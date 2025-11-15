Premium|Scientific Debate : वैज्ञानिक प्रगती हवी तर गप्प बसू नका!

Why Suppressing Debate Is Damaging the Future of Scientific Researchडॉ. मिलिंद वाटवे, (लेखक शास्त्रज्ञ आहेत.) काही वादांमधून संवाद जन्माला येतो. काहींमधून विवाद. पण कुठल्याही ज्ञानशाखेसाठी या दोन्हीची गरज असते. प्रश्न, प्रतिप्रश्न, आव्हानात्मक प्रश्न, खंडन-मंडन हा सगळा एकेकाळी भारतीय संस्कृतीचा भाग होता. तो नाहीसा झाल्यानंतरच प्रगतीला खीळ बसली. विज्ञानात तर वादांची आवश्यकता संशयातीत आहे. उत्क्रांतीचा वाद, क्वांटम भौतिकीचे अर्थ लावण्यातला वाद, सहसंबंध आणि कारणमीमांसा याच्यातल्या नात्याबद्दलचा वाद अशा अनेक गाजलेल्या वादांनीच विज्ञानाला अधिकाधिक स्पष्टतेकडे नेले.शाळा महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायला उत्तेजन दिले पाहिजे, असे शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात. पण प्रत्यक्षात अजून इथे ‘गप्प बसा’ संस्कृतीच अधिक करून नांदते. शिक्षणाच्या पातळीवर ती दूर करण्याचा प्रयत्न बाजूला ठेवून एक नवीच चिंता करण्याची वेळ आली आहे.ती म्हणजे जागतिक पातळीवर आघाडीच्या संशोधकांमध्येच या ‘गप्प बसा’ संस्कृतीचा प्रभाव झपाट्याने वाढत चालला आहे. त्याबरोबरच संशोधनातील नावीन्य आणि सर्जनशीलता घसरणीला लागली आहे, अशी टीका मोठमोठ्या शास्त्रज्ञांनीच केली आहे आणि त्याचा या ‘गप्प बसा’ संस्कृतीशी नक्कीच संबंध आहे. .वास्तविक वाद-संवाद-विवादाचं विज्ञानातलं महत्त्व मोठे मोठे शास्त्रज्ञ मान्यच करतात. हा संवाद फक्त तज्ज्ञांमधे नाही, तर सामान्य विज्ञानप्रेमी माणसांबरोबरही झाला पाहिजे. आपल्याकडे खुल्या संवादासाठी ‘कट्टा’ संस्कृती जोपासली गेली आहे. प्रश्न विचारण्याच्या महत्त्वाबद्दल दहा बारा वर्षांपूर्वी रॉन व्हेल या शास्त्रज्ञाने पेशीविज्ञानाच्या एका आघाडीच्या नियतकालिकात एक संपादकीय लिहिले. त्याआधी तो नुकताच पुण्यात येऊन गेला होता. या लेखात त्याने ‘कट्टा’ संस्कृतीचा याच नावाने उल्लेख करून ही कट्टा संस्कृती विज्ञानात जोपासायला हवी असं लिहिलं होतं. पण प्रत्यक्षात याच्या उलट प्रवाहच खूप वेगाने वाहत आहे. याची अनेक कारणे आहेत. .Premium|Trump nuclear testing announcement : ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे पुन्हा अणुचाचण्यांचे संकट.एक म्हणजे संशोधकांच्या कामाचं मूल्यमापन केलं गेलं पाहिजे, असं एक फॅड आलं आणि अल्पावधीत जगभर त्याची सक्ती झाल्यासारखं दिसू लागलं. खरं तर विज्ञानाच्या इतिहासात अनेक मोठे शोध तत्कालीन लोकांना समजलेच नाहीत. पुढे तीस- चाळीस वर्षांनी त्याचं महत्त्व जगाला कळलं अशी बक्कळ उदाहरणं आहेत. काळापुढचं पाहणाऱ्या संशोधकांचं मूल्यमापन समकालीन कुणी करू शकेल? त्यांना ते समजेल कशावरून? सामान्य दर्जाचं काम करणारेच गौरवले जातील, अशी शक्यता अधिक. पण समजून घेण्यासाठी किमान वाचावं तरी लागेल, असं असेल तरी ठीक आहे. पण आजकालचं मूल्यमापन वाचून केलं जातच नाही; नुसते किती संशोधननिबंध (पेपर) प्रसिद्ध केले आणि किती प्रतिष्ठेच्या नियतकालिकांत केले, त्याच्या आकड्यांवरून फक्त केलं जातं..बरं जास्ती प्रतिष्ठेच्या ठिकाणी फक्त चांगलं विज्ञानच छापलं जातं, ही चक्क अंधश्रद्धा असल्याचं अनेक अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे. ज्याने विज्ञानाचा दर्जा राखणं अपेक्षित आहे, त्या तज्ज्ञ-समीक्षण किंवा ‘पिअर-रिव्ह्यू’ व्यवस्थेत खूपच दोष आणि भ्रष्टाचार माजल्याचे अनेक अभ्यासांती अगदी बटबटीतपणे समोर आलं आहे. असे असूनही संशोधननिबंध मोजण्यावरतीच बहुतेक मूल्यमापन अवलंबून असतं, अगदी मोठमोठ्या नावाजलेल्या संशोधन संस्थांमध्येही संशोधन वाचून मूल्यमापन करण्याची पद्धत उरलेली नाही. परिणामतः बहुतेक संशोधक एकामागोमाग एक निबंध पाडण्याच्या मागे आहेत. यासाठी मोठी स्पर्धा असल्यामुळे सगळा उपलब्ध वेळ त्यालाच द्यावा लागतो. प्रश्नोत्तरे, वाद-विवाद, सर्वसामान्य माणसाशी संवाद अशा ‘फालतू’ गोष्टींमध्ये वेळ घालवणारे या मूल्यमापनाच्या स्पर्धेत मागे पडतात. .Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.साधनशुचिता चुलीतजास्तीत जास्त निबंध पाडायचे म्हटल्यावर साधनशुचिता वगैरे चुलीत जातात. मग प्रत्यक्षात काम केलेलं नसताना केल्यासारखं दाखवणं, दुसऱ्याचं काम ढापणं, खोटा डेटा दाखवणं याला जगभरातच ऊत आला आहे. यावर असा भ्रष्टाचार बाहेर काढणारे लोक आणि त्यालाच वाहिलेली नियतकालिकेही निघाली. तुम्ही दुसऱ्याच्या चुका काढण्याला मूल्यमापनात मोजलं जात नाही. त्यामुळे व्यावसायिक संशोधकांपैकी कुणी हा भ्रष्टाचार उघडकीला आणण्यात सहभागी नसतात. हे काम लोकवैज्ञानिक उत्तम प्रकारे करतात. यासाठी त्यांनीच PubPeer नावाचं एक ऑनलाईन व्यासपीठ तयार केलं. यावर कुणीही प्रश्न उभे करू शकतो, वाद-संवादाची सुरुवात करू शकतो. .या व्यासपीठावर विज्ञानातील अनेक भ्रष्टाचार उघडकीला आणले गेले. चुकीचे विज्ञान छापून निबंध प्रसिद्ध केलेल्यांचे अनेक पेपर मागे घेतले गेले. ही गोष्ट चांगली आहे वास्तविक. पण याचा दुसरा एक वाईट परिणामही झाला. एखाद्याच्या पेपरवर PubPeer मधे टिपणी छापली तर त्याचा मूल्यमापनावर वाईट परिणाम होतो असं मानलं जाऊ लागलं (हेही न वाचताच बरं का!!). आपण उभ्या केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली तर त्यावर आणखी वाद लांबेल. आणखी छापलं जाईल आणि ते मूल्यमापनात वाईट गणलं जाईल, असा समज पसरला. म्हणून कुणी जाहीर वाद-संवादांमध्ये भाग घेणंच बंद झालं. विज्ञानाला काय चांगलं त्यापेक्षा आपल्या प्रतिष्ठेला काय चांगलं याचा विचार आधी होऊ लागला. यातूनच प्रश्न किंवा आक्षेप हे शक्यतो दुर्लक्ष करण्यासाठी असतात, दडपून टाकण्यासाठी असतात अशी संस्कृती निर्माण झाली. .Premium|Foreign Investment : परदेशी शेअरमध्ये गुंतवणूक योग्य की अयोग्य?.असे होतेय हे पाहून ‘सायन्स’ या प्रतिष्ठित विज्ञान साप्ताहिकाच्या संपादकांनी फेब्रुवारी २०२५ च्या अंकात एक कळकळीचं संपादकीय लिहिलं. ‘Breaking the silence” या मथळ्याखाली त्यांनी सर्व संशोधकांना आवाहन केलं की उठणाऱ्या प्रत्येक आक्षेपाला उत्तरे लिहा. गप्प राहू नका. वादांना घाबरू नका. विज्ञानासाठी वाद आवश्यक आहेत. .यानंतरच्या काही महिन्यांमध्ये आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण घटना घडल्या. ‘सायन्स’ साप्ताहिकातच प्रसिद्ध झालेल्या दोन लेखांवर मी काही टिपणी केली. त्यांनीच दिलेल्या ‘डेटा’मधून काही वेगळे निष्कर्ष निघू शकत होते; पण त्यांनी त्याचा विचारच केला नव्हता किंवा ते निष्कर्ष गैरसोयीचे असल्यामुळे मुद्दाम दुर्लक्ष केलं होतं.यावर मी प्रश्न उभे केले. हे मुद्दे असे होते की, यातून खूप मोठ्या जागतिक वादाला तोंड फुटलं असतं. माझी बाजू बरोबर निघाली नसती कदाचित, मी चुकलो असेन तर कुठे चुकलो ते दाखवून देता आलं असतं. पण असं काहीच न करता या लेखकांनी फक्त मौन बाळगलं. पुरेशी वाट पाहून मी वर उल्लेख केलेल्या ‘Breaking the silence’ या संपादकीयावर उलट प्रश्न केला की तुमचेच लेखक उभ्या केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देत नाहीत. यावर संपादक म्हणून तुम्ही काय भूमिका घेता? .प्रत्येक प्रश्न हा आरोप नसतो, अपमान नसतो. उलट ती चांगल्या विज्ञानाची सुरुवात असते. त्याला तुम्ही उत्तर का देत नाही? वाद का टाळता? आता हे माझं अनावृत पत्र PubPeer च्या व्यासपीठावर प्रसिद्ध होऊनही महिना झाला. अद्याप प्रतिसाद नाही. मौन सोडून संवाद करण्याचा जे जगाला उपदेश करतात त्यांचीच ही तऱ्हा. जर वाद-संवाद-विवाद यांचा पायाच अशा तऱ्हेने उखडून टाकला जात असेल तर विज्ञानाच्या दर्जाची वेगाने घसरण झाली तर आश्चर्य ते काय?माझ्या डोळ्यासमोर ‘गप्प बसा’ संस्कृतीतल्या शिक्षकांची विजयी मुद्रा येते, ‘‘पाहा, जगातील सर्वात प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञ आमचंच ऐकतात की नाही!!’’ माझ्यासारख्या शिक्षकाने मुलांना प्रश्न विचारायला उत्तेजन द्यायचं कुठल्या तोंडाने?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.