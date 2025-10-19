Premium| West Indies Cricket: क्रिकेटवर राज्य करणाऱ्या विंडीज संघाला उतरती कळा का लागली?

सुनंदन लेलेsdlele3@gmail.comवेस्ट इंडीज संघाच्या क्रिकेटपटूंची खेळण्याची शैली जबरदस्त होती. आक्रमक क्रिकेट खेळण्यासोबत त्यांचा मैदान आणि मैदानाबाहेरचा वावर भुरळ पाडत असे. अलीकडच्या काळात मात्र विंडीज संघ माझ्या डोळ्यासमोर खाली जाताना बघायला मिळाला, त्यामुळेच म्हणावे लागते कोण होतास तू, काय झालास तू! महाराष्ट्राचा तरुण क्रिकेट संघ १९८४ मध्ये मिलिंद गुंजाळच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौऱ्यावर गेला होता. पहिला परदेश दौरा आणि तोसुद्धा इंग्लंडला म्हटल्यावर मन हरखून गेले होते. क्रिकेट सामने खेळून अनुभव घेण्याबरोबर त्या दौऱ्यात अजूनही काही गोष्टींचा आनंद घेता आला होता. इंग्लंड फिरण्यापेक्षा सर्वात जास्त आनंद लॉर्ड्स मैदानावर जाऊन कसोटी सामना बघण्याचा मिळाला होता. महाराष्ट्राचे माजी फलंदाज मधू गुप्ते यांनी माझ्यासोबत माझे जवळचे मित्र प्रकाश वाकणकर आणि प्रसाद प्रधान यांना लॉर्ड्स मैदानावर जाऊन कसोटी सामना बघायला तिकीट दिले होते. .नशीबही असे जोरात होते, की सामना इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडीजचा होता. इंग्लंडचा कप्तान डेव्हिड गावर होता, तर वेस्ट इंडीजचा क्लाईव्ह लॉईड होता. अगदी खरे सांगतो, एखाद्या नामांकित नटीला सुंदर पेहरावात बघण्याचे असते, तसे समाधान विंडीजच्या खेळाडूंना कसोटी क्रिकेटच्या पांढऱ्या कपड्यात बघताना मिळत होते. लॉर्ड्स मैदानावर जाण्याचा पहिलाच योग असल्याने काय बघू आणि काय नको, असे झाले होते. सांगून खोटे वाटेल; पण पूर्ण कपड्यातही विंडीज खेळाडूंची पीळदार देहयष्टी सुस्पष्ट दिसत होती.पहिल्या डावात दोनही संघ ३०० धावांच्या आत बाद झाले होते. पहिल्या डावात ग्रॅहॅम फॉउलरचे शतक आणि माल्कम मार्शलचे सहा बळी छाप पाडणारे होते. दुसऱ्या डावात ॲलन लॅम्बने अफलातून शतक केले होते आणि चौथ्या दिवशी शेवटी गावरने लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत येऊन स्टाइलमध्ये डाव घोषित केल्याची घोषणा केली होती. चौथ्या डावात जवळपास ३५० धावांचे लक्ष वेस्ट इंडीजसमोर ठेवले गेले तेव्हा वर्तमानपत्रातील लिखाणात टीका आली होती की, हे डरपोक घोषित करणे आहे कारण तीन डावात कोणीही संघाने ३००चा टप्पा ओलांडला नव्हता. जर पाचव्या दिवशी विंडीजचे आठ किंवा नऊ फलंदाज बाद झाले आणि सामना वाचला तर त्याला गावर जबाबदार असे बोलले गेले..पाचव्या दिवशी झाले भलतेच. डेसमंड हेन्स धाव पळताना पाय घसरून पडून धावबाद झाला. त्याचा सलामीचा साथीदार गॉर्डन ग्रिनीजने तुफानी हल्ला इंग्लंडच्या गोलंदाजांवर चढवत २९ चौकार आणि दोन षटकार मारले. ग्रिनीजने नाबाद २१४ धावा केल्या तर चिवट लॅरी गोम्सने नाबाद ९२ धावा केल्या. फक्त ६६ षटकांत वेस्ट इंडीजने एक बाद ३४४ची मजल मारून सामना सहजी जिंकला. तो दिवस मी विसरू शकत नाही. विंडीज संघ भले १९८३ विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भले भारताकडून पराभूत झाला असेल; पण त्या काळात विंडीज संघाने सर्व क्रिकेटमध्ये कमाल खेळ करून विजयी फटाक्याची जणू माळ लावली होती. त्या संघातील एक एक खेळाडू म्हणजे क्रिकेटचे रत्न वाटायचा..त्यानंतर वेस्ट इंडीज संघाच्या मी प्रेमात पडलो होतो. त्यांची खेळण्याची शैली जबरदस्त होती. आक्रमक क्रिकेट खेळण्यासोबत त्यांचा मैदान आणि मैदानाबाहेरचा वावर भुरळ पाडत असे. पत्रकार झाल्यावर सामन्याचे वार्तांकन करताना मला पहिला धक्का तेव्हा लागला जेव्हा पुण्यात झालेल्या १९९६ मध्ये विश्वचषक स्पर्धेतील सामन्यात केनियन संघाने वेस्ट इंडीज संघाला पराभूत केले. क्रिकेट देवाच्या कृपेने त्यानंतर मला वेस्ट इंडीज बेटांवर बऱ्याच वेळा जाण्याचे भाग्य लाभले. ब्रायन लारासारख्या महान फलंदाजाला प्रत्यक्ष खेळताना विंडीज संघाचे नेतृत्व करताना अनुभवायला मिळाले. सर व्हीवीयन रिचर्डस् या महान खेळाडूशी मैत्री करता आली. सगळेच स्वप्नवत होते.तरीही या क्रिकेट प्रेमाला एक दुःखाची झालर होती. कारण विंडीज क्रिकेट माझ्या डोळ्यासमोर खाली जाताना बघायला मिळत होते. २००४मध्ये ओव्हल मैदानावर ब्रायन लाराच्या संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकायचा पराक्रम केला होता. तसेच २०१२ आणि २०१६मध्ये डेरेन सॅमीच्या वेस्ट इंडीज संघाने दोन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकला तो अविस्मरणीय अनुभव होता. बाकी बऱ्याच वेळा वेस्ट इंडीज संघाला मी कसोटी असो वा एकदिवसीय सामन्यात फक्त गटांगळ्या खाताना बघितले. असे काय घडले की क्रिकेटवर राज्य करणाऱ्या वेस्ट इंडीज संघाचे असे हाल झाले. त्यांच्या कामगिरीला उतरती कळा लागली..तसे बघायला गेले तर एक ना दोन तब्बल सात छोट्या-मोठ्या बेटांचा समूह होतो, ज्याला आपण कॅरेबियन किंवा क्रिकेटच्या परिभाषेतील वेस्ट इंडीज संबोधतो. यातील बेटं म्हणजे स्वतंत्र देश आहेत. त्यांचे चलन वेगळे, सरकार वेगळे आणि पासपोर्टही वेगळे. केवळ क्रिकेट जवळपास २१ बेटांवरील खेळाडू एकत्र येतात ज्याला आपण वेस्ट इंडीजचा संघ म्हणतो. ही सगळीच कमाल आहे. या संघाला पहिल्यांदा खरे एकजीव केले तर सर फ्रँक वॉरेल यांनी आणि जिंकायची सवय लावली क्लाईव्ह लॉईड यांनी. वर्णद्वेषाच्या काळात कॅरेबियन बेटांवरील खेळाडूंना मनातून स्वतंत्र करायला क्रिकेटचा एकमेव राजमार्ग होता. एकदा जमेल तेव्हा फायर इन द बॅबीलॉन नावाची डॉक्युमेंट्री बघा म्हणजे तुम्हाला वेस्ट इंडीजसाठी क्रिकेट काय आहे, याचा अजून थोडा अंदाज येईल.एकेकाळी कॅरेबियन बेटांवर जितका सहजी ऊस पिकायचा तितकेच सहजी क्रिकेटपटू निर्माण व्हायचे. ना त्या बेटांवर क्रिकेटच्या खूप चांगल्या सुविधा होत्या, ना प्रशिक्षणाच्या सोयी; पण एकामागोमाग एक महान क्रिकेटपटू नावारूपाला यायचे. वेस्ट इंडीज संघात जागा मिळायला मारामारी असायची, इतके पर्याय उपलब्ध असायचे. चूक इथेच झाली की हे सगळे असेच आपोआप होते आणि होत राहणार या भ्रामक समजुतीखाली खेळाडू घडवण्याची यंत्रणा किंवा प्रणाली निर्माण करायचा साधा विचारही विंडीज क्रिकेट मंडळाला बराच काळ शिवला नाही. मग काय ब्रायन लारापर्यंत विंडीज क्रिकेटला बऱ्यापैकी रया होती. नंतर ख्रिस गेल वगैरे खेळाडू असताना टी-२० क्रिकेट प्रकारात जरा झळाळी होती. एकदा का ही मंडळी निवृत्त झाली त्यानंतर खरा दणका बसला. कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० तीनही क्रिकेट प्रकारात वेस्ट इंडीज क्रिकेट साफ मागे पडले..Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.बऱ्याच लोकांचा हा गैरसमज आहे, की वेस्ट इंडीजमध्ये बास्केटबॉल किंवा फुटबॉल जास्त लोकप्रिय झाल्याने क्रिकेट मागे पडले. तसे अजिबात नाहीये. त्याचबरोबर पैशाच्या अभावाने क्रिकेटला धक्का लागला असेही म्हणणे बरोबर वाटत नाही. आयपीएलने गुणी वेस्ट इंडियन खेळाडूंना मालामाल बनवले की; पण पहिला खेळ येतो, कामगिरी येते, मगच मोठ्या कराराची बात येते ना? तेव्हा अगोदर अंड का अगोदर कोंबडी, याच समस्येत विंडीज क्रिकेट अडकलेले दिसते. माझ्यासारख्या क्रिकेटप्रेमी माणसाला सरतेशेवटी इतकेच कळते की इंद्रधनुष्यात सात रंग दिसतात म्हणून त्याचा मोह पडतो. समजा त्यातील तीन रंग गायब झाले तर मजा येईल का? नाही ना? अगदी तसेच इथे आहे. वेस्ट इंडीज जागतिक क्रिकेटला वेगळा रंग, वेगळी चव आणते. सध्याच्या घडीला क्रिकेटच्या इंद्रधनुष्यातील एक महत्त्वाचा रंग एकदम फिका झाल्याचे दिसते आहे. तोच विचार मनाला त्रास देतो आहे..Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी.दिल्ली कसोटीत सर व्हीवीयन रिचर्डस् आणि ब्रायन लारा मैदानावर हजर झाले होते. पहिल्या डावात चांगल्या खेळपट्टीवर विंडीजच्या फलंदाजांना काही कारण नसताना नांगी टाकताना बघून दोन महान खेळाडू हिरमुसले होते. दुसऱ्या डावात दोन फलंदाजांनी शतके ठोकली आणि विंडीजच्या फलंदाजांनी प्रयत्नपूर्वक संयमी खेळी करून भारताला विजयासाठी कष्ट करायला लावले. फार आनंदून जाण्याचा हा भाग नसला तरी वेस्ट इंडीज क्रिकेट परत एकदा सुधारणेच्या मार्गावर जायला लागल्याची एक पुसट आशा निर्माण झाली आहे. मार्ग खडतर आणि लांब असला तरी विंडीज क्रिकेट पूर्वरंग परत दाखवेल, अशी आशासुद्धा मनाला थोडा दिलासा देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 