Premium| West Indies Cricket : वेस्ट इंडिज क्रिकेट : एक इतिहास, एक संकट, एक आशा...

एकेकाळी दिग्विजयी म्हणून ओळखले जाणारे वेस्ट इंडिज क्रिकेटर्स आता सडकून मार खातायत. जिकडे तिकडे फक्त पराभव दिसतोय. कर्टनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोझ, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल, रामनरेश सारवान, कार्ल हूपर, दिनेश रामदीन असे हुकमाचे एक्के देणारा हा संघ नक्की मार कुठे खातोय? क्रिकेटवर वेड्यासारखं प्रेम करणाऱ्या भारतीयांनासुद्धा हा संघ आणि त्यातले हिरे अगदी भारतीय खेळाडूंइतकेच प्रिय होते, म्हणूनच वेस्ट इंडिजचं गाडं कुठे अडलं ते समजून घेऊया, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..वेस्ट इंडिज क्रिकेटला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटची गरज नाही, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला तुमची गरज आहे... टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर वेस्ट इंडिज संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन प्रत्येक क्रिकेट चाहत्यांच्या मनातली गोष्ट बोलून गेला. भारत दौऱ्यावर आलेल्या विंडीज संघाला कसोटी मालिकेत ०-२ असा पराभव पत्करावा लागला. एकेकाळी क्रिकेटवर राज्य करणारा वेस्ट इंडिज आज कसोटी मालिकेत झगडत आहे. पण, त्यांच्या संघातील लढाऊ वृत्ती अजूनही चाहत्यांना प्रेरणा देणारी आहे. वेस्ट इंडिज क्रिकेटची अवस्था खरंच एका सच्च्या क्रिकेटप्रेमीला पाहवणारी नाही. त्यांच्या क्रिकेट बोर्डाकडे क्रिकेटपटूंना पगार देण्यासाठीही पैसे नाहीत. आयसीसी आणि बीसीसीआयच्या सहकार्याने त्यांचा हा खेळ जिवंत आहे..गौतम गंभीर पुढे असं म्हणतो की, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे बरेच संघ आहेत, ज्यांना क्रिकेट आवडतं म्हणून ते खेळतात.पण, वेस्ट इंडिजचा संघ एका ध्येयाने खेळतोय. इथे आवड आणि प्रेम यापेक्षा ध्येय महत्त्वाचे आहे. तेच ध्येय मी या संघात पाहतोय आणि तुम्ही पुढच्या पिढीला प्रेरणादायी कामगिरी करून दाखवाल, असा मला विश्वास आहे. तुम्ही खूप आव्हानांचा सामना करताय, याची जाण आहे. तरीही तुम्ही चेहऱ्यावर हसू ठेवून प्रयत्न करताय, देशासाठी काहीतरी करण्याचं, पुढील पिढीला प्रेरणा देण्याचं.वेस्ट इंडिज क्रिकेटची ही दुर्दशा का झाली असावी? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी जरा भूतकाळात डोकावूया. कसोटी क्रिकेटची सुरुवात झाली तेव्हा इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया हे दोन संघांचीच चर्चा अधिक असायची. पण, त्यांच्या मक्तेदारीला पहिलं आव्हान कुणी दिलं असेल तर ते वेस्ट इंडिजने. वेस्ट इंडिज हा बऱ्याच लहान लहान बेटांनी बनलेला देश आणि त्यात क्रिकेट खेळणारे बेटं फार कमीच आहेत. १९०० मध्ये ही बेटं एकत्रित येऊन क्रिकेट टीम तयार करते काय आणि नंतर इतिहास घडवते काय. त्यांनी १९२८ मध्ये कसोटी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि पहिली ६०-७० वर्ष क्रिकेटवर आधिराज्य गाजवलं..Premium| Artificial Intelligence: खेळाचे मैदान आणि रणनीती आता 'एआय' ठरवर का?.१९२८ ते १९७८ या कालावधीत इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया सोडल्यास वेस्ट इंडिज हा एकमेव कसोटी खेळणारा संघ होता की ज्यांची जय-पराजयाची आकडेवारी ही १ टक्क्यांच्या वर होती.इंग्लंड - ४२२ सामने, १४७ विजय, ९६ पराभूत, ० टाय, १७९ ड्रॉ, १.५३१ टक्केऑस्ट्रेलिया - २७८ सामने, १३० विजय, ६४ पराभूत, १ टाय, ८३ ड्रॉ, २.०३१वेस्ट इंडिज - १८६ सामने, ६० विजय, ५६ पराभूत, १ टाय, ६९ ड्रॉ, १.०७१दक्षिण आफ्रिका - १३२ सामने, ३० विजय, ५० पराभूत, ० टाय, ५२ ड्रॉ, ०.६००भारत - १६३ सामने, २८ विजय, ६७ पराभूत, ० टाय, ६८ ड्रॉ, ०.४१७पाकिस्तान - ९६ सामने, १७ विजय, २६ पराभूत, ० टाय, ५३ ड्रॉ, ०.६५३न्यूझीलंड - १३३ सामने, १० विजय, ६३ पराभूत, ० टाय, ६० ड्रॉ, ०.१५८.७०च्या दशकात क्लाईव्ह लॉईड यांच्या नेतृत्वाखाली विंडीजने खरं वर्चस्व गाजवायला सुरूवात केली. त्यांनी १९७५ व १९७९ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकून जगाला थक्क केले. १९८३ मध्ये भारताने त्यांची विजयी घोडदौड रोखली, परंतु कसोटी क्रिकेटमध्ये अजूनही विंडीजचं नाणं खणखणीतच वाजत होतं. १९८० ते १९९५ पर्यंत त्यांनी एकही कसोटी मालिका गमावलेली नाही. या कालावधीत जागतिक क्रिकेटला गार्फिल्ड सोबर्स, चार्ली ग्रिफिथ, क्लाईव्ह लॉईड, व्हिव्हियन रिचर्ड्स, मायकेल होल्डिंग, गॉर्डन ग्रिनिज, मायकेल होल्डिंग, एव्हर्टन विकेस,जोएल गार्नर, फ्रँक वोरेल असे अनेक दिग्गज दिले.९०च्या दशकातही कर्टनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोझ, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल, रामनरेश सारवान, कार्ल हूपर, दिनेश रामदीन असे अनेक दिग्गज दिले आणि त्यानंतरची वाटचाल ही ख्रिस गेल, डॅरेन सॅमी, ड्वेन ब्राव्हो, सुनील नरीन ते आताच्या शे होप, रॉस्टन चेस यांनी पुढे चालू ठेवली. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांचा दबदबा होता.. त्यांनी फेकलेले चेंडू अक्षरशः आग ओकायचे, असे म्हटले जायचे आणि त्यामुळे फलंदाजही जीव मुठीत ठेवून त्यांचा सामना करायचे. पण, २०००-०१ मध्ये वॉल्श व एम्ब्रोज यांच्या निवृत्तीनंतर विंडीज क्रिकेटची घसरण सुरू झाली. त्यांच्या संघात लारा, हूपर, चंद्रपॉल आदी चांगले फलंदाज होते, परंतु गोलंदाजी विभागात ते अपयशी ठरले..Financial struggles in West Indies cricketत्याचवेळी वेस्ट इंडिज प्लेअर असोसिएशन व क्रिकेट वेस्ट इंडिज यांच्यात महसुलावरून वाद सुरू झाले. १९९९ ते २००२ पर्यंत त्यांना महसुलात १३.८ मिलियन अमेरिकन डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले. खेळाडूंना पुरेसा पगार दिला जात नव्हता, ग्रासरूट लेव्हलवर खेळाडू घडवण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नव्हता. त्यामुळे खेळाडू व संघटनांमधील वाद पेटत राहिला आणि त्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवर झालेला दिसू लागला.Impact of franchise leagues on West Indies cricket२००५ मध्ये टेक्सासचा उद्योगपती अॅलेन स्टँडफोर्ड हा वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डाला एक बिझनेस प्रपोझल दिलं आणि त्याने बेसबॉल स्टाईल लीग घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्याने सर्व खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली. त्यांना ही लीग ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये खेळवायची होती आणि त्यासाठी ते २८ मिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करायलाही तयार होते. संघर्ष करत असलेल्या वेस्ट इंडिज बोर्डाला ही एक संधी वाटली. २००६ मध्ये पार पडलेल्या या लीगमध्ये १९ संघांनी सहभाग घेतला, यामध्ये बहामाज, बर्मुडा, कायमन आइसलँड आणि यूएस व्हर्जिन आइसलँड यांचाही समावेश होता, ज्यांना कधी कॅरेबियन क्रिकेटमध्ये संधी मिळालेली नव्हती. या स्पर्धेतील बक्षीस रक्कम एवढी होती की ज्याचा कधीच विंडीज खेळाडूंनी विचार केला नव्हता..Premium| Sports Fandom: मैदानावरील खरा आनंद गेला कुठे? दिखाऊ चाहते का वाढत आहेत?.या लीगने वेस्ट इंडिज खेळाडूंचा क्रिकेटकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला आणि त्यांना ट्वेंटी-२० क्रिकेटचे महत्त्व पटू लागले. स्टॅडफोर्ड हा घोटाळेबाज निघाला. पण, ट्वेंटी-२० लीगमध्ये विंडीज क्रिकेटपटूंना पैसा दिसू लागला आणि त्यांचे ध्येय मर्यादित होत गेले. त्यामुळे राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्यापेक्षा विविध लीगमध्ये खेळून पैसे कमावण्याचा विचार ते करू लागले आणि इथूनच विंडीज क्रिकेट आणखी खड्ड्यात गेले. त्यांच्याकडे ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवणारे खेळाडू घडले, परंतु त्याचा परिणाम कसोटी क्रिकेटवर झाला. देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही हे वेड शिरले आणि रेड बॉल क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करणारे खेळाडूही व्हाईट बॉल म्हणजेच मर्यादित क्रिकेटला प्राधान्य देताना दिसले. त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नव्हता, ही वस्तूस्थिती विसरून चालणार नाही..विंडीज बोर्ड खेळाडूंच्या पगाराच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नव्हते आणि त्यामुळे त्यांनाही या खेळाडूंना फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळण्यापासून रोखणे अवघड झाले होते. ख्रिस गेल, आंद्रे रसेल, सुनील नरीन, ड्वेन ब्राव्हो आदी खेळाडूंनी फ्रँचायझी लीगला प्राधान्य दिले आणि त्यांना फॉलो करणारी पिढी घडत गेली. पैसा मिळतोय म्हणून युवा खेळाडूही फ्रँचायझी लीगला पसंती देत आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या राष्ट्रीय संघावर होणे साहजिक होतेच आणि तेच घडतेय. पण, त्याचवेळी ज्या खेळाडूंना संधी मिळत नव्हती, असे खेळाडू राष्ट्रीय संघाला मिळाले. शेमार जोसेफ, अल्झारी जोसेफ, जेडन सिल्स, जेडीआह ब्लेड्स, जॉहन लायने, तेजनारायण चंद्रपॉल हे खेळाडू कसोटी क्रिकेट जिवंत ठेवण्यासाठी झटत आहेत. डॅरेन सॅमीसारखा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार त्यांना मार्गदर्शन करतोय. या संघाने इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियात विजय मिळवून दाखवला आहे.Brian Lara on West Indies cricket crisisवेस्ट इंडिजचा महान फलंदाज ब्रायन लारा याने नुकतेच पत्रकारांसोबत मारलेल्या गप्पांमध्ये वेस्ट इंडिज क्रिकेटच्या वर्तमान परिस्थितीवर व भविष्यावर सविस्तर भाष्य केले. त्याच्या मते, वेस्ट इंडिजमध्ये क्रिकेट हा केवळ खेळ नाही, तर इतिहासाशी जोडलेली एक ओळख आहे. अँडी रॉबर्ट्ससारख्या माजी खेळाडूंनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्वी वेस्ट इंडिज क्रिकेट हे वसाहतवादाविरुद्धच्या लढ्याचे प्रतीक मानले जात होते. आज ती पार्श्वभूमी बदलली असली तरी "वेस्ट इंडिजसाठी खेळण्याचा अभिमान माझ्यात अजूनही जिवंत आहे," असे लारा म्हणाला.त्याने पुढे सांगितले की, स्वतःला रॉय फेडरिक्स, सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज यांसारख्या दिग्गजांचा वारसा पुढे नेण्याची संधी मिळाली, हेच माझ्या जीवनातील सर्वात मोठे यश आहे. वेस्ट इंडिज संघाची खरी ताकद एकतेत आहे आणि तो एकत्रित संघच भविष्यात टिकून राहावा, अशी अपेक्षा आहे..पण, या एकात्मतेलाही तडा जाण्याचा मुद्दा लाराने उपस्थित केला. त्याच्या मते, ही एकता आता अनेक अंगांनी कसोटीवर उतरणार आहे. ऑलिम्पिक, पॅन-अमेरिकन स्पर्धांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये वेस्ट इंडिज नावाने संघ उतरू शकत नाही. तिथे वेगवेगळ्या कॅरिबियन देशांचे स्वतंत्र प्रतिनिधित्व असते. यामुळे वेस्ट इंडिज क्रिकेटमधील एकात्मतेची भावना कमी होण्याचा धोका आहे. त्यातच कॅरिबियन प्रदेशाची लोकसंख्या मर्यादित असल्याने इतर खेळ आणि नव्या संधींनी तरुणाईचं लक्ष विचलित होत आहे.तरीदेखील लारा ठाम आहेत की, एकत्रित राहणं आणि त्या संघाला बळकट करणं हेच वेस्ट इंडिजच्या भविष्यासाठी गरजेचं आहे. भारत-वेस्ट इंडिज दुसरी कसोटी पाहण्यासाठी लारा व रिचर्ड्स हे दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर उपस्थित होते आणि त्यावेळी संघाची अवस्था पाहून त्यांच्या जीवाला नक्कीच वाईट वाटले असेल.आता वेस्ट इंडिज आगामी काळात कशी कामगिरी करतं, यावर सर्व अवलंबून आहे. विंडीज क्रिकेट संपलं की खरंच क्रिकेटचा एक सुवर्ण इतिहास नष्ट होईल, हे सत्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 