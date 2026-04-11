Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comअमेरिकेतल्या ॲडव्होकसीच्या प्रशिक्षणादरम्यान माझ्या आणि डेव्हिड कोहेन यांच्यातील चर्चेतून बऱ्याचशा गोष्टी नव्याने माझ्यापुढे येत होत्या. धोरण तयार केलं म्हणजे ते अमलात येतं असं होत नाही; तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आग्रह धरून ते राबवून घ्यावं लागतं. रस्त्यावरची लढाई फक्त रस्त्यावरून लढता येत नाही. धोरण बनवण्यापेक्षाही धोरणाच्या अंमलबजावणीचं काम भारतामध्ये करण्याची अधिक आवश्यकता आहे, हे मी कोहेन यांना पटवून देऊ शकलो. फारसे प्रयत्न न करतासुद्धा जनहिताची धोरणं भारतामध्ये बनवली गेली. जनहिताचे कायदे भारतामध्ये बनवले गेले. परंतु सामाजिक न्याय देणाऱ्या या सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी झालीच नाही. कुठे झालीच तर ती नगण्य झाली, हे कोहेन यांच्या मी निदर्शनास आणून दिलं.धोरणकर्त्यांसोबत काम करताना फक्त धोरणकर्त्यांपर्यंत आपल्याला सीमित राहून चालणार नाही. ज्यांच्यासाठी धोरणं बनवली जाताहेत त्या गरिबांना, कष्टकऱ्यांना, सामान्य माणसांना संघटित आवाज देण्याची लोकशाहीमध्ये नितांत आवश्यकता असते. ॲडव्होकसी म्हणजे फक्त लॉबिंग नाही, ॲडव्होकसी म्हणजे फक्त संशोधन नाही, ॲडव्होकसी म्हणजे फक्त विश्लेषण नाही; तर ॲडव्होकसी म्हणजे संघर्ष करणाऱ्या, प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या संघटनांचं म्हणणं धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा एक संघटित प्रयत्न असतो, अशी ॲडव्होकसीची विस्तृत व्याख्या मला कोहेन यांच्यासोबत तयार करता आली आणि नंतर प्रत्यक्ष काम करताना ती अमलातही आणता आली..अमेरिकेत ॲडव्होकसीचं प्रशिक्षण घेऊन भारतात परतल्यावर ‘श्रमजीवी संघटना’ आणि ‘विधायक संसद’ करीत असलेल्या कामाला संघटित रूप देऊन प्रत्यक्ष ॲडव्होकसी कशी करायची, याचा प्रयत्न मला ‘समर्थन’ या संस्थेच्या निर्मितीनंतर करता आला. ‘समर्थन’ ही दक्षिण आशियामधली अशा पद्धतीची पहिली संस्था ठरली, की ज्यांनी धोरण बनवणं आणि धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचं शास्त्रशुद्ध, तंत्रशुद्ध असं शिक्षण तयार केलं.अमेरिकेतल्या प्रशिक्षणानंतर भारतामध्ये अमेरिकेतील ‘ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूट’च्या धर्तीवर ‘नॅशनल सेंटर फॉर ॲडव्होकसी स्टडीज’ ही संस्था आकाराला आली. न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती ‘नॅशनल सेंटर फॉर ॲडव्होकसी स्टडीज’चे अध्यक्ष झाले आणि प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर उपाध्यक्ष. या संस्थेची निर्मिती माझ्या घरातूनच झाली. ॲडव्होकसीचे प्रशिक्षण भारतातल्या संस्था-संघटना-चळवळींना देणं हा यामागचा मुख्य उद्देश होता; जेणेकरून संस्था-संघटना-चळवळींना त्यांचं उद्दिष्ट धोरणांच्या रूपात, अंमलबजावणीच्या रूपात गाठणं शक्य होईल. या संस्थेचा पहिला संस्थापक मला होता आलं, ते केवळ डॉ. बेरील रॅडीन, डेव्हिड कोहेन आणि कॅथी श्रीधर यांच्याकडून घेतलेल्या प्रशिक्षणामुळेच!संघटनेचा रस्त्यावरचा संघर्ष आणि ‘विधायक संसद’कडून कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण यासोबतच ‘समर्थन’मार्फत धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याची जाण वॉशिंग्टन इथल्या ॲडव्होकसीच्या प्रशिक्षणामधून एव्हाना मला आली होती. संघटनेने उचललेला आदिवासींचा कोणताही प्रश्न, तो प्रश्न सोडवणाऱ्या धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेतील ‘समर्थन’ हा महत्त्वाचा दुवा. हे सारं करीत असताना ‘प्रयत्न-प्रमाद’ या तत्त्वावर आम्ही पुढं जात होतो. कोणतेही विशिष्ट सिद्धांत, तंत्रशुद्ध ज्ञान, धोरणकर्त्यांवर प्रभाव टाकण्यासाठीचे ठरावीक मार्ग असे काहीएक आखून, ठरवून सुरू केलं नव्हतं..Premium|Bonded Labour Rehabilitation: ‘आम्ही भारताचे लोक…’ : लाभार्थी नव्हे, हक्कार्थी!.अमेरिकेत १७८७च्या संविधानाने लोकशाही आली आणि भारतातली लोकशाही १९४९मध्ये, म्हणजे अमेरिकेतली लोकशाही १६२ वर्षे जुनी-जाणती होती. आपण अमेरिकेच्या तुलनेत किमान दोन शतकं मागे होतो. त्यात हा काळ १९९०च्या सुमाराचा. लोकशाहीच्या मार्गावर आपला देश अद्याप चाचपडत होता. लोकशाहीची तत्त्वं इथल्या मातीत अद्याप रुजली नव्हती. ‘आम्ही भारताचे लोक...’ हे संविधानातल्या उद्देशिकेतले प्रथम संबोधन म्हणजे केवळ संविधानाचं पहिलं वाक्य मात्र नाही, तर तो संविधानकर्त्यांचा संविधान निर्मितीमागचा मूळ हेतू आहे. ते संविधानाचं अधिष्ठान आहे. पण आपला देश अद्याप त्या अधिष्ठानापाशी नीटसा पोहोचलाही नव्हता. त्यामुळे यापुढील ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य,’ ही तत्त्वं तर अनेक योजने दूर होती. त्यात संघटनेचे सर्व कार्यकर्ते हे आदिवासी जमातीतले. शहरापासून दूर खेडोपाड्यात राहणारे. रस्ता, पाणी, वीज, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित. त्यामुळे जी ॲडव्होकसी मी अमेरिकेतून शिकून आलो ती या कार्यकर्त्यांना शिकवणं किंवा प्रत्यक्षात मी शिकलेलं तंत्र त्यांच्याकडून संघर्षावेळी करवून घेणं, हे अत्यंत जिकिरीचं होतं. प्रश्नांची सोडवणूक करताना रस्त्यावर उतरायचं आणि संघटनेच्या घोषणा देत, संघटनेची गीतं गात तालुका प्रशासनाशी, फार फार तर जिल्हा प्रशासनाशी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडायचं इतकंच त्यांना ठाऊक होतं. शासन-प्रशासन तसेच शासनातील सत्तापक्ष, विरोधी पक्ष हे सारं त्यांना कळेल, अशा सोप्या भाषेत समजावणं माझ्याकरिता आव्हानात्मक होतं. अमेरिकेत शिकून आलेल्या ॲडव्होकसीचं त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीतील महत्त्व त्यांना पटवून देणं, हे एकप्रकारे आव्हानच होतं. मग मी त्यांच्याच भाषेत, त्यांच्याच दैनंदिन जीवनातल्या उदाहरणातून धोरणकर्ते, कायदे मंडळ, त्याची रचना, ते चालतं कसं हे सारं सारं समजावून देत गेलो. एखादा विषय सोप्यात सोप्या भाषेत सांगणं हे सर्वात अवघड असतं, हे मी तेव्हा अनुभवलं. त्यांच्यातल्या अज्ञानाचं, निरक्षरतेचं आव्हान जरी माझ्यासमोर होतं तरी त्यातूनच त्यांच्यात आलेल्या भाबडेपणामुळे मी शिकवेन त्यावरच त्यांची निष्ठा ही एखाद्या ज्ञानी साक्षरापेक्षा विलक्षण दृढ होती आणि हीच त्यांची ताकद होती. त्यामुळे संविधान, लोकशाही, मूलभूत अधिकार, राज्याचं उत्तरदायित्व या साऱ्या संज्ञा त्यांना लिहिता-वाचता जरी येत नसल्या, तरी राज्य शासन, लोक प्रशासन या विषयाच्या एखाद्या पीएच.डी.धारकापेक्षाही त्यांच्यात त्या अधिक भिनल्या होत्या. कारण ही सारी तत्त्वं त्यांनी शिक्षणाच्या साचेबद्ध अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून आत्मसात केली नव्हती; तर ती ते प्रत्यक्ष संघर्षातून दररोज अनुभवत होते. त्यामुळे त्यांच्यात परीक्षार्थींची साचेबद्धता नव्हती किंवा ज्ञानार्थींची निव्वळ वैचारिकता नव्हती; तर त्यांच्याकडे स्वत:च्या अनुभवावर आधारित स्पष्टता होती. आणि विशेष म्हणजे रस्त्यावरल्या लढ्यांच्या पार्श्वभूमीवर ती अधिक तीक्ष्ण, तीव्र होती.प्रत्यक्ष रणभूमीवर संघर्ष करताना संविधान मूर्त होऊन त्यातल्या लोकशाही, मूलभूत हक्क या तत्त्वांचं बोट त्यांना पकडून देत या साऱ्यांना पुढे नेत होतं आणि संविधानिक उत्तरदायित्वासाठी व्यवस्थेस भाग पाडण्यास लावत होतं. या आदिवासींना त्यांच्या पोटातल्या भुकेसाठी हाताला रोजगार, रोजच्या जगण्याच्या संघर्षातली सारी आवश्यक साधनं मागण्यासाठी व्यवस्थेच्या विरोधात लढता लढता संविधानातल्या मूलभूत हक्कांनी या साऱ्या आदिवासींचा हात हातात कधी घेतला, हे त्यांचं त्यांनाच कळलं नाही. मोर्चाच्या वेळी पोलिसांच्या विरोधाला सामोरं जाताना संघटना बांधण्याचा, शांततापूर्ण मार्गाने विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा मूलभूत अधिकार त्यांच्यात आपसूक भिनत होता. कोणत्याही प्रचलित संस्थात्मक शिक्षणाविना संविधानाचा अनुच्छेद १९चा आत्मा त्यांच्यात उतरत होता. ‘आम्ही या राज्याचे मालक आहोत,’ असं प्रशासनाला ठणकावून सांगताना त्यांच्याही नकळत लोकशाहीसारख्या अत्युच्च तत्त्वाची या साऱ्यांच्या हृदयाशी एक दिठी होत होती. त्यामुळे संविधान आणि संविधानातील तत्त्वं ते सारे जाडजूड ग्रंथातून शिकत नव्हते; तर या साऱ्या चिरंतन तत्त्वांना रणभूमीवर प्रत्यक्ष संघर्ष करताना हे सारे आदिवासी मूर्त करीत होते, प्रत्यक्षात आणत होते. माणूस म्हणून जगण्याचे सर्व हक्क नाकारलेले हे सारे आदिवासी... ज्यांच्यासाठी विकसित होण्याच्या साऱ्या वाटा, साऱ्या शक्यता नाकारल्या गेल्या होत्या. प्रगतीच्या साऱ्या वाटा बंद झाल्या होत्या. मात्र संघर्ष करताना या साऱ्या कार्यकर्त्यांनी अनुभवलेले संविधान आणि त्यातली मूलभूत हक्कांची सर्व तत्त्वं त्यांच्या धमन्यांमधून वाहणाऱ्या रक्तात सहजतेने मिसळून जात होती. प्रत्यक्ष रणभूमीवर मिळालेले ज्ञान हेच सर्वोच्च असतं. कदाचित म्हणूनच भगवद्गीतेचा अर्थ प्रत्यक्ष रणभूमीवर आकळला असावा. हीच भगवद्गीता श्रीकृष्णाने अर्जुनाला एखाद्या राजप्रासादात कथन केली असती तर ती कळली असती; पण खोलवर भिनली गेली नसती. श्वास-प्रश्वासाच्या लयबद्धतेत सहजतेने अखिल मानवजातीच्या जगण्यातून पाझरली नसती. धोरणकर्ते, त्यांच्याशी केली जाणारी ॲडव्होकसी हळूहळू वेगवेगळ्या लढ्यांमधून आदिवासींच्या जगण्यात आपसूक भिनत होती. आतापर्यंत संघटना धोरण राबवणाऱ्या प्रशासनाशी तालुका, जिल्हा स्तरावर लढून आपले हक्क मिळवत होती, प्रश्न सोडवत होती. अप्रत्यक्ष ॲडव्होकसीच करीत होती. मात्र आता ‘समर्थन’च्या निमित्ताने या प्रयत्नांना संस्थात्मक रूप आलं होतं. अमेरिकेतल्या प्रशिक्षणादरम्यान डेव्हिड कोहेन, डॉ. बेरील रॅडीन आणि कॅथी श्रीधर यांच्याकडून समृद्ध होऊन आल्यानंतर संघटना आता न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांसाठी धोरण, कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणकर्त्यांपर्यंत पूर्वतयारीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने जाऊ लागली होती आणि तेही संघर्षाची रणनीती आखून अन् प्रत्यक्षात रणभूमीवर ती तंतोतंत वापरून. संघटना आता जाणती होत होती, बहुआयामी होत होती; संघर्षाचं क्षितिज पार करून उषेच्या नवनव्या वाटा धुंडाळू लागली होती..श्रमजीवी संघटनेला हळूहळू आकार येत होता. तो काळ हा अशा पद्धतीच्या संघटना बनवण्याचा होता. ‘सामाजिक जाणीव-जागृती’ (अवेरनेस रेझिंग) हा विषय जवळपास सार्वत्रिक होता. देशभरामध्ये विविध संस्था ‘सामाजिक जाणीव-जागृती’चे काम करीत होत्या. अनेक संस्था, विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये १९८०च्या दशकात सुरू झाल्या होत्या. या संस्था-संघटनांना जनाधारापेक्षाही देणगी देणाऱ्या अनेक संस्थांचा आश्रय होता. त्यामध्येच ‘ऑक्सफॅम’ ही संस्था होती. दुसऱ्या महायुद्धात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी ही संस्था सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्रासाठीचं या संस्थेचं कार्यालय नागपूरमध्ये होतं. त्या संस्थाप्रमुखांचं येणं-जाणं उसगावात असे. ‘विधायक संसदे’तून ‘श्रमजीवी संघटना’ निर्माण झाली आणि तिला मिळत असलेलं यश पाहून ‘ऑक्सफॅम’ आर्थिक सहाय्य करीत असलेल्या संस्थांना मी मार्गदर्शन करावं, अशी सूचना त्यांच्याकडून आली. मला विशेषत: मराठवाड्यामधील नांदेड, बीड, लातूर या जिल्ह्यांतील संस्थांना भेटी देण्यास सांगितलं गेलं. मराठवाड्यात फिरत असताना मला निजामशाहीच्या खुणा जागोजागी आढळून येत होत्या. संस्था दशकांहून अधिक काळ त्याच त्या कार्यक्षेत्रामध्ये काम करीत होत्या. त्यांचा विषय ‘जाणीव-जागृती’ असला तरी जाणीव-जागृती झाली याचा कोणताही पुरावा मला प्रत्यक्षात आढळून आला नाही. संस्थाप्रमुखांच्या बरोबरीने प्रत्यक्ष भेटी देणं, त्यांच्याशी चर्चा करणं आणि श्रमजीवी संघटनेच्या अनुभवाच्या आधारे त्यांच्यासोबत माहितीचं आदानप्रदान करून त्यांच्या क्षमता वाढवणं, असं माझं काम होतं. मराठवाड्यातल्या गावागावामध्ये गावगाड्यातली कामं आजही सुरू आहेत, असं मला तेव्हा दिसून आलं. विशेषत: या गावगाड्यातील काही जण मातंग (मांग) समाजाचे होते. नांदेडमधील मुखेड तालुक्यातील एका गावात मी संस्थाप्रमुखांशी बोलत असताना ‘लोकांना कोणते प्रश्न भेडसावतात?’ या माझ्या प्रश्नावर ‘जमिनीच्या हक्काचा ७/१२ तलाठी देत नाही’ इथून ते ‘मातंग समाजाला गावकीची कामं करावी लागतात’ इथपर्यंत अनेक प्रश्न लोकांनी माझ्यासमोर मांडले. संस्थाप्रमुखांना या प्रश्नांची माहिती आहे का? हे जाणून घेताना संस्थाप्रमुखांकडून मला जे कळलं ते धक्कादायक होतं. दहा वर्षांपूर्वी संस्था सुरू झाल्या त्या वेळेला जे प्रश्न होते तेच आजही प्रलंबित होते. संस्था जाणीव-जागृतीचं काम करीत असल्याचं म्हणत असल्या, तरी प्रत्यक्षात मात्र फक्त प्रकल्प राबविले जात होते, हे माझ्या लक्षात आलं. त्यात पूर्वीच्या गावगाड्यामध्ये असणारा महार समाज हा ‘महारकी’ची कामं करायचा आणि मातंग समाज हा ‘मागंकी’ची कामं करायचा, हे मला मराठवाड्यात लोकांशी बोलताना कळलं. विशेषत: महारकीमध्ये गावाची राखण करणं, कोतवाली करणं, गावातील सवर्णातील कुणाचं मयत झालं तर ‘सांगावा’ द्यायला जाणं आणि त्याच्या बदल्यात गावात भाकरतुकडा मागणं आणि वर्षातून एकदा बलुतं घेणं हे सर्रास होतं. गावामध्ये जन्माशी निगडित खळं तयार करणं आणि त्याचं रक्षण करण्याचं काम मातंग समाजाकडे असायचं. दोन्ही कामं परस्पर भिन्न होती. मला याचं आश्चर्य नि उद्वेग वाटे, की आयुष्याची सुरुवात आणि शेवट या दोन्ही टोकांवर मातंग अन् महार या दोघांची गरज लागत असताना या दोन टोकांच्या मधल्या आयुष्याच्या लांबीत मात्र हे दोन्ही समाज इतर समाजाला अस्पृश्य का वाटावेत? मला दया पवारांच्या ‘बलुतं’ या आत्मकथनावर प्रसिद्ध लेखक पु. ल. देशपांडे यांनी १८ मार्च १९७९ रोजी एका वर्तमानपत्रात लिहिलेले शब्द स्मरले-‘बलुतं’ म्हणजे दु:खाने गदगदलेलं झाड.’ मला अशी दु:खाने गदगदलेली असंख्य झाडं मानवी हक्क अभियानाच्या वाटेवर भेटली. त्यांच्या सावलीत अगणित शोषितांच्या काळीज करपवणाऱ्या दाहक वेदना होत्या.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महार समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती निर्माण केली आणि महारकीची कामं सोडण्यास त्यांनी लोकांना प्रवृत्त केलं. अनेकांनी बाबासाहेबांसोबत बौद्ध धर्म स्वीकारला. महारांसोबत मातंग समाजालाही एकात्म करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी अथक प्रयत्न केल्याचं स्मरणात होतं. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी सुमारे १० हजार मातंग बांधवांनी धर्मांतर करून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेऊनही या दोहोंमधलं अंतर पुरेसं कमी झालं नव्हतं, याचे परिणाम मराठवाड्यात जागोजागी दिसत होते. ‘मला जर मुलगी असती तर ती मी मांगाला दिली असती. त्यामुळे तरी महार-मांग वाद संपला असता,’ अशी खंत डॉ. बाबासाहेबांनी व्यक्त केल्याचं आणि महार-मांगांना एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी केलेल्या पराकाष्ठेच्या प्रयत्नांच्या गोष्टी माझ्या परिचयाचे या समाजाचे तिथले नेते मला सांगत. मराठवाड्यात महार-मांग यांतील दरी स्पष्ट जाणवत होती. त्यामुळे महारकी सोडून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेऊनही सामाजिक-शैक्षणिक उत्थानाच्या प्रक्रियेमध्ये मातंग समाज मात्र मागेच राहिला, हे तिथे माझ्या लक्षात आलं. कामांच्या या विभागणीमुळे मराठवाड्यातील प्रत्येक गावातील वस्तीमध्ये या दोन दलित जातींमध्ये तेढ आणि संघर्ष असल्याचं मला जाणवलं..गावातल्या मांगकीचं काम करीत असलेल्या कुटुंबातल्या तरुणाला मांगकीचीच कामं करण्याचं बंधन गाव घालत असे. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये फिरताना माझ्या हे लक्षात आल्यानंतर यासंदर्भात काय करता येईल, याचा मी विचार करू लागलो. ‘विधायक संसद’ची सुरुवात झाली तेव्हा ‘विधायक संसद’मध्ये कार्यरत असणारे बीडच्या माजलगावचे एकनाथ आव्हाड आणि लातूरच्या उदगीरचे दशरथ जाधव यांना मी संपर्क केला. कधीही कुणाची जात विचारण्याचा विचार मनात येत नसल्याने हे दोघे कोणत्या जातीचे आहेत, याचा विचार मनात येण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यांच्याशी बोलताना मला कळलं, की दोघेही मातंग समाजातील आहेत आणि मातंग समाजातील रूढीपरंपरेविषयी, त्यांच्या प्रश्नांविषयी त्यांना माहिती आहे. दोघेही एमएसडब्ल्यू झालेले होते. मी त्या दोघांनाही बोलावून घेतलं आणि त्यासंदर्भात जातीवर आधारलेली वेठबिगारी कशी नष्ट करता येईल, याबाबत चर्चा केली. मराठवाड्यात अशा प्रकारे काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. त्यांचं एक सामाईक व्यासपीठ निर्माण करावं आणि या वेठबिगारीच्या शोषणावर आधारित व्यवस्थेला आव्हान द्यावं, असा विचार या चर्चेतून पुढे आला. यादरम्यानच माझ्या अनुभवाचं क्षितिजही विस्तारलं होतं. केवळ एका संघटनेने काम करून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही; तर अनेक संस्था-संघटनांचा समन्वय करावा लागेल, हे अमेरिकेतील प्रशिक्षणानंतर माझ्या लक्षात आलं होतं. श्रमजीवी संघटना ही एक संघटना होती आणि मराठवाड्यात अनेक संस्था-संघटना अशा होत्या, की ज्या तिथल्या प्रश्नांशी संबंधित होत्या. त्यामुळेच या साऱ्या संबंधित संस्थांचं एक सामाईक व्यासपीठ निर्माण करावं, या कल्पनेने ‘मानवी हक्क अभियान’ हे व्यासपीठ निर्माण करण्याचा निर्णय मी घेतला. याची सुरुवात कशी करावी, याचा विचार केला असता या कामासाठी ज्यांचं पूर्ण नैतिक पाठबळ मिळू शकेल, अशा समाजमान्यता असलेल्या व्यक्तिमत्त्वांचा शोध मी घेऊ लागलो. स्वाभाविकपणे श्रमजीवी संघटनेचं काम करीत असताना सर्वोच्च भारताचे सरन्यायाधीश न्या. पी. एन. भगवती यांच्याशी माझा जवळचा संपर्क आला होता. त्यामुळे त्यांचं नाव सर्वप्रथम माझ्यासमोर आलं. मग मी दशरथ जाधव आणि एकनाथ आव्हाड यांना घेऊन न्यायमूर्ती भगवती यांना भेटलो. मराठवाड्यातली जातीव्यवस्थेवर आधारलेली वेठबिगारी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तातडीने त्यांनी त्यांचं पूर्ण सहकार्य आम्हाला देऊ केलं. (क्रमशः)