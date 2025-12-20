Premium|Data Leak VPN : फोन नंबरवरून व्यक्तीची ‘कुंडली’ निघतेय? डेटा लीक वेबसाइट्सविरोधात MeitYचा इशारा

From Phone Number to Full Profile: India Tightens Grip on Data Leak Platformsएखाद्याच्या नुसत्या फोन नंबरवरून त्याची संपूर्ण कुंडली म्हणजे व्यक्तीचं नाव, ई मेल आयडी, पत्ता आणि इतर संवेदनशील माहिती शोधता येते, तेही तुम्ही अगदी पोलीस वगैरे नसताना, असं तुम्हाला कळलं तर?? सायबरदृष्ट्या जर तुम्ही जागृक असाल तर पहिला प्रश्न तुमच्या मनात येतो, आपल्या माहितीचं काय?त्यासाठीच हा लेख पुढे वाचा.माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) व्हीपीएन सेवा पुरवठादार आणि ऑनलाइन मध्यस्थांना स्पष्ट सांगितलं आहे की, नागरिकांची खासगी माहिती उघड करणाऱ्या वेबसाइट्सना प्रवेश देऊ नका. काही संकेतस्थळं भारतीय नागरिकांची वैयक्तिक माहिती विनापरवानगी उपलब्ध करून देत असल्याचा आरोपही करण्यात आलाय. सकाळ प्लसमधून समजून घेऊ हा विषय .माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ११ डिसेंबरला एक अॅडव्हायजरी जारी केली होती. त्यात त्यांनी सांगितलं की काही ऑनलाइन संकेतस्थळं केवळ मोबाईल क्रमांकावरून भारतीय व्यक्तीचं नाव, फोन नंबर, ई-मेल आयडी, पत्ता यांसारखी संवेदनशील वैयक्तिक माहिती शोधण्याची सुविधा देतात. हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. या वेबसाइट्स भारतीय कायद्यांचं उल्लंघन करत आहेत आणि भारतीय नागरिकांचा डेटा सुरक्षित राहावा आणि त्यांना डिजिटल सुरक्षा मिळावी, यासाठी शोधता येते. हे प्रकार नागरिकांच्या सुरक्षेसंबंधी धोकादायक आहेत. .Premium|India Russia Strategic Partnership : काळाच्या कसोटीवर उतरलेली मैत्री; भारताच्या परराष्ट्र धोरणात रशिया का आहे 'अपरिहार्य'?.या वेबसाइट्स भारतीय कायद्यांचं उल्लंघन करत आहेत. नागरिकांचा डेटा सुरक्षित राहणं आणि डिजिटल सुरक्षा मिळणं या गोष्टींशी त्यामुळे तडजोड होत आहे. त्यामुळेच व्हीपीएन आणि ऑनलाइन मध्यस्थांनी अशा वेबसाइट्सना परवानगी नाकारावी, असं सांगण्यात आलं आहे..व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणजे काय?व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) म्हणजे असं एक नेटवर्क जे तुमचा डेटा एन्क्रिप्ट करते आणि तुमचा IP Address लपवते. तुमची इंटरनेट ओळख जगापासून लपून राहते. तुम्ही सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कवर व्हीपीएन देखील वापरू शकता. VPN चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमचा मागोवा घेतला जात नाही किंवा तो पटकन मिळत नाही. तुम्ही काय शोधत आहात, कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलवर काय करत आहात याची कोणालाच माहिती नसते. याउलट जेव्हा तुम्ही ओपन नेटवर्कमध्ये काम करत असता म्हणजे काहीही सर्च करता, व्यवहार करता किंवा कोणतीही साइट वापरता तेव्हा सर्व प्रकारच्या साइट्स तुमची माहिती कुकीजच्या माध्यमातून घेतात आणि जाहिरातीत वापरतात. व्हीपीएनचा वापर हल्ली सायबर फसवणूक आणि गुन्ह्यांसाठी केला जाण्याच्या घटना वाढत आहेत त्यामुळे सरकार खबरदारी घेत आहे..Premium|Cyber attacks in india : देशात वर्षभरात २६.५ कोटी सायबर हल्ले; महाराष्ट्रासह शिक्षण क्षेत्र हॅकर्सच्या 'टार्गेटवर'.VPN सेवा पुरवठादारांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपर्यंत सर्व ऑनलाइन मध्यस्थांनी बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या वैयक्तिक डेटाचा प्रसार थांबवण्यासाठी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असं MeitY ने स्पष्ट केलं आहे.यासोबतच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांची कंटेंट मॉनिटरिंग अधिक सक्षम करण्याचे आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती लगेचच देण्याचं आवाहन केलं आहे. शिवाय डेटा सुरक्षित राहण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सुरक्षा उपाय राबवावे..Premium|Third World Countries : 'तिसरे जग' म्हणजे नक्की काय? ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळे जुनी संकल्पना पुन्हा जागतिक चर्चेत.मध्यस्थांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची आठवणया सूचनेत माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ अंतर्गत ऑनलाइन मध्यस्थ आणि सेवा पुरवठादारांवर असलेल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांवर विशेष भर दिला आहे. इतरांची मालकी असलेली माहिती, नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्कावर गदा आणणारा मजकूर किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, तसेच भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा पोहोचवणारा कंटेंट होस्ट करणे, दाखवणे किंवा त्याला प्रवेश देणे आदी गोष्टी करण्यास मध्यस्थांना कायद्याने मनाई आहे, हे मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. .VPN सेवा पुरवठादारांबाबत Meity ने विशेष इशारा दिला आहे. कंटेंटवरील निर्बंध चुकवण्यासाठी व्हीपीएनचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा वापर बेकायदेशीर किंवा गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्या डेटासाठी होणार नाही, याची जबाबदारी व्हीपीएनचीच आहे. असं सरकारचं म्हणणं आहे. .मोबाईल क्रमांकावरून वैयक्तिक माहितीचा शोध मंत्रालयाच्या तपासात असं आढळून आलं आहे की, काही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांची माहिती बेकायदा साठवण्यात आलीय. इतकंच नव्हे तर proxyearth.org आणि leakdata.org यांसारख्या काही संकेतस्थळांवर केवळ फोन नंबर दिल्यानंतर व्यक्तीची संपूर्ण माहिती ओळख आणि तपशीलांच्या आधारावर शोधण्याची सुविधाही दिली जात आहे.या वेबसाइट्स डेटा एकत्रीकरण केंद्रासारखं काम करत एकत्रित करणाऱ्या केंद्रांसारख्या (data aggregation hubs) काम करत असून, हा डेटा अनधिकृत लीक, स्क्रॅपिंग किंवा ऑनलाइन प्रणालींवरील सायबर हल्ल्यांमधून गोळा केला गेला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या डेटा उघडकीमुळे ओळख चोरी (identity theft), ठरवून केलेली फसवणूक, आर्थिक घोटाळे, तसेच छळ किंवा पाठलाग (stalking) यांसारखे गंभीर सायबर गुन्हे घडू शकतात..भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या वेबसाइट्सMeitY ने स्पष्ट केलं आहे की, काही विशिष्ट वेबसाइट्स भारतीय डेटा संरक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांचे उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे मध्यस्थांनी (व्हीपीएन किंवा इतर ऑनलाइन मध्यस्थ) अशा लिंक तत्काळ ब्लॉक करण्याचे किंवा हटवण्याचे निर्देश त्यांना सरकारने दिले आहेत.सरकारने दिलेल्या सूचनेत हेसुद्धा म्हटलं आहे की, नियमांचे पालन न केल्यास IT कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण रद्द होऊ शकते. कारण मध्यस्थ जेव्हा जबाबदारीने वागतात आणि कायद्याचं पालन करतात, त्यावेळीच हे संरक्षण लागू होतं..मंत्रालयाने सांगितलं की, व्हीपीएन आणि इतर ऑनलाइन intermediaries वरील ही कारवाई डिजिटल गोपनीयतेची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याच्या दृष्टीने एक पुढचे पाऊल आहे. नागरिकांच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्याच्या भारत सरकारच्या व्यापक धोरणाचा हा एक भाग असल्याचं मंत्रालयाने म्हटलं आहे.भारत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ अंतर्गत व्यापक डेटा संरक्षण व्यवस्था लावणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे गांभीर्याने पाहत असताना ही कारवाई होणं एकप्रकारे सकारात्मकच म्हणावं लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.