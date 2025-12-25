Premium|Vishalgad Fort : विशाळगड: स्वराज्याची चौथी राजधानी आणि बाजीप्रभूंच्या बलिदानाने पावन झालेली रणभूमी

डॉ. श्रीमंत कोकाटेछत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले जिंकले, काही नव्याने बांधले, अनेक गडांची भक्कम प्रकारे पुनर्बांधणी केली... त्यांपैकीच महत्त्वाचा किल्ला म्हणजे, विशाळगड. विशाळगडाला सुमारे एक हजार वर्षांचा इतिहास आहे. विशाळगड घनदाट जंगलात आहे. ताशीव कडे आणि सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेपासून तुटलेला असल्यामुळे तो अजिंक्य आहे. स्वराज्यनिर्मितीमध्ये विशाळगडाने फारच मोलाची साथ दिलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजलखानाचा वध केल्यानंतर लगेच पन्हाळा गड जिंकला. त्यानंतर लगेच विशाळगड जिंकला. खेळणा किल्ल्याचा विस्तीर्ण पसारा, त्या गडाची भव्यता आणि विशालपणा पाहून शिवाजीराजांनी त्याचे नाव विशाळगड असे ठेवले..गडकिल्ले हे मध्ययुगीन काळात महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. राज्याचे प्रशासन, विस्तार आणि संरक्षण यासाठी गडकिल्ले हेच आधारस्तंभ होते. हे ओळखूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत अनेक किल्ले जिंकले, काही नव्याने बांधले, अनेक गडांची भक्कम प्रकारे पुनर्बांधणी केली. त्यांपैकी विशाळगड हा महत्त्वाचा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विशाळगड जिंकला. त्याचे उत्तम प्रकारे पुनर्बांधकाम केले.विशाळगडाला सुमारे एक हजार वर्षांचा इतिहास आहे. शिलाहार राजा मारसिंह याने इ. स. १०५८ मध्ये विशाळगड बांधला. या गडाचे नाव ‘खेळणा’ असे होते. याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ३३०० फूट आहे. हा गड अत्यंत दुर्गम आणि घनदाट जंगलातील गिरिदुर्ग आहे. शिलाहारानंतर देवगिरीच्या यादवांच्या ताब्यात तो होता. यादवांच्या नंतर शंकरराव मोरे यांनी विशाळगडावर राज्य केले. यादव साम्राज्यानंतर दक्षिण भारतात बहमनी साम्राज्य निर्माण झाले. त्यांच्या दृष्टीने मुस्लिमेतर राज्यकर्ते हे काफर असल्याने त्यांना नेस्तनाबूत करणे हे त्यांचे ध्येय होते. १४५३ मध्ये बहमनी सेनापती मलिक उतुजार याने विशाळगड जिंकण्यासाठी मोहीम सुरू केली. त्याने कोकणातील शिर्के यांना ‘मुस्लिम धर्माचा स्वीकार कर अन्यथा ठार मारण्यात येईल’ अशी धमकी दिली. तेव्हा शिर्के यांनी मोठ्या मुत्सद्दीपणाने त्याला उत्तर पाठवले, ‘तुम्ही विशाळगडाचे किल्लेदार शंकरराव मोरे यांना पराभूत करून हा परिसर जिंका, त्यानंतर तुमचे मनोरथ पूर्ण करेन.’ शिर्के यांचा सल्ला ग्राह्य मानून तो घनदाट जंगल पार करून विशाळगडाकडे निघाला. विशाळगडाभोवतीच्या घनदाट जंगलामुळे मलिक उतुजार आणि त्याच्या सैन्याची प्रचंड दमछाक झाली. शिर्केंनी त्याला सांगितले, ‘मी विशाळगडावर जाऊन शंकरराव मोरे यांच्याशी किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी वाटाघाटी करून येतो.’ मलिक उतुजारचे थकलेले सैन्य जंगलातच थांबले. शिर्के विशाळगडावर गेले. त्यांनी शंकरराव मोरे यांना बहमनी सेनापती उतुजारच्या संकटाबद्दल कल्पना दिली व त्यावर तत्काळ हल्ला करण्यास सुचविले. तेव्हा शिर्के आणि मोरे यांनी उतुजारच्या सैन्यावर एकदम हल्ला केला. त्यामध्ये उतुजारचा दारुण पराभव झाला. उतुजार ठार झाला. मोरे आणि शिर्के यांनी मोठ्या कौशल्याने आणि शौर्याने बहमनीपासून विशाळगडाचे रक्षण केले; परंतु हे यश फार काळ टिकले नाही. बहमनी सेनापती महंमद गवान याने १४७० मध्ये विशाळगडावर निर्णायक हल्ला केला. मलिक रेहानने सहा वेळा विशाळगडावर हल्ला केला. सातव्या वेळेस त्याने विशाळगडाचा ताबा घेतला. प्रजेचा अमानुष छळ केला. सुमारे दोनशे वर्षे विशाळगड हा बहमनी आणि त्यानंतर आदिलशहाच्या ताब्यात होता. स्थानिक प्रजेवर अत्याचार करणे, प्रजेचे पीक-पाणी लुटणे, धर्मांतर करणे यामुळे स्थानिक प्रजा त्रस्त झालेली होती. प्रजेचा कैवार घेणारा लोककल्याणकारी राजा उदयाला आला. त्या राजाचे नाव आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज....छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजलखानाचा वध केल्यानंतर लगेच २८ नोव्हेंबर १६५९ रोजी पन्हाळा गड जिंकला. त्यानंतर लगेच विशाळगड १६५९ मध्ये जिंकला. खेळणा किल्ल्याचा विस्तीर्ण पसारा, त्या गडाची भव्यता आणि विशालपणा पाहून शिवाजीराजांनी त्याचे नाव विशाळगड असे ठेवले. विशाळगड घनदाट, निबीड अशा जंगलात आहे. ताशीव कडे आणि सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेपासून तुटलेला असल्यामुळे तो खूपच अजिंक्य आहे. त्याचे मजबूत असे पुनर्बांधकाम करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी पाच हजार होनांची तरतूद केली. त्यांनी विशाळगडाचे प्रवेशद्वार, तटबंदी आणि गडावर अनेक वास्तूंचे बांधकाम करून घेतले. शिवाजी महाराजांनी गडकिल्ल्यावर जिवापाड प्रेम केले.शिवाजी महाराज पन्हाळगडावर असताना सिद्दी जौहरने गडाला वेढा टाकला. शिवाजी महाराज मोठ्या चातुर्याने, धैर्याने आणि शौर्याने निवडक सैन्य घेऊन धो धो कोसळणाऱ्या पावसात मध्यरात्री पन्हाळगडावरून बाहेर पडले व विशाळगडाकडे निघाले. पन्हाळगडावरून पांढरपाणी, गजापूरची खिंड या मार्गे विशाळगड सुमारे ५० किमी अंतरावर आहे. प्रतिशिवाजी होऊन सिद्दीच्या भेटीस गेलेले शिवाजी काशिद मारले गेले. सिद्दीचे सैन्य शिवाजी महाराजांच्या पाठलागावर होते. पांढरपाणी येथे उभय सैन्याची १३ जुलै १६६० रोजी सकाळी चकमक झाली. बाजीप्रभू देशपांडे, रायाजी बांदल, शंभूसिंग जाधव, फुलाजीप्रभू देशपांडे, विठोजी काटे इत्यादींनी शिवाजीराजांना निवडक सैन्य घेऊन विशाळगडाकडे जावे व आम्ही गजापूरच्या खिंडीत सिद्दीच्या सैन्याला रोखून धरतो, असा आग्रह केला. अत्यंत जड अंतःकरणाने आपल्या सवंगड्यांना गजापूरच्या खिंडीत थांबवून राजे विशाळगडाच्या रोखाने निघाले. जोपर्यंत राजे विशाळगडावर पोहोचून तोफांचा आवाज करत नाहीत, तोपर्यंत जागा सोडायची नाही, असा निश्चय बांदल फौजेने केला. हातघाईची लढाई झाली. याबाबत समकालीन जेधे शकावली म्हणते, 'आषाढ वद्य प्रतिपदेला राजश्री स्वामी (शिवाजीराजे) पन्हाळगडावरून खेळण्यास (विशाळगडावर) गेले. त्याप्रसंगी सिद्दी जौहर याची फौज पाठलाग करीत असताना हातघाईची लढाई झाली. बांदल देशमुखांच्या सैन्याने तुंबळ युद्ध केले. सैनिक मारले गेले. बाजीप्रभू देशकुलकर्णी या लढाईत मरण पावले.' आपला राजा विशाळगडावर सुखरूप पोहोचला पाहिजे यासाठी बांदल फौजेने पराक्रमाची पराकाष्ठा केली. शिवाजी महाराज विशाळगडाच्या पायथ्याला आले असता आदिलशहाच्या सूर्यराव सुर्वे आणि जयवंत दळवी यांच्या सैन्याचा वेढा फोडून ते मुंढा दरवाजातून विशाळगडावर पोहोचले. .याचा इशारा होताच लढता-लढता ब पण ते औरंगजेबाला शरण गेले नाहीत. त्यांच्या धैर्याला, शौर्याला, त्यागाला आणि समर्पणाला जगाच्या इतिहासात तोड नाही. शेवटचे प्रस्थान त्यांनी विशाळगडावरून केले होते. छत्रपती राजाराम महाराज रायगड, प्रतापगड, विशाळगडमार्गेच जिंजीला गेले. ते जिंजीला गेले तेव्हा त्यांचा राजपरिवार विशाळगडावर होता. पुढे तो जिंजीला पोहोचला. याप्रसंगी विशाळगड हे स्वराज्यातील घडामोडींचे केंद्र झाले. छत्रपती राजाराम महाराजांनी रामचंद्रपंत अमात्य यांना ‘हुकूमतपन्हा’ हा किताब दिला. ते विशाळगडावरून आपला कारभार पाहत होते. जिंजीवरून राजाराम महाराज महाराष्ट्रात आले. सततच्या लढाया, प्रवास, मोहिमा आणि संघर्ष यामुळे २ मार्च १७०० रोजी त्यांचे सिंहगडावर निधन झाले. याप्रसंगी त्यांच्या पत्नी अहिल्याबाई ऊर्फ अंबिकाबाई विशाळगडावर सती गेल्या. महाराणी ताराराणी यांनी आपला पुत्र शिवाजी यांना १० मार्च १७०० रोजी विशाळगडावर मंचकारोहण केले. त्यांनी विशाळगडावर स्वराज्याची राजधानी केली. विशाळगड ही स्वराज्याची चौथी राजधानी झाली. महाराणी ताराराणी यांनी विशाळगडाच्या मदतीने मोगलांना विशेषतः औरंगजेबाला सळो की पळो करून सोडले. औरंगजेबाचे स्वराज्यावरील संकट दूर करण्यासाठी महाराणी ताराबाई यांनी विशाळगडावर मराठा सरदारांचा दरबार भरवला होता. कठीण प्रसंगी रडत न बसता ताराराणी मोगलाविरुद्ध निर्भीडपणे लढत होत्या. औरंगजेबाने डिसेंबर १७०१ मध्ये विशाळगडाला वेढा टाकला. तो जून १७०२ पर्यंत म्हणजे सुमारे सात महिने होता. सुमारे दीड लाख सैन्य आणि लाखो रुपये खर्चून तो लढत होता. .मराठा सैन्याने त्याला जेरीस आणले. जूनपर्यंत लढाई लांबवत नेली. त्याच्याकडून दोन लाख रुपये घेऊन जूनच्या मध्यामध्ये विशाळगड त्याच्या ताब्यात दिला. विशाळगडावरून परतताना पावसामुळे त्याची अतोनात दुर्दशा झाली. त्याने ज्यावेळेस विशाळगडाला वेढा टाकला होता, तेव्हा महाराणी ताराराणी प्रतापराव मोरे यांना सांगतात, ‘औरंगजेब विशाळगडास बिलगला. याजकरिता त्याचे कबिलागड मारून हमेशा गोटावर हल्ले करावे, तरीच तो बलकबुल (घाबरून) राहतो. औरंगजेब गनिम दंगेखोर आहे.’ अशा प्रकारे ताराराणी विशाळगड रक्षिण्यासाठी आपल्या सरदारांना प्रोत्साहन देत होत्या. औरंगजेबाने विशाळगड ताब्यात घेतल्यावर ‘सखरलना’ असे त्याचे नाव ठेवले. पुढे महाराणी ताराराणी यांनी १७०७ मध्ये विशाळगड जिंकून घेतला व त्याचे इस्लामी नाव बदलून विशाळगड हे नाव कायम केले. १८४८ पर्यंत विशाळगड मराठ्यांच्या ताब्यात होता. १८४८ नंतर १९४७ पर्यंत तो इंग्रजांच्या ताब्यात रहिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला, त्यांच्या कार्याने आणि शौर्याने पावन झालेला, शंभूराजे, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती ताराराणी, छत्रपती शिवाजी (दुसरे) इत्यादींच्या कर्तृत्वाने पावन झालेला ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार विशाळगड आपण पाहिला पाहिजे. विशाळगडावरील प्रेक्षणीय स्थळे ः विशाळगडाला एकूण दोन दरवाजे आहेत. .पूर्वेकडील मुंढा दरवाजा आणि पश्चिमेकडील काळ दरवाजा. तथा कोकण दरवाजा होय. विशाळगडावर रणमंडळ आहे. शिवकालीन तोफ आहे. गडदेवता वाघजाई देवीचे मंदिर, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, रामेश्वर देवालय, अमृतेश्वर शिवमंदिर, हनुमान मंदिर, गणपती मंदिर, नरसोबा मंदिर, भगवंतेश्वर, राममंदिर इत्यादी मंदिरे गडावर आहेत. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या राणी अहिल्याबाई ऊर्फ अंबिकाबाई यांची समाधी आहे. बाजीप्रभू देशपांडे आणि फुलाजीप्रभू दशेपांडे यांची समाधी आहे. गडावर भूपाळ तलाव, राजवाड्याशेजारील चौकोनी विहीर, राजवाड्यामागील गोल विहीर, अर्धचंद्र विहीर आहे. मलिक रेहानचा दर्गा आहे. इत्यादी वास्तू आणि स्थळे विशाळगडावर आहेत. विशाळगडावर जाण्याचा मार्ग ः विशाळगड हा कोल्हापूरपासून सुमारे ७५ किलोमीटर अंतरावर आहे. कोल्हापूर-रत्नागिरी मार्गावरील मलकापूरपासून पावनखिंडीमार्गे सुमारे ३३ किमी आहे. आंबा मार्गे सुमारे ३६ किमी अंतरावर आहे. हौशी गिर्यारोहक पन्हाळा पावनखिंडमार्गे विशाळगडावर जातात. हे अंतर सुमारे ५० किमी आहे. तरी आपण शिवकाळ समजून घेण्यासाठी आवर्जून विशाळगडाला भेट द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 