study Room : कार्यस्थळावरील लैंगिक छळाविरुद्धचा ऐतिहासिक खटला - विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य १९९७

लेखक - अभिजित मोदेविशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य हा खटला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. ज्याने कार्यस्थळावरील महिलांवरील लैंगिक छळाला रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलीत. या निर्णयाने महिलांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यास प्राधान्य दिले गेले.पार्श्वभूमीभंवरी देवी या राजस्थानातील एक सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या, ज्या भूदान चळवळीत सामील झाल्या होत्या. १९९२ मध्ये त्या बालविवाहा विरोधात जनजागृती करत होत्या. उच्चवर्गातील एका व्यक्ती विरोधात बालविवाहासंबंधी त्यांनी आवाज उठवला. याचा बदला म्हणून तेथील लोकांनी त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. पोलिसांकडून तक्रार नोंदवण्यात सहकार्य न मिळाल्याने आणि खालील न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.खटल्याची नोंद आणि युक्तिवादएनजीओ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक हित याचिका (PIL) म्हणून १९९७ मध्ये हे प्रकरण दाखल केले. याचिकाकर्त्यांनी घटनेच्या कलम १४, १५, १९(१) आणि २१ च्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकारने कार्यस्थळावरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कायद्याचा अभाव असल्याचे सांगितले./.न्यायालयाचा निर्णयन्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा, सुजाता व्ही. मनोहर आणि बी. एन. कृपाळ यांच्या तिन्ही न्यायमूर्तींच्या पीठाने १३ ऑगस्ट १९९७ रोजी निर्णय दिला. न्यायालयाने लैंगिक छळाला महिलांच्या समानतेच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरवले.या खटल्याने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे१) लैंगिक छळाची व्याख्यालैंगिक छळ म्हणजे कोणत्याही महिलेच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक स्पर्श, लैंगिक संबंधांची मागणी, अश्लील टिप्पण्या किंवा कामुक चित्रे दाखवणे. यामध्ये मौखिक, शारीरिक किंवा निःशब्द वर्तनाचा समावेश होतो जे कार्यस्थळी असुरक्षित वातावरण निर्माण करते. ही व्याख्या महिलांच्या आत्मसन्मानाला हानी पोहोचवणाऱ्या सर्व कृत्यांना व्यापते.२) रोजगार निर्मित्याची जबाबदारीरोजगार निर्मित्याने कार्यस्थळी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करणे हे त्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. त्यांना लैंगिक छळ प्रतिबंधक धोरणे तयार करणे, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि तक्रारींची तात्काळ चौकशी करणे बंधनकारक आहे. दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांना तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.३) तक्रार निवारण समितीची रचनासमितीत एकूण सदस्यांपैकी कमीतकमी अर्धे महिला सदस्य असावेत. अध्यक्ष ही वरिष्ठ महिला अधिकारी असावी आणि त्यासोबत बाहेरील एनजीओमधील तज्ज्ञ महिला सदस्य असावी. समितीने तक्रार मिळाल्यावर ९० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून निर्णय द्यावा आणि माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी लागते.घटनात्मक आधारया खटल्यात कलम १४ नुसार समानतेचा अधिकार, कलम १९(१) नुसार व्यवसायाचे स्वातंत्र्य आणि कलम २१ नुसार जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क विस्तृत चर्चिला गेला. लैंगिक छळ हे या हक्कांचे थेट उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय करारांचा आधार घेऊन हे तत्त्व कायम केले गेले..खटल्याचे परिणामया निर्णयामुळे २०१३ मध्ये ‘कार्यस्थळावरील महिलांच्या लैंगिक छळापासून (प्रतिबंधक, निषेध आणि निवारण) कायदा (पॉश कायदा) लागू झाला. हा कायदा विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर स्वरूप देतो. तसेच दहा किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांना आंतरिक तक्रार समिती स्थापन करण्यास बंधनकारक करतो. यामुळे लाखो महिलांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.विशाखा प्रकरणातील तत्त्वे क्रांतिकारी ठरली कारण यामुळे लैंगिक समानता आणि महिलांच्या सन्मानाला घटनात्मक दर्जा दिला गेला. भारताबरोबरच इतर देशांतही कार्यस्थळ सुरक्षेसाठी हे महत्त्वाचे उदाहरण ठरले. पुढे यातूनच #MeToo चळवळीला चालना मिळाली.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.