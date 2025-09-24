Premium| Punjab Floods: पूरग्रस्त पंजाबला केंद्राची मदत तुटपुंजी ठरणार?

जयदीप पाठकजी गेल्या अनेक दशकांतील सर्वांत भीषण पुराचा सामना करीत असलेल्या पंजाबला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच भेट देऊन मदतीच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा केली. पुराने उद्ध्वस्त झालेल्या पंजाबला भेट देण्यास पंतप्रधानांनी विलंब केल्याची टीका त्यांच्यावर झालीच शिवाय मदतीसाठी दिलेले १६०० कोटी रुपयांचे पॅकेजही अपुरे असल्याचेही आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. पंजाबमधील पूर, मोदींचा दौरा आणि त्यानिमित्ताने रंगलेल्या राजकारणाबद्दल...एक सधन, समृद्ध आणि ‘हरित क्रांती’ची प्रयोगशाळा असलेल्या पंजाबचा इतिहास देदीप्यमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते नंतरच्या अनेक दशकांत पंजाबमध्ये जे घडले त्याची दखल देशासह जगाने घेतली. वेळोवेळी संरक्षण, शेती, औद्योगिक उत्पादने आदी क्षेत्रांमध्ये पंजाबने कायमच देशाच्या विकासामध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. आता याच पंजाबमध्ये आलेला पूर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच हिमाचल प्रदेश व पंजाब या राज्यांतील पूरग्रस्त भागांचा दौरा केला. हिमाचल प्रदेशसाठी १५०० कोटी, तर पंजाबसाठी १६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली. पंजाब राज्याला देण्यात आलेल्या १२,००० कोटी रुपयांच्या निधीव्यतिरिक्त ‘एसडीआरएफ’ आणि पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा दुसरा हप्ता आगाऊ जारी केला जाईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. मात्र, एकूणच या निमित्ताने पंजाबमधील राजकारण ढवळून निघाले. पूरग्रस्त पंजाबला भेट देण्यास पंतप्रधानांनी उशीर केला, अशी टीका झाली. पंजाब आणि भारतीय जनता पक्षाचे असलेले ‘विशेष नाते’ही या निमित्ताने चर्चेत आले, तर दुसरीकडे ‘आप-भाजप’मधील धुसफूसही उसळून आली. पंजाबमध्ये कृषी कायद्यांना झालेला विरोध, मोदी यांचा ताफा सुरक्षेच्या कारणावरून मागे फिरणे अशा ताज्या इतिहासाचीही उजळणी झाली. पंजाबमधील ताज्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवर चर्चा करण्यापूर्वी मुळातच पंजाबमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने पूरस्थिती का निर्माण होत आहे, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे..पूरस्थितीचा ताजा इतिहास‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ रिसर्च अँड अॅनालिटिकल रिव्ह्यूज’मध्ये पंजाबमधील पुराचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. १९९० नंतरच्या काळामध्ये आलेल्या पुराचा अभ्यास करण्यात आला आहे. २००८मध्ये रूपनगर जिल्ह्यातील पूरस्थिती, २००७मध्ये आनंदपूर साहिब येथील कालवाफुटी या घटनांमुळे पंजाबमधील पूरस्थितीसाठी फसलेले नियोजन कारणीभूत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पंजाबच्या जलसंपदा विभागाने २०२३ च्या विनाशकारी पूरानंतरच्या पूर सज्जतेशी संबंधित दस्तावेज प्रकाशित केला. पूरसज्जतेसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका या नावाने ती प्रसिद्ध झाली आहे. पाण्याच्या नैसर्गिक निचरा मार्गांमधील अनेक प्रकारच्या अडथळ्यांमुळे, विशेषतः नाल्यांच्या प्रवाहात अडथळा आणणाऱ्या संरचनांमुळे पुराची परिस्थिती निर्माण होते, असे ही पुस्तिका सांगते. .याच अहवालामध्ये नवीन उंच महामार्गाच्या बांधकामाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. द्रुतगती मार्ग किंवा उंचावरील महामार्ग बांधण्यापूर्वी नैसर्गिक पृष्ठभागाच्या प्रवाहाचा (पाण्याच्या प्रवाहाचा) योग्य अभ्यास केला गेला नव्हता आणि पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याच्या निचरा करण्यासाठी आवश्यक कॉजवे (ड्रेनेज पाथ) बांधला गेला नाही. परिणामी पावसाच्या पाण्याचा पृष्ठभागावरील प्रवाह रोखला जातो आणि आसपासच्या भागात पाणी साचण्याची समस्या उद्भवते. (हीच स्थिती महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी निर्माण झाली होती) पंजाबमधील पुरासाठी अतिक्रमण आणि शहरीकरणालाही जबाबदार धरले गेले आहे..पूरस्थिती काय सांगते?पंजाबमधील पूरस्थितीचा आणि त्याच्या कारणांचा हा ताजा इतिहास. मात्र, या वर्षी आलेला पूर थेट १९८८ मध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरापेक्षा भयंकर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उभे पीक वाहून गेल्यामुळे शेतकरी प्रचंड चिंतेत आहेत. या पुरामुळे झालेले नुकसान कसे भरून काढायचे, असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. पुरामुळे राज्यात प्रचंड आर्थिक आणि मानवी नुकसान झाले आहे. प्रथमच, पंजाबमधील सर्व २३ जिल्हे, सुमारे २,००० गावे आणि सुमारे ४,००,०० लोक प्रभावित झाले. अंदाजे साडेचार लाख एकर पिकांचे नुकसान झाले. याव्यतिरिक्त, पुराचे पाणी काही सरकारी शाळा आणि इतर इमारतींमध्ये शिरले, ज्यामुळे आणखी नुकसान झाले. .काही ठिकाणी तर स्थलांतरितांसाठी तयार केलेल्या छावण्यांमध्येही पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या. आजही पुराचे पाणी कमी झाले असले तरी अडचणी कायम आहेत आणि घग्गर नदीचा धोका अजूनही कायम आहे, असे पंजाबमधील स्थानिक माध्यमे सांगतात. विनाशकारी पुराच्या वेळी, पंजाबचे तरुण, सरकारी प्रयत्न त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या खूप आधी, त्यांच्या स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता पुढे आले. त्यांनी केवळ तत्काळ मदतच केली नाही, तर छोट्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गव्हाच्या पिकाच्या पेरणीसाठी मदत करण्यासह त्यांचा पाठिंबा कायम ठेवण्याचे वचन दिले. पंजाब; तसेच देशभरातील आणि विदेशातील पंजाबी नागरिकांची लोकसंख्या लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात पंजाबच्या धाडसी युवकांच्या क्षमतेचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे, असे स्थानिक म्हणतात. .काही वर्षांपूर्वी अमली पदार्थांच्या तस्करी पदार्थांमुळे ‘उडता पंजाब’ असा टीकेचा सूर लागला होता. त्यामुळे युवकांविरुद्धचा खोटा प्रचार थांबवला गेला पाहिजे आणि त्यांच्या प्रगतीला अडथळा आणणाऱ्या दडपशाहीपासून त्यांचे संरक्षण केले गेले पाहिजे, असाही सूर या पूरस्थितीनंतर उमटला आहे. काही दशकांपूर्वी पंजाबमधून कॅनडासह युरोपात स्थानिक युवकांचे स्थलांतरही झाले होते. त्यामुळे पंजाबात रोजगार उपलब्ध नाही, अशी एक सार्वत्रिक ओरडही केली जात होती, हे विसरता येणार नाही. देशाची भूक भागविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पंजाबला केंद्र सरकार सापत्न वागणूक का देत आहे, असा प्रश्नही तेथील युवक विचारत आहेत. काही यूट्यूब चॅनेलवर तेथील युवक आपले म्हणणे मांडताना दिसत आहेत..राजकारणालाही जोरपंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यापूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पंजाबला भेट देऊन तेथील शेतीच्या नुकसानीची माहिती घेतली होती. मात्र, पंजाबमध्ये पंतप्रधानांनीच यावे, असा सूर तेथे उमटला होता. पंजाबमधील आम आदमी पक्ष सरकारने, भाजप-नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून २०,००० कोटींच्या मदत पॅकेजची मागणी केली होती. मात्र, जाहीर केलेली मदत खूपच तुटपुंजी असल्याचे ‘आप’ने म्हटले आहे. ‘आप’चे प्रवक्ते नील गर्ग यांनी सांगितले की, ‘पंजाबला मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण त्यांनी न्याय दिला नाही. लाखो एकर शेती पाण्याखाली जाणे, शेकडो गावे प्रभावित होणे, लाखो जनावरांचा बळी जाणे आणि हजारो घरे कोसळणे या सर्वांपुढे १,६०० कोटी रुपयांची मदत तुटपुंजी आहे. ही पंजाबची थेट थट्टा आहे. .पंजाबने सदैव देशाला अन्न दिले आणि सीमांचे रक्षण केले. आज, पंजाबने आशेने तुमच्याकडे पाहिले, तेव्हा तुम्ही पाठ फिरवली.’ पंजाबचे अर्थमंत्री हरपालसिंह चीमा यांनीही केंद्रावर टीका केली. आपचे प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोरा यांनीही सांगितले की पंतप्रधानांनी राज्याला दिलेली रक्कम ही ‘अगदी तुच्छ’ असून, ती शेतकरी व जनतेचा उघड अपमान आहे. मोदींच्या घोषणेच्या आदल्या दिवशी, आप सरकारने प्रतिएकर गमावलेल्या शेतीसाठी २०,००० रुपयांच्या भरपाईची घोषणा केली होती. हा निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यांनी याआधी वारंवार केंद्राकडे ६०,००० कोटींच्या प्रलंबित निधीची मागणी केली होती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईत वाढ करून ती सध्याच्या ६,८०० रुपयांवरून किमान ५०,००० रुपये प्रतिएकर करावी, अशीही मागणी केली होती. मात्र, पंतप्रधानांच्या घोषणेमुळे राज्य सरकारच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले. .Premium|Nepal Social media ban: नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम..?.दुसरीकडे गुजरात सरकार आणि गुजरात भाजपने पंजाब आणि छत्तीसगडमधील पूरग्रस्तांसाठी मदत साहित्य पाठवल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय वाद उद्भवला. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी गांधीनगर रेल्वे स्थानकातून पंजाबसाठी मदत साहित्य घेऊन जाणाऱ्या गाडीला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यामुळे पंजाबला दिलेल्या मदतीमध्ये कोणते राज्य आघाडीवर आहे, यावरूनही तू-तू-मैं-मैंचा खेळ रंगला. त्यामुळे हादेखील एक कोन या राजकारणाला होता. केंद्र सरकारच्या विचारांशी आणि धोरणांशी मिळतेजुळते नसलेले सरकार असल्यामुळे तेथील मदतीवरूनही आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठली आहे. .Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .पंजाबमध्ये ‘एनडीए’ची सत्ता असते तर तेथे किती मदत जाहीर झाली असती, असा सवाल विरोधक करीत आहेत. पंतप्रधान, कृषिमंत्री यांच्या दौऱ्यापासून ते जाहीर मदतीपर्यंत सगळीकडे आरोपांचा सूर असून, यानिमित्ताने तेथील राजकारणालाही ‘पूर’ आल्याचे दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 