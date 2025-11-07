Premium|Arts Education : दृश्यकला शिक्षणाची नवी क्षितिजे

दृश्यकला शिक्षण, कला विद्यापीठ, Maharashtra Visual Arts Universityडॉ. केशव साठयेनव्या शैक्षणिक धोरणामुळे राज्याराज्यांत शिक्षण या क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले आहे. अध्ययन –अध्यापन –संशोधन यांविषयीही मोठ्या प्रमाणात मंथन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र ‘दृश्यकला विद्यापीठ’ स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. हा विचार स्तुत्य अहे. ही उभारणी चांगल्या रीतीने व्हावी, यासाठी शास्त्रशुद्ध विचार व्हायला हवा. यानिमित्ताने विद्यापीठाची दिशा, उद्दिष्ट आणि नियोजन कसे असावे, याविषयीचे चिंतन गरजेचे वाटते. कौशल्यविकास याला आपल्या शिक्षणप्रणालीत महत्त्वपूर्ण स्थान मिळाले आहे. ते कौशल्य त्या, त्या विषयातील तत्वज्ञानाने परिपूर्ण असावे आणि त्याला एक सैद्धांतिक चौकट लाभावी हा उद्देश आपण उच्चशिक्षणात गृहीतच धरलेला आहे. ‘दृश्यकला’ या विषयाला जागतिक बाजारपेठेत असलेली मागणी लक्षात घेता कला हा विषय अधिक सखोलपणे शिकवता यावा आणि त्यातील प्रत्येक घटकांवर परिपूर्ण अध्ययन-अध्यापन व्हावे, हे या येऊ घातलेल्या विद्यापीठाकडून नक्कीच अपेक्षित आहे. उपयोजित चित्रकला ,पेंटिंग, शिल्पकला, वास्तूकला, मनोरंजनविश्वातील दृश्यघटक यांना उर्जितावस्था मिळवून देण्यात प्रस्तावित विद्यापीठ महत्त्वाचे ठरणार आहे. .कला ही शिकवून साध्य होत नाही. ती उपजतच असावी लागते, ही विचारसरणी पूर्वी प्रचलित होती. पण कालांतराने आपल्या लक्षात आले की, कला नक्की शिकवता येते. विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत कलागुणांचा शोध घेऊन ती अधिक सशक्त आणि समृद्ध करता येते. नाटक, नृत्य, गायन, वादन, संगीत या क्षेत्रात पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मोठ्या शहरात आहेत . या कलांनाही स्वतंत्र विद्यापीठात स्थान मिळाल्यास जिल्हा, तालुका या भागातील विद्यार्थ्यांचाही या क्षेत्राकडे ओढा वाढेल.चित्रकला हा विषय विद्यापीठीय चौकटीत सामील झाला खरा; पण त्याचे स्वरूप आजही मर्यादित आहे. राज्यात ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट’ ही संस्था अभिमत विद्यापीठ म्हणून कार्यरत आहे. पण या विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या संस्था आणि अभ्यासक्रम काही मोजक्याच ठिकाणी आहेत.शासकीय कला विद्यापीठात पदवी अभ्यासक्रम सुरु झाले, तर किफायतशीर शुल्कात विद्यार्थ्यांना या विषयातील प्रशिक्षण मिळेल आणि यातून हा विषय हा केवळ छंद-कला म्हणून नव्हे तर एक उत्पन्नाच्या नव्या संधी देणारा म्हणूनही ओळखला जाईल. .Premium| AI in Indian fashion: एआय घडवतेय भारतीय फॅशनचे भविष्य\n\n.आज अवघ्या महाराष्ट्रात, खेडोपाडी अनेक प्रतिभावान कलावंत ,चित्रकार मुले संधीअभावी आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे या क्षेत्रात करियर करण्यास धजावत नाहीत. त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा ठरेल. चित्र पाहणे ही संस्कृतीही आपल्याकडे म्हणावी तशी विकसित झाली नाही. चित्रकला प्रदर्शनांना मिळणारा अल्प प्रतिसाद पाहता एकूणच दृश्यसाक्षरतेचा अभाव जाणवण्याएवढा आहे. उच्च शिक्षणात अशा कलांना मोठ्या प्रमाणत संधी मिळाली तर हेही चित्र बदलेल. चित्रपटउद्योग, जाहिरातसंस्था, वाहिन्या, पत्रकारिता, प्रकाशनव्यवसाय या क्षेत्रातही या विषयाला मोठी मागणी आहे. .कला विषयाचे मोल कला या विषयाचे मोल खासगी शिक्षणसंस्थांनी मात्र उत्तमपणे जाणले असून अनेक अभिमत विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे दृश्यकला या विषयातील पदवी अभ्यासक्रम उत्तमरीतीने चालवत आहेत. थ्री डी ॲनिमेशन,व्ही एफ एक्स, गेमिंग या विषयांची मागणी लक्षात घेऊन विद्यार्थी घडवत आहेत.अर्थात हे सर्व अभ्यासक्रम खर्चिक आहेत. सरकारी विद्यापीठ आले तर गुणी विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण सहज आणि अल्पशुल्कात उपलब्ध होणार आहे .या क्षेत्रातील आर्थिक उलाढाल पाहता हे विद्यापीठ एक मोठी क्रांती करणारे ठरेल. केवळ ॲनिमेशन,व्ही एफ एक्स, या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल १३ हजार कोटी रुपये एवढी नोंदवली गेली . गेमिंग उद्योगाने तीस हजार कोटी रुपयांची उलाढाल २०२४ मध्ये केली. यावरुन या उद्योगाची झेप लक्षात यावी. नवमाध्यमांतही दृश्यकलेसाठी खूप संधी आहेत. परदेशांतील ‘ॲनिमेशन’ क्षेत्रासाठी आपले तरुण मोठ्या प्रमाणात काम करताना दिसतात. पिक्सर, वाल्ट डिस्ने या कंपन्यांसाठी बहुसंख्य कलावंत कथानक आणि कार्यक्रमातील जोडणी, शेडिंग यात व्यग्र दिसतात. सर्जनशील काम करण्याची, आपली संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारी प्रतिभा वापरण्याची संधी क्वचितच त्यांना तिथे मिळते. विद्यापीठ झाले तर अशा कल्पक विद्यार्थ्यांना हेरून सॉफ्टवेअर वापरण्याचे कौशल्य शिकवता शिकवता स्वतंत्र विचार करण्याची कुवत त्यांच्यात निर्माण करून त्यांना जागतिक दर्जाच्या कामासाठी आवश्यक कौशल्य प्राप्त करुन देणारे प्रशिक्षण मिळू शकते. .Premium|Art with chemistry: ‘आर्ट विथ केमिस्ट्री’! रसायनशास्त्र फोटोग्राफी असते तरी कशी..?.पेंटिंग या कला क्षेत्रालाही जागतिक स्तरावर खूप मोठी मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रदर्शनात ,लिलावात अशा कलाकृती कोट्यवधींची उलाढाल करत आहेत. म्युरल्स ,शिल्पकला यांचीही चलती आहे. जगभरात नावाजलेले चित्रकार या महाराष्ट्रात तयार झाले. हेब्बर, रझा, पद्मसी, तय्यब मेहेता ,हळदणकर, प्रभाकर बरवे, शि. द .फडणीस, एम एफ हुसेन, गोपाळराव देऊस्कर ,ज. द. गोंधळेकर ,रवी परांजपे यांचा भक्कम वारसा आपल्या पाठीशी आहे . या प्रस्तावित विद्यापीठातून अशीच प्रतिभावंत नवी पिढी आपल्याला घडवता येईल. जगभरातील ‘आर्ट गॅलरीज्’मध्ये आपल्या कलाकृती मोठ्या अभिमानाने विराजमान होतील अशी शक्यता या नव्या विद्यापीठाच्या उभारणीतून निश्चित निर्माण होईल. पण त्यासाठी प्राध्यापकवर्गही तेवढाच कुशल हवा. केवळ तंत्रविद्या शिकवणारा नको, तर या उद्योगाचा मंत्र जाणणारा, जागतिक मागणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्यात चैतन्य निर्माण करणारा शिक्षकवृंद ही या येऊ घातलेल्या विद्यापीठाची सर्वात मोठी गरज असणार आहे. नवे विद्यापीठ सुरू करणे ही कल्पना कितीही रम्य वाटली तरी त्या मार्गांत अनेक अडचणी असतात याचे भान हवे. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ या क्षेत्रासाठी विद्यापीठ स्थापण्याचे सूतोवाच केले. .Premium|Indian Cave Art: भीमबेटका... विंध्य पर्वताच्या कुशीत असलेलं हे आदिम शिलाश्रय...त्यातील प्रगती अजून दृष्टिपथात नाही. राज्यात सुरु झालेल्या मराठी भाषा विद्यापीठाचा प्रवास आणि प्रगतीपुस्तकही अजूनही ‘उत्तीर्ण’ या शेऱ्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर इथे स्थापन केलेल्या या मराठी भाषा विद्यापीठाचा प्रवास संथगतीने सुरु आहे. कुलगुरु, रजिस्ट्रार यांच्या नेमणुका होऊन एक वर्ष होऊनही विद्यापीठाची अधिकृत वेबसाईटही तयार नाही. या विद्यापीठात विद्यार्थी मोठया संख्येने यावेत यासाठी आवश्यक प्रसिद्धी आणि नवमाध्यमांचा वापर करून वातावरणनिर्मिती करणे सहज शक्य आहे. नुसते आरंभशूर न राहता योजनांना निश्चित आकार देण्याची, गतीने तत्पर कार्यवाही करण्याची जास्त गरज आहे. जगभरात या क्षेत्राच्या तंत्रज्ञानामध्ये आणि कार्यशैलीत होणारी प्रगती आणि रोजचे नवनवे प्रयोग पाहता आपल्याला या स्पर्धेत तयारीनिशी आणि विनाविलंब उतरावे लागणार आहे.भारतीय कलाविश्वाचा देदीप्यमान वारसा वृद्धिंगत करण्याची स्वतंत्र विद्यापीठाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी ही संधी आहे. विकसित भारत हे आपले स्वप्न आहे. त्या चित्रात ही दृश्यकलेतील भरारी आश्वासक रंगभरणी करेल अशी आशा करूया का?(लेखक टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या पत्रकारिता, संज्ञापन आणि डिजिटल आर्ट विभागाचे प्रमुख आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.