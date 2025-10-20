प्रीमियम आर्टिकल

Premium| West Indies Cricket : वेस्ट इंडिज क्रिकेट : एक इतिहास, एक संकट, एक आशा...

West Indies cricket rise and fall history : वेस्ट इंडिज क्रिकेटला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटची गरज नाही, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला तुमची गरज आहे... टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर वेस्ट इंडिज संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन प्रत्येक क्रिकेट चाहत्यांच्या मनातली गोष्ट बोलून गेला.
West Indies Cricket

West Indies Cricket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

एकेकाळी दिग्विजयी म्हणून ओळखले जाणारे वेस्ट इंडिज क्रिकेटर्स आता सडकून मार खातायत. जिकडे तिकडे फक्त पराभव दिसतोय. कर्टनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोझ, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल, रामनरेश सारवान, कार्ल हूपर, दिनेश रामदीन असे हुकमाचे एक्के देणारा हा संघ नक्की मार कुठे खातोय? क्रिकेटवर वेड्यासारखं प्रेम करणाऱ्या भारतीयांनासुद्धा हा संघ आणि त्यातले हिरे अगदी भारतीय खेळाडूंइतकेच प्रिय होते, म्हणूनच वेस्ट इंडिजचं गाडं कुठे अडलं ते समजून घेऊया, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
West Indies Cricket Team
West Indies Cricketer
cricket news today
West Indies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com