Premium|Study Room : एआय डेटा सेंटरमुळे भारतामध्ये तंत्रज्ञान क्रांती घडणार!

लेखक : प्रतिक बाबरविशाखापट्टणम (वायझॅग - Vizag), आंध्र प्रदेश येथे उभारण्यात येत असलेला AI डेटा सेंटर प्रकल्प हा भारताच्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा प्रकल्प भारताला जागतिक स्तरावर ‘AI पॉवरहाउस’ बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.वायझॅगमधील हा AI डेटा सेंटर केवळ एक इमारत नसून ती भारताच्या भविष्यातील ‘इंटेलिजन्स रेव्होल्युशन’ (Intelligence Revolution) म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीची पायाभरणी आहे. यामुळे विशाखापट्टणम शहराचे नाव जागतिक सिलिकॉन व्हॅलीच्या नकाशावर ठळकपणे कोरले जाणार आहे..भारतातील सर्वात मोठ्या AI गुंतवणुकीची सुरुवातप्रमुख भागीदार : हा प्रकल्प गुगल (Google - Raiden Infotech), अदानी ग्रुप (AdaniConneX) आणि भारती एअरटेल (Airtel Nxtra) यांच्यातील एक संयुक्त आणि धोरणात्मक भागीदारीचा परिणाम आहे.गुगलची सर्वात मोठी गुंतवणूक : गुगलने या प्रकल्पासाठी तब्बल १५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपये) विदेशी थेट गुंतवणुकीची (FDI) घोषणा केली आहे. ही गुगलची भारतातील आजवरची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे.आंध्र प्रदेश सरकारचा पुढाकार : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी विशाखापट्टणमच्या बाहेरील भागात या ‘गुगल क्लाउड इंडिया AI हब’ (Google Cloud India AI Hub) ची पायाभरणी केली आहे. वायझॅगला भारताची ‘AI राजधानी’ (AI Capital) बनवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.१ गिगावॉट क्षमतेचा डिजिटल महाप्रकल्पक्षमता १ गिगावॉट : हा भारताचा पहिलाच एवढ्या मोठ्या क्षमतेचा ‘हायपर-स्केल’ AI डेटा सेंटर असेल.देशाची क्षमता दुप्पट होणार : सध्या संपूर्ण भारताची एकूण डेटा सेंटर क्षमता सुमारे १.३ गिगावॉट आहे. हा एकच प्रकल्प त्यात आणखी १ गिगावॉटची भर घालेल, ज्यामुळे भारताची डेटा हाताळणी क्षमता एका झटक्यात जवळजवळ दुप्पट होणार आहे.६०० एकरचा विस्तीर्ण परिसर : हा महाप्रकल्प विशाखापट्टणमच्या थर्लुवाडा, अडवीवरम आणि रामबिली या भागांमधील जवळपास ६०० एकर जमिनीवर पसरलेला असेल..Premium|What is Agentic AI : ‘असिस्टिव्ह’पासून ‘एजंटिक’पर्यंत : स्वायत्त, तर्कशक्तीपूर्ण आणि जबाबदार एआयच्या नव्या युगात भारताची झेप.तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि पायाभूत सुविधाAI आणि हाय-डेन्सिटी कॉम्प्युटिंग : हा डेटा सेंटर सामान्य डेटा सेंटरसारखा नसेल. यामध्ये प्रगत AI मॉडेल्स, मशीन लर्निंग आणि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिटवर आधारित जड कॉम्प्युटिंग कामांसाठी लागणारी प्रगत पायाभूत सुविधा असेल.अंडरवॉटर सबसी केबल : जागतिक स्तरावर हाय-स्पीड डेटा ट्रान्सफरसाठी या प्रकल्पामध्ये एक नवीन आंतरराष्ट्रीय ‘समुद्रअंतर्गत केबल गेटवे’ जोडला जाणार आहे. यामुळे वायझॅग थेट जगातील प्रमुख टेक हब्सशी जोडले जाईल.अडव्हान्स कूलिंग टेक्नॉलॉजी : AI डेटा सेंटर्स प्रचंड उष्णता निर्माण करतात. यासाठी पारंपरिक एअर-कूलिंगऐवजी यात आधुनिक ‘लिक्विड कूलिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.पर्यावरणपूरक डिजिटल क्रांतीचा आराखडा१००% पर्यावरणपूरक उद्दिष्ट : अदानी समूहाच्या सहकार्याने या डेटा सेंटरला चालवण्यासाठी लागणारी वीज सौर आणि पवन यांसारख्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जेतून मिळवली जाईल.एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम : अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी येथे मोठ्या प्रमाणावर ग्रीड रेझिलियन्स आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स उभारल्या जातील, जेणेकरून पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता २४ तास डेटा सेंटर कार्यरत राहील.भारताच्या नेट-झिरो ध्येयाला पाठबळ : हा प्रकल्प भारताच्या २०७० पर्यंतच्या ‘नेट-झिरो’ कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.हजारो रोजगार निर्माण करणारा AI हब३०,०००+ नवीन रोजगार : या प्रकल्पामुळे थेट आणि अप्रत्यक्षपणे ३०,००० पेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यात प्रामुख्याने डेटा सायन्स, AI ऑपरेशन्स, सायबर सिक्युरिटी आणि क्लाउड मॅनेजमेंट क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.अब्जावधी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था : आंध्र प्रदेश सरकारने २०३२ पर्यंत विशाखापट्टणमची अर्थव्यवस्था १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा AI हब त्या लक्ष्याचा मुख्य पाया असेल.संलग्न उद्योगांना चालना : डेटा सेंटरमुळे सर्व्हर मॅन्युफॅक्चरिंग, नेटवर्किंग हार्डवेअर, कूलिंग तंत्रज्ञान आणि पॉवर सिस्टीम बनवणाऱ्या कंपन्या वायझॅगकडे आकर्षित होतील, ज्यामुळे एक संपूर्ण ‘टेक इकोसिस्टीम’ तयार होईल..सामरिक आणि धोरणात्मक महत्त्वडेटाचे विकेंद्रीकरण : ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताचे बहुतेक इंटरनेट केबल्स आणि डेटा सेंटर्स मुंबई आणि चेन्नई या दोनच शहरांमध्ये केंद्रित आहेत. वायझॅगमधील या प्रकल्पामुळे भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर एक नवीन आणि सुरक्षित डिजिटल केंद्र तयार होईल.डिजिटल सार्वभौमत्व : भारताच्या नवीन ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३’ नुसार भारतीय नागरिकांचा डेटा देशाच्या सीमेच्या आतच सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे. हा विशाल डेटा सेंटर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय डेटा भारतातच साठवण्यास मदत करेल.भारतीय स्टार्टअप्सना बळ : देशातील तरुण स्टार्टअप्स, संशोधक आणि शिक्षण संस्थांना त्यांचे स्वतःचे AI मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी लागणारी प्रचंड ‘कॉम्प्युट पॉवर’ या हबमुळे अगदी वाजवी दरात आणि देशातच उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.