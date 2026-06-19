Premium| Monsoon: आला आला म्हणताना पाऊस कुठे गेला? राज्यात पाऊस कधी येईल? वाचा शास्त्रीय माहिती

- मयुरेश प्रभुणे Monsoon delay explained by weather experts यंदा २६ मेला मॉन्सून केरळमध्ये येईल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तवला होता. पण ते काही झालं नाही. २६ला येणारा मॉन्सून प्रत्यक्षात आला ४ जूनला. मग लगेच ६ जूनला तो कोकणात आला. पण पाऊस काही आला नाही. आता १८ जून उलटून गेल्यावरही पावसाची काही चिन्ह नाही.आता तर यंदा पाऊस कमी आहे, दुष्काळ पडेल, वगैरे गोष्टी ऐकू येतायत. पण सत्य काय आहे, खरंच पावसाने दडी मारलीय का आणि त्यामागची कारणं आहेत तरी काय? EL Nino तर आता सगळ्यांच्याच तोंडी रुळलंय पण MJO आणि MISA याचं यातलं योगदान माहितीय का? पाऊस अडवून ठेवणाऱ्या या नेमक्या घटकांचा आणि घटनांचा आढावा घेतलाय, सकाळ वृत्तसमूहाचे विशेष प्रतिनिधी आणि हवामानशास्त्राचे अभ्यासक मयुरेश प्रभुणे यांनी..जून महिना सुरू झाला की, राज्यात सगळीकडे पावसाळ्यासाठीची तयारी सुरू होते. एकीकडे छत्र्या, रेनकोटच्या खरेदीची लगबग सुरु असते, तर किनारपट्टी आणि घाटात घराच्या छतांवर, भिंतींवर प्लास्टिकचे आवरण लावायची घाई असते. साधारणपणे जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात मॉन्सून राज्याचा बहुतांश भाग व्यापतो. पावसाच्या पहिल्या महिन्यात जोरदार पाऊस पडत नसला, तरी उन्हाच्या झळा जाऊन हवेत गारवा येतो. पश्चिमेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांसोबत पूर्वेकडे वाहत जाणारे ढग मधूनच पावसाची एखादी सर देऊन जातात. ग्रामीण भागात याच काळात सगळीकडे खरिपाची पेरणी सुरू असल्याचे दृश्य दिसते. यंदा मात्र जूनचा तिसरा आठवडा उलटत आला, तरी राज्यात पावसाळ्याची चाहूल लागलेली नाही. उन्हाळ्याचा मे महिनाच पुढे लांबल्याचा अनुभव सगळे घेत आहेत. पावसाळ्याच्या आगमनाला बहुतेक वर्षी आपल्या आजूबाजूला दिसणारे दृश्य आणि यावर्षीचे दृश्य यांमध्ये असलेला फरक हा समुद्र आणि वातावरणात यावर्षी झालेल्या बदलांमुळे आहे..Premiun|Foreign Institutional Investors : भारतीय शेअर बाजारात एफआयआयचा वाढता प्रभाव; विक्रीच्या लाटेनंतरही परत येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीचे संकेत.यंदा मॉन्सून २६ मे रोजी, म्हणजे सर्वसाधारण वेळेच्या सहा दिवस आधी केरळमध्ये दाखल होईल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तवला होता. प्रत्यक्षात मात्र, चार जूनला मॉन्सूनचे केरळमध्ये आगमन झाले. त्यानंतर दोन दिवसांत, म्हणजे सहा जूनला मॉन्सून तळ कोकणात दाखल झाला. आठ जूनला मॉन्सूनने रत्नागिरीच्या हर्णेपासून मध्य महाराष्ट्राच्या सातारा, सोलापूरपर्यंतचा दक्षिण महाराष्ट्राचा भाग व्यापला. तेव्हापासून दहा दिवस उलटूनही मॉन्सूनची अरबी समुद्राच्या बाजूने प्रगती झाली नाही. मॉन्सूनची पुढील वाटचाल नुसती थांबली नाही, तर अरबी समुद्रावरील ढगांची निर्मिती थांबून कोकण आणि घाट क्षेत्रात वाऱ्यांमुळे होणारी पावसाची रिपरिपही अद्याप अनुभवायला मिळाली नाही..पावसाने दडी मारल्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील पावसाची तूट वाढत गेली. १८ जूनपर्यंत देशभरात सरासरीपेक्षा ४० टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला. राज्यात हेच प्रमाण सरासरीपेक्षा तब्बल ७८ टक्के कमी आहे. महाराष्ट्रासोबत गुजरात, गोवा, छत्तीसगड, झारखंड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये पावसाची तूट सर्वाधिक आहे. देशातील ६४ टक्के क्षेत्रावर आतापर्यंत अपुरा किंवा अत्यल्प पाऊस झाला आहे.यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होईल, अशी शक्यता आयएमडीने एप्रिल आणि मे अशा दोन्ही अंदाजांमधून वर्तवली होती. मात्र, जूनमध्ये मॉन्सूनची अरबी समुद्रातील शाखाच निष्क्रिय होईल, असा अंदाज कोणालाही नव्हता. हवामान शास्त्रज्ञांनी मॉन्सूनच्या सध्याच्या स्थितीचे विश्लेषण करताना विविध घटकांच्या एकत्रित परिणामांमुळे मॉन्सूनची प्रगती खुंटल्याचे आणि पाऊस थांबल्याचे सांगितले आहे..ते घटक पुढील प्रमाणे-१) मोसमी वारे:सर्वसाधारणपणे मे महिन्याच्या उत्तरार्धात विषुववृत्त ओलांडून येणारा नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा प्रवाह बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रावर दोन शाखांमधून सक्रिय होत असतो. या वर्षी बंगालच्या उपसागरावरील मोसमी प्रवाहाची शाखा वेळेआधी सक्रिय झाली. मात्र, अरबी समुद्रावरील शाखेला अजूनही म्हणावा तसा जोर आलेला नाही. जोर असताना मॉन्सूनच्या वाऱ्यांचा प्रवाह वातावरणात समुद्रसपाटीपासून साडेचार ते सहा किलोमीटर उंचीपर्यंत सक्रिय असतो. सध्या या प्रवाहाची उंची समुद्रसपाटीपासून १.५ ते २ किलोमीटरपर्यंतच असल्याचे दिसून येत आहे. .२) पश्चिमी प्रवाहांचा प्रभाव:पृथ्वीवर ३० ते ६० अक्षांशांच्या दरम्यान वातावरणात जमिनीपासून पाच ते १२ किलोमीटर पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा प्रवाह सक्रिय असतो. या प्रवाहात तयार होणाऱ्या आणि पूर्वेकडे सरकणाऱ्या कमी दाबाच्या क्षेत्रांमुळे उत्तर भारतात हिवाळा आणि उन्हाळ्यात पाऊस होत असतो. मॉन्सूनचे आगमन होताना हा पश्चिमी प्रवाह उत्तरेला अगदी हिमालयाच्याही वर सरकतो. या प्रवाहातील वारे जूनचा मध्य येऊनही त्याच्या सर्वसाधारण स्थानाच्या दक्षिणेकडून, म्हणजे मध्य भारतावरून वाहत असल्याचे दिसून आले. या प्रवाहातील कमी दाबाच्या क्षेत्रांमुळे हिमालय आणि मैदानी प्रदेशातील राज्यांना जूनमध्येही पाऊस मिळाला..Premium|Study Room : वाढते जलसंकट आणि भारतासमोरील पाणी व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान.३) आखाती देशांवर बराच काळ जास्त दाबाचे क्षेत्र सक्रिय राहिल्यामुळे त्याभोवती घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने फिरणारे कोरडे वारे अरबी समुद्रावर वायव्य दिशेकडून येत आहेत. वातावरणात तीन किलोमीटर उंचीच्या वर असलेल्या या कोरड्या वाऱ्यांनी अरबी समुद्रावर नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा जोर वाढू दिला नाही. या वाऱ्यांमुळे अरबी समुद्र आणि लगतच्या पश्चिम किनारपट्टीवर ढगांची निर्मितीही थांबली. कोरड्या हवेमुळे केरळपासून गुजरातपर्यंत पावसाने दीर्घकाळ दडी मारली.४) एमजेओची अनुपस्थिती:मेडन ज्युलियन ऑस्सिलेशन (एमजेओ) हे विषुववृत्तावरून संपूर्ण पृथ्वीवर पूर्वेकडे ३० ते ६० दिवसांमध्ये सरकणारे ढगांचे क्षेत्र असते. मॉन्सून काळात मोसमी वाऱ्यांना गती देण्यासाठी, तसेच कमी दाबाची क्षेत्रे तयार होण्यासाठी एमजेओची मदत होते. मॉन्सून आगमनाच्या वेळी हे क्षेत्र हिंदी महासागरावर असल्यास त्याचा लाभ चांगल्या पावसासाठी आणि मॉन्सूनच्या प्रगतीसाठी होत असतो. एमजेओचा एक भाग मॉन्सून इंट्रा सिझनल ऑस्सिलेशनच्या (मिसो) रूपाने विलग होऊन उत्तरेकडे सरकून भारताला पाऊस देत असतो. एमजेओ अरबी समुद्रावर सक्रिय झाल्यानंतर १० ते १५ दिवसांनी मिसोचा लाभ भारताला मिळत असतो. यंदा एमजेओ दीर्घकाळ प्रशांत महासागरावर सक्रिय असल्याने हिंदी महासागरात मॉन्सूनच्या प्रगतीसाठी आणि मोठ्या पावसासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाली नाही. पुढील किमान दोन आठवडे हे क्षेत्र हिंदी महासागरावर येणार नसल्याचा अंदाज आहे..५) एल निनोचा प्रभाव:यावर्षीचे मॉन्सूनचे आगमन असामान्य असण्यामागे सर्वात मोठे कारण आहे, ते म्हणजे एल निनो. विषुववृत्तीय पूर्व प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीच्या ०.५ अंशांपेक्षा जास्त सलग तीन महिने नोंदले गेल्यास त्या स्थितीला एल निनो म्हणतात. एल निनो विकसित झाल्यावर प्रशांत महासागरा लगतच्या वातावरणातही बदल होऊन वाऱ्यांचे प्रवाह बदलतात. महासागरावर तयार होणाऱ्या कमी दाबाकडे बाष्प मोठ्या प्रमाणात खेचले जाते. या स्थितीचा फक्त प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रातच नाही, तर जगभर विविध स्वरूपात परिणाम होतो. भारतात मॉन्सून काळात एल निनो सक्रिय असल्यास हंगामी पर्जन्यमान सरासरीखाली नोंदले जाते. काही राज्यांमध्ये दुष्काळी स्थितीही उद्भवते असे दीर्घकालीन आकडेवारीवरून दिसून येते.एल निनोची तीव्रता ही सर्वसाधारणपणे डिसेंबरपर्यंत सर्वोच्च पातळीवर पोहचत असते. यंदा मात्र, जुनमध्येच प्रशांत महासागराचे तापमान असामान्यपणे वाढले असून, तिथे एल निनो अपेक्षेपेक्षा लवकर तीव्र स्वरूप गाठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम हिंदी महासागरावर झाल्याचेही दिसून आले आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा प्रवाह क्षीण झाला असतानाच एमजेओ दीर्घकाळ प्रशांत महासागरावर सक्रिय राहणे हा एल निनोचा मॉन्सूनवर झालेला परिणाम आहे..आयओडीकडे नजरएल निनो पूर्णपणे विकसित झाल्यावर येत्या काही आठवड्यांत वाऱ्यांच्या प्रवाहात काहीसा सुरळीतपणा येण्याची अपेक्षा आहे. या काळात पॉझिटिव्ह इंडियन ओशन डायपोल तयार झाला, तर त्यामुळे भारतातील पर्जन्यमानाची तूट काही प्रमाणात भरून निघू शकते असा शास्त्रज्ञांचा कयास आहे. हिंदी महासागराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील तापमानाच्या आंदोलनाला इंडियन ओशन डायपोल (आयओडी) म्हणतात. हिंदी महासागराचे अरबी समुद्राच्या बाजूचे तापमान जास्त असल्यास आयओडीची ती पॉझिटिव्ह स्थिती असते; तर बंगालच्या उपसागराचे तापमान जास्त असल्यास ती निगेटिव्ह आयओडी स्थिती असते. पॉझिटिव्ह आयओडी मॉन्सून काळातील पर्जन्यमानासाठी लाभदायक ठरतो. यापूर्वी १९८२, १९८३, १९८७, १९९४, १९९७, २००२, २००६, २०१५, २०१९ या वर्षांमध्ये एल निनोसोबत पॉझिटिव्ह आयओडी विकसित झाल्याची उदाहरणे आहेत..संशोधनानुसार पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात तीव्र एल निनो विकसित झाल्यावर आग्नेय आशियावर जास्त दाबाची स्थिती निर्माण होऊन इंडोनेशिया जवळील पूर्व हिंदी महासागराचे तापमान कमी होऊ लागते. त्या तुलनेत पूर्व आफ्रिकेजवळच्या पश्चिम हिंदी महासागराचे तापमान जास्त राहिल्याने पॉझिटिव्ह आयओडीची स्थिती नैसर्गिकपणे निर्माण होते. यंदा तीव्र स्वरूपाचा एल निनो अपेक्षेपेक्षा लवकर विकसित होत असल्याने त्याचा परिणाम म्हणून पॉझिटिव्ह आयओडीसुद्धा लवकर तयार होऊ शकतो, असे काही शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. तीव्र स्वरूपाच्या एल निनोसोबत सुमारे ९० टक्के वेळा पॉझिटिव्ह आयओडी विकसित झाल्याच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. पॉझिटिव्ह आयओडी मॉन्सून काळात कधी निर्माण होतो आणि त्याची तीव्रता किती राहते यावर त्याचा मॉन्सूनवरील प्रभाव अवलंबून असतो. १९९७ मध्ये तीव्र स्वरूपाचा एल निनो असतानाही पॉझिटिव्ह आयओडीमुळे देशात सरासरीच्या १०२ टक्के पाऊस झाला होता.आयएमडीने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, मॉन्सून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टीम या मॉडेलनुसार, यंदाच्या मॉन्सून हंगामात आयओडी तटस्थ (न्यूट्रल) अवस्थेत राहण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मॉन्सून काळातील पर्जन्यमानावर एल निनोचा जास्त प्रभाव राहू शकतो. दुसरीकडे अमेरिकी, युरोपीय आणि जपानी संस्थांच्या अंदाजानुसार, एल निनोची तीव्रता वाढत असताना जुलैमध्येच हिंदी महासागरात पॉझिटिव्ह आयओडी विकसित होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास हंगामाच्या उत्तरार्धात पर्जन्यमानातील तूट काही प्रमाणात भरून निघू शकते..राज्यात पाऊस कधी येईल?इतक्या प्रतिकूल घटकांच्या एकत्रित परिणामांनंतर काही हवामानशास्त्रीय मॉडेलमधून दिलासादायक अंदाज समोर येत आहेत. इतके दिवस शांत असलेला अरबी समुद्र काहीसा सक्रिय होत असल्याचे उपग्रहीय चित्रांवरून आणि वाऱ्यांच्या नोंदींवरून दिसून येत आहे. २० जूनपासून पश्चिम किनारपट्टीवर मोसमी वाऱ्यांचा जोर वाढून ढगांची गर्दीही वाढण्याची शक्यता आहे. २२ जूनपासून कोकण आणि घाट क्षेत्रावर पाऊस सक्रिय होणार असून, २७ ते ३० जूनच्या दरम्यान राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता या मॉडेलमधून वर्तवली जात आहे. यावेळी तरी मॉडेलचा अंदाज चुकू नये अशी आशा करूयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read 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