Premium| Author Vishwas Patil: मराठीतील थोर लेखक 'ज्ञानपीठ' पुरस्कारापासून कंपूशाहीमुळे वंचित?

साहित्यातील गटबाजी-कंपूशाहीमुळेच अण्णा भाऊ साठे, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे, दया पवार यांचे प्रस्ताव ‘ज्ञानपीठ’साठी गेले नाहीत. त्यांना नक्की ‘ज्ञानपीठ’ मिळाले असते, असे मला अन्य भाषक लेखकांनी खात्रीने सांगितले. गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांसारखीच परिस्थिती धरणग्रस्त विस्थापितांची होती. त्यांचा त्याचवेळी विचार झाला असता तर आज आरक्षणाचा प्रश्न एवढा तापलाच नसता’’...अशा मुद्द्यांवर साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी ‘सरकारनामा’च्या प्रतिनिधी महिमा ठोंबरे यांच्याशी साधलेला संवाद....साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद अनेक दिग्गज साहित्यिकांनी भूषविले आहे. अशा या पदी निवड झाल्यानंतर तुमची भावना काय आहे?साहित्य संमेलनाध्यक्षपद हा मराठी भाषा, संस्कृतीमध्ये सर्वोच्च बहुमान मानला जातो. पण मी त्यासाठी प्रयत्नशील नव्हतो. कारण मी लिहिता लेखक आहे. २००९ मध्ये पुण्यातील साहित्य संमेलनासाठी ‘तरुण अध्यक्ष हवा’ म्हणून मला संमेलनाध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती डॉ. सतीश देसाई, प्रा. मिलिंद जोशी आणि सुधीर गाडगीळ यांनी केली होती. त्यावेळी मी त्यांना नम्रपणे नकार दिला होता. पण गेल्या काही वर्षांत मला हितचिंतक, वाचकांनी आता संमेलनाध्यक्षपद स्वीकारण्यास हरकत नसल्याचे सुचवले. यंदा सुदैवाने एकमताने माझी निवड झाल्याचा मला आनंद आहे..विद्यमान संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनीही संमेलनाध्यक्षपदासाठी तुमचे नाव सुचवले. तुमच्या ऋणानुबंधांविषयी सांगा.डॉ. तारा भवाळकर यांच्या एकूण वाङ्मयाचा मूलाधार हा संस्कृती आहे. भाषा संवर्धन, लोकसंस्कृती, लोकगीते हे अस्तर माझ्याही लेखनाला आहे. त्यांना मराठी भाषा, लोककलेबद्दल जेवढे प्रेम आहे, तेवढेच मलाही आहे. त्यामुळे हे आमच्यातील समान दुवे आहेत. त्या माझ्यापेक्षा वयाने ज्येष्ठ आहेत. खूप आदरणीय आहेत १९७७ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील एका प्रसिद्ध वक्तृत्व स्पर्धेत त्या परीक्षक होत्या आणि त्यांनी माझी पारितोषिकासाठी निवड केली अन् त्यांच्याच हस्ते मला पारितोषिक मिळाले होते. त्यांनी अध्यक्षपदासाठी माझे नाव सुचवणे हा बहुमान आहे.. मराठी साहित्य संमेलनांची परंपरा अन्य भाषांत क्वचितच दिसते. मराठी समाजजीवनात संमेलनाचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे?साहित्य संमेलनासारखा मोठा उत्सव मराठीत होतो. मात्र, असाच उत्सव आसाममध्येही होतो. आसाम साहित्य परिषद ही संस्था आसामी संमेलनांचे आयोजन करते. या परिषदेच्या २०२१ मधील संमेलनात मला ‘इंदिरा गोस्वामी’ हा राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. विशेष म्हणजे यापूर्वी हा पुरस्कार महाश्वेता देवी आणि भैरप्पा याच दोन दिग्गज साहित्यिकांना मिळाला होता. पुरस्कार वितरणावेळी सुमारे दहा हजार लोक उपस्थित होते. त्यामुळे आसामध्ये भाषेसाठी हजारो लोक एकत्र येतात. भाषा वाचली जाण्याचे प्रमाण पाहिले तर मराठी देशात अग्रेसर आहे, त्यापाठोपाठ देशात मल्याळम भाषा सर्वाधिक वाचली जाते. एखाद्या पक्षासाठी, जातीय-धार्मिक मेळाव्यासाठी लाखो लोक गोळा होतातच; पण मराठीत साहित्य संमेलनासारख्या भाषिक उत्सवासाठी लोक मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येतात, याचा अभिमान वाटतो..‘जयपूर लिट फेस्ट’सारख्या लिटरेचर फेस्टिव्हलशी संमेलनाची तुलना गेली जाते. संमेलनाच्या स्वरूपाबाबत तुमचा दृष्टिकोन काय आहे?गेल्या पाच-सात वर्षांत मी बहुतांश ‘लिटरचेर फेस्टिव्हल’ना हजेरी लावली आहे. त्यातील परिसंवादांत सहभागी झालो आहे. २०२२ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात एका साहित्य संमेलनाचाही मी अध्यक्ष होतो. ही फेस्टिव्हल अन् मराठी साहित्य संमेलनातील वातावरणात फारसा फरक नाही. ‘जयपूर लिट फेस्ट’सह सगळेच मोठे महोत्सव हे मोठ्या कंपन्यांच्या ‘सामाजिक उत्तरदायित्व निधी’तून आयोजित केले जातात. हा निधी खर्च करण्यासाठी कंपन्या या उत्सवांत रस दाखवतात, हे महत्त्वाचं आहे. मराठी साहित्य संमेलनाला अलीकडे सरकारकडून थोडीफार मदत होते. मात्र, कित्येक वर्षे लोकवर्गणीतूनच साहित्य संमेलन होत आहेत. त्याच वक्त्यांना बोलावणे किंवा परिसंवादांचे तेच-तेच विषय, हा टीकेचा विषय ठरत होता. मात्र, महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी त्यात बदल करण्याचे जाहीर केल्याने हा बदल नक्की दिसेल..तुमच्या वाङ्मयीन जडणघडणीबद्दल थोडक्यात सांगू शकाल? तुमच्या लेखनावर कोणाचा प्रभाव होता? तुमची शैली कशी विकसित झाली?मला लेखक होण्यासाठी अजिबात साह्यभूत वातावरणच माझ्या आजूबाजूला नव्हते. आजही माझ्या गावाची लोकसंख्या फक्त १६००-१७०० आहे. आजही यथे पोस्ट नाही; वर्तमानपत्र येत नाही. आपटे गुरुजी आणि कांबळे गुरुजी यामाझ्या प्राथमिक शाळेतील दोन शिक्षकांनी मला बरीचशी पुस्तके वाचायला दिली. इयत्ता पाचवी-सहावीत मी साने गुरुजींची जवळपास सगळी पुस्तके वाचली होती. नाथ माधव यांची ‘वीरधवल’ ही कादंबरी मी वाचली अन् विस्मयचकित झालो होतो. अण्णा भाऊ साठे यांच्या ‘फकिरा’नेही मी असाच भारावलो. र. वा. दिघे यांची ‘सराई’ कादंबरीने मला लेखक होण्याच्या अधिक जवळ नेले. भाषेच्या बाबतीत आचार्य अत्रेंच्या लेखनाचाही माझ्यावर प्रभाव आहे. शाळेत वर्षभरात २३४ पुस्तके वाचून काढली होती. .व्यंकटेश माडगूळकर, ग. दि. माडगूळकर, द. मा. मिरासदार, आनंद यादव, शंकर पाटील यांच्या लिखाणाचाही माझ्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. मी दहावीत असताना एका कथा स्पर्धेसाठी कथा लिहिली, त्यात मला तिसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले अन् लेखनप्रवासाची सुरुवात झाली. पुढे पदवीच्या प्रथम वर्षातच मी ‘आंबी’ नावाची कादंबरी लिहिली अन् सरकारच्या नवलेखक अनुदान योजनेतून ती प्रकाशित झाली. त्यानंतरचा प्रवास सगळ्यांसमोर आहेच..सरकारी नोकरीत असतानाही तुम्ही सातत्याने लिखाण केले. त्यासाठी आवश्यक असणारी शिस्त कशी जपली आणि वेळेचे व्यवस्थापन कसे केले?लेखनाच्या शिस्तीबाबत रोज दोन पाने लिहिली पाहिजेत, अशा समजुतींवर माझा विश्वास नाही. मला मुळात इतर कसलेही व्यसन किंवा शौक नाही, ज्यात इतरांचे अनेक तास जातात. मला फक्त शब्दांचाच नाद आहे. सरकारी नोकरीत असताना कधीही क्लबमध्ये, रात्रीच्या पार्ट्यांना गेलो नाही. तो सगळा वेळ साहित्यासाठी वापरला. गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून मी रोज पहाटे लवकर उठतो. पहाटे चार ते सकाळी नऊपर्यंत कोणीही त्रास देत नाही, त्यामुळे हा वेळ माझा साहित्यासाठीच असतो. यात दररोज लेखनच केले जाते असे नाही, तर वाचन, चिंतन, मनन, लेखनाची पूर्वतयारी असा सगळा भाग असतो. हलगी जशी आधी तापायला वेळ घेते आणि एकदा तापल्यावर ती खणखण वाजू लागते; तसेच एखाद्या कादंबरीची कल्पना माझ्या मनात गच्च आभाळासारखी भरून आल्यावर मी अगदी सलग १७-१७ तास लिहितो. मनात आलेली कल्पना कागदावर संपूर्णपणे उतरेपर्यंत मला स्वस्थता लाभत नाही..तुमच्या पुस्तकांची अनेक भाषांत भाषांतरे झाली आहेत. देशपातळीवरील लेखक म्हणून मराठी साहित्याकडे तुम्ही कसे पाहता?माझ्या पुस्तकांनी मला देशपातळीवर नेले. १९८८ मध्ये ‘पानिपत’ प्रकाशित झाली. नरसिंह राव यांनी ती वाचली, त्यावेळी ते ‘ज्ञानपीठा’चे अध्यक्ष होते. त्यांनी ‘ज्ञानपीठा’मार्फत १९९२ मध्येच या कादंबरीचा अनुवाद हिंदीत प्रकाशित झाला. मराठीतील माझी सात पुस्तके ‘ज्ञानपीठ’तर्फे प्रकाशित झाली आहेत. आपल्याकडे ‘ज्ञानपीठा’च्या नावाने बागुलबुवा निर्माण करतात; पण ‘ज्ञानपीठ’ हे माझे घर आहे आणि तीस वर्षांपूर्वीच मी तिथे गेलो आहे. हिंदीसह अन्य भारतीय भाषांत माझ्या कादंबऱ्या अनुवादित झाल्या आहेत अन् त्या-त्या भाषांमधील अव्वल प्रकाशकांनी त्या प्रकाशित केल्या आहेत. गंमत म्हणजे मराठीत प्रकाशित होण्याआधी अन्य भाषांमधील अनुवादक माझ्याकडून कादंबरीचे हक्क घेतात. अन्य भाषांमधील वाचकवर्ग आवर्जून माझ्या पुस्तकांची वाट पाहतो, हेच मला फार मोठे पारितोषिक वाटते..म्हणजे लवकरच तुम्हाला ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ मिळण्याची शक्यत आहे.‘ज्ञानपीठ’ने माझे सात पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. त्या मंदिरात मी पूर्वीच जाऊन बसलो आहे. १९९२ मध्येच माझा तिथे प्रवेश झाला आहे. पारितोषिक ही तांत्रिक गोष्ट आहे, त्याचे मला फारसे कौतुक नाही..काही मराठी साहित्य वर्तुळात लोकप्रिय लेखकांकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. तुम्हाला तसा अनुभव आला का?शेक्सपिअर, थॉमस हर्डी, दोस्तोव्हस्की हे जगातील सर्वश्रेष्ठ लेखक हे लोकप्रिय लेखक आहेत. अर्थात वाङ्मयीन लोकप्रियता आणि बाजारू लोकप्रियता यात फरक आहे. बाकी मराठी साहित्यात धमाल गटबाजी आहे. उदाहरणार्थ देशभरात आजही कर्ण म्हटल्यावर शिवाजी सावंतांच्या ‘मृत्युंजय’चेच नाव घेतले जाते. ‘मृत्युंजय’ला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळावा, यासाठी चार ते पाच वेळा अन्य भाषांमधील लेखकांनी प्रस्ताव पाठवला होता आणि ‘हे वाङ्मय नाही’ म्हणून मराठी लेखकांनीच विरोध केला होता. त्यांची जी आवडती टोळकी आहेत, त्यांनाच ते पुढे पाठवतात. त्यांनी अण्णाभाऊ साठेंवरही अन्याय केला. .नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे, दया पवार यांचे प्रस्ताव कधीही ‘ज्ञानपीठ’साठी गेले नाहीत. त्यांना नक्की ‘ज्ञानपीठ’ मिळाले असते, असे मला अन्य भाषक लेखकांनी खात्रीने सांगितले. महान मराठी समीक्षक गटातटात फिरतात. ठराविक प्रकाशन संस्थेचा लेखक यशस्वी होतो, असा समज होता. त्यामुळे मी या प्रकाशन संस्थांकडून एकही पुस्तक प्रकाशित न करता यशस्वी होऊन दाखवायचे, अशी खूणगाठ बांधली. कोणत्याही गटाचे सदस्य व्हायचे नाही हे मी ठरवलेच होते. परमेश्वरकृपेने ते शक्य झाले..मराठीला दीर्घ प्रतीक्षेनंतर गतवर्षी अभिजात दर्जा मिळाला. हा निर्णय किती महत्त्वाचा होता?त्यासाठी आमचे संगमनेरचे मित्र रंगनाथ पठारे यांनी खूप प्रयत्न केले होते. अन्य कमी प्राचीन भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला होता, पण मराठीला मिळत नव्हता. त्यामुळे मराठीला हा दर्जा मिळणे महत्त्वाचे होते. अन्य भाषांना त्याचे जे फायदे मिळाले, ते आपल्यालाही आता मिळतील..मराठीच्या सद्यस्थितीबाबत तुम्हाला चिंता वाटते का?बंगालचा अधिकारी बंगळुरूत गेला तर तो कन्नड शिकतो, चेन्नईत गेला तर तमिळ शिकतो; प्रत्येक भाषेला समान दर्जा दिलाच पाहिजे. सध्या मराठी बोलताना होणारी सरमिसळ मला त्रास देते. आपण प्रमाणभाषा अन् बोलीभाषाही योग्य वापरत नाहीत. मराठी बोलताना सतत इंग्रजी, हिंदी शब्दांचा वापर करतो. पुण्या-मुंबईत मराठी भाषक व्यक्तींशीही आपण आपसूक हिंदीत बोलतो. हे चिंताजनक आहे..Premium| India's Foreign Policy: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसमोर कोणते आव्हान?.महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवत असल्याचे आज चित्र आहे. भाषेचा स्तर खालावतो आहे. याकडे लेखक म्हणून कसे पाहता?लेखकाचा धर्म हा फक्त माणुसकीचा असतो. तोच झेंडा लेखक-कवींनी हातात घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रात कोणताही निर्णय घेताना व्यापक चर्चा का करत नाहीत, असा माझा प्रश्न आहे. मी पाहिलेली मुंबई १९९४ पर्यंत गिरणीच्या भोंग्यावर उठत होती. मुंबईतील ६२ गिरण्या नाहीशा झाल्या. त्यात पावणेतीन लाख कामगार होते. गिरणी आणि गिरण्यांच्या जोडधंद्यावर आठ लाख कुटुंबे जगत होती. गिरण्या बंद झाल्यावर या कुटुंबांचे काय झाले? समाजशास्त्र अभ्यासकांना माझा हाच प्रश्न आहे. हीच परिस्थिती सोलापूर, अमळनेर, नागपूर येथेही झाली. याला वाचा फोडण्यासाठी मी 'लस्ट फॉर लालबाग' ही कादंबरी लिहिली तर मला वाङ्मयबाह्य कारणांनी लक्ष्य करण्यात आले. .Premium|AI And Child: तुमचं मूल 'एआय'शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?.त्यासाठी माझ्याच निकटवर्तीयांचा वापर केला गेला. तीच परिस्थिती धरणग्रस्तांची, मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांची होती. त्याच वेळी हा विचार झाला असता तर आज आरक्षण प्रश्न तापलाच नसता.. 