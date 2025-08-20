Premium| Mount McKinley vs. Denali: अमेरिकेतील एका पर्वताच्या नामांतरावरून इतका मोठा राजकीय संघर्ष का झाला?

डॉ. सदानंद मोरे अलास्कातील सर्वोच्च ‘डेनाली’ शिखराला १८९६मध्ये सुवर्णचलनवादी राष्ट्राध्यक्ष मॅकेन्लीचे नाव देण्यात आले. ओबामांनी २०१५मध्ये स्थानिकांच्या मागणीनुसार पूर्वनाव ‘डेनाली’ बहाल केले. ट्रम्पने मात्र निवडणुकीत विजयानंतर ओहिओचा सन्मान राखत पुन्हा ‘मॅकेन्ली’ हेच नामाभिधान परत आणले.अमेरिकेच्या विस्तारवादी आणि वर्चस्ववादी धोरणाची चिकित्सा आणि चिरफाड करण्यासाठी सरसावलेल्या अभ्यासक, विचारवंत, पत्रकारांमध्ये मार्क ट्वेन सर्वांत महत्त्वाचा ठरतो, याचे कारण त्याने या प्रश्नाचा सखोल, सर्वांगीण आणि गांभीर्यपूर्वक विचार केला होता. त्याची शैली औपरोधिक असल्यामुळे त्याच्या लेखनाचे गांभीर्य कदाचित काहीसे झाकोळले गेले असेलही; पण त्यामुळे फार फरक पडत नाही..ट्वेन ज्या काळात आणि ज्या काळाविषयी मतप्रदर्शन करीत होता, तो काळ म्हणजे अर्थातच एकोणिसाव्या शतकाचे शेवटचे म्हणजे नव्वदीचे दशक आणि विसाव्या शतकाची पहाट. अमेरिकेतील ज्या घडामोडींवर तो भाष्य करीत होता, त्या घडामोडी मुख्यत्वे रिपब्लिकन पक्षाचा राष्ट्राध्यक्ष विल्यम मॅकेन्लीच्या कारकिर्दीतील होत्या. या घडामोडींवर भाष्य करताना तत्कालीन विशिष्ट संदर्भ फिलिपिन्सला स्पेनच्या कब्जातून काढून अमेरिकेत सामील करण्याची कृती हा असला, तरी ट्वेन त्याची चर्चा अमेरिकेपुरती मर्यादित न ठेवता व राजकारणापुरती संकुचित न करता एका बाजूला जागतिक पातळीवर नेतो आणि दुसऱ्या बाजूला समकालीन धर्मकारण, अर्थकारण व संस्कृतीकरण यांच्याशी जोडतो. .असे करताना त्याने अर्थातच ख्रिस्ती धर्माची मूलतत्त्वे, तसेच अमेरिका नावाच्या नवराष्ट्राच्या निर्मितीमागील राजकीय मूल्यभान यांची चौकट सोडली नाही. किंबहुना त्यांच्या पार्श्वभूमीवरच त्याने आपला गाजलेला लेख प्रसिद्ध केला.ट्वेनची समीक्षा आजच्या संदर्भात अधिक अर्थपूर्ण ठरण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर जो आदर्श किंवा जे ‘रोल मॉडेल’ आहे, तो ट्वेनने ज्याच्यावर टीकास्त्र सोडले होते तो राष्ट्राध्यक्ष विल्यम मॅकेन्ली होय..हा मुद्दा समजून घेतल्याशिवाय ट्वेनच्या लेखनाचे महत्त्व नीट समजणार नाही. आणि आणखी एक - जे ‘विश्वाचे आर्त’ या एकूणच प्रकल्पाच्या स्वरूपाविषयी आणि पद्धतिशास्त्राविषयी आहे. ‘विश्वाचे आर्त’ हे पठडीतील इतिहासलेखन नव्हे. इतिहास त्याच्या केंद्रस्थानी असला, तरी तो वर्तमानाच्या दृष्टिकोनातून अवतीर्ण होतो व भविष्यात डोकवायचा प्रयत्न करतो. आता मुळात इतिहास लेखन हा प्रकारच निवड करणारा, ‘Selective’ म्हणजे काही गोष्टींना वेगळे करून काहींवर लक्ष केंद्रित करणारा असेल, तर ही प्रक्रिया तिन्ही काळांना कवेत घेऊ पाहणाऱ्या लेखनाच्या संदर्भात अधिकच घनीभूत होणे स्वाभाविक आहे. .त्यामुळे या प्रकारच्या लेखनात अमुक एका घटनेचा परामर्श घेतला गेला नाही किंवा तमुक एका व्यक्तीचा उल्लेख झाला नाही, अशी निरीक्षणे नोंदवणे गैरलागू ठरेल. या बाबी वेगळ्या संदर्भात महत्त्वाच्या असू शकतीलही; पण प्रस्तुत लेखनाच्या संदर्भात त्यांचा विचार करणे अनावश्यक आणि अप्रस्तुत होईल. मॅकेन्ली ज्या रिपब्लिकन पक्षाचे त्याच रिपब्लिकन पक्षाचे ट्रम्प हे त्यांच्यातील साम्यस्थळ तर अगदीच डोळ्यांत भरण्यासारखे आहे; पण हा काही महत्त्वाचा वा पुरेसा मुद्दा नाही. .मॅकेन्ली हा आपला आदर्श असल्याचा, मॅकेन्लीच्या काळात अमेरिका सांपत्तिकदृष्ट्या समृद्ध झाल्याचा आपण त्यांच्याच मार्गाने अमेरिकेला पुढे नेणार असल्याचा दावा ट्रम्प करतात, तेव्हा तो गांभीर्यानेच घ्यायला हवा. नेमका काय प्रकार आहे?थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर असे दिसून येते, की घटक राज्यांमधील अंतर्गत यादवी संपुष्टात येऊन अमेरिकी संयुक्त संस्थानांना पुढे नेण्याच्या कामातील मॅकेन्लीचे योगदान तसे दुर्लक्षित होते. ते पुढे आणायचे कार्य कार्ल रोव्हच्या The Triumph of William Mckinley या पुस्तकाने केली. .हा रोव्ह म्हणजे कोणी अलबत्या गलबत्या नसून, अध्यक्ष जॉर्ज बुशचा राजकीय सल्लागार होय. बुशच्या निवडणूक मोहिमेचा तो सूत्रधारही होता. (मॅकेन्ली (आणि अर्थातच ट्रम्प)प्रमाणेच बुशही रिपब्लिकन पक्षाचे) स्वतः मॅकेन्लीच्या दोन निवडणूक मोहिमांचा सूत्रधार असलेल्या मार्क हन्नाचा आदर्श कदाचित रोव्हपुढे असेलही. तथापि, हन्ना हा धनाढ्य उद्योजक होता तसे काही रोव्हच्या बाबतीत म्हणता येत नाही; पण त्यातून पुढे येणारी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाच्या मॅकेन्लीच्या अवतीभोवती तत्कालीन भांडवलदार उद्योजकांचे एक कोंडाळे होते. रॉकफेलर आणि मॉर्गन हे त्यातीलच मॅकेन्लीसमर्थक..आता रिपब्लिकन पक्ष हाच मुळी भांडवलशहांच्या, श्रीमंत उद्योगपतींच्या आश्रयाखालील पक्ष आहे असे कोणीही निदर्शनास आणू शकेल. समाजातील हाच वर्ग संपत्ती निर्माण करतो. ही निर्माण झालेली संपत्ती आपोआपच समाजातील गोरगरिबांपर्यंत झिरपते त्याच्यासाठी काही वेगळा विशेष कार्यक्रम वगैरे राबवण्याची गरज नाही, ही रिपब्लिकन पक्षाची स्थूल भूमिका, तर याउलट डेमोक्रॅटिक पक्ष समाजाच्या खालच्या स्तरातील घटकांचा कैवारी मानला जातो. त्यांचे हितसंबंध स्वतंत्रपणाने जोपासावेत ही त्याची भूमिका. डेमोक्रॅटिक पक्षाची ही भूमिका अमेरिकेत कम्युनिझमचा शिरकाव न होऊ देण्यासाठी उपयुक्त ठरली, हे येथे नमूद करायला हरकत नाही. .कम्युनिस्ट विचारधारेला पर्याय, तोही लोकशाहीवादी व देशी, या पक्षाच्या माध्यमातून अमेरिकी जनतेला उपलब्ध होऊ शकला; पण तो वेगळा मुद्दा. येथे प्रस्तुत ठरणारी बाब म्हणजे अशाच प्रकारचे कोंडाळे ट्रम्पभोवतीही असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. मार्क हन्नाची जागा येथे एलॉन मस्क घेताना दिसतो. एआय क्षेत्रातील आल्टमन, झुकरबर्ग असे अन्य उद्योगपतीही त्याला साथ देतात, त्यांच्यातील अंतर्गत स्पर्धा जमेस धरूनही गेल्या काही दिवसांत एनव्हिडियाच्या जेन्सेन हुआंग व ट्रम्प यांची जवळीक वाढल्याचे आढळून येते; मस्कबरोबरचे संबंध बिघडल्यामुळे बहुधा..सांगण्याचा मुद्दा येथे थांबत नाही. मॅकेन्लीच्या विस्तारवादी धोरणाचे प्रतिबिंब ट्रम्पच्या धोरणात पडल्याचेही दिसून येते. फिलिपिन्ससह हवाई, प्युर्टो रिको असे प्रदेश मॅकेन्लीने अमेरिकेत सामील करून घेतले. अशी संधी अद्याप ट्रम्पला मिळालेली नाही. तथापि, त्यांचा तसा इरादा असल्याचे संकेत मिळतात आणि हे विसरता कामा नये, की प्रत्यक्ष विस्तार न करताही वर्चस्व प्रस्थापित करता येत असेल, तर तोही पर्याय होऊ शकतो. तूर्तास तरी कॅनडा, ग्रीनलँड हे प्रदेश ट्रम्पच्या अजेंड्यावर आहेत. शिवाय पनामा कालवाही हवा आहेच, गाझा पट्टीवरही ते डोळा ठेऊन आहेत..आणखी एका मजेशीर मुद्द्याचा उल्लेख करायला हवा. पैसा अथवा चलन नावाची मानवनिर्मित गोष्ट इतिहासात फारच महत्त्वाची ठरली आहे. तिचे विवेचन कार्ल मार्क्सपासून युवाल नोआ हरारीपर्यंतच्या अनेक विचारवंतांनी केले आहे. शेवटी तो एक मानवनिर्मित संकेत आहे. त्या संकेताच्या मागे त्याला पाठबळ देणारी सर्वमान्य अशी एखादी वस्तू असेल, तर तो संकेतही आपोआपच रूढ होऊ शकतो. अशी वस्तू कोणाला चांदी या धातूत सापडली, तर कोणाला सोने या धातूत. त्या वादाच्या चर्चेत शिरायचे येथे प्रयोजन नाही. तथापि, या दोन फळ्या पूर्वापार चालत आलेल्या दिसतात. .त्यांचे वर्णन करण्यासाठी ‘कोई सोने के दिलवाला, कोई चांदी के दिलवाला’ या देव आनंदच्या माया चित्रपटातील गाण्याचा संदर्भ घ्यायला हरकत नसावी. मधल्या काळात चलनमूल्य आणि सोन्याचा साठा यांच्यातील संबंधाचा विच्छेद करण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत असे नव्हे, पण इतर कोणत्याही पदार्थापेक्षा सुवर्ण हे टिकाऊ इत्यादी आहे. त्यामुळे त्याचे मूल्य निश्चिततेची जितकी हमी देऊ शकते तितके दुसरा कोणताही पदार्थ देऊ शकत नाही हे सर्वमान्यच आहे. ‘राजा करी तैसे दाम । तेही चाम चालती ।’ असे खुद्द तुकोबारायांचे निरीक्षण आहे. .त्यातून राजसत्तेचा प्रभाव प्रतीत होतो. तथापि, अशा राजाने प्रचलित केलेल्या अगदी चामड्याच्या चलनामागील सत्ता फक्त राजकीय असून चालत नाही, तिला खजिन्याचे (खजिन्यातील मौल्यवान धातूंचे) विशेषतः सोन्याचे अधिष्ठान असेल तर तिला ‘अर्थ’ प्राप्त होते हे गृहीतक आहेच.आणखी तपशील सांगायचा झाला तर २००८-०९च्या दरम्यान जगभर आलेल्या मंदीच्या लाटेत (व त्यानंतरच्या कोविड साथीमुळेही) जागतिक पातळीवरील अनिश्चित व्यवहारांना काहीएक आधार हवा अशी भावना बळावू लागली व सर्वच राष्ट्रांमध्ये सोन्याचा साठा करायची प्रवृत्ती वाढीस लागली हे प्रा. अभय टिळक यांनी निदर्शनास आणले आहे. प्राचीन काळात चिनी लोकांना चांदीचे आकर्षण जास्त होते. त्याचा फायदा घेऊन युरोपातील राष्ट्रांनी आपली चांदी त्यांना देत त्यांच्याकडून सोने उकळले हेही जाता-जाता सांगायला हरकत नाही..युरोपातील राष्ट्रे मात्र सुवर्णवेडी होती. जिची पाळेमुळे युरोपात आहेत ती अमेरिका त्याला अपवाद कशी असेल? गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धातील (१९६९) Mackenna’s Gold या सिनेमाने अशा वेडाचे यथार्थ दर्शन घडवले होते. (या सिनेमाला अमेरिकेपेक्षा भारतात व रशियात अधिक प्रतिसाद मिळाला याची नोंद घ्यायला हवी व त्याची कारणेही शोधायला हवीत; पण तो वेगळा मुद्दा.) चित्रपटात भूमिका केलेल्या ग्रेगरी पेक या अभिनेत्याला स्वतःला मात्र तो आवडला नाही. या संदर्भातील त्याची प्रतिक्रिया मात्र सूचक आहे. ‘Mackenna’s Gold was a terrible western. Just wretched.’.ते काहीही असो. राष्ट्राध्यक्ष मॅकेन्ली स्वतः कमालीचे सुवर्णवादी होते. विशेष म्हणजे १८९६मधील निवडणुकीतील त्याचा प्रतिस्पर्धी विल्यम ब्रायन रजतवादी आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीत सुवर्णाधारित चलन विरुद्ध रजताधारित चलन हा एक निर्णायक महत्त्वाचा विषय ठरला.याचा संबंध अमेरिकेतील एका महत्त्वाच्या नामांतराशी पोहोचतो.तसे पाहिले तर भारतात ‘नामांतर’ हा काही विशेष विषय नाही. त्यासाठी नेहमीच चर्चा होत असतात, चळवळी चालू असतात, वाद होत राहतात. विल्यम शेक्सपिअर नावाच्या नाटककाराने विचारलेल्या ‘नावात काय आहे?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘नावात काय नाही?’ या प्रतिप्रश्नाने देण्याइतपत आपल्याकडे नामांतराचे लढे गाजलेले आहेत. अमेरिकेत हा प्रकार तसा दुर्मीळच असल्याने तेथील प्रस्तुत नामांतराला अधिकच महत्त्व द्यावे लागते..त्याचे झाले असे, की अमेरिकेतील अलास्का नावाच्या राज्यात ‘Denali National Park’ आहे. त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘डेनाली’ पर्वत. Mountain Denali (शब्दशः अर्थ उंच शिखर). १८९६मध्ये जून महिन्यात विल्यम डिकी नामक व्यक्तीने या भागात सोन्याच्या खाणीसाठी खोदकाम सुरू केले. त्यावेळी मॅकेन्ली हा ओहिओ राज्याचा प्रमुख असून, त्याची राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा उमेदवार म्हणून रिपब्लिकन पक्षातर्फे निवड करण्यात आली. डिकी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना ही बातमी ते त्या परिसरात असताना समजली. .मॅकेन्लीचा सुवर्णचलनवाद त्यांना ठाऊक असल्यामुळे त्यांनी या सर्वोच्च (Denali) शिखराला त्याचेच नाव दिले. ‘Mountain Mckenlie’. पुढे आपोआप हेच नाव प्रचलित झाले असल्यास आश्चर्य नाही. जरी अधिकृतपणे त्याचा स्वीकार १९१७मध्ये वूड्रो विल्सनच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत झाला.अर्थात, तरीही हा प्रकार स्थानिकांच्या पचनी पडत नव्हताच. त्यात काळानुसार मॅकेन्लीही विस्मृतीत जाऊ लागला होताच. तेव्हा १९७५ मध्ये मॅकेन्लीचे नाव रद्द करून पर्वतशिखराला पूर्वीचे ‘Mountain Denali’ नाव देण्यात यावे या मागणीने उचल खाल्ली. तशी विनंतीही ‘फेडरल’ सरकारला करण्यात आली. २०१५पर्यंत ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही याचे कारण मॅकेन्लीच्याच ओहिओ प्रांतातील राल्फ रेगुला या नेत्याने केलेला विरोध..सन २०१५मध्ये अलास्काच्या लिसा मुर्कोवस्की या सिनेटरने परत नामांतराची (किंवा पूर्वनामप्रस्थापनाची) मागणी केली. ती मागणी तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पूर्ण केली. त्यानुसार आता ते शिखर ‘Mountain Denali’ ‘डेनाली पर्वत’ या नावानेच ओळखले जाऊ लागणार होते. स्वतः ओबामा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असल्याने हे नामांतर अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. या कृतीचा रेगुलाने तीव्र निषेध करणेही अपेक्षित होते; पण त्याला इलाज नव्हता. तो स्वतःही सत्तेत नव्हता, त्याचा पक्षही नव्हता. हे कृत्य हुकूमशाहीचे असल्याचे मतही त्याने नोंदवले..Premium| Organ Donation: भारत अवयवदानामध्ये स्पेनसारख्या देशांच्या तुलनेत मागे का आहे?.स्वतः ट्रम्प त्या वेळी रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते - नेते म्हणून कार्यरत होते आणि भावी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी पक्षाचे उमेदवार म्हणूनही वावरत होते. त्यांनी प्रस्तुत निर्णय म्हणजे ओहिओ राज्याचा अवमान आहे, असे तर जाहीर केलेच शिवाय आपण (सत्तेत आल्यावर) तो रद्द करून शिखराला पूर्ववत ‘मॅकेन्ली’ नाव देऊ, अशी प्रतिज्ञाच केली.खरेतर २०१७मध्ये म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर ट्रम्पसाठी हे नामांतर सहज शक्य होते. मात्र अलास्काच्या सिनेटरांनी संमती न दिल्याने त्यांनी ते टाळले!.Premium|Jane street Fraud: ‘जेन स्ट्रीट’ला दणका आणि गुंतवणूकदारांना धडा!.नंतरच्या निवडणुकीत ट्रम्पचाच पराभव होऊन बायडेन यांचे राज्य आले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत ट्रम्प विरुद्ध हॅरीस हा सामना झाला. त्या विजयी झाल्यानंतरच्या मेळाव्यात त्यांनी संधी साधून घोषणा केली, ‘Mckinley was a very good, may be a great President. They took his name of mountain Mckinley. That is what they do to people. President Mckinley was the President that was responsible for creating a vast sum of money. That's one of the reasons that we are going to bring back the name of Mount Mckinley because I think he deserves it.' आणि अखेर त्यांनी प्रतिज्ञा पूर्ण केली. नामांतर झाले.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.).