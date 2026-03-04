Premium|Iran Conflict: इराण-अमेरिका-इस्राईल संघर्ष; भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम

निरंजन मार्जनी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासकपश्चिम आशियाच्या राजकारणात इराण आणि अरब देशांमधील वर्चस्वासाठीचा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता सध्याच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहे. आधीच अस्थिर असलेल्या पश्चिम आशिया प्रांताला आणखी अस्थिर आणि असुरक्षित करण्यात आले आहे.अमेरिका आणि इस्राईल यांच्या सैन्यांनी संयुक्तरीत्या इराणवर अनेक हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्लाह अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्याबरोबर इराणचे अनेक राजकीय नेते आणि उच्च सैन्य अधिकारी पण मारले गेले. या घटनांनी आधीच अस्थिर असलेल्या पश्चिम आशिया प्रांताला आणखी अस्थिर आणि असुरक्षित केले आहे. .या घडामोडींची सुरुवात इराणने अण्वस्त्रे बाळगावीत का बाळगू नयेत, या प्रश्नावरून झाली. इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पाला अमेरिकेचा आणि इस्राईलचा असलेला विरोध आणि इराणचा युरेनियम संवर्धनाचा आग्रह हे मुख्यतः इराण आणि अमेरिका यांच्यातल्या वादाचे मूळ आहे. वाटाघाटींचे अनेक फसलेले प्रयत्न आणि अमेरिकेने २०१८ मध्ये वाटाघाटींमधून घेतलेल्या माघारीनंतर हा वाद विकोपाला गेला. अखेर या वादाचे रूपांतर इराण-अमेरिका-इस्राईल यांच्यातल्या युद्धात झाले आहे.इराणचा अमेरिका आणि इस्राईलशी जवळपास पाच दशकांपासून वाद आहे. इराणमधील रझा पहलवी यांची सत्ता उलथून १९७९ मध्ये अयातोल्ला रुहोल्लाह खोमेनी यांनी इस्लामी राजवट स्थापन केली. तेव्हापासून इराणचे अमेरिका, इस्राईल आणि इतर पश्चिमी देशांशी संबंध बिघडले. इस्राईल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यात मारले गेलेले अयातोल्ला अली खामेनेई हे अयातोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी यांचे उत्तराधिकारी होते.इराणचा अमेरिका आणि इस्राईलसोबतच वाद विकोपाला जाण्यास २०२३ मध्ये सुरू झालेले इस्राईल-हमास युद्ध हे ठळक कारण आहे. ‘हमास’शी युद्ध सुरू असताना इस्राईलचे जून २०२५ मध्ये इराणशीही एक १२ दिवसांचे युद्ध झाले. या युद्धानंतर पण इराण आणि इस्राईल यांच्यात चकमकी उडत राहिल्या. खामेनेई यांच्याआधी २०२५ मध्ये इस्राईलने लेबनॉनस्थित हिजबोल्लाहचे प्रमुख हसन नसरल्लाह आणि ‘हमास’चे नेते इस्माईल हानिये यांनाही हवाई हल्ले करून मारले होते. .अमेरिका आणि इस्राईल यांनी इराणविरुद्ध पुकारलेल्या या युद्धाचे प्रयोजन काय आणि हे कुठे जाऊन थांबणार? इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम, इस्राईलला असलेला धोका आणि खामेनेई यांच्या इस्लामी राजवटीचे इराणच्या जनतेवरील, विशेषतः महिलांवरील, अत्याचार ही कारणे पुढे करून अमेरिका आणि इस्राईल यांनी इराणवर हा हल्ला केला आहे. पण आता या युद्धाचे परिणाम काय होऊ शकतात, ते पाहणेही आवश्यक आहे.एक, इस्राईल-हमास यांच्यामध्ये गेली अडीच वर्षे चाललेल्या युद्धामुळे पश्चिम आशिया प्रांत आधीच खूप अस्थिर आहे. इराणच्या अमेरिका आणि इस्राईलशी चाललेल्या युद्धामुळे हा प्रांत आता अधिक अस्थिर झाला आहे. अमेरिका-इस्राईलच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्राईलसह सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती, बहारिन, कतार, कुवेत, जॉर्डन आणि इराक या अरब देशांवरही हल्ले सुरू केले आहेत. यातील बहुतांश अरब देश हे अमेरिकेचे मित्र आहेत. तसेच सौदी अरेबिया, बहारिन, कतार, कुवेत, इराक या देशांमधील अमेरिकेच्या संरक्षणतळांवर इराणने हल्ला केला आहे. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात इराण आणि अरब देशांमधील वर्चस्वासाठीचा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता सध्याच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहे. .दोन, पर्शियन आखात आणि ओमानचे आखात यांना जोडणाऱ्या होर्मूझच्या सामुद्रधुनीत युद्ध पेटल्यामुळे जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. जगातील २५ टक्के तेलाचा आणि २० टक्के नैसर्गिक वायूचा व्यापार या सामुद्रधुनीतून होतो. हे युद्ध जास्त काळ चालणे जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय आहे. तीन, इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची हत्या केल्यानंतर तिथे सत्तापालट होतो की नाही हे अजून अनिश्चित आहे. व्हेनेझुएलाप्रमाणे इराणमध्ये पण सत्ताबदल होऊन स्वतःला अनुकूल असे सरकार यावे, ही अमेरिकेची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास पश्चिम आशियात अमेरिकेचा दबदबा वाढेल; तसेच इराणच्या तेल आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांवर अमेरिकेला नियंत्रण मिळू शकते.चार, भू-राजनीतीचा विचार केल्यास इराणमध्ये अमेरिकेला समर्थन देणारे सरकार असेल तर चीन आणि रशियाचा इराणमधील प्रभाव पुष्कळ कमी होईल. त्याचप्रमाणे, येमेन, लेबनॉन आणि पॅलेस्टाईनमधील दहशतवादी संघटनांना मिळणार इराणचा पाठिंबा कमी होईल. यामुळे पश्चपिम आशियातील पुष्कळसे संघर्ष नियंत्रित होऊ शकतात. .Premium|Study Room : अमेरिकेच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ योजनेचा जगावर काय परिणाम होऊ शकतो?.भारतापुढील पर्यायपश्चिम आशियात घडणाऱ्या घटनांचा भारतावर काय परिणाम होतो, हे विचारात घेतले पाहिजे. या प्रांतात भारताचे अरब देश, इस्राईल आणि इराण या सगळ्यांशी चांगले संबंध आहेत. प. आशियातील गुंतागुंतीच्या राजकारणात भारत कायम संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. वर्तमानातल्या घटना भारतासाठी आव्हानात्मक आहेत. पश्चिम आशियात जवळपास एक कोटी भारतीय आहेत. त्यांच्या सुरक्षेला सध्या भारताचे प्राधान्य आहे. पश्चिम आशिया हा भारतासाठी तेलाचाही महत्त्वाचा स्रोत आहे. सौदी अरेबिया आणि इराक हे भारताला तेलनिर्यात करणारे प्रमुख देश आहेत. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीपासून सगळ्या पश्चिम आशियात पसरलेले युद्ध जर अधिक काळ चालले, तर त्याचा भारताच्या तेलआयातीत आणि इतर व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो.वाट बघण्याचाच पर्यायइराणही २०१९ पर्यंत भारताच्या सगळ्यात मोठ्या तेल पुरवठादारांपैकी एक होता. पण २०१९ पासून, अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे भारताने इराणकडून तेल विकत घेणे बंद केले आहे. सध्या भारत-इराण संबंधांना चाबहार प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग हेच दोन प्रमुख आधार आहेत. इराण हा भारतासाठी मध्य आशिया आणि युरेशियापर्यंत पोहोचण्याचा पर्याय आहे. पाकिस्तानशी असलेल्या शत्रुत्वामुळे जमिनी मार्गाने भारत मध्य आशियाई देशांशी जोडला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे इराण आणि अफगाणिस्तानच्या मार्गानेच भारत मध्य आशिया आणि युरेशियापर्यंत जाऊ शकतो. सध्या सुरू झालेल्या युद्धामुळे आता भारताचे इराणमधील प्रकल्प लांबणीवर पडू शकतात. युद्ध संपेपर्यत आणि परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत भारतासमोर आत्ता फक्त वाट बघण्याचाच पर्याय आहे..Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.चाबहार प्रकल्पाप्रमाणेच भारत सध्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इस्राईल आणि युरोपियन महासंघाबरोबर भारत पश्चिम आशिया-युरोप आर्थिक मार्ग विकसित करतो आहे. इराणच्या इस्राईल आणि अमेरिकेशी सुरू असलेल्या युद्धामुळे हा प्रकल्प लांबू शकतो. भारताची इराणबाबतची वाटचाल केवळ सध्या सुरू असलेले युद्ध थांबण्यावरच अवलंबून नाही. युद्धानंतर इराणमध्ये स्थैर्य कधी येते, हेही महत्त्वाचे आहे. तसेच, हे युद्ध संपल्यानंतर इराणमध्ये सत्तापालट होतो का आणि भविष्यातील सरकारचे भारताच्या बाबतीत काय धोरण असल, हेही भारत-इराण संबंधांची दिशा ठरवू शकते. युद्ध थांबून पश्चिम आशियात परिस्थिती सामान्य होणे हे आत्ता भारतासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे आहे.------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 