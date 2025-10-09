Premium| Gold Prices Record High: सोनं झालं 'महाग! दर वाढले, फक्त दिवाळीमुळे नव्हे! ही आहेत कारणं...

सध्या बाजारात सोन्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे! गेल्या तीन महिन्यांत सोन्याच्या किमतीत जवळपास २०% वाढ झाली आहे आणि ७ ऑक्टोबरला तर या मौल्यवान धातूने आतापर्यंतचा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे.या दरवाढीमुळे खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांपासून ते दागिन्यांची विक्री करणाऱ्या रिटेल कंपन्यांपर्यंत सर्वांचेच शेअर्स गगनाला भिडलेत. पण, या तेजीमागे फक्त दिवाळीचं निमित्त नाही. नेमकं हे काय रहस्य आहे, ते जाणून घेऊया 'सकाळ प्लस'च्या आजच्या लेखातून. .१. जगभरातील तणाव = सोन्याची मागणीसोन्याकडे नेहमीच 'सुरक्षित गुंतवणूक' म्हणून बघितलं गेलंय. जेव्हा जगात अस्थिरता वाढते, तेव्हा गुंतवणूकदार आपला पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सोन्याकडे वळतात.युद्ध आणि तणाव: युक्रेनमधलं युद्ध असो किंवा अमेरिकेचे बदलणारे व्यापार नियम म्हणजेच Tariffs, जगात भू-राजकीय अनिश्चितता वाढली आहे. अशा वेळी, शेअर बाजारात धोका पत्करण्याऐवजी लोकं सोन्यात गुंतवणूक करणं पसंत करतात.अमेरिकेतली राजकीय अस्थिरता: नुकतीच अमेरिकेतल्या 'शटडाऊन'ची शक्यता आणि राजकीय कोंडी यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली..२. डॉलरचं टेंशन आणि मध्यवर्ती बँकांची खरेदीया तेजीमागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे अमेरिकेचं चलन धोरण आणि अमेरिकन डॉलर बद्दलची चिंता.डॉलरची विश्वासार्हता: अमेरिकेच्या वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांमुळे, अमेरिकन डॉलर 'जागतिक राखीव चलन' म्हणून दीर्घकाळ टिकेल की नाही, याबद्दल आंतरराष्ट्रीय बाजारात शंका निर्माण झाली आहे.मध्यवर्ती बँकांची मोठी खरेदी: या चिंतेमुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँका, ज्या सोन्याच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदार आहेत, त्या मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी करत आहेत. या खरेदीमुळेच २०२५ च्या सुरुवातीपासून सोन्याच्या किमतीत ४५% पर्यंत मोठी वाढ झाली आहे.सध्या डॉलरला सक्षम पर्याय नसल्याने, सोन्याचं आकर्षण आणखी वाढलेलं आहे..३. 'गोल्ड ईटीएफ'चा दबदबासोन्याच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दरांमध्ये 'गोल्ड एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंड' म्हणजेच गोल्ड ईटीएफ यांचा वाटा खूप मोठा आहे. हे फंड आता जागतिक बाजारात खूप मोठे खेळाडू बनले आहेत, ज्यामुळे मागणी वाढून दर वाढत आहेत..४. भारतीयांचा सणासुदीचा 'दिवाळी इफेक्ट'भारतात सोन्याच्या मागणीवर दिवाळी आणि सणासुदीच्या काळाचा मोठा परिणाम होतो.ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा त्रैमासिक काळ भारतीय ज्वेलरी कंपन्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो. याच तिमाहीत त्यांच्या एकूण विक्री आणि नफ्यापैकी २५% पेक्षा जास्त उलाढाल होते. दिवाळीमुळे देशांतर्गत मागणी वाढते, ज्यामुळे किमतीला आणखी बळ मिळतं..Premium|US Military: अमेरिकेतील सैन्याचा राजकीय वापर? ट्रम्प यांच्या भाषणाची गंभीर चर्चा.या तेजीचा ज्वेलरी कंपन्यांवर परिणामवाढलेल्या किमतींचा ज्वेलरी कंपन्यांना दुहेरी फटका बसतोयकच्च्या मालाची किंमत: सोन्याचे भाव वाढल्याने इनपुट कॉस्ट वाढते, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो.मागणी कमी होण्याची भीती: किंमती खूप वाढल्यामुळे, ग्राहक सोनं खरेदी करणं टाळू शकतात किंवा कमी करू शकतात. 'दिवाळी'सारख्या मोठ्या सणासुदीला जर ग्राहकांनी सोनं खरेदी कमी केली, तर ज्वेलरी कंपन्यांच्या वार्षिक कमाईवर मोठा परिणाम होऊ शकतो..Premium|Education Career : सगळ्यात जास्त तरुण लोकसंख्या असूनही नोकऱ्या का मिळत नाहीत?.पण मग, आता सोन्याचा बाजार कोण चालवतंय ?काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, भारत आणि चीनमधली ग्राहकांची मागणी जागतिक सोन्याचे दर हलवण्यासाठी पुरेशी होती. पण, आता चित्र बदललं आहे!या वर्षी सोन्याच्या दरांची दिशा ठरवणारे मोठे खेळाडू हे सामान्य ग्राहक नसून, जागतिक मध्यवर्ती बँका आणि गोल्ड फंड्स आहेत. त्यामुळे, सोन्याचा हा गडबडीचा प्रवास जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अनिश्चिततेवर अवलंबून आहे असं म्हणावं लागतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.