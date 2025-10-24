Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?

विवेक पंडितpvivek2308@gmail.comतत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी शांतपणे ऐकत होते. माझं बोलून झाल्यावर ते म्हणाले, की ‘खूप महत्त्वाचे मुद्दे मांडले तुम्ही... आपल्याला असं देशभर करता येणार नाही का?’ त्यानंतर ‘ग्रामीण गरिबांना संघटित करण्यासाठीची योजना’ मी तयार केली, जी सहाय्यकारक ठरली. पंतप्रधानांनी आमच्या कामाची, आमच्या संघर्षाची घेतलेली दखल माझ्या आयुष्यातली सर्वात महत्त्वाची उपलब्धी होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेनंतर आमचा आवाका जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या वेशी ओलांडून देशपातळीवर आला होता. या याचिकेमुळे भारत सरकारचा कामगार विभाग, कामगार कल्याण विभाग किंवा ग्रामविकास विभाग यांनी आमच्या संघर्षाची दखल घेतली. वेठबिगार पद्धतीच्या निमित्ताने दिल्लीमधील कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांशीही आमचा संबंध आला. त्या वेळेस डॉ. लक्ष्मीधर मिश्रा हे भारताचे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी कामगार कल्याण आणि पुनर्वसनाचे महासंचालक होते. आमचा त्यांच्याशी परिचय झाला. .आमचं काम त्यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी विद्युल्लता आणि मला निमंत्रित केलं. त्यांच्या विभागामार्फत वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचं काम देशभरात चालत होतं; परंतु कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडली जात नव्हती. विशेषतः वेठबिगारीचा गुन्हा, दखलपात्र गुन्हा कायद्यानुसार असला, तरी देशभरात गुन्हे दाखल होत नव्हते आणि कायद्यानुसार मुक्ती प्रक्रिया पार पाडली जात नव्हती. केवळ पुनर्वसनासाठी खर्च केला गेल्याचे दाखविले जात होते. आम्ही करीत असलेलं वेठबिगार मुक्तीचं काम हे देशात पथदर्शक काम आहे, हे त्यांनी जेव्हा आम्हाला सांगितलं, तेव्हा आम्हाला आश्चर्याचा धक्काच बसला..वेठबिगारांचा शोध कसा घ्यावा? कायद्याच्या व्याख्येप्रमाणे वेठबिगार कसे ओळखावेत? स्वतःच्या मुक्तीकरिता त्यांची मानसिक तयारी कशी करून घ्यावी? त्यांची मानसिक मुक्ती कशी करावी? मुक्तीसाठीची कायदेशीर प्रक्रिया कशी राबवावी? दखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद कुणी आणि कशी दाखल करावी? त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या मुक्त केल्यानंतर त्यांना मुक्तीचा दाखला कुणी आणि कसा द्यावा? याबाबत आम्ही १९८२ पासून जे काम करीत होतो ते पथदर्शक आहे, याची कल्पना आम्हालाही नव्हती. डॉ. मिश्रा यांच्या भेटीत त्यांनी तशी कल्पना आम्हाला दिली. त्यांनी आमच्या कामाचं दस्तऐवजीकरण करून घेतलं आणि तोच दस्ताऐवज त्यांनी कामगार मंत्रालयातर्फे देशभरातल्या जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना ‘वेठबिगार मुक्ती प्रक्रिया’ म्हणून पाठविला. या मुक्ती प्रक्रियेचं त्याच वर्षी ‘बंध मुक्ती’ हे पुस्तक आम्ही प्रकाशित केलं. तोवर वेठबिगारांचा शोध घेऊन त्यांना मनाने आणि कायदेशीरदृष्ट्या मुक्त करणं, हे काम आम्ही फारच स्वाभाविकपणे करीत होतो. त्याची काहीएक आखीव पूर्वयोजना आम्ही ठरवली नव्हती. .आम्ही केवळ क्रियेला प्रतिक्रिया देत गेलो आणि आमचं हेच काम ‘मानक’ म्हणून स्वीकारलं गेलं... भारत सरकारकडून प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत अनुसरलं गेलं... वसईतल्या दहिसरमध्ये १९७९ला आदिवासींसाठी काम सुरू केलं तेव्हा सामाजिक सेवेचं कोणतंच संस्थात्मक शिक्षण - प्रशिक्षण आम्ही घेतलं नव्हतं. त्यामुळे वेठबिगार मुक्त करताना कोणत्याही ‘पद्धतीचे शास्त्र’ (Methodology) आम्ही अनुसरलं नव्हतं... पिचलेल्या, गुलामीत असलेल्या आदिवासीला मुक्त करायचं, माणुसकीचं जिणं द्यायचा प्रयत्न करायचा, इतकंच आम्हाला ठाऊक होतं... ‘त्यांच्या वेदनेशी सहवेदना ठेवायची आणि त्यांची वेदना दूर करायला आपल्या ऊर्जेचा प्रत्येक कण, प्रत्येक श्वास द्यायचा’ हेच आमचं ‘पद्धती शास्त्र’ होतं... बाकी ठरवून, आखून आम्ही काहीएक करीत नव्हतो; परंतु आमच्या सहवेदनेची, आमच्या प्रतिक्रियेची, आमच्यातल्या खऱ्याखुऱ्या तळमळीची Methodology झाली, जी भारत सरकारने ‘मुक्ती प्रक्रिया’ म्हणून देशभर अंगीकारली..माझ्या या अनुभवावरून माझ्या लक्षात आलं, की समाजासाठी काम करताना कोणतीही Methodology समोर ठेवून त्याला अनुसरून काम करता येत नाही; तर एकाच ध्यासाने समाजासाठी काम करता करता त्यातूनच ‘पद्धती शास्त्र’ निर्माण होत राहतं, ही समांतर प्रक्रिया आहे... आधी Methodology, मग काम किंवा आधी काम, मग Methodology असा तो क्रम नाही. ज्यांच्यासाठी आपण काम करीत असतो, त्यांच्या अनुभवातून, त्यांच्या जगण्यातून, त्यांच्यासाठीच्या संघर्षातूनच त्यांच्या मदतीचं ‘पद्धती शास्त्र’ विकसित होत असतं. ...आणि ही निरंतर प्रक्रिया असते. १९७९ ते १९८४ या काळात आम्ही वेठबिगार मुक्तीसाठी जे काम केलं, त्यातून जी मुक्ती प्रक्रियेची Methodology नकळत विकसित झाली, ती तिथेच पूर्णत्वास आली, असं नव्हे. मुक्तीच्या प्रक्रियेचं ‘पद्धती शास्त्र’ विकसित होण्याचं काम आजही निरंतर सुरू आहे आणि ते काळानुरूप बदलत आहे... १९७९ ते १९८७ या काळातील Methodology मध्ये काळानुरूप बदल होत जाताहेत आणि ज्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जातेय त्यांच्याच अनुभवातून आणि जगण्यातून ते विकसित होताहेत; मात्र आमच्या कामाची ‘मुक्तीची प्रक्रिया’ नावाची विकसित झालेली Methodology देशभर अमलात आणायला लागल्यावर चित्र बदललं..कामगार मंत्रालयाच्या बैठकांना तसेच ग्रामविकास मंत्रालयाच्या बैठकांनासुद्धा आम्हाला दिल्लीला निमंत्रित केलं जाऊ लागलं. डॉ. लक्ष्मीधर मिश्रा यांच्या कामगार मंत्रालयाकडून कपार्ट (CAPART) Council for Advancement of People’s Action and Rural Technology या केंद्र सरकारच्या नवीनच निर्माण झालेल्या स्वायत्त संस्थेवर महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाशी संबंधित दोन संस्था होत्या, ज्या देशभरात निरनिराळ्या राज्यांत सक्रिय होत्या. त्यातील एक होती - People’s Action for development. महाराष्ट्रात या संस्थेचं नाव ‘भारतीय विकास लोक कार्यक्रम’ असं होतं; तर दुसरी - Council for Rural Technology... ग्रामीण तंत्र विकासासाठीची ही संस्था होती. या दोन संस्थांचं एकत्रीकरण करण्यात आलं आणि त्यातून ‘कपार्ट’ ही संस्था निर्माण झाली. ही संस्था देशभरात ग्रामविकासात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रशिक्षण देणं, त्यांच्यामार्फत कृषी, विज्ञान, ग्रामविकास, कामगार मंत्रालयाच्या, केंद्र शासनाच्या योजना राबवण्याचं काम करीत असे..यादरम्यान पंतप्रधान इंदिरा गांधीजींची हत्या झाली होती. त्यांच्या हत्येनंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी सहा वाजता देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी यांनी शपथ घेऊन देशाची सूत्रं आपल्या हाती घेतली. राजीव गांधी हे भारताचे सातवे आणि नेहरू घराण्यातील तिसरे पंतप्रधान होते. इंदिराजींच्या हत्येमुळे पंतप्रधान राजीवजींना जनतेची प्रचंड सहानुभूती मिळाली. राजीव गांधी हे देशातील आजवरचे सर्वात तरुण पंतप्रधान होते. त्यांच्याकडे फारसा अनुभव नव्हता, ही जशी वजाबाकीची बाजू होती तशीच त्यांची जमेची बाजू अशी होती, की त्यांची प्रतिमा मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील राजकीय नेत्यांपैकी एक स्वच्छ चारित्र्याचा नेता म्हणून होती. पंतप्रधान असताना त्यांचं उमदं नेतृत्व, त्यांचा जुन्या पद्धतीच्या राजकारणाला तिलांजली देण्याचा आत्मविश्वास, त्यांचे नवे विचार, आधुनिकीकरणाचा ध्यास अशा विविध आशा-आकांक्षांनी देशातील जनता भारून गेली. १९८४च्या डिसेंबरमध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर त्यांनी देशाचं नेतृत्व हाती घेतलं आणि लोकसभेतील ५१४ जागांपैकी ४०४ जागा, इतकं प्रचंड बहुमत मिळवून ते सत्तेवर आले. .सत्तेवर येताच राजीवजींनी ‘टेक्नॉलॉजी मिशन’ची स्थापना करून तंत्रज्ञानाला अग्रक्रम दिला. टेक्नॉलॉजी मिशनसह ‘साक्षरता मिशन’ही त्यांनी हाती घेतलं. संगणक युगाचा पुरस्कार केला. दूरध्वनी यंत्रणेचं जाळं देशभर पसरवण्याचं श्रेय राजीवजींना जातं. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासोबत प्रशासकीय सुधारणा करणं, शासकीय आणि विकासकामांमधील मध्यस्थांना आळा घालणं, आधुनिक भारताचं, एकविसाव्या शतकाचं आदर्श चित्र देशासमोर, विशेषतः तरुणांसमोर ठेवून त्यांना उमेद देण्याचं खूप मोठं कार्य राजीवजींच्या हातून होत होतं. ‘मिस्टर क्लीन’ अशी त्यांची सुरुवातीच्या काळात प्रतिमा होती. राजसत्तेच्या आड येणाऱ्या दलालांना दूर ठेवण्याचे त्यांचे प्रयत्न होते; मात्र नंतर शहाबानो केस, बोफोर्स प्रकरण, श्रीलंकेतील संघर्षावरील त्यांची भूमिका यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागली आणि त्यातच निवडणुकीचा प्रचार करीत असताना दक्षिणेत श्रीपेरुंबदूरमध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटात त्यांच्या देहाची चाळण झाली; मात्र त्या काळातल्या तरुणांचं एक आशास्थान म्हणून राजीव गांधी यांचं नेतृत्व तेव्हा पुढे येत होतं..योजना आयोगाच्या एका अहवालाप्रमाणे केंद्र सरकारने ग्रामविकास योजनांवर जर शंभर रुपये खर्च केले; तर त्यातील केवळ १६ रुपये हे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत, गरिबांपर्यंत पोहोचतात, असा तो धक्कादायक अहवाल होता. त्यामुळे अशा पद्धतीची भ्रष्ट व्यवस्था बदलून लाभार्थ्यांपर्यंत थेट लाभ कसा पोहोचवता येईल? याचा विचार पंतप्रधान राजीव गांधी करीत होते. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी देशातील निवडक २३ स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले होते. विज्ञान भवन या अतिशय प्रशस्त आणि दिमाखदार वास्तूमध्ये पंतप्रधानांसोबतच्या सल्लामसलतीकरिता मलाही बोलावण्यात आलं होतं... विज्ञान भवनाच्या आतलं-बाहेरचं वातावरण पाहून मी भारावून गेलो होतो. राष्ट्रपती भवनाजवळच्या या साऱ्याच शासकीय इमारती अत्यंत सुबक आणि नीटनेटक्या. .तिथले रस्तेही इतके आरस्पानी असत, की त्यावरून चालताना आपलं अवघडलेपण, आपला संकोच त्यात प्रतिबिंबित व्हावा... इमारतींपाशी काटेकोर छाटलेलं लॉन आणि डौलदार झाडं. एक प्रकारचा संकोच त्या भव्यतेत आणि नीटनेटकेपणात होता. दृष्टिपटलावरही सामावला जाणार नाही इतका दिमाख तिथे सर्वत्र पसरला होता. त्या विज्ञान भवनाच्या छताची उंची, वऱ्हांड्यात लावलेली झुंबरं, आतील बैठक व्यवस्था हे सारं पाहून अक्षरशः डोळे दिपून गेले. आम्ही २३जण वगळता अधिकारी वगैरे सर्व धरून ४०-५० जण त्या विज्ञान भवनाच्या सभागृहात जमलो होतो. अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत आम्हाला विज्ञान भवनात सुमारे तासभर आधी प्रवेश देण्यात आला..ज्या वेळी मला निमंत्रणाचा टेलिग्राम आला त्याच दिवशी विरारचे पोलिस आणि मुंबई पोलिसांमधला एक जण माझी माहिती घेण्यासाठी, माझ्याबद्दलचा तपशील घेण्यासाठी, माझा फोटो घेण्यासाठी माझ्याकडे पोहोचला होता. इतक्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेतून मी विज्ञान भवनात गेलो. बाहेरच्या दालनात चहाची व्यवस्था केली होती.मला आठवतं, तिथे मांडलेली सगळी भांडी चांदीची होती. त्यातून चहाचा घोट घेतानाही एक प्रकारची अनामिक भीती होती. अभ्यागतांच्या अप्रूपाची, संकोचाची परिसीमा गाठली जावी इतकं सारं नेत्रदीपक होतं. पंतप्रधान कसे असतील? ते काय बोलतील? त्यांच्याशी आपण काय बोलायचं? याचेच विचार सारखे घोंघावत होते... बैठक सुरू करण्याआधी आम्हाला आसनस्थ करण्यात आलं. .सुरक्षाव्यवस्था अधून-मधून आपलं काम करीत होतीच. नियोजित वेळेप्रमाणे राजीव गांधी सभागृहात आले. अत्यंत तेजस्वी, करारी, खांद्याभोवती शाल टाकलेली, असा हा उमदा तरुण पंतप्रधान मी काही फूट अंतरावरून पाहतोय, याच्यावर माझा विश्वासच बसेना. गालाला खळी पडणारं अतिशय मोहक व्यक्तिमत्त्व... त्यांनी हसतमुखाने आमचं स्वागत केलं. ‘कैसे हो? दिल्ली पहुँचने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई?’ इतक्या अनौपचारिकपणे त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. सोबतच के. बी. सक्सेना हे बिहार केडरचे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी भारत सरकारच्या सेवेत होते. ते ग्रामविकास विभागाचे सचिव होते. कमालीचा साधा माणूस... अस्ताव्यस्त केस, दाढी-मिशी. बेशिस्त पसारा, बिनइस्त्रीचा जाड खादीचा ब्राऊन रंगाचा शर्ट घातलेला, असा एखादा अत्यंत दुर्गम भागातला कुणीतरी असावा, असे के. बी. सक्सेना. त्यांनी विषयाच्या मांडणीला सुरुवात केली, ‘देशाच्या पंतप्रधानांना याची काळजी आहे, की गरिबातल्या गरिबाला त्याचा विकास साधण्यासाठी काय करता येईल? याबाबत तुमच्या काही सूचना असतील, तर त्या जाणून घेण्यासाठी तुम्हा सर्वांना येथे निमंत्रित केले आहे’... मग स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी एकामागोमाग एक बोलू लागले....मध्य प्रदेशमधील एकाने तर त्यांच्या कामाचा पाढाच वाचला. खासकरून २३ जणही देशभरातील आदिवासी भागातील कार्यकर्ते होते. त्या सर्वांमध्ये मी वयाने आणि अनुभवाने तरुण होतो. यातले अनेक गांधीवादी होते; तर काही सर्वोदयी होते. निर्मला देशपांडे यांच्यासारख्या विनोबाजींच्या शिष्याही यात निमंत्रित होत्या.मध्य प्रदेशच्या आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीने त्यांच्या समस्या सांगता सांगता ‘गोंद’ या शब्दाचा वापर केला. ‘गोंद’ हा शब्द राजीवजींनी पहिल्यांदा ऐकला असावा, त्यामुळे त्यांनी मध्य प्रदेशच्या त्या कार्यकर्त्याला बोलताना मध्येच थांबवलं आणि गोंद म्हणजे काय? तो कशासाठी वापरतात? तो कसा काढतात? याची तपशीलवार माहिती त्याच्याकडून समजून घेतली. एखादा पंतप्रधान त्याला एखादी गोष्ट माहिती नाही, हे सर्वांसमोर कबूल करतो आणि ते त्याच्यापेक्षा सर्वार्थाने कनिष्ठाकडून माहीत करून घेतो, हे मला कमालीचं प्रभावित करून गेलं..मग माझी बोलण्याची वेळ आली. त्या वेळेस मी वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी काय करतोय, हे थोडक्यात सांगितलं. वेठबिगार, आदिवासी आणि त्यांच्या व्यथा ऐकताना राजीवजींची उत्कंठा अधिक ताणली गेली. आम्ही हे सारं कसं करतो? हे त्यांनी विचारल्यानंतर मी थोडक्यात आम्हाला आलेले अडथळे त्यांना सांगितले आणि त्यावर त्यांनी इलाज विचारला. त्यावर मी बावरून गेलो होतो. मला कळेना, इलाज मी कसा देऊ शकेन? त्या वेळी माझ्या तोंडून सहजतेने पंतप्रधानांना सांगितलं गेलं, की ‘करोडो रुपये खर्च करून आदिवासींचा विकास होईल, ते दारिद्र्यरेषेवर येतील, असा जो विचार आपण करतो आहोत, तो जरूर करावा; मात्र त्याबरोबरीनेच त्यांच्या दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी, त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी, त्यांना भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्कांनुसार जे कायदे झालेले आहेत त्यांची अंमलबजावणी जर नीट झाली; तर कोट्यवधी रुपयांचा शासकीय निधी खर्च करून होणाऱ्या लाभापेक्षाही अधिक लाभ त्यांना होऊ शकतो’... हे मी त्यांना वेठबिगारांच्या मुक्तीचं उदाहरण देऊन थोडक्यात सांगितलं..माझ्या सांगण्याचा मथितार्थ असा होता, की संविधानाने बहाल केलेल्या हक्कांनुसार कायदे झाले; परंतु ते लोकांना माहीतच नाहीत आणि माहीत असतील, तरी ते हक्क प्रत्यक्षात घेण्याची क्षमता लोकांमध्ये नाही; कारण ते संघटित नाहीत. भारतीय संविधानाने संघटना करण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे, हे खरं असलं तरी आदिवासी संघटित होऊ शकत नाहीत. त्यामध्ये अनेक अडथळे आहेत. त्यांना संघटित केलं गेलं पाहिजे आणि समाजघटकाने त्यांचा अधिकार - मग तो कायद्याच्या रूपात असेल किंवा योजनेच्या रूपात, गरज पडली तर तो शासकीय यंत्रणेशी संघर्ष करून त्यांच्याकरिता प्राप्त करून घेतला गेला पाहिजे..Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.मी एकामागे एक मुद्दे मांडत होतो आणि पंतप्रधान माझ्याकडे पाहत शांतपणे ऐकत होते. माझं बोलून झाल्यावर मी बसलो; परंतु त्यांनी मला पुन्हा उठवलं. माझ्याकरिता त्यांनी स्वतः टाळ्या वाजवल्या. ते म्हणाले, की 'खूप महत्त्वाचे मुद्दे मांडले तुम्ही... आपल्याला असं देशभर करता येणार नाही का?' लक्ष्मीधर मिश्रा तिथेच होते. त्यांच्याकडे निर्देश करून त्यांनी सांगितलं, की 'यांना पुन्हा बोलावून घ्या आणि हे जे सांगत आहेत त्या पद्धतीचं 'वॉलेंन्टरी ऑर्गनायझेशन' आपल्याला केंद्र शासनाच्या पाठिंब्याने कसं करता येईल आणि त्यामार्फत आदिवासींना हे संघटित कसे करतील, यासंदर्भात तुम्ही त्यांच्यासोबत योजना तयार करा'... के. बी. सक्सेना आणि लक्ष्मीधर मिश्रा हे पंतप्रधानांची पडत्या फळाची आज्ञा मानायला तयारच होते, त्यामुळे विज्ञान भवनाची बैठक आटोपल्या आटोपल्या त्यांनी मला 'कपार्ट'च्या कार्यालयात नेलं आणि मला सांगितलं, की 'तुम्ही याची एक योजना तयार करा'... मग त्यासाठी मी त्यांच्याकडून काही कालावधी मागून घेतला. .Premium|Dollar Dominance : डॉलरचा प्रभाव कितपत टिकणार?.दहिसरला येऊन शांतपणे त्यावर विचार केला आणि 'organizing rural poor' अर्थात 'ग्रामीण गरिबांना संघटित करण्यासाठीची योजना' मी तयार केली, जी 'कपार्ट'मार्फत केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या निधीने देशभरातल्या स्वयंसेवी संस्थांना भविष्यात सहाय्यकारकही झाली. पुढे यासंदर्भात स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रमुखांचे प्रशिक्षणही आम्ही उसगावला करू लागलो. या संस्थांचं कामकाज पाहण्यासाठी मी देशभरात जाऊ लागलो. देशाच्या पंतप्रधानांनी वेठबिगारांसाठीच्या आमच्या कामाची, आमच्या संघर्षाची घेतलेली ही दखल माझ्या आयुष्यातली सर्वात महत्त्वाची उपलब्धी होती.(क्रमशः)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.) Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी.