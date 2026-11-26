व्हॉट्सॲप वेब वापरताय? आज अनेकांच्या संगणकावर व्हॉट्सॲप वेब कायम सुरू असतं. ऑफिसचं काम असो, मित्रांशी गप्पा असोत किंवा महत्त्वाचे मेसेज, संगणकावरून व्हॉट्सॲप वापरणं सोयीचं वाटतं. पण हीच सोय तुमच्यासाठी धोकादायक सुध्दा ठरू शकते. ब्राऊझर बंद केल्यानंतरही तुमचं व्हॉट्सॲप खातं सुरू राहू शकतं. अशा वेळी दुसऱ्या व्यक्तीला तुमचे मेसेज वाचता येण्यापासून ते तुमच्या नावाने पैशांची मागणी करण्यापर्यंत अनेक गैरप्रकार घडू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने व्हॉट्सॲप वेबच्या सुरक्षित वापराबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. सार्वजनिक संगणकांचा वापर, अनोळखी लिंक, बनावट मेसेज आणि खाते हॅक झाल्यास काय करायचं, याबाबत योग्य ज्ञान असेल तर मोठ्या फसवणुकीपासून तुम्ही वाचू शकता. म्हणूनच तुमचं व्हॉट्सॲप खरंच सुरक्षित आहे का? आणि खात्याला धोका निर्माण करणाऱ्या काही चुका तुम्हीही नकळत करत तर नाही ना याची खात्री करून घेण्यासाठी हा लेख नक्की वाचा.सायबर सुरक्षेसाठी गृह मंत्रालयाचा महत्त्वाचा इशारासायबर गुन्हे आणि डिजिटल फसवणुकीचे प्रकार वाढत असताना, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर अर्थात आय४सीच्या नॅशनल सायबरक्राईम थ्रेट ॲनालिटिक्स युनिटने व्हॉट्सॲप वेबचा सुरक्षित वापर कसा करावा, याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.देशातील सायबर गुन्ह्यांचा समन्वयाने मुकाबला करण्यासाठी आय४सीची स्थापना करण्यात आली आहे. हे केंद्र विविध तपास यंत्रणांना एकत्रितपणे काम करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. नागरिकांची डिजिटल ओळख सुरक्षित ठेवणे आणि ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या निष्काळजीपणामुळे उद्भवणारे धोके टाळण्यासाठी जागरूकता निर्माण करणे, हा या सूचनेमागचा मुख्य उद्देश आहे..व्हॉट्सॲप वेबमुळे अशा प्रकारे फसवणूक होऊ शकते!संगणकावर व्हॉट्सॲप वेब सुरू करून तसेच सोडणे तुम्हाला साधे वाटू शकते. पण हीच सवय तुमच्या खात्याच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. कारण व्हॉट्सॲपचे मेसेज एन्क्रिप्टेड असले, तरी संगणकाच्या स्क्रीनवर आधीच उघडलेली संभाषणे कोणीही वाचू शकते. यात तुमचे वैयक्तिक मेसेज, संपर्क आणि ग्रुप चॅट्सचा समावेश असतो.एवढेच नाही, तर तुमच्या नावाने इतरांना मेसेज पाठवून पैशांची मागणी किंवा फसवणूकही केली जाऊ शकते. तुमच्या ओळखीचा वापर केल्यामुळे मित्र, नातेवाईक आणि सहकाऱ्यांचाही अशा संदेशांवर सहज विश्वास बसू शकतो. त्यामुळे व्हॉट्सॲप वेब सुरू ठेवणे ही छोटीशी निष्काळजीपणाची सवय मोठ्या आर्थिक संकटाला कारणीभूत ठरू शकते..फक्त टॅब बंद करून उपयोग नाही, व्हॉट्सॲपमधून लॉगआउट करा!अनेकांना वाटतं की संगणकावर व्हॉट्सॲप वापरून झाल्यानंतर टॅब किंवा ब्राऊझर बंद केला की खातं आपोआप सुरक्षित होतं. पण प्रत्यक्षात असं होत नाही. ब्राऊझर बंद झाला तरी व्हॉट्सॲपचं लॉगिन सुरू राहू शकतं. याचा अर्थ, त्याच संगणकावर नंतर काम करणाऱ्या व्यक्तीला तुमचं व्हॉट्सॲप पुन्हा उघडता येऊ शकतं. त्यामुळे केवळ टॅब बंद करण्यावर अवलंबून राहणं धोक्याचं आहे.सायबर सुरक्षा सूचनेनुसार, व्हॉट्सॲप वेब वापरून झाल्यानंतर स्वतः लॉगआउट करणं आवश्यक आहे. विशेषतः सार्वजनिक संगणक किंवा इतर व्यक्ती वापरत असलेल्या संगणकावर खातं कायम लॉगिन ठेवणं टाळावं. संगणकावरून उठण्यापूर्वी लॉगआउट केल्याची खात्री करा. ही छोटी सवय तुमच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी महत्त्वाची ठरू शकते..सार्वजनिक संगणकांवर व्हॉट्सॲप वापरणं टाळासायबर कॅफे, हॉटेलमधील संगणक किंवा दुसऱ्याचा संगणक वापरताना व्हॉट्सॲप वेबवर लॉगिन करण्याची चूक करू नका, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. अशा संगणकांचा वापर अनेक अनोळखी व्यक्ती करत असतात. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा कितपत आहे, याची खात्री देता येत नाही. शिवाय, त्या संगणकावर काय साठवलं जातं किंवा त्याचा वापर कसा केला जातो, यावर आपलं नियंत्रणही नसतं.अशा ठिकाणी व्हॉट्सॲप लॉगिन केल्यास तुमचे वैयक्तिक संदेश आणि गोपनीय माहिती इतरांच्या हाती पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अगदी तात्पुरत्या कामासाठीही सार्वजनिक किंवा सामायिक संगणकावर स्वतःचं व्हॉट्सॲप खातं जोडणं टाळावं. डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने ही खबरदारी महत्त्वाची आहे..कार्यालयीन आणि गोपनीय कामांसाठी व्हॉट्सॲप वेबचा वापर करू नकाकार्यालयीन संगणकावर व्हॉट्सॲप वेब वापरणं कितपत सुरक्षित आहे? याबाबतही सायबर सुरक्षा यंत्रणेने महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. सरकारी, आर्थिक किंवा गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण ब्राऊझरवर सुरू असलेल्या व्हॉट्सॲप सत्रातून करू नये. विशेषतः संवेदनशील कागदपत्रे हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी व्हॉट्सॲपऐवजी कार्यालयाने मान्य केलेल्या संपर्क माध्यमांचा वापर करावा.याशिवाय, व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलवर पैशांच्या व्यवहारासंबंधी तातडीचे संदेश आल्यास लगेच कृती करू नका. संबंधित व्यक्तीला थेट फोन करून किंवा प्रत्यक्ष भेटून सूचना खरी असल्याची खात्री करा. कारण केवळ मेसेजवर विश्वास ठेवून आर्थिक व्यवहार केल्यास फसवणूक होण्याची शक्यता असते. अशा खबरदारीमुळे कार्यालयातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि गोपनीय माहितीची गळती रोखण्यास मदत होऊ शकते..इन्कॉग्निटो मोड वापरला तरी लॉगआउट करणे का गरजे?एखाद्या विश्वासू संगणकावर तात्पुरते व्हॉट्सॲप वेब वापरण्याची गरज पडली, तर इन्कॉग्निटो किंवा प्रायव्हेट ब्राऊझिंगचा पर्याय निवडण्याचा सल्ला दिला आहे. या मोडमुळे ब्राऊझरमध्ये साठवली जाणारी माहिती कमी होण्यास मदत होते. पण इन्कॉग्निटो मोड म्हणजे खात्याच्या सुरक्षेची पूर्ण हमी नाही. अनेकांना वाटतं की इन्कॉग्निटो विंडो बंद केली की खातं सुरक्षित झालं. मात्र, हा समज चुकीचा आहे.इन्कॉग्निटो मोड ही केवळ अतिरिक्त खबरदारी आहे. त्याचा वापर केला तरी व्हॉट्सॲपमधून स्वतः लॉगआउट करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे विंडो बंद करण्यापूर्वी खात्यातून लॉगआउट करा. ब्राऊझिंगचा कोणताही पर्याय असला, तरी ही मूलभूत खबरदारी विसरू नका..वरिष्ठांच्या नावाने आर्थिक फसवणूक, 'बॉस स्कॅम'पासून सावध राहा!सायबर गुन्हेगार केवळ सामान्य नागरिकांनाच नाही, तर कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी आणि आर्थिक व्यवहार हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लक्ष्य करतात. यासाठी 'बॉस स्कॅम' म्हणजेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख वापरून पैसे उकळण्याचा प्रकार केला जातो.या फसवणुकीत रिझर्व्ह बँक किंवा नियामक संस्थांच्या नावाने व्हॉट्सॲप अथवा ईमेलवर संशयास्पद फाइल्स पाठवल्या जातात. त्या डाउनलोड केल्यास संगणकातील मालवेअर सक्रिय होऊन व्हॉट्सॲप वेबच्या लॉगिन सत्राचा ताबा मिळवू शकते.त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खात्यातून कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना तातडीने पैसे पाठवण्याचे खोटे संदेश दिले जातात. वरिष्ठांच्या नावाने आलेल्या संदेशावर विश्वास ठेवून कर्मचारी पैसे पाठवू शकतात आणि फसवणूक होऊ शकते. या प्रकाराबाबत आय४सीने ५८ हजारांहून अधिक नागरिकांना एसएमएसद्वारे सतर्क केलेले आहे..सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि टू-स्टेप व्हेरिफिकेशनने खाते सुरक्षित ठेवासायबर हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी केवळ व्हॉट्सॲप सुरक्षित ठेवून चालत नाही, तर संपूर्ण संगणकाची सुरक्षा महत्त्वाची असते. त्यामुळे ऑपरेटिंग सिस्टीम, वेब ब्राऊझर आणि सुरक्षा सॉफ्टवेअर नियमितपणे अपडेट ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या अपडेट्समुळे सॉफ्टवेअरमधील सुरक्षा त्रुटी दूर होण्यास मदत होते.याशिवाय, अनोळखी फाइल्स डाउनलोड करणे, संशयास्पद ॲप्स वापरणे आणि क्रॅक सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करणे टाळा. यातून संगणकात मालवेअर शिरण्याचा धोका असतो. व्हॉट्सॲप खात्याच्या सुरक्षेसाठी टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन सुरू ठेवा. तसेच, व्हेरिफिकेशन कोड कोणालाही देऊ नका. या छोट्या खबरदारीमुळे अनधिकृत व्यक्तींना तुमच्या खात्यात प्रवेश मिळवणे कठीण होऊ शकते..Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!.नियमीत व्हॉट्सॲपमधील लिंक्ड डिव्हायसेस तपासल्याने सुरक्षित रहालतुमच्या व्हॉट्सॲप खात्यावरून तुम्ही न पाठवलेले मेसेज जात आहेत का? संभाषणात अनपेक्षित बदल दिसत आहेत का? अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमच्या खात्याचा ताबा दुसऱ्या व्यक्तीकडे गेल्याची ही लक्षणं असू शकतात.यासाठी फोनमधील व्हॉट्सॲप उघडून 'लिंक्ड डिव्हायसेस' हा पर्याय नियमित तपासा. तुमच्या खात्याशी कोणकोणते संगणक किंवा उपकरणे जोडलेली आहेत, याची माहिती तिथे मिळते. यादीत एखादं अनोळखी उपकरण दिसल्यास त्यावर क्लिक करून तातडीने लॉगआउट करा. संबंधित संगणक तुमच्यासमोर नसला, तरी फोनवरून त्याचं सत्र बंद करता येतं. त्याचबरोबर अनोळखी क्यूआर कोड स्कॅन करणं किंवा संशयास्पद डिव्हाइस जोडण्याच्या विनंत्या स्वीकारणं टाळा..UPI MDR Charge: UPI पेमेंटवर चार्ज लागू झाला तरी हे 6 UPI व्यवहार फ्री! एक रुपयाही चार्ज नाही; जाणून घ्या कोणते.खाते हॅक झाल्यास तातडीने काय कराल?तुमचं व्हॉट्सॲप खाते अनधिकृत व्यक्तीच्या ताब्यात गेल्याचा संशय आल्यास वेळ न घालवता कारवाई करा. सर्वप्रथम फोनमधील 'लिंक्ड डिव्हायसेस' पर्याय उघडा आणि अनोळखी उपकरणांमधून लॉगआउट करा.तुमच्या खात्यावरून आधीच कोणाला संशयास्पद मेसेज पाठवले गेले असतील, तर संबंधित व्यक्तींना फोन करून सावध करा. तुमच्या नावाने आलेल्या लिंकवर क्लिक करू नका किंवा पैशांची मागणी करणाऱ्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नका, असा स्पष्ट इशारा त्यांना द्या.सायबर फसवणुकीमुळे आर्थिक नुकसान झाल्यास तातडीने १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधा. तसेच, सायबरक्राइम डॉट जीओव्ही डॉट इन या अधिकृत पोर्टलवर तक्रार नोंदवा. अशा घटनांमध्ये वेळेत कारवाई करणं महत्त्वाचं असतं. जितक्या लवकर तक्रार आणि खबरदारी घेतली जाईल, तितकं पुढील नुकसान टाळण्याची शक्यता वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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