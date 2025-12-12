Premium|Student Physical Inactivity Solutions : निरामयतेसाठी ‘सक्रिय शाळा’

डॉ. शरद आहेर मंदावलेल्या शारीरिक हालचाली ही समस्या गंभीर होत चालली आहे. आधुनिक जीवनशैली, ‘स्क्रीन-टाइम’मध्ये झालेली वाढ, शहरीकरण आणि मैदानांचा अभाव ही प्रमुख कारणे त्यामागे आहेत. शाळा, शिक्षक, पालक आणि समाज या सर्वांनी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांना सक्रिय, निरोगी आणि सक्षम बनवणे ही आजची गरज आहे.विद्यार्थ्यांतील ‘शारीरिक निष्क्रियता’ ही जगातील एक गंभीर सार्वजनिक आरोग्यसमस्या बनली आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अहवालानुसार, जगात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी दररोज आवश्यक असलेल्या ६० मिनिटांच्या शारीरिक क्रियाशीलतेचा निकष पूर्ण करत नाहीत. आधुनिक जीवनशैली, ‘स्क्रीन-टाइम’मध्ये झालेली वाढ, शहरीकरण आणि सुरक्षित खेळण्याच्या मैदानांचा अभाव यामुळे ही समस्या गंभीर होत आहे. .Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने ‘शाळांच्या माध्यमातून शारीरिक हालचालीच्या आवश्यकतेचा प्रसार’ हा अहवाल तयार केला आहे. त्यात शाळांसाठी विविध सूचना आहेत. जगातील जवळपास एक अब्ज मुले रोज शाळेत जातात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या धोरणानुसार, शाळेतील वेळापत्रक, सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, कुटुंब आणि समाज यांच्या सहभागातून दिवसभर मुलांना सक्रिय ठेवणे गरजेचे आहे. शारीरिक हालचालींचा आणि बौद्धिक काम व एकाग्रता यांचा जवळचा संबंध आहे. खेळात सहभाग घेतल्याने केवळ शारीरिकच नव्हे तर मानसिक, भावनिक, सामाजिक फायदेही मिळू शकतात..शाळांनी हे उद्दिष्ट कसे साध्य करावे, याविषयी जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचविलेले सहा उपाय.१. गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षण : मूलभूत क्रीडाकौशल्ये, खेळ, तसेच आजीवन शारीरिक क्रियाशीलता आणि आरोग्य टिकवण्यासाठी आवश्यक असे शिक्षण देणे. आरोग्यासाठीच्या नियमांचा त्यात अंतर्भाव असावा. शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या माध्यमातून शाळेत दिवसभरात शारीरिक क्रियाशीलता वाढवण्याची एक महत्त्वाची संधी मिळते. शारीरिक शिक्षणामुळे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते, तसेच आरोग्यदायी शारीरिक उपक्रमांचे महत्त्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येते. याद्वारे विद्यार्थ्यांना विविध आणि संतुलित प्रकारच्या शारीरिक उपक्रमांमध्ये प्रावीण्य मिळवण्यासाठी संधी मिळते, ज्यामुळे ते सक्रिय राहण्यात आनंद मानतील. विद्यार्थ्यांत शारीरिक क्रियाशीलतेबाबतचा आत्मविश्वास आणि कौशल्य विकसित केल्याने ते स्वतःहून आणि त्यांच्या मोकळ्या वेळेतही सक्रिय राहण्याची शक्यता वाढते. गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षणाबरोबरच या विषयाच्या शारीरिक शिक्षण तासांची आठवड्यातील संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. सध्या अभ्यासक्रमात विविध विषयांचा होणारा अंतर्भाव यामुळे शारीरिक शिक्षणासाठी एका वर्गाला दोन ते तीन तास आठवड्यात मिळतात. ही संख्या कमी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने दररोज किमान ६० मिनिटे शारीरिक हालचाली करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी शारीरिक शिक्षण या विषयाला वेळापत्रकात स्थान मिळणे अनिवार्य आहे..२. सक्रिय प्रवास: सक्रिय प्रवास म्हणजे दैनंदिन प्रवासासाठी कार, मोटारसायकल, यांसारख्या वाहनांच्या ऐवजी पायी चालणे, सायकल चालवणे किंवा इतर कोणतेही शारीरिक श्रमावर आधारित प्रवासाचे साधन वापरणे होय. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूकही समाविष्ट असू शकते, कारण या प्रवासामध्ये बस, ट्रेन किंवा इतर प्रकारच्या वाहतुकीत जाण्यासाठी अनेकदा शारीरिक हालचालींची आवश्यकता असते. बहुतेक विद्यार्थ्यांसाठी, जिथे शाळेत जाण्यासाठी आणि शाळेतून घरी जाण्यासाठी सक्रिय प्रवास सुरक्षित असतो, याद्वारे दैनंदिन शारीरिक हालचाल वाढवण्याची सवय लागण्याची शक्यता वाढते.सर्व शाळांनी विद्यार्थी, पालक, आणि कर्मचाऱ्यांसाठी शाळेत येण्या-जाण्यासाठीचा प्रवास सक्रिय,अधिक सुरक्षित आणि शाश्वत करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. सक्रिय प्रवास योजना राबवणे. उदा. शाळा/महाविद्यालयांनी आठवड्यातून एक दिवस असा ठरवावा ज्या दिवशी विद्यार्थी आणि शिक्षक चालत, सायकलने व सार्वजनिक वाहतुकीने शाळेत येतील..Premium|Study Room : बाह्य संकटांपेक्षा आंतरिक कणखरता महत्त्वाची; भ्रष्टाचार व मूल्यांचा ऱ्हासच पतनाचे खरे कारण.३. शाळेपूर्वी व शाळेनंतरचे पूरक कार्यक्रम : अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना शारीरिक क्रियेशीलतेच्या संधी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देता येऊ शकतात. शाळेच्या वेळेमध्ये विविध विषयांचा अंतर्भाव असल्यामुळे शारीरिक शिक्षणासाठी आठवड्यातून दोन ते तीन दिवसच येतात. त्यामुळे शाळेत विद्यार्थ्यांच्या हालचालींना बऱ्याच मर्यादा येतात; परंतु वेगवेगळ्या उपक्रमांतून ही समस्या दूर होऊ शकते. भारतातील बऱ्याच शाळांमध्ये अशा प्रकारचे उपक्रम घेतले जातात. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ शारीरिक हालचालीसाठी अथवा खेळण्यासाठी मिळतो. काही शाळांमध्ये हा कार्यक्रम मोफत आहे, तर काही शाळा यासाठी वेगळी फी आकारतात. हे उपक्रम सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असावेत. मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात. अभ्यासक्रमात दिलेल्या संधींना विकसित करणारा, वाढवणारा आणि विस्तारित करणारा शाळेनंतरचा क्रीडाकार्यक्रम सुरू करणे. लवकर किंवा उशिरा येणाऱ्या बसची उपलब्धता, तसेच शाळेत लवकर येणाऱ्या किंवा उपक्रम/क्लबमुळे उशिरा थांबणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पायी चालत जाण्याच्या गटांची सोय यांसारख्या वाहतूकसंबंधित मुद्द्यांचा विचार करणे.४. मधली सुट्टी कार्यक्रम : वेळापत्रकात ‘मधल्या सुट्टी’मध्ये विद्यार्थी मनसोक्तपणे खेळतात. या काळात शारीरिक शिक्षकाने औपचारिक शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम न राबविता दोरीवरच्या उड्या, वेगवेगळ्या खेळांचे चेंडू, लगोरी आदी साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. या उपक्रमांसाठी वेगवेगळ्या जागा असाव्यात.‘मधल्या सुटी’चा कल्पक वापर व्हावा..५. सक्रिय वर्गखोल्या ः वेळापत्रकातील प्रत्येक तासानंतर तीन ते पाच मिनिटांचे ब्रेक देणे. फिनलँडमध्ये प्रत्येक तासानंतर दहा मिनिटांचा ब्रेक दिला जातो. ज्यावेळी विद्यार्थी मैदानावर जाऊन विविध शारीरिक हालचाली करतात. पुढच्या तासाला विद्यार्थ्यांचे अध्ययन अधिक चांगल्या प्रकारे होते, असे आढळले आहे. शिकवण्याच्या पद्धतीतच हालचाली व्हाव्यात, याचा प्रयत्न करता येईल. उदा. गणित शिकताना उड्या मोजणे किंवा खोलीभर चाललेली पावले मोजून अंतराचा अंदाज लावणे. नवीन शैक्षणिक धोरणात सक्रिय अध्ययन, कृतियुक्त अध्ययन यासारख्या अध्यापनपद्धतींचा आग्रह धरला जातो. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान अशा विविध विषयांचे अध्यापन करताना शारीरिक क्रियाशीलतेची जोड दिल्यास विद्यार्थ्यांचे शिकणे अधिक चांगले होईल. वर्गखोल्यांची रचना बदलणे. जेणेकरून मुले उड्या मारतील. किंवा अगदी आळोखेपिळोखेही देतील. ‘स्टँडिंग डेस्क’चाही विचार करता येईल. हे उपक्रम मुख्यतः वर्गशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवावेत. ‘सक्रिय वर्गखोली’ची संकल्पना आणि तिचे फायदे सर्व शिक्षक, विद्यार्थी, पालकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावेत. शिक्षकांकडे साधनसामग्री, प्रशिक्षण उपलब्ध असावे..६.सर्वसमावेशकता: ‘युनेस्को’च्या मते शारीरिक शिक्षण, शारीरिक क्रियाशीलता व क्रीडा यांचा सराव हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे.एकूणच, शाळा, शिक्षक, पालक, समाज या सर्वांनी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांना सक्रिय, निरोगी आणि सक्षम बनवणे ही आजची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 