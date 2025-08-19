Premium| Balochistan Liberation Army: बलुचिस्तानच्या प्रश्नातून अमेरिकेने पाकिस्तानला पुन्हा जवळ केले, यामागचा हेतू भारतावर दबाव टाकणे हा आहे

प्रा. अविनाश कोल्हेनव्या आणि बदललेल्या परिस्थितीत अमेरिका पुन्हा पाकिस्तानला जवळ करत असल्याचे दिसून येते. याला आणखी एक आयाम आहे तो म्हणजे भारतावर दबाव आणायचा. ही युक्ती अमेरिकेच्या आधीच्या अनेक अध्यक्षांनी परराष्ट्र धोरणात वापरली आहे. आता पुन्हा तोच प्रयोग पाहायला मिळत आहे.आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला बुद्धिबळाची उपमा दिली जाते. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर सुरू झालेले शीतयुद्ध आणि आता पुन्हा सुरू झालेले नव्या वातावरणातले शीतयुद्ध लक्षात घेतले की, पटावरील सोंगट्या कशा सरकतील, का सरकतील, कधी सरकतील, किती घरं चालतील वगैरेंचा ढोबळ अंदाज करता येतो.म्हणूनच सोमवारी अकरा ऑगस्ट रोजी जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला त्रास देणाऱ्या ‘बलूच लिबरेशन आर्मी’ या संघटनेला ‘परदेशातील दहशतवादी संघटना’ असा दर्जा दिला, तेव्हा यामागच्या डावपेचांची चर्चा सुरू झाली..हा दर्जा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी इस्लामाबादमध्ये अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील दहशतवादाविरोधातील द्विस्तरावरील चर्चेत सहकार्य वाढवण्यावर एकमत झाले, ही बाब बोलकी आहे. सावधगिरी म्हणून अमेरिकेने ‘बलूच लिबरेशन आर्मी’बरोबर ‘आयसिस खोरासन’ आणि ‘तालिबान’ यांचाही या गटात समावेश केला आहे. मात्र भारतात दहशतवादी कुरापती करण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांचा यात उल्लेख नाही.अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान दहशतवादाचा सूत्रधार नसून स्वतःच त्याचा बळी आहे, हा पाकिस्तानचा दावा अधिक बळकट होणार आहे. गेल्या महिनाभरात पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आणि सध्याचे सर्वेसर्वा फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी अमेरिकेचा दोनदा दौरा केला, तेव्हाच पाकिस्तानला अनुकूल असा निर्णय जाहीर होईल याचा अंदाज होताच.एवढेच नव्हे तर अलिकडेच अध्यक्ष ट्रम्प यांचे पूत्र डोनाल्ड ट्रम्प (ज्युनियर) यांचे महाविद्यालयातील मित्र आणि उद्योगपती जेंट्री बिच यांनीसुद्धा पाकिस्तानला भेट दिली. असे बोलले जाते की हे महाशय ट्रम्प कुटुंबातर्फे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि तुर्कस्तानात व्यवहार करत असतात. त्यांना नैसगिक वायू, दुर्मीळ खनिजं वगैरेंत रस आहे. ही बाब महत्त्वाची ठरते..बलुचिस्तानची समस्या पाकिस्तानच्या जन्मापासूनची आहे. त्याचवेळी बलुचिस्तानसुद्धा स्वतंत्र झाला. ही स्थिती पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना मान्य नव्हती. त्यांनी लष्कर वापरून बलुचिस्तानचे विलीनीकरण घडवले. तेव्हापासून ही समस्या पाकिस्तानला त्रस्त करते. हासुद्धा मुद्दा मागे पडला असता, जर पाकिस्तानने बलुचिस्तानच्या विकासासाठी प्रयत्न केले असते.दुर्दैवाने पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांना विकासासाठी फक्त पंजाब प्रांत आणि काही प्रमाणात सिंध प्रांत दिसत असतो. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानातला आकाराने सर्वात मोठा प्रांत असला तरी सर्वात मागासलेलासुद्धा आहे. यातून असंतोष साठत गेला आणि अलिकडे ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’सारख्या दहशतवादी संघटनांकडून व्यक्त व्हायला लागला.‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया समर्थनीय नाहीतच. मात्र त्यांच्यावर ही वेळ का येते, याचासुद्धा विचार झाला पाहिजे. बलुचिस्तानच्या समस्येचा विचार करतांना आता चीनचाही विचार आवश्यक आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये ‘बेल्ट अँड रोड’ या महाकाय प्रकल्पाची घोषणा केली. .नंतर या प्रकल्पाला पूरक म्हणून २०१५मध्ये ‘चायना पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका’ (सीपेक) जाहीर केली. या मार्गिकेचा मोठा भाग प्रचंड प्रमाणात खनिजसंपत्ती असलेल्या बलुचिस्तानातून जातो. या खनिजसंपत्तीत जसा चीनला रस आहे, तसाच आता अमेरिकेलासुद्धा आहे. आज अमेरिका दुर्मीळ खनिजांबाबत चीनवर अवलंबून आहे.हे अवलंबन कमी करणे महासत्तेला वाटणे स्वाभाविकच. यासाठी एक पर्याय पाकिस्तान ठरू शकतो. एवढेच नव्हे तर बलुचिस्तानातील नैसर्गिक वायूचे साठे बाहेर काढायला अमेरिका मदत करू शकते. यासाठी महत्त्व आहे ते बलुचिस्तानातील शांतता आणि सुव्यवस्थेला. त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणजे ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’वर लावलेला टॅग. .संबंधांतील चढउतारट्रम्प यांची अमेरिका पुन्हा पाकिस्तानशी मैत्री वाढवण्याच्या प्रयत्नांत आहे. ट्रम्प यांनी सात वर्षांपूर्वी जाहीर केले की अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांत अमेरिकेला काही मिळाले नाही. अमेरिकेने मात्र पाकिस्तानला कोट्यवधी डॉलरची मदत केलेली आहे. या विधानानंतर या जुन्या देास्तांतील मैत्रीत घसरण सुरू झाली होती.बदललेल्या परिस्थितीत अमेरिका पुन्हा त्या देशाला जवळ करत अाहे. याला आणखी एक आयाम आहे आणि तो म्हणजे याद्वारे भारतावर दबाव आणायचा. ही युक्ती अमेरिकेच्या आधीच्या अनेक अध्यक्षांनी वापरली आहे. या संदर्भात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे रिचर्ड निक्सन. त्यांना १९७२मध्ये माओच्या चीनशी मैत्री करायची होती, तेव्हा पाकिस्तानने सर्व प्रकारची मदत केली होती.शीतयुद्धाच्या काळात कम्युनिझमच्या विरोधात अमेरिकेला मदत करणारा देश म्हणून पाकिस्तान अमेरिकेला प्रिय होता. सोेव्हिएत युनियन १९८९मध्ये कोसळल्यानंतर अमेरिकेच्या लेखी पाकिस्तानचे महत्त्व आणि गरज कमी झाली. मात्र अकरा सप्टेंबर २००१ रोजी अल कायदाने अमेरिकेत हल्ले केल्यानंतर त्या देशाला पुन्हा पाकिस्तानशी खास मैत्री करावी लागली. आता वेगळ्या गरजांच्या संदर्भात पुन्हा तेच केले जात आहे. .अलिकडे झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात अमेरिकेने मध्यस्थी केली म्हणून युद्ध लवकर थांबले, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोनतीनदा जाहीर केले होते. भारताने स्पष्ट शब्दांत हे नाकारले. त्यामुळे ट्रम्प नाराज झालेले आहेतच. असे अनेक घटक एकत्र आल्यामुळे अमेरिकेने अलिकडे घेतलेला निर्णय समजून घेणे सोपे ठरते.आज जरी अमेरिकेने ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’च्या विरोधात घोषणा केलेली असली तरी भविष्यात काय होईल, हे कोणालाही सांगता येत नाही. आजच्या झपाट्याने बदलत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आजचा मित्र कधी शत्रू होतील हे सांगता येत नाही. त्यात अमेरिकेसारख्या महासत्तेला तर सतत भूमिका तपासून घ्यावी लागते आणि गरजेनुसार बदलावी लागते.या संदर्भात एक उदाहरण पुरेसे ठरेल. चीनच्या पश्चिम आणि वायव्य भागातील एक प्रांत म्हणजे शिंच्यांग. या प्रांतात गेले अनेक वर्षे फुटिरतावादी शक्ती कार्यरत आहेत. या मुस्लिमबहुल प्रांतातील काही शक्तींना हा प्रांत तोडून स्वतंत्र ’पूर्व तुर्कस्तान’ हा देश निर्माण व्हावा, असे वाटत आहे. या मागणीसाठी ते गेले अनेक रक्तरंजित संघर्ष करत आहेत. .Premium|Kolhapur history: ‘हार्ड’ विषय चळवळी आणि कोल्हापूर; कोल्हापूरकरांनी पाहिलेला संघर्ष.जेव्हा अमेरिकेला चीनच्या सहकार्याची गरज होती तेव्हा अमेरिकेने ऑगस्ट २००२ मध्ये संबंधित दहशतवादी संघटनेवर बंदी घातली. तेव्हा अमेरिकेला ’दहशतवादाच्या विरोधातील युद्धात’ (वॉर ऑन टेररिझम) चीनसह अनेक देशांची गरज होती. वीस वर्षांनंतर जेव्हा परिस्थिती बदलली तेव्हा अमेरिकेने ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या विरोधात आघाडी सुरू केली.या नव्या धोरणाचा भाग म्हणून अमेरिकेने ऑक्टोबर २०२०मध्ये या संघटनेवरील बंदी रद्द केली. या दोन घटनांत साम्य असले तरी काही बलुचिस्तानात दुर्मीळ खनिजाचे साठे आहेत, जे अमेरिकेला हवे आहेत. असे काही चीनच्या शिंच्यांग प्रांतात नव्हते. जसं 'एनर्जी' हा अमेरिकेचा प्राणवायू आहे, तसे आता 'दुर्मीळ खनिजे' अमेरिकेला गरजेची आहेत. ही वस्तुस्थिती अमेरिकेचे धोरण ठरवत राहिली.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 