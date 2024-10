Digital Twin म्हणजे काय? डॉक्टरकडे रुग्ण आपल्यासोबत डिजिटल जुळ्यालाही घेऊन गेला तर...

What is the digital twin concept Explained In Marathi

डॉ. रवींद्र उटगीकर

तंत्रज्ञानातील प्रगती एकविसाव्या शतकातल्या मानवी जीवनव्यवहारांत परिवर्तन घडवत आहे. डिजिटल जुळी म्हणजेच डिजिटल ट्विन्स ही संकल्पना म्हणजे त्यातलेच एक पाऊल ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्रात चुणूक दिसू लागलेल्या आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे.