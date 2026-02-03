Premium|Tarpa Art: तारपा कलेचा गौरव: भिकल्या धिंडा यांना 'पद्मश्री' पुरस्कार

डॉ. दौलतराव कांबळेमहाराष्ट्र राज्याला आदिवासी लोकसंस्कृतीचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. वारली समाजातील ‘तारपा’ लोकनृत्यातून तो प्रकर्षाने दिसून येतो. वारली समाजाच्या लोककलेचा अविभाज्य भाग म्हणजे ‘तारपा’ वाद्य. तारपा वाद्य आणि नृत्य म्हणजे वारली समाजाची ओळख. वारली समाजाच्या तारपा नृत्याची परंपरा जतन करण्याचे काम स्थानिक लोककलावंतांनी केले आहे आणि त्यात प्रामुख्याने नाव घ्यावे लागेल ते पालघर जिल्ह्यातील सुपुत्र भिकल्या लाडक्या धिंडा यांचे..पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील वाळवंडा या आदिवासी पाड्यावर राहणारे भिकल्या धिंडा यांना केंद्र सरकारच्या वतीने नुकताच प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा ‘पद्मश्री’ पुरस्कार जाहीर झाला. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पुरस्काराची घोषणा झाली आणि वारली संस्कृतीचा जागतिक सन्मान पुन्हा एकदा झाल्याची भावना पालघर जिल्हावासीयांनी व्यक्त केली. भिकल्या यांच्या निमित्ताने वारली समाजातील लोककलावंताला दुसऱ्यांदा ‘पद्मश्री’ पुरस्कार मिळाला आहे. आदिवासी लोककलेचा पुन्हा गौरव होत असल्याने स्थानिक लोककलावंतांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यापूर्वी वारली चित्रकलेसाठी जिव्या सोमा म्हसे यांना २०११मध्ये ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यानंतर आता तारपावादक भिकल्या धिंडा यांना यंदाचा ‘पद्मश्री’ पुरस्कार मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककलेचा यानिमित्ताने जागतिक सन्मान होत आहे..भिकल्या धिंडा पालघर जिल्ह्यातील डहाणू-जव्हार पट्ट्यातील रहिवासी. गेल्या अनेक दशकांपासून ते ‘तारपा’ पारंपरिक आदिवासी वाद्याच्या माध्यमातून वारली संस्कृतीची सेवा करीत आहेत. त्यांच्या निस्सीम सेवेची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना कला क्षेत्रातील योगदानासाठी सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर केला आहे.भिकल्या धिंडा ९२ वर्षांचे वयोवृद्ध असतानाही तारपा कलेची सेवा करतात. वयाच्या दहाव्या वर्षापासून ते तारपावादन करीत आहेत. त्यांच्या घराण्यात तारपावादनाची दीडशे वर्षांची परंपरा आहे. आजही पिढ्यान् पिढ्या ती चालू आहे. ‘‘परंपरागत पद्धतीने आमच्या घरातच तारपा वादनाची कला मी शिकलो. माझे पणजोबा नवश्या तारपा वाजवायचे. आजोबा धाकल्या आणि वडील लाडक्या हेही तारपावादक होते. त्यांच्याकडूनच मीही तारपावादनाची कला अवगत केली. ही आमच्या घरातील तारपावादकाची चौथी पिढी आहे,’’ असे ते सांगतात..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .आता भिकल्या वयाच्या ९२व्या वर्षीही तारपावादन करीत आहेत. लोककलेची सेवा करण्याचा आनंद त्यांच्याशी बोलताना जाणवतो. ‘जंगलात गुरे-ढोरे चारावयास घेऊन जात असताना मला तारपेची सोबत असते. तारपावादन आपला श्वास आहे,’ असे ते अभिमानाने सांगतात. सुरुवातीला भिकल्या यांच्याकडे रोजंदारीचे साधन होते. आपल्याकडील कलेच्या जीवावर उदरनिर्वाह करण्यासाठी ते तारपा वाद्य घेऊन विविध तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी गेले. सुरुवातीला त्यांच्या कलेकडे दुर्लक्ष झाले; मात्र आज ते तारपावादक म्हणून जगप्रसिद्ध आहेत. आता उतरत्या वयातही ते तारपावादन करतात. त्याचा आनंद घेतात. तारपावादनातील कलेमुळे त्यांना अनेक पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत. 'एक तारा गुरुकुल'तर्फे तारपा शिरोमणी पदवी, संस्कृती सेनानी सन्मान, राष्ट्रीय संगीत नृत्य आणि नाटक अकादमी, नवी दिल्लीतर्फे २०२२मध्ये संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, २०२३मध्ये पालघर भूषण, पालघर जिल्हा परिषदेचे ब्रँड दूत अशा विविध पुरस्कारांवर त्यांनी आपली मोहर उमटवली आहे..भिकल्या धिंडा यांनी तारपावादनासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. तारपा आमचा देव आहे, असे ते म्हणतात. तारपावादन सहज-सोपे नाही. घशाला कोरड पडून अक्षरश: छातीचा भाता फुगवून जीवाच्या आकांताने तारपा वाजवणाऱ्या लोककलावंतांकडे सरकारचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. मात्र आता भिकल्या यांना मिळालेल्या 'पद्मश्री' पुरस्काराने तारपावादकांमध्ये आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे. केवळ तारपावादनच नव्हे; तर नवीन पिढीला तारपा वाद्य शिकवण्याचा भिकल्या यांचा मानस आहे. तारपा कला लुप्त होऊ नये, यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. ''बदलत्या काळानुसार या लोककला लोप पावण्याच्या अवस्थेत आहेत. त्यांचे जतन होणे गरजेचे आहे. ज्यांना ही कला शिकायची आहे अशा नवतरुणांना तिचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शासनाने उपक्रम राबवले पाहिजेत, तरच त्या जिवंत राहतील अन्यथा काळानुसार मृत पावतील,'' अशी भीती भिकल्या धिंडा व्यक्त करतात. आदिवासींच्या हृदयाची स्पंदने उमटवणारे तारपा केवळ एक वाद्य नसून, ती वारली समाजाची ओळख आहे. दिवाळीनंतर सुरू होणाऱ्या आदिवासी नृत्यांमध्ये तारपावादनाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. भिकल्या धिंडा यांच्या रूपाने आज याच परंपरेचा गौरव झाला आहे. त्यांचे नाव 'पद्मश्री' पुरस्कार्थींच्या यादीत झळकताच त्यांच्या गावात ग्रामस्थांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला. 'पद्मश्री पुरस्कार म्हणजे केवळ भिकल्या दादांचा सन्मान नसून, संपूर्ण आदिवासी संस्कृतीचा आणि कष्टकरी कलाकारांचा गौरव आहे,' अशा भावना स्थानिक कलाकारांनी व्यक्त केल्या. तारपा हे महाराष्ट्रातील, विशेषतः पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील वारली, कोकणा व ठाकूर आदिवासी समाजाचे एक पारंपरिक वाद्य आहे..वाळलेला दुधी भोपळा, बांबूची नळी, मधमाश्यांचे मेण आणि ताडाची पाने वापरून ते तयार केले जाते. तारपा वाद्य आदिवासी समाजात मुख्यतः सण-उत्सव, देवाच्या पूजेच्या वेळी, पिकांची कापणी आणि सामुदायिक नृत्यावेळी वाजवले जाते. तारपा वाद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे एका टोकाला वाळलेल्या भोपळ्याचा भाग आणि दुसऱ्या बाजूला बांबूच्या दोन नळ्या जोडलेल्या असतात, ज्यातून स्वर निघतात. कलासाधनेमध्ये तारपा वाद्य वाजविणे अत्यंत कठीण मानले जाते. त्यासाठी प्रचंड श्वासाची गरज असते. भिकल्या धिंडा वयोवृद्ध असून आजही तितक्याच ताकदीने आणि तन्मयतेने तारपावादन करतात. तारपा वाद्य वाजवण्यासाठी विशेष अशा 'वर्तुळाकार श्वसन' (Circular Breathing) तंत्राचा वापर करावा लागतो, ज्यामुळे सूर अखंड राहतो. तारपा वाद्याला सांस्कृतिक महत्त्व आहे. ते देवाचे वाद्य मानले जाते..तारपा नृत्यही विशेष मानले जाते. वादक मध्यभागी उभा राहतो आणि त्याच्याभोवती ग्रामस्थ हात एकमेकांत गुंफून, वर्तुळाकार फेर धरून नाचतात. महाराष्ट्र राज्याला सांस्कृतिक लोककलेची परंपरा लाभली आ 