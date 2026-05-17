Premium|AI and Sustainability History : ‘एआय’ आणि शाश्वत विकास; पृथ्वी वाचवणारे अस्त्र की मानवी रोजगारावर कुऱ्हाड?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.com‘एआय’चा फायदा सर्वांना मिळेल का? शाश्वत विकासाची व्याख्या ही बऱ्याच वेळा पीपल, प्लॅनेट आणि प्रॉफिट्स (मानव, पृथ्वी आणि व्यापार) या तिन्हींचा सर्वांगीण विकास अशी केली जाते, पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे माणसाच्या सर्वांगीण विकासाऐवजी जॉब लॉसेसमुळे अस्थिरता येऊन अराजकता माजण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे ‘एआय’मुळे बिझनेसला फायदा झाला तरी माणसांसाठी त्याचे दूरगामी परिणाम वाईट असू शकतात.जगामध्ये आज दोन मोठे विषय सर्वाधिक चर्चेत आहेत... एक म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स- ‘एआय’ आणि दुसरा म्हणजे सस्टेनेबिलिटी, म्हणजेच शाश्वत विकास. पहिला विषय जगाला अधिक वेगवान, हुशार आणि ऑटोमेटेड बनवतो आहे; तर दुसरा विषय जगाला टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सुरुवातीला हे दोन्ही विषय वेगळे वाटतात. पण गेल्या काही वर्षांत लक्षात आलं की ‘एआय’ आणि सस्टेनेबिलिटी यांचं अतिशय खोल नातं आहे. योग्य प्रकारे वापरला तर ‘एआय’ पृथ्वी वाचवण्यास मदत करू शकतो; पण चुकीच्या पद्धतीनं वापरला तर तो पर्यावरणावर प्रचंड ताणही आणू शकतो..Premium|Artificial Intelligence Conference Delhi : ‘एआय’चा तडाखा किती भयंकर? .सस्टेनेबिलिटी म्हणजे फक्त पर्यावरण वाचवणं नव्हे. त्यात ऊर्जा, पाणी, शेती, उद्योग, शहरं, वाहतूक, आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि समाज यांचं दीर्घकालीन संतुलन येतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय (Sustainable Development Goals) (SDGs) मध्ये गरीबी कमी करणं, स्वच्छ ऊर्जा, हवामान बदलावर नियंत्रण, स्वच्छ पाणी, टिकाऊ उद्योग अशा १७ उद्दिष्टांचा समावेश आहे. ‘एआय’ या सर्व क्षेत्रांत वापरला जायला लागला आहे.‘एआय’ आणि सस्टेनेबिलिटीचा इतिहास अनेक दशकांचा आहे. १९७०-८० च्या दशकात वैज्ञानिकांनी संगणकांचा वापर हवामान मॉडेलिंगसाठी सुरू केला. त्या काळात संगणक फार शक्तिशाली नव्हते. तरीही हवामानातले बदल, पावसाचं प्रमाण, समुद्राचं तापमान यांचा अंदाज घेण्यासाठी डेटा वापरण्याची सुरुवात झाली. नंतर १९९० च्या दशकात उपग्रह डेटा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध व्हायला लागला. पृथ्वीवरची जंगलं, हिमनद्या, समुद्र, प्रदूषण यांचं निरीक्षण अधिक अचूक झालं. पण त्या प्रचंड डेटाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी पारंपरिक पद्धती कमी पडत होत्या. इथे मशीन लर्निंग आणि ‘एआय’ उपयोगी पडायला लागला.२००० नंतर इंटरनेट, मोबाईल, सोशल मीडिया, सेन्सर्स आणि क्लाउड कम्प्युटिंग यांच्यामुळे डेटाचा विस्फोट झाला. प्रत्येक शहर, कारखाना, वाहन, मोबाईल आणि उपग्रह डेटा तयार करायला लागले. ‘एआय’ ला ‘डेटावर चालणारं इंजिन’ म्हणतात. त्यामुळे ‘एआय’ आणि पर्यावरणीय डेटा यांची सांगड बसली. २०१० नंतर डीप लर्निंग आल्यानंतर एआय नं प्रतिमा, आवाज आणि गुंतागुंतीचे पॅटर्न्स ओळखण्यात प्रचंड प्रगती केली. याच काळात हवामान बदलाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला. त्यामुळे सरकारं आणि कंपन्या यांनी ‘एआय’चा वापर ऊर्जा बचत, कार्बन उत्सर्जन कमी करणं आणि नैसर्गिक संसाधनांचं व्यवस्थापन यासाठी सुरू केला.आज ‘एआय’चा सर्वांत मोठा उपयोग ऊर्जा क्षेत्रात दिसतो. उदाहरणार्थ, वीजनिर्मिती आणि वापर यांच्यामध्ये प्रचंड असमतोल असतो. काही वेळा वीज जास्त तयार होते तर काही वेळा ती कमी पडते. ‘एआय’ सतत डेटा पाहून विजेची मागणी किती असेल याचा अंदाज लावतो. त्यामुळे ऊर्जा वाया जाणं कमी होतं. गुगलनं आपल्या डेटा सेंटर्समध्ये एआय वापरून कूलिंगसाठी लागणारी ऊर्जा जवळपास ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याचं सांगितलं होतं. डेटा सेंटर म्हणजे हजारो संगणक चालणारी प्रचंड इमारत. ती थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड वीज लागते. ‘एआय’नं तापमान, आर्द्रता आणि सर्व्हर लोड यांचा अभ्यास करून ऊर्जेचा वापर कमी केला. तसंच मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन आणि एनव्हिडिया या कंपन्याही ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ तयार करत आहेत. कारण ‘एआय’ स्वतःही मोठ्या प्रमाणात वीज वापरतो. एक मोठं ‘एआय’ मॉडेल ट्रेन करण्यासाठी लाखो युनिट्स वीज खर्च होते. काही अभ्यासांनुसार मोठ्या एआय मॉडेलच्या ट्रेनिंगमुळे शेकडो टन कार्बन उत्सर्जन होतं. त्यामुळे ‘ग्रीन एआय’ म्हणजे कमी ऊर्जा वापरणारा ‘एआय’ ही संकल्पना उदयाला आली..वाहतूक क्षेत्रात ‘एआय’मुळे इंधनाची बचत मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. आज जगातल्या अनेक शहरांमध्ये स्मार्ट ट्रॅफिक सिस्टीम्स वापरल्या जात आहेत. ‘एआय’ ट्रॅफिक सिग्नल्स नियंत्रित करून वाहतूक सुरळीत ठेवतो. त्यामुळे वाहनं सिग्नल्सपाशी कमी वेळ थांबतात. त्यामुळे इंधन कमी जळतं. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये ‘एआय’ बॅटरीचं व्यवस्थापन करतो. बॅटरी किती चार्ज्ड आहे, वाहन किती अंतर जाईल, चार्जिंग कुठे करावं लागेल याचा अंदाज ‘एआय’ लावतो. स्वयंचलित वाहनं म्हणजे सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार्सही याचाच भाग आहेत. टेसलासारख्या कंपन्या एआय आधारित वाहनांवर काम करत आहेत. भविष्यात जर वाहनं अधिक अचूक आणि समन्वयानं चालली तर ट्रॅफिक कमी होईल आणि इंधनाची बचत वाढेल. मात्र अजूनही हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे सुरक्षित आणि सर्वसामान्य झालेलं नाही.शेतीत ‘एआय’चा परिणाम खूप मोठा आहे. पारंपरिक शेतीत पाणी, खतं आणि कीटकनाशकं यांचा वापर अनेकदा अंदाजानं केला जातो. एआय आधारित ‘प्रिसिजन ॲग्रिकल्चर’ मध्ये ड्रोन्स, सेन्सर्स आणि उपग्रह डेटा वापरून कोणत्या भागात किती पाणी किंवा खत हवं आहे हे अचूकपणे सांगितलं जातं. त्यामुळे पाणी वाचतं, उत्पादन वाढतं आणि रसायनांचा वापर कमी होतो. भारतातही काही स्टार्टअप्स ‘एआय’ आधारित शेतीविषयक सल्ला देताहेत. हवामानाचा अंदाज करणं, पिकांचे रोग ओळखणं, मातीचं विश्लेषण करणं अशा गोष्टी ‘एआय’ करतोय.पर्यावरण संरक्षणात ‘एआय’चा वापर खूप मोठा आहे. जंगलतोड शोधण्यासाठी उपग्रह प्रतिमांचं विश्लेषण ‘एआय’ करतो. समुद्रातला प्लास्टिक कचरा, बेकायदा मासेमारी, वन्यजीवांची संख्या, जंगलातली आग यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘एआय’ वापरला जातो. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आणि अनेक संशोधन संस्था ‘एआय’ वापरून वाघ, हत्ती आणि इतर प्राण्यांच्या हालचालींचा, वर्तणुकींचा आणि त्यांना होणाऱ्या रोगांचा अभ्यास करताहेत.हवामान बदलाच्या अंदाजात ‘एआय’ फार महत्त्वाचा भाग आहे. पारंपरिक हवामान मॉडेल्सना खूप वेळ लागत असे. ‘एआय’ आता लाखो डेटा पॉइंट्सवरून जलद अंदाज लावू शकतो. पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ यांचा धोका आधीच समजू शकतो. त्यामुळे लोकांना आधी सूचना देता येतात. भारतासारख्या देशात हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण शेती आणि मान्सून यांच्यावर कोट्यवधी लोक अवलंबून आहेत..स्मार्ट शहरं ही ‘एआय’ आणि सस्टेनेबिलिटीची आणखी एक मोठी दिशा आहे. भविष्यातली शहरं अधिक डेटा-आधारित असतील. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक हे सगळं ‘एआय’च्या मदतीनं ऑप्टिमाइझ होईल. उदाहरणार्थ, कचरापेटी भरली की सेन्सर म्युन्सिपालिटीला तशी माहिती देईल आणि एआय चा वापर करून म्युन्सिपालिटी योग्य मार्गानं कचरा गाडी पाठवेल. त्यामुळे वेळ, इंधन आणि पैसा वाचेल. उद्योग क्षेत्रात एआय ‘प्रेडिक्टिव मेंटेनन्स’ साठी वापरला जातो. मशीन खराब होण्यापूर्वी एआय त्याची लक्षणं ओळखतो. त्यामुळे उत्पादन थांबत नाही आणि संसाधनांचा अपव्यय कमी होतो. कारखान्यांमध्ये ऊर्जा वापर नियंत्रित करण्यासाठी ‘एआय’ 'एआय' साठी लागणाऱ्या चिप्स आणि हार्डवेअर तयार करताना दुर्मीळ धातू, पाणी आणि ऊर्जा या गोष्टी वापरल्या जातात. तसंच इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाढतो. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की 'एआय' पृथ्वी वाचवतो आहे की आणखी ताण निर्माण करतो आहे? म्हणूनच आता 'रिस्पॉन्सिबल ए आय' आणि 'सस्टेनेबल ए आय'यावर भर दिला जातो आहे.यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या टेक्नॉलॉजीज वापरल्या जातात. मशीन लर्निंग हे त्याचं केंद्र आहे. मशीन लर्निंग मोठ्या डेटामधून पॅटर्न्स शोधतं. डीप लर्निंग प्रतिमा, आवाज आणि जटिल डेटा समजून घेतं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेन्सर्सद्वारे डेटा गोळा करतं. क्लाउड कम्प्युटिंग प्रचंड डेटा साठवतं. एज कम्प्युटिंग डेटा जवळच्या उपकरणावर प्रक्रिया करतं, त्यामुळे ऊर्जा आणि वेळ दोन्ही वाचतात. डिजिटल ट्विन्स ही आणखी एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. म्हणजे एखाद्या शहराची, कारखान्याची, शेताची किंवा ऊर्जा प्रणालीची डिजिटल कॉपी तयार करून त्यावर प्रयोग करणं आणि त्यानुसार निर्णय घेणं. कसा साधणार?.ब्लॉकचेनचाही काही ठिकाणी उपयोग होतो. उदाहरणार्थ, कार्बन क्रेडिट्सचा मागोवा घेण्यासाठी. ड्रोन्स आणि रोबॉट्स शेती करण्यासाठी तसंच जंगल निरीक्षण करण्यासाठी आणि स्वच्छतेसाठी मदत करतात. उपग्रह तंत्रज्ञानामुळे पृथ्वीवरचे बदल सतत पाहता येतात. जगभर अनेक मोठ्या कंपन्या या क्षेत्रात काम करत आहेत. आयबीएम हवामान डेटा आणि पर्यावरणीय विश्लेषणासाठी AI वापरते. सीमेन्स स्मार्ट उद्योग आणि स्मार्ट शहरांवर काम करते. स्नायडर इलेक्ट्रिक कंपनी ऊर्जा व्यवस्थापनात ‘एआय’ वापरते. ओपन ‘एआय’ आणि इतर ‘एआय’ कंपन्या अधिक कार्यक्षम मॉडेल्स तयार करण्यावर भर देताहेत.भारतामध्येही ‘एआय’ आणि सस्टेनेबिलिटी यांच्यावर भर वाढतो आहे. स्मार्ट शेती, हवामान अंदाज, स्मार्ट ग्रिड्स आणि शहर व्यवस्थापन या क्षेत्रात ‘एआय’ वापरला जातोय. भारतात सौर ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर वाढताहेत आणि त्यांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘एआय’ उपयोगी ठरतो आहे. उदाहरणार्थ, ढगाळ वातावरणामुळे सौरऊर्जेचं उत्पादन किती कमी होईल याचा अंदाज ‘एआय’ लावू शकतो.अलीकडे ‘एआय फॉर सस्टेनेबिलिटी’ याचा बाजार वेगाने वाढतोय. विविध संशोधन संस्थांच्या अंदाजानुसार पुढच्या दशकात या क्षेत्राची किंमत शेकडो अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. भविष्याकडे पाहिलं तर ‘एआय आणि सस्टेनेबिलिटी’चं नातं आणखी मजबूत होणार आहे. भविष्यातली शहरं अधिक स्मार्ट आणि ऑटोमेटेड असतील. घरातली उपकरणं स्वतः ऊर्जा वापर नियंत्रित करतील. शेती अधिक अचूक होईल. हवामान आपत्तींचा अंदाज अधिक जलद लागेल. कारखाने कमी संसाधनांत जास्त उत्पादन करतील.कदाचित भविष्यात ‘कार्बन-न्यूट्रल एआय’ ही संकल्पना महत्त्वाची बनेल. म्हणजे ‘एआय’ चालविण्यासाठी वापरली जाणारी ऊर्जा पूर्णपणे सौर, पवन किंवा इतर स्वच्छ स्रोतांमधून येईल. नवीन प्रकारची ऊर्जा-कार्यक्षम चिप्स तयार होतील. क्वांटम कम्प्युटिंगसारख्या तंत्रज्ञानामुळे काही समस्या अधिक कमी ऊर्जेत, वेळात तसंच खर्चात सोडवता येतील..पण एक मोठा सामाजिक प्रश्नही निर्माण होतो : ‘एआय’चा फायदा सर्वांना मिळेल का? सस्टेनेबिलिटीची व्याख्या ही बऱ्याचदा पीपल, प्लॅनेट आणि प्रॉफिट्स (मानव पृथ्वी आणि व्यापार) ह्या तिन्हीचा सर्वांगीण विकास अशी केली जाते. पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे माणसाच्या सर्वांगीण विकासाऐवजी जॉब लॉसेसमुळे अस्थिरता येऊन अराजकता माजण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे 'एआय'मुळे बिझनेसला फायदा झाला तरी माणसांसाठी त्याचे दूरगामी परिणाम वाईट असू शकतात याची जाणीव ठेवायला हवी. श्रीमंत देश आणि मोठ्या कंपन्यांकडेच प्रगत 'एआय' असेल तर गरीब देश आणि सर्व जगातली गरीब माणसं मागे पडू शकतात. त्यामुळे सस्टेनेबिलिटीचा अर्थ फक्त पर्यावरण नसून सामाजिक न्यायही आहे. 'एआय'मुळे अनेक रोजगार बदलतील, कित्येक नोकऱ्या कमी होतील तर काही नवीन तयार होतील. त्यामुळे शिक्षण आणि सातत्यानं कौशल्य विकास अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.थोडक्यात सांगायचं तर 'एआय' आणि सस्टेनेबिलिटी यांचं नातं हे तलवारीच्या दोन्ही धारांसारखं आहे. 'एआय'मुळे ऊर्जा बचत, हवामान अंदाज, स्मार्ट शेती, पर्यावरण संरक्षण आणि संसाधन व्यवस्थापन यांच्यात क्रांती होऊ शकते. पण त्याच वेळी 'एआय' स्वतः प्रचंड ऊर्जा वापरतो, डेटा सेंटर्स वाढवतो आणि पर्यावरणावर ताण आणतो. त्यामुळे भविष्यातलं सर्वांत मोठं आव्हान असेल. 'एआय ला अधिक बुद्धिमान बनवताना पृथ्वीला कसं टिकवायचं?' याच प्रश्नाचं उत्तर पुढच्या काही दशकांत मानवजातीचं भविष्य ठरवू शकतं. 