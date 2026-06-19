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Premium| Monsoon: आला आला म्हणताना पाऊस कुठे गेला? राज्यात पाऊस कधी येईल? वाचा शास्त्रीय माहिती

Why monsoon has stalled over Maharashtra in June 2026? यंदा पाऊस खरंच कमी पडणार आहे का, पावसाने दडी मारण्यामागचं नेमकं शास्त्राय कारण काय आहे, सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या लेखात.
Why monsoon has stalled over Maharashtra in June 2026

Why monsoon has stalled over Maharashtra in June 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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- मयुरेश प्रभुणे

Monsoon delay explained by weather experts यंदा २६ मेला मॉन्सून केरळमध्ये येईल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तवला होता. पण ते काही झालं नाही. २६ला येणारा मॉन्सून प्रत्यक्षात आला ४ जूनला. मग लगेच ६ जूनला तो कोकणात आला. पण पाऊस काही आला नाही. आता १८ जून उलटून गेल्यावरही पावसाची काही चिन्ह नाही.

आता तर यंदा पाऊस कमी आहे, दुष्काळ पडेल, वगैरे गोष्टी ऐकू येतायत. पण सत्य काय आहे, खरंच पावसाने दडी मारलीय का आणि त्यामागची कारणं आहेत तरी काय? EL Nino तर आता सगळ्यांच्याच तोंडी रुळलंय पण MJO आणि MISA याचं यातलं योगदान माहितीय का? पाऊस अडवून ठेवणाऱ्या या नेमक्या घटकांचा आणि घटनांचा आढावा घेतलाय, सकाळ वृत्तसमूहाचे विशेष प्रतिनिधी आणि हवामानशास्त्राचे अभ्यासक मयुरेश प्रभुणे यांनी.

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